ГосударстВОР

Пытался подыскать аналогии для пенсионной реформы в нашей повседневной, сегодняшней трудовой жизни. И вдруг понял: это как раз то, из-за чего бастуют, устраивают голодовки рабочие, это задержка выплаты зарплаты. Причём длительная, многолетняя задержка. Такая, из-за которой может и завод закрыться, и коллектив рассыпаться. Года три, лет пять не платить зарплату – а почему бы нет? Надо же инвестировать в основные фонды, отстраивать новые цеха, обновлять станки… Но в Путинской России – всё наоборот!

Слова-то о некоем рывке говорятся – но что-то ни новых заводов, ни обещанных в мае 2012-го 25 миллионов рабочих мест. Обновлять-то нечего – деинустриализация… И как раз из неё-то и вытекает невозможность как своевременно платить зарплаты, так и пенсии платить вовремя. Общество становится убыточным по причине неслаженности труда, неспособности производить (при наличии и инженерных умов, и квалифицированных рабочих рук, и всё чаще утраченных, но ещё имеющихся производств) – производить что-то такое, что прокормило бы всю страну – и не пришлось бы считать дроби с работающими в знаменателе и пенсионерами в числителе. За всех отдуваются нефть да газ – продаём то, из чего сами должны были бы производить и машины, что покупаем у немцев, и игрушки, что везём из КНР (но это так – частный примерчик).

В демагогии всех государственных агитаторов за пенсреформу, включая Путина, фигурировала схема: соотношение работающих и неработающих. Пенсионеров многовато «на» каждого работающего – вот, мол, беда. Это типичная манипуляция и смена темы (ведь в пенсионный фонд идут отчисления каждого конкретного работающего и никогда никто другой за него не платит, он получает то, что отчислял работодатель от его же зарплаты), однако даже в этой схеме обнаруживается слабое звено. И оно как раз в том, что государство не в состоянии создать столько рабочих мест, сколько нужно для обеспечения пенсионеров «работающими». Как говорится, сели в лужу: Медведев и Путин биты на собственном же поле-примере. Вздыхать о депопуляции не надо – вы объясните деиндустриализацию, господа! Ведь процесс утраты рабочих мест и численный «перекос» в сторону пенсионеров – не одномоментный, он есть результат вашей внутренней экономической политики. Осознанного уничтожения производств ради импорта. Готовы ли вы отвечать за это?

Впрочем, тон диалога тут неуместен, оппозицию даже на митингах буржуазная власть слышать не желает, и реформу вдавливает в общество вроде клейма – брутально, ожидая сопротивление и понимая, что потребуется подавление. Что ж, такое поведение правящего класса после всех его зимних (2014) и летних (мундиаль-2018) роскошеств – отчасти упрощает жизнь и оппозиции. Ей не надо проводить сложный анализ политики и экономики воюющего со своим народов и пролетариатом Европы царизма, как Ильичу в Швейцарии, - ей достаточно махнуть рукой на реформу. Грубо и зримо правящий класс показал, что капитализм это не только прибавочная стоимость, то есть узаконенное воровство у рабочего его труда, но и воровство даже заслуженных и оплаченных трудом лет жизни – воровство пенсии.

Чёрный Октябрь и пенсионная реформа - кровно-антиконституционная родня

Как-то даже символично, что именно к очередной годовщине Чёрного Октября думаки окончательно приняли с несущественными поправками пенсионную реформу. Роль масс тут была сведена к минимуму: Путин послушал-послушал протесты, понял, что этим достаточно, как детям показать пальцем «тссс» и добавить «отнестись с пониманием». Ну, в конце концов, это же всё для блага народа делается – что его самого-то слушать? Побузит и проглотит – «и не такое терпели»… А ведь верно, в 1993-м защитников советской, брежневской конституции – пришлось и вовсе убивать, нынешние попокладистее. Та же самая фракция КПРФ – вышла помитинговать из Госдуры, мол, она с народом, а как вернулась, как пошлёпывания Володина получила (мол, вы-то хорошо в отличие от «подзащитных» получаете, сотни, а не десятки тысяч, ну, и голосуйте как надо!) – так и проголосовала «за» поправки, то есть за реформу. А ведь и сама Госдура, и фракция КПРФ в ней – прямые следствия расстрела ВС РСФСР, что бы нынче папа Зю ни писал про то, как «они» защищали Советскую власть.

