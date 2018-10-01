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Московский листок

Каким должен быть Комитет национального спасения?

Опубликовано 01.10.2018 автором в разделе комментариев 5

путин выборы кремль
Каким должен быть Комитет национального спасения?

Обстановка в Росфедерации  развивается так, что никакие сюжеты не представляются уже фантастическими. Мы обязаны рассмотреть сценарий, в коем происходит крушение «вертикали» и в РФ воцаряется хаос. С перспективой воцарения тут прозападных антинациональных сил, готовых к разделению федерации и передаче ядерных арсеналов под иноземный контроль. 

Считаю, что в обстановке хаоса есть единственно возможный шаг национально-патриотических сил – создание Комитета национального спасения. Того организующего центра, к коему смогут стянуться все те, кто не желает окончательного распада. Включая сюда и части силовых структур. 

*** 

Мне предлагают собирать умников и писать некие конституционные принципы. Смеюсь. Наша интеллигенция сейчас накатает десяток проектов конституций с гарантиями народовластия. И вокруг этого заранее передерется. Терять времени зазря не нужно. Максим Калашников слишком хорошо знает историю смут и революций: между старым и новым порядком всегда пролегают этапы хаоса (1) и диктатуры (2). Не стоит верить бредням интеллигенции о том, что после крушения прогнившего режима наступает царство Счастливого Народовластия. Наоборот, наружу вырываются подлинные бесы, свихнувшиеся и садисты, такие мерзавцы и авантюристы, что нужна санация. Она потребна и в силу неизбежного периода массовой невменяемости. Начало 90-х помнится мне весьма живо. 

Потому главной задачей становится формирование той самой спасительной переходной диктатуры. КНС – Комитета национального спасения. 

*** 

У КНС должны быть базовые направления работы, в коих он должен быть непреклонен и беспощаден. Вплоть до применения крайних мер принуждения. 

Первое: обеспечение территориальной целостности РФ, полное подавление любых сепаратистских попыток. 

Второе: обеспечение обороны от посягательств внешних сил. Создание военной угрозы Западу в ответ на его попытки вызвать паралич русской экономики. 

Третье: беспощадная борьба с уголовщиной и бандитизмом. Причем с опорой на отряды граждан-добровольцев. Каковые составляют управляемую КНС Национальную гвардию. (Росгвардия переименовывается во Внутренние войска. Дисциплина в НГ поддерживается железной рукой, как в РККА в Гражданскую войну, «атаманщина» пресекается). Воры в законе уничтожаются – как во Франции августа 1914 года. 

Четвертое. Экономическое «разминирование». Мобилизация необходимых ресурсов (включая сюда и конфискацию богатств крупного ворья), выход из ВТО, введение протекционизма, формирование правительства из успешных практиков: промышленников и аграриев.   Переход Центробанка под контроль правительства. Решение проблемы налогообложения, нормальное распределение налоговых доходов между центром и местными самоуправлениями, доля регионов уменьшается. Природная рента строго централизуется: она принадлежит не регионам, а всему народу. 

Пятое. Великая Чистка. Ей должны подвергнуться не только воры-лжепатриоты и крупные сановники, но и «профессиональные реформаторы» из российских системных либералов. С конфискацией награбленного, с операциями по возвращению вывезенного за рубеж. (Для чего применяются и военные угрозы Западу, если он их отказывается возвращать – см. второе базовое направление).

Сюда же входит суровая борьба с коррупцией с опорой на новые суды и гражданских активистов. 

Шестое. Создание в РФ (даже при чрезвычайке) независимой и полноценной судебной власти, полная замена судей в РФ на кваифицированных юристов, начало выборности судей. Такой суд предотвратит и вырождение власти КНС в господство садистов-мародеров. В режим самодуров. 

Седьмое. Создание Конституционного совещания, выработка новой конституции. 

