Кто возглавит будущую антикапиталистическую революцию?

Я долго не могла приступить к этой статье. Сколько еще гадостей и подлостей по отношению к народу должна сделать российская власть, чтобы люди, наконец, поняли мерзкую сущность этой власти? Еще Салтыков-Щедрин писал, что если наш народ согнать в один сарай и со всех сторон поджечь, то и тогда никто слова супротив не вымолвит!

Наверное, и сегодня это так. Ходят, как бараны, на выборы, голосуют за своих мучителей. Глянешь на улицу: идут довольные жизнью люди. А что? В магазинах полно продуктов, в коляске сопит малыш, тоже вполне довольный собой. Мама весело болтает по мобильнику. Ладно, не станем требовать от этой женщины, чтобы она думала о будущем человечества или хотя бы о будущем страны. Но о будущем своего ребенка могла бы подумать, а?

Кто раскроет глаза этим оптимистам? Кто объяснит им, что магазинное изобилие вот-вот лопнет? Взгляните на задворки любого московского универсама: тонны просроченных продуктов ежедневно выбрасываются на свалку. Это и есть «рынок всё расставит по местам»? Кто объяснит этим счастливым мамам, что власть отбирает у них бабушку, которая могла бы нянчить внуков и вывозить их летом на дачу? А теперь бабушка должна до изнеможения работать, так что на пенсию выйдет усталая старуха. Стало быть, о втором ребенке лучше и не мечтать.

Посмотришь на эту беззаботность, и такая тоска берет! Вот и пропадает всякое желание что-то писать, что-то объяснять. Да и как объяснить этим «счастливцам», если даже до Калашникова и Гупало достучаться нельзя. Если один все время талдычит о якобы прогрессивных промышленниках, другой всё еще надеется на какой-то эфемерный пролетариат?

Меня часто спрашивают, почему я не хожу ни на какие выборы. Отвечаю. Потому, что не за кого голосовать, ибо нет ни одного умного претендента. Так что же, я считаю себя умнее всех? Нет. Умных людей много. Но власть не допустит до выборов ни одного умного человека. Ведь умный человек – это, несомненно, коммунист. Настоящий, а не бутафорский типа Зюганова или Кумина. А настоящий коммунист не может не считать капитализм абсолютным злом. Причем, не только для России, но и для всего мира.

Поэтому я и утверждаю, что будущую антикапиталистическую революцию совершит «Партия умных людей». Но ведь ни одна партия не добьется победы без поддержки значительной части народ. Разве не так? Значит, эта значительная часть тоже ведь должна поумнеть! Но как поверить, что обывательская масса когда-нибудь поумнеет?

И вдруг…Да, такое случается именно «вдруг» Так вот. Вдруг через эту толщу безнадежной, непробиваемой тупости вдруг мелькнул светлый луч. Я бы даже сказала – «Луч света в темном царстве». Вот тут я и преодолела ощущение безнадёжности и спешу рассказать читателям о засиявшем лучике надежды. Но об этом чуть позже.

А пока все-таки уясним, почему капитализм должен быть уничтожен.

Почему на современном этапе Истории главным врагом всего человечества является капитализм. И, конечно же, о том, кто возьмется решить трудную задачу: отправить, наконец-то, капитализм на свалку Истории.

Да, когда-то капитализм был прогрессивен. Как там у Маяковского:

«Капитализм в молодые года

был ничего, деловой парнишка:

первый работал – не боялся тогда,

что у него от работ засалится манишка.»

Вот этот «деловой парнишка» и двинул вперед промышленность, науку, торговлю…В общем, по всем направлениям – прогресс. Время шло, парнишка старел, но не стал мудрее, а впал в маразм. Читаем дальше:

«Наконец, и он (парнишка. Н.М.) перерос себя,

лишь наживая, жря и спя,

капитализм разбух и обдряб.

Обдряб и лег у истории на пути

в мир, как в свою кровать.

Его не объехать, не обойти,

единственный выход – взорвать!»

Вот Ленин и взорвал. С большим трудом, с большими жертвами, но вывел свою страну на стезю прогресса: страна стала флагманом социализма. А недоумки горбачевы-ельцины-гайдары-чубайсы уничтожили все, созданное таким трудом советских вождей и советского народа, и швырнули страну в прошлое. Якобы в капитализм, такой же цивилизованный, как на Западе. Фигушки. Западу, который помогал нашим придуркам уничтожить СССР, Россия нужна не в качестве полноправного члена развитых капиталистических стран, а в качестве сырьевого придатка и в качестве помойки, куда западный капитализм сбрасывает свои отходы, свою гниль.