Путин как преемник Ельцина прекрасно понимает, что конституция не фетиш, а фигура речи когда надо удерживаться во власти. «Они против конституционного строя!» (вариант – «за свержение конституционного строя») - вот козырь, которым до сих пор били оппозицию, если она выходила за рамочки. А что, если сам строй рвёт конституцию, если сам «гарант конституции» не просто предлагает перечёркивающую конституцию реформу (в случае предшественника Путина – указ 1400), а ещё и требует отнестись к этому с пониманием – как это было в 1993-м и повторяется теперь, в 2018-м?! Что должен делать народ? Принимать насилие как закон? У кого танки – тот и прав? У кого Росгвардия – тот и Хозяин?

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.».

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

Требуется ли расстрелять из танков целый ВС РСФСР, чтобы уничтожить Советскую конституцию? Да, история показала, что столь мощный, человечески весомый документ – нельзя взять и отменить указом, из ней, из Конституции потечёт кровь, она будет сопротивляться, и только когда её добьют из танков, тогда можно будет начать приватизацию – по новой, ельцинской конституции, в которой частная собственность объявится священно-неприкосновенной.

Требуется ли расстрелять из танков Государственную Думу, чтобы уничтожить Ельцинскую конституцию? Не сочтите за шутку – конечно же, нет. Да и зачем её уничтожать? Да, в ней остались неизбежные рудименты советской демократии, социальные права, завоёванные социализмом и обеспеченные его инфраструктурой – но долго ли всё это отреформировать? И бесплатное всеобщее среднее и высшее образование, и ленинские декреты – отпуск по уходу за ребёнком, право на отпуск, 8-часовой рабочий день, наконец… Всё это следом за возрастом выхода на пенсию будут вытирать из конституции ластиком – и никто не остановит «сильного президента, сильную Россию». Не Конституционному же суду тут встревать? Он «отнесётся с пониманием», как и в 1993-м – когда Зорькин хоть встал сперва поперёк, зато потом пришёл под знамёна Путина и идейно возлюбил феодализм.

Итак, по схеме «Путин лучше Ельцина» мы получаем: смотрите, в нас не стреляют, уже хорошо! 25 лет демократизации общества и строительства справедливого капитализма не прошли даром. Ну, ведь вы вышли, повозмущались летом, высказались – вот вам преимущества демократии. Правительство Медведева разогнать вам, товарищи? Нет, тут уж извините. Вы высказывайтесь-высказывайтесь, товарищи, мы же вам не мешаем. Но при этом сами решаем, реформе – быть, вам – платить! А нам – по-прежнему вашу нефть и газ со сверхприбылями выкачивать и утопать в роскоши, нимфетках, уплывать на яхтах Усманова и Абрамовича от вас. Вот эти статьи конституции (о недрах) мы никогда не нарушим, поскольку являемся законопослушными недропользователями!

Совершил ли самоубийство де юре конституционный строй, принимая антиконституционную пенсреформу? Да, ведь когда хотя бы одна статья конституции игнорируется властью – она превращается из всенародно (по этой самой конституции) избранной – в банду самозванцев, в хунту, которая с использованием государственного имущества и монополии на насилие под личиной «закона» грабит народ.

Собственно, это давно, 25 лет и происходит, просто конституцию переписывали – то под продление срока путинизма, то ещё по мелочам, - менее брутально. А теперь, укрепившись на очередном сроке, взялись покрепче, понаглее - и рвут её в клочья.

Так что же остаётся фундаментом власти? Просто монополия на насилие, обеспеченная оружием и личным составом (Росгвардии, например)? Но тогда встаёт вопрос – Росгвардия тоже защищает конституцию и народ или правящий класс? А вопрос этот встанет однозначно и не в интернете, а на улицах! Ведь грабят реформой народ, то есть родственников бойцов Росгвардии и их самих. Они – за грабёж?

Государство-буржуй и четверть века его диктатуры

После всех «достижений» 90-х преемнику Ельцина надо было начинать явно не с того, чем он занят, например, сейчас – не с наступления на права трудового народа. Надо было втереться в доверие к народу, и тут шло в ход любое правдоподобие. Мол, расшатали государство проклятые олигархи – ну так мы их пересажаем, сосредоточим госсобственность в руках лично верных и т.д. И ведь народ «повёлся» на такую подмену. Вот тот же Дима Аграновский до сих пор убеждён, что превращение ЮКОСа в Роснефть было актом глубоко патриотическим и чуть ли не социалистическим – вот как задурили «государственничеством» далеко не худшие умы, а уж что говорить о малообразованных!

