Политика Кремля побеждает

Прошли региональные выборы. Большинство населения страны, особенного нищего, ничего хорошего не ждали от этих выборов. Так всё и произошло.

Большинство граждан страны поэтому и не пошли на выборы. Делал вид в ожидании чуда только лидер партии КПРФ. И уже после выборов на пресс - конференции назвал выборы рубежными. Как понимать такое определение? Мы перешли рубеж вперёд или откатились назад? В Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области назначены повторные выборы губернаторов. Допустим, что победит А.Ищенко. И что изменится в стране? Он в отдельно взятом регионе построит социализм? И моряки не будут сдавать морепродукты в Японию, Китай или Корею? Он даже не сможет поднять зарплату рабочим и пенсии старикам. Нужны средства, а где их взять. Пенсионная реформа предложенная правительством, а народ говорит, что это предложил президент через премьера, будет принята с незначительными послаблениями. Женщинам скостят три года и введут некоторые льготы для будущих пенсионеров. Что не повлияет на предложенный пенсионный возраст. Если коммунисты будут побеждать на региональных выборах в двух регионах, то на завоевание власти потребуется более пятисот лет. А тут начала побеждать ЛДПР. Хорошая перспектива у Геннадия Андреевича. Он уже согласился на коалиционное правительство в трёх регионах. Однако на все регионы у коммунистов нет достойных кандидатов на губернаторство. На Алтае вообще не выдвигали своего кандидата. Значит нет достойных. Но ведь Харитонов с Алтая, раньше замахивался даже на президентство, а теперь струсил баллотироваться в губернаторы. Он не струсил, а просто понимает зачем ему такая кабала. В Думе сиди нажимай кнопки за или против или вообще не нажимай вот тебе и вся работа. Тебя никто не спросит что ты сделал за 25 лет будучи депутатом Госдумы. Вот ведь какой парламент создала власть. При нынешних руководителях государств ни одна страна не выдержит такой срок. Трампы за 20 - 30 лет перегрызут друг другу глотки, Путины продадут природные богатства за бугор, а люди тихонько вымрут от голода, но и от некачественных продуктов. Вот такая в мире и в нашей стране перспектива. Глобализация затеянная некоторыми руководителями государств похоронит и самих глобалистов.

Коммунисты рубеж не прошли, они свои позиции сдают с последних выборов депутатов думы. В 2016 году за них проголосовало чуть больше 7 миллионов избирателей из 110 миллионов. Рядовым коммунистам и конечно лидеру со своими заместителями надо было резко менять методы работы. Идти в народ, а не сидеть в полусонном состоянии протирая штаны и надеясь на авось. В одном регионе четыре победивших коммунистов в законодательное собрание перебежали в партию "Единая Россия". Даже там где коммунисты побеждают, спикер заксобрания от партии власти и два его заместителя. Коммунистам досталась должность третьего зама. Никакой перспективы. Что толку что победили? Решающего голоса у вас всё равно нет. Болтовня только есть.

Создаётся впечатление, что президент вообще на прошедшие выборы не обращаал внимание. Он прекрасно понимает, что будет так как он решит. С первого января 2000 года ни одно дельное предложение ни коммунистов, ни ЛДПР, ни Справедливой России не находит отражения в законах. Например, пенсионная реформа провозглашена потому что в стране нет денег на выплату пенсий. Так нам докладывают чиновники правительства и даже президент провёл получасовую беседу на телевидении, отстаивая реформу. При этом президент подписал указ по которому с 2019 года по 2021 год на поддержание материального положения больших чиновников будет выделено 630 миллиардов рублей. Это кроме той зарплаты и льгот, которые получают сейчас чиновники. Якобы эта сумма заставит чиновников работать лучше. Оппозиция забыла, что с этого и начал президент свою деятельность. В 2004 году подписывает указ о сохранении льгот и привилегий чиновникам и членам семей. В этом же году, но чуть позже подписывает закон о монетизации. Вот так он заботится о чиновниках и так о народе. А что разве в стране чиновники нищие. Назовите хотя бы одного из высших кругов? А вот среди народа более 20 миллионов. Политики, которые ближе к народу называют наш строй - "Чиновный капитализм". Рабочего человека превратили в раба. И чтобы он с голоду не подох до 65 лет добавили 117 рублей к минимальной оплате труда. Даже на бутылку водки не хватит, чтобы обмыть президентскую заботу.

