В Приморье-то штормит "неподетски". ЦИК и ЦК КПРФ ведут "сепаратные" переговоры?

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца. "Как и положено, через три месяца", - сказала Э.Памфилова, отвечая на вопрос, когда пройдут новые выборы в Приморье.

Ранее она предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. "В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - сказала Э.Памфилова.

В справке ЦИК, розданной журналистам, в частности, говорится: "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно".

Э.Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

Согласно справке, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тысяч. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей. Таким образом, "результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко Андрея Владимировича, так и в сторону кандидата Ищенко Андрея Сергеевича".

Э.Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей".

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводили последние дни акции протеста. Причём акция протеста КПРФ, поддержанная Левым Фронтом, грозила перерасти в майдан. Вот, и фото тут не дадут ошибиться. Кстати, протестов со стороны ПЖиВ замечено пока не было - но РБК виднее, "дядя Вова" канал любит...

Во Владивостоке и сейчас проходит очередной митинг против провластных фальсификаций на выборах. На площади у краевой администрации собралось около 1 000 человек. "Андрей Ищенко пока настроен продолжать борьбу за победу" - пишет Сергей Удальцов.

ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- "Предложила признать недействительными" Эллочка... Такое было вообще в истории выборов? Предложения какие-то - это точно ЦИК, а не ЗАГС? Это что - ЦИК или трёхсторонняя, согласительная комиссия? Что это за формулировки такие новые? Результаты - они либо в пользу одного кандидата, либо в пользу другого (причём есть скриншоты удивительного скачка результатов на последних секундах в пользу кандидата "ЕдРа"), ну или в ничью пользу, только кандидата "против всех" давно нет в списках. Так нам после уже весьма продолжительного времени не ясно: в чью пользу посчитали и посчитали ли вообще голоса? ЦИК - это политический или статистический орган? Закрадывается подозрение, что вариант "признать недействительными" - это лучший выход из ситуации для Кремля, для партии жуликов и воров, поскольку через 3 месяца, уже в свете начала отопительного сезона и иных проблем, которые после всех "подарков" Путина ударят по кошелькам населения - итоги голосования не повторятся. А такой крен (пусть и в сторону легальных, "договороспособных", но всё же номинальных левых - что больше прозвучит пропагандистски) нынче Путину, Медведеву и их банкротящейся партии - ну, точно не на руку. У Ищенко и команды, на него работавшей не за рубль, а за идею - нагло воруют победу. Очень теперь интересно, что от ветит ЦИК ЦэКаКаПээРэФ. Переголосовать - значит проиграть, это очевидно.

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