В том, что наш «капитализм» поганый, не сомневается уже никто. Не сомневаются в этом и все претенденты во власть. Но что они предлагают? А предлагают они разные способы улучшить этот поганый капитализм. Не уничтожить его, а улучшить! Сделать его менее поганым. Но ведь даже и это в принципе невозможно. Это как латать тришкин кафтан: в одном месте зашьешь, в другом тут же порвется. На Западе еще кое-как латают. К тому же, Западу очень помогли в этом наши недоумки, уничтожившие СССР. Теперь Запад качает из полумертвого бывшего СССР ресурсы, что и продлевает агонию капитализма.

Спрашивается, а почему бы Западу во главе с всесильными США не заглотить все пространство бывшего СССР полностью? И вот тут я должна сказать пару слов о Путине. Ведь кто он такой? Он – ставленник Ельцина. А Ельцин – это человек, уничтоживший СССР и после этого принявшийся уничтожать и Россию, придумывая для страны всё новые и новые гадости. Ну, а Путин - достойный его преемник. Все те гадости, которые намеревался, но не успел сотворить Ельцин, Путин вполне успешно доделал и доделывает.

Единственное, что, на мой взгляд, Путин делает правильно, это повышение военной мощи. Многие его за это ругают: мол, лучше бы тратил деньги на здравоохранение, на образование и прочие социальные нужды. Но это невозможно, даже если бы он захотел. Тратить деньги на социалку ему не позволят олигархи, которые, собственно, и есть российская власть. А вот тратить деньги на военную мощь позволяют. Им ведь не хочется, чтобы на российских ресурсах наживались не они, а западные хищники.

Впрочем, западные капстраны уже не раз и пытались заглотить нашу страну. Не вышло. Пытались в 1918. Но тогда был великий вождь и восставший против царизма народ. Пытались в 1941. Но тогда у страны был великий вождь и патриотичный в большинстве своем народ. А нынче? Вместо вождя - прислужник олигархов. Да и народ уже не тот. Народ у нас неплохой, но его столько лет оболванивают, что ждать от него какой-то сплоченности бесполезно.

Скажем прямо: единственное, что пока сдерживает западных агрессоров, это сильное оружие. В том числе и ядерное! Да-да, ядерное! Вот и Северную Корею давно бы проглотили, если бы не наличие в стране ядерного оружия. Ведь даже самые тупые и алчные капиталисты понимают, что любое столкновение с применением ядерного оружия погубит не только ту страну, на которую нападут, но страну-агрессора.

Так что приходится признать, что Путин не только служит олигархам, но и, сам того не сознавая, и нам, коммунистам, дает время на то, чтобы определиться с тактикой и стратегией будущей антикапиталистической революции. А определиться необходимо. Надо подумать о лидере (о вожде), без которого ни один серьезный поворот Истории не происходит. И самое главное: необходимо понять, какая организация пойдет на прорыв капиталистического бастиона. Как назвать эту организацию? Да хоть и «партия». Ведь слово «партия» давно потеряло свой первоначальный смысл, когда «партия» - это была передовая часть какого-то определенного класса. Но ведь четко выраженных классов давно уже нет. Тем более в России.

Но если не класс, то какая же сила свергнет капитализм? Сегодня надо заново решать этот вопрос. Не так, как решали его марксисты полтораста лет тому назад. Классовые различия стерлись. Пролетариата в марксовом понимании этого термина нет не только в России, но даже в развитых капиталистических странах. Ведь кто такой пролетарий с точки зрения марксизма? Это рабочий, который, во-первых, трудится на крупном промышленном предприятии, а во-вторых, ничего не имеет, и потому вынужден продавать свою рабочую силу капиталисту. Причем, заметьте это особо: непременно должны наличествовать обе составляющие.

Вот тут одна нищенка заявила, что она пролетарий, так как ничего не имеет. Но это уж явный абсурд. Но есть и такое мнение: мол, многие западные рабочие трудятся на крупных промышленных предприятиях и по-прежнему продают свою рабочую силу капиталистам. Значит, они и есть пролетарии? Нет. Ведь отсутствует вторая составляющая. Это уже давно не те рабочие, которые ничего не имеют. Капиталисты развитых стран позаботились о том, чтобы рабочие жили в приличных условиях. В то время, когда советские коммунисты обвешивали кабинеты и здания портретами Маркса и его цитатами, западные капиталисты серьезно вчитывалась в «Капитал». И они поняли, что если и дальше выжимать все соки из рабочего, то можно допрыгаться и до свого Октября.