Смотрите, читатели, до чего докатилась власть. Сенатор В.Рязанский предложил раз в 3 года работающий человек может получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии. А он сам как проходит диспансеризацию или комиссию? В наших поликлиниках пройти диспансеризацию за один день никто не сможет или сможет формально, что и происходит на самом деле. Чтобы пройти диспансеризацию надо сперва получить направление на сдачу крови и кое что ещё. Нужно попасть к терапевту, а там очередь. Постояв получишь направление, а кровь в это день уже не принимают. И так по всем кабинетам. Откуда сенатору знать как проходят медицинский осмотр или диспансеризацию обычные люди. Но главное такое предложение поддержала В. Матвиенко. Более того В.Матвиенко предложила студентам отказаться от общежитий. Надо покупать квартиры хотя бы метров 50. А Матвиенко даст деньги? У большинства студентов миллионов нет. У кого есть они в России не учатся. Пятьдесят метров квартира для народа это приличная квартира и таких квартир большинство. Я впятером прожил 30 лет в квартире площадью 57 метров со всеми удобствами и доволен. Откуда Матвиенко может знать как живёт простой народ.

Некоторые товарищи рассказывают и пишут в интернете о нашей власти примерно так: "Нужно констатировать, пока президент и премьер сидели ровно на пятой точке, рассказывая народу про модернизацию, экономика упала и в количественном и самое главное в качестве. Эта пропасть будет увеличиваться, так как нет ни стратегии развития нашей страны, ни понимания направления движения. У власти предержащих есть желание пенсионные накопления раздать своим в инфраструктурные проекты". Президент кроме основных функций является ещё и Госпланом. Проводит грандиозные спортивные мероприятия, построил Крымский мост, теперь замахивается на Сахалинский. Начнётся строительство самого грандиозного в 500 метров дока на Дальнем Востоке, о чём президент рассказал при встрече с рабочими завода "Звезда". На мелкие предприятия, как и на малый и средний бизнес президент не обращает внимание. Его кредо гигантомания. Почему народу не объясняют причину принятия таких решений президентом. Поэтому народ сам додумывает. Наверное с гигантских строек можно больше украсть, что и происходит на самом деле. Президент ведь сам однажды сказал, когда были построены объекты в Сочи: "Украли немного". Народ не знает много украли или мало, но факт тот, что всё - таки украли и так на каждой стройке. Есть ли по этому случаю уголовные дела? Ведь сказал президент. Чем больше стройка, тем больше воруют.

Генерал в отставке Соболев пишет: "Мы богаче граждан США в 20 раз, а живём бедно. По уровню жизни населения Россия на 80 - м месте. За 2016 год государство заработало 20 триллионов, а бюджет получил только 8 триллионов. Остальные рассовали по карманам чиновники и олигархи". Ранее об этом же говорил и лидер КПРФ Г.Зюганов. И он говорил на заседании думы. Тогда по дороге потерялись 18 миллиардов долларов. Огромная сумма и кто обратил на это внимание? Ни депутаты от партии власти, ни Жириновский с Мироновым, ни президент, ни премьер, ни силовые структуры. Почему? Да потому что у них есть свой интерес. Не зря говорят даже некоторые политологи, что чиновник не живёт на зарплату. Смотрите какими средствами обладает бывший охранник Путина генерал Золотов. И кто кинулся проверять? Либо президент одаривает безмерно своих охранников за счёт народа, чтобы они его не сдали, либо они используя служебное положение отжимают недвижимость и другие материальные блага. Нельзя иметь такие блага только на зарплату. СМИ сообщает, что президент отменил транспортный налог и установил некоторые льготы пенсионерам. Я написал письмо в налоговую инспекцию в прошлом году. Ответа нет, а в этом году уже пришли квитанции на транспортный налог и на землю, пришлось оплатить.