Силовигархия крепла и жирела на глазах и на молитвах обворованного народа, пока его уровень жизни оставался тем же самым, и обеспечивался из советских запасов. И невдомёк было ему, ещё имеющему рабочие места на советских, но медленно уплывающих в частные руки заводах, что и это – временно, что его лишат даже того, что казалось, есть как бы негласный оброк с буржуазии за её обогащение и всевластие. Казалось, мы не трогаем – вашего, буржуйского, а буржуи не тронут того, за что безуспешно боролись советские в 1993-м и были сметены ради окончательной, залогово-аукционной и ваучерной приватизации. Но такую позицию могли занять лишь теоретически слабые умы – не понимающие ни что такое правящий класс, ни какой его политика будет.

А политика эта всегда есть наступление. Не бывает покоя, мира меж классами – всегда либо наступление, либо отступление, и если отступает трудящийся, буржуй захватывает его права, особенно когда захвачена уже собственность (социалистическая). Ну и теперь, когда и ельцинская конституция – лишь пустая трескотня, скомканная бумажка для ощутившей себя гегемоном буржуазии, - разве составит сложность передвинуть пенсионный возраст туда, куда нужно буржуям? Нет, это теперь легче лёгкого. И приватизация госсобственности по плану государства же (!) продолжится именно потому, что рабочий из хозяина в своей стране превратился в раба.

В 1993-м я помню некое оправдание-ощущение, которое оттаскивало нас от зоны обстрела. Думалось: так теперь и полагается, раз решили в 1991-м идти в капитализм, то надо это делать быстрее, без трения о Советский парламент. Живут же другие страны при капитализме… Да, это предательское соображение витало в воздухе и отговаривало от участия в той роковой стычке Советов и всё более явственного Призрака Приватизации.

Получили то, на что согласились за паво жить, получили, чего в страхе ждали. И бой, который казался утихшим – обязательно продолжится, потому что теперь отступление смерти подобно.

Государство, бывшее в СССР конструкторским бюро коммунизма, созидавшее самоотверженно, не имевшее никакого личного интереса, кроме бессонно клокочущей трубки Сталина, горящих глаз Орджоникидзе или азарта долгожителя Кагановича, горящих на работе красных директоров – переродилось с контрреволюцией в коллективного Вора. В олигарха с двойным гражданством и миллиардами в банках "потенциальных противников". Не просто в вора в законе, а вора, издающего законы.

Что оно построило на нашей земле, это Государство, которым как слишком общим понятием прикрывали коллаборационисты при буржуазии, государственники период укрепления Путина и силовигархии в Кремле?

Построило новые города? Новые заводы (все эти ниссаны и форды под Питером – не в счёт, это не наши заводы)? Много школ, больниц, поликлиник и вузов открыло государство, постоянно оптимизирующее «социалку»?

Нет, государство, как ранее занималось паразитизмом на советской инфраструктуре, так теперь, на новом этапе занимается уже воровством трудовых и социальных прав и свобод (и соответствующих им материальных достижений социализма) в организованной форме. Теоретически осознанно, обдуманно и довольно публично действует государстВОР. Оно, как на крови Дома Советов, так и сейчас каждым своим законом – создаёт Собственника, веруя в его благие намерения. Перекачать весь социализм, всё «общее – значит ничьё» – в его величество Частника! Вот о чём грезили либералы. Без Собственника – никакого развития, так видят мир в Белом доме подручные Медведева через очки либерализма, который как был при Ельцине, так и остался при Путине путеводной звездой. Поэтому – да, они кое-что вкладывают в оружие, кое-что перепадает армии, потому что Государству нужно защищаться, в том числе и от собственного народа, как это было в 1993-м. И те же силы, что нынче славят путриоты в Сирии, те же ЧВК, отвоёвывающие там нефть для Пригожина – будут брошены на подавление любых протестов по приказу этого Государства-вора. Тут уже и бейтаровские снайперы не понадобятся: свои подросли. Точно так же, как любые его, Государства-вора враги, посмевшие выдать мафиозные «испанские» тайны, – будут травлены с использованием всей государственной «специфики» на данном направлении.

Долго ли государство может оставаться не просто паразитом, составляющим менее 10% населения страны? А вот на этот вопрос знают ответ лишь остальные 90, не находящие пока ни своих классовых, ни своих кровных, как говорил Сталин, интересов там, куда всё прёт и прёт государстВОР. В каждом квитке ЖКХ, в каждом поборе – оно будет продолжать наступление, таковы законы классовой борьбы, причём с обеих сторон.