Восьмое. Ступенчатое введение народовластия. Движение снизу вверх. Сначала – налаживание народовластия на уровне местного самоуправления, введение механизима новой власти Советов. (Описана нами в книге «Будущее человечества»). Люди должны освоить навыки управления делами своих округ и окрестностей, научиться контролировать своих локальных депутатов, отзывать или поощрять их.  Тогда они станут ответственными и сознательными избирателями (чему поможет и принцип личной – а не работодателями! – уплаты налогов), станут соображать в экономике и заботиться о пополнении местных бюджетов, о развитии промышленности и торговли. 

Такими я вижу задачи КНС. Именно это позволит свести период хаоса и лишений к минимуму.

От редакции: Очень здравый план, одако обойден один важный вопрос - кому будут принадлежать основные национальные богатства (не только недра, но и заводы-газеты-пароходы)? Без ответа на этот вопрос теряется смысловое целеполагание всей концепции КНС.

Если народовластие предполагает и владение народом основными средствами производства - один вопрос, если же за КНС будут стоять новые собственники, "бенефициары революции" - то другой.

Если речь о многоукладной экономике - добре! Но надо четко прописать как важную цель - сколько и чего, в каких долях и пропорциях будет принадлежать непосредственно народу (обществу, трудовым колективам, артелям, кооперативам и т.п.), сколько государству, а сколько частным владельцам.

Без прояснения этих важных вопросов дело с мертвой точки не сдвинется.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Половина греков - фаши! Полвина - вроде наши! Кто там тот, а кто - не тот - лихорадка разберет!
!!!RSLITOTBOGTOQ!!!&&& написал 01.10.2018 02:14
" Наша интеллигенция сейчас накатает десяток проектов конституций с гарантиями народовластия. И вокруг этого заранее передерется. Терять времени зазря не нужно."
- Вот именно! Срочно таки переоборудуем боевой робот "Уран-9" таки в соответствие с Моими Мудрыми Советами - снимаем башню, устанавливаем винт, как у крутолета, но из сверхпрочной стали, с установкой на конце каждой лопасти - Секиры Необоснованных Репрессий - таки этим оружием можно будет сокрушить Диктатуру Прокладки и ее таки авангарда -ебаныхвротлибераловиправозащитников - то таки да!
\\\\/\/\\///\/\"Разберитесь сначала, кто такой народ, такое свобода, что такое государство, "
-"Сосед кричал, что он - народ, Что основной закон блюдет - Мол, кто не ест - тот и не пьет - И выпил, кстати!"
-То таки да!
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(без названия)
25летКАКнаблюдаю написал 01.10.2018 02:07
...ну да, красиво звучит. Но Комитет "национально спасения" имеет свое историческое наполнение как орган противостояния народа - монархии.(Монарх - "предатель народа"). И феодализму. Причем, тут должна беспрерывно работать гильотина, как источник революционной дисциплины, сдерживающей "рев.Хаос". Наши же "враги народа" вышли из Сов.Парткома. И в смысле "буржуазности" (т.е. анти-феодальности) они - святее Папы Римского. Поэтому "национальное спасение" - это ИХ орган! Так что тут, как минимум, нужна "рев.диктатура", ...типа... Г.Жукова. Есть у вас для это танковый полк, который расположен "за углом" в Москве, как у Жукова летом 1953 года?..
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Разберитесь сначала, кто такой народ, такое свобода, что такое государство,
чем республика отличается от монархии, написал 01.10.2018 01:26
что такое федерация,
что такое власть,
что такое закон,
что такое движущие силы революции.
.
А потом пишите, а то будет просто - ПШИК,
кто писал просто - БРЕХЛО...
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Что непонятного?
Евгений Ихлов написал 01.10.2018 01:21
Все сырьевое - национализируется, т.е. Лукойл присоединяют к Роснефти, а Новотэк присоединяют к Газпрому. И все... Затем сажают во главе своих людей. Дальше см. судьбу Венесуэлы
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Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем
дворянства. М.Е. Салтыков-Щедрин написал 01.10.2018 01:16
Это по-моему про Кучеренко было написано в "Истории одного города".
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