Смотрите какая бестолковщина творится в стране. За развал Советского Союза и ликвидацию ГДР предатель Родины и Советского народа получил Нобелевскую премию в один миллион долларов. Живёт в Баварии и получает от России пенсию в размере 739 тысяч рублей. Бандитский капитализм в России поощряет предателей всех мастей. За полгода из России вывезено более 27 миллиардов долларов разве это не предательство, а на пенсии денег нет. При этом КПРФ на региональных выборах переходит рубеж. Сдаёт последние позиции и поэтому партия не растёт. Почему бы Геннадию Андреевичу не рассказать народу о перебежчиках. Нет открытости для народа, что и порождает недоверие. Более того никто из чиновников, ни Зюганов, ни Э.Памфилова ни сказали народу о том, сколько избирателей пришло на выборы. Все говорят о процентах победителей из числа пришедших. Фактически на региональные выборы пришло не более 30 % избирателей, которые голосовали за несколько партий. Значит даже тот кандидат, который получил около 60 % голосов тех кто пришёл к урнам, не является сторонником большинства и не может представлять весь регион. Люди не верят никому, вот такую систему создал бандитски - воровской капитализм.

А президент продолжает дурить народ. Он говорит, что пенсии каждый год будут увеличиваться на 500 рублей. Спасибо, "отец родной" и в 2015 году достигнет 15500 рублей. А вы не пробовали прожить месяц на эту сумму и уплатить налоги? Попробуйте.

Г.Зюганов и его фракция, сидя в тёплых и отполированных до блеска кабинетах, возлагали большие надежды на акции 22 сентября против пенсионной реформы. Однако протестных акций на которые рассчитывали коммунисты не получилось. Лидеры оппозиций и особенно Геннадий Андреевич исчерпали себя. От Г.Зюганова люди не только устали от болтовни, они его не воспринимают как лидера. Долдонит годами одно и тоже. Нищий народ знает как живут депутаты в том числе и Геннадий Андреевич. Несколько лет назад журналист попытался поговорить с лидером и показать как он живёт. Однако кроме угла веранды, цветочков и навороченного автомобиля ничего на камеру не попало. Скромно живёт даже показать нечего. А люди , которые интересуются политикой это не забыли и рассказывают своим соседям. Я много разговариваю с земляками и они Зюганова просто ненавидят. Я пытаюсь объяснить предложения коммунистов, которые они предлагают в виде законов, но народ это не воспринимает. Наоборот говорят, что это пиар, ведь в душе коммунисты понимают, что их законы не буду приняты. Надо не законы принимать, а работать на отстранение от власти кремлёвского долгожителя. Вот это вопрос должен быть главным и все силы бросить на его выполнение.

На 22 - ое сентября как и на другие акции коммунисты просчитались. Они знали, что никакого протеста не будет. Они же не глупые в конце - то концов. Поэтому реформа будет принята, а коммунисты свалят всё на народ. Скажут, что народ же их не поддержал, они предлагали выйти на митинги большинством. Поддержка оказалось дутой. И это случилось не сегодня, падение авторитета лидера и его фракции идёт с 1996 года. И каждые выборы говорят об этом. В 2016 году на выборах в думу коммунисты потеряли 52 мандата. Что надо было ещё совершить, чтобы понять, что так работать нельзя. Если Геннадий Андреевич сам ничего предложить не мог, то надо было положить мандат и отказаться от лидерства партии. Так что политика Кремля побеждает без каких либо усилий. Почему? Да потому что в стране нет народного лидера. Г.Зюганов называет себя лидером народно - патриотических сил. А где они? Сперва их надо создать. У него была одна попытка создать народного лидера в лице П.Грудинина. И что получилось. Совхоз пытаются отжать патриоты бандитски - воровского капитализма. Арестовали счета Павла Николаевича. Думаю, что Геннадий Андреевич сознательно подставил Грудинина. Ведь он не мог не знать последствия, выдвигая нового человека на должность президента. Силовые структуры этого человека вывернут наизнанку, что и получилось на самом деле. Они будут драться за нынешний режим, особенно генерал Золотов. Жаль, что моли статьи не доходят до нищего человека.