И эти самые эксплуататоры-капиталисты стали создавать в своих странах социальные программы. Жизнь рабочих понемногу улучшалась. А когда рабочие выступали с какими-то требованиями, капиталисты частично эти требования удовлетворяли. Потом эти уступки отбирались, рабочие снова выступали, И так по кругу. Вот и пошла эдакая тягомотина. Да и сегодня она продолжается. И уж, во всяком случае, до серьезных революционных выступлений, тем более до радикального Октября, дело не доходило.

Да, сегодняшние западные рабочие имеют и приличное жильё, и приличную зарплату, и свою машину, и ограниченный рабочий день (вместо прежнего в 10 – 12 -14часов), и два выходных. Так зачем они будут бунтовать? Как говорится, от добра добра не ищут. И не случайно советские рабочие в годы горбачевско-ельцинской контрреволюции стучали касками об асфальт и требовали капитализма. Они же знали, что западные рабочие материально лучше обеспечены, нежели советские. И они тоже так захотели. А советские партидеологи, вместо того, чтобы улучшать жизнь трудяг, кормили их цитатами из Маркса и Ленина, лозунгами о нашем стремительном движении к коммунизму.

Этот идиотизм и привел не к коммунизму, а прямо в пасть загнивающему капитализму, который на какое-то время получил отсрочку своей гибели. Еще бы: такая богатая ресурсами, с развитой промышленностью страна добровольно отправилась в пасть капиталистическому удаву. Да вот уже почти три десятилетия удав никак не может заглотить нашу страну. В конце концов, заглотит, но ведь и сам подавится и сдохнет.

Да, несмотря на все отсрочки, капитализм, даже самый развитой-преразвитой, обречен на гибель. Это строй, который сделал свое дело и должен уйти с арены Истории. Но пока капитализму удается путем всяческих ухищрений кое-как держаться на плаву. А главное ухищрение – это оболвание народов. С помощью мелких уступок, с помощью магазинного изобилия, где большинство продуктов производится черт-те из чего, с помощью обилия развлекалок: ведь не случайно пошлякам типа Петросяна платят бешеные деньги. Ну, и, конечно, с помощью вездесущей рекламы. Все эти ухищрения и создают у народов иллюзию, будто капитализм не так уж и плох. Ну, а для сохранения этого статус-кво народам навязывается религия. Вот и у нас, в Москве, объявленные стройки поликлиник, детских садиков длятся годами, зато храмы возводятся в мгновение ока. Так что тем, кто сомневается в прелестях нынешнего устройства, попы втемяшат, что всё, дескать, от Бога. Ну, и ие рыпайтесь.

Но как бы ни оболванивали народ, люди же видят, что все прелести капитализма – это для самих капиталистов. А вовсе не для народа. А если точнее: капитализм враждебен народу! Еще пройдет какое-то время, и люди, наконец, поймут, что капитализм враждебен не только нашему народу, но и всему человечеству! И, представьте себе, враждебен и самим капиталистам, хотя они этого не понимают и никогда не поймут.

Вообще-то, свою античеловеческую сущность капитализм показал уже к середине XIX века. Уже тогда многим мыслителям, и не только Марксу и Энгельсу, становилось ясно, что капитализм античеловечен по своей сути. Почему? Да потому, что буржуазная идеология бездуховна. Только материальное: еда, питьё, роскошь и деньги-деньги-деньги… Поэтому все усилия капиталистов в области науки, образования, медицины, культуры, передовых технологий и т.д. направлены вовсе не на то, чтобы нести людям знания, повышать их культурный уровень, лечить их от болезней, обеспечивать промышленными товарами… Нет. Всё это, с точки зрения капиталиста, пустое. Главное, чтобы все перечисленные и прочие усилия приносили капиталисту прибыль.

Именно благодаря усилиям ошалевших от жадности капиталистов наша страна погружается в мир бездуховности. Всех приучают думать не о научных и культурных ценностях, а только о деньгах и о еде. И надо было обезьянам ради такого вот хомо слезать с деревьев? И ведь чем дальше, тем глубже погружается народ в мир бездуховности. Но и это еще не всё. Чем дальше, тем беднее станет наша матушка Земля. Ведь жадные капиталисты ради прибыли хищнически грабят и сжигают невозобновляемые земные ресурсы. Нахватав в собственность огромные участки земли, не обрабатывают землю, так что и от черноземов ничего не останется. Короче: не будет этому конца, пока у власти капиталисты. Стало быть, единственное спасение от них - уничтожить капитализм как формацию.

И снова встает вