Каким должен быть Комитет национального спасения?

Обстановка в Росфедерации развивается так, что никакие сюжеты не представляются уже фантастическими. Мы обязаны рассмотреть сценарий, в коем происходит крушение «вертикали» и в РФ воцаряется хаос. С перспективой воцарения тут прозападных антинациональных сил, готовых к разделению федерации и передаче ядерных арсеналов под иноземный контроль.

Считаю, что в обстановке хаоса есть единственно возможный шаг национально-патриотических сил – создание Комитета национального спасения. Того организующего центра, к коему смогут стянуться все те, кто не желает окончательного распада. Включая сюда и части силовых структур.

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Мне предлагают собирать умников и писать некие конституционные принципы. Смеюсь. Наша интеллигенция сейчас накатает десяток проектов конституций с гарантиями народовластия. И вокруг этого заранее передерется. Терять времени зазря не нужно. Максим Калашников слишком хорошо знает историю смут и революций: между старым и новым порядком всегда пролегают этапы хаоса (1) и диктатуры (2). Не стоит верить бредням интеллигенции о том, что после крушения прогнившего режима наступает царство Счастливого Народовластия. Наоборот, наружу вырываются подлинные бесы, свихнувшиеся и садисты, такие мерзавцы и авантюристы, что нужна санация. Она потребна и в силу неизбежного периода массовой невменяемости. Начало 90-х помнится мне весьма живо.

Потому главной задачей становится формирование той самой спасительной переходной диктатуры. КНС – Комитета национального спасения.

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У КНС должны быть базовые направления работы, в коих он должен быть непреклонен и беспощаден. Вплоть до применения крайних мер принуждения.

Первое: обеспечение территориальной целостности РФ, полное подавление любых сепаратистских попыток.

Второе: обеспечение обороны от посягательств внешних сил. Создание военной угрозы Западу в ответ на его попытки вызвать паралич русской экономики.

Третье: беспощадная борьба с уголовщиной и бандитизмом. Причем с опорой на отряды граждан-добровольцев. Каковые составляют управляемую КНС Национальную гвардию. (Росгвардия переименовывается во Внутренние войска. Дисциплина в НГ поддерживается железной рукой, как в РККА в Гражданскую войну, «атаманщина» пресекается). Воры в законе уничтожаются – как во Франции августа 1914 года.

Четвертое. Экономическое «разминирование». Мобилизация необходимых ресурсов (включая сюда и конфискацию богатств крупного ворья), выход из ВТО, введение протекционизма, формирование правительства из успешных практиков: промышленников и аграриев. Переход Центробанка под контроль правительства. Решение проблемы налогообложения, нормальное распределение налоговых доходов между центром и местными самоуправлениями, доля регионов уменьшается. Природная рента строго централизуется: она принадлежит не регионам, а всему народу.

Пятое. Великая Чистка. Ей должны подвергнуться не только воры-лжепатриоты и крупные сановники, но и «профессиональные реформаторы» из российских системных либералов. С конфискацией награбленного, с операциями по возвращению вывезенного за рубеж. (Для чего применяются и военные угрозы Западу, если он их отказывается возвращать – см. второе базовое направление).

Сюда же входит суровая борьба с коррупцией с опорой на новые суды и гражданских активистов.

Шестое. Создание в РФ (даже при чрезвычайке) независимой и полноценной судебной власти, полная замена судей в РФ на кваифицированных юристов, начало выборности судей. Такой суд предотвратит и вырождение власти КНС в господство садистов-мародеров. В режим самодуров.

Седьмое. Создание Конституционного совещания, выработка новой конституции.

Восьмое. Ступенчатое введение народовластия. Движение снизу вверх. Сначала – налаживание народовластия на уровне местного самоуправления, введение механизима новой власти Советов. (Описана нами в книге «Будущее человечества»). Люди должны освоить навыки управления делами своих округ и окрестностей, научиться контролировать своих локальных депутатов, отзывать или поощрять их. Тогда они станут ответственными и сознательными избирателями (чему поможет и принцип личной – а не работодателями! – уплаты налогов), станут соображать в экономике и заботиться о пополнении местных бюджетов, о развитии промышленности и торговли.

Такими я вижу задачи КНС. Именно это позволит свести период хаоса и лишений к минимуму.

От редакции: Очень здравый план, одако обойден один важный вопрос - кому будут принадлежать основные национальные богатства (не только недра, но и заводы-газеты-пароходы)? Без ответа на этот вопрос теряется смысловое целеполагание всей концепции КНС.

Если народовластие предполагает и владение народом основными средствами производства - один вопрос, если же за КНС будут стоять новые собственники, "бенефициары революции" - то другой.

Если речь о многоукладной экономике - добре! Но надо четко прописать как важную цель - сколько и чего, в каких долях и пропорциях будет принадлежать непосредственно народу (обществу, трудовым колективам, артелям, кооперативам и т.п.), сколько государству, а сколько частным владельцам.

Без прояснения этих важных вопросов дело с мертвой точки не сдвинется.

А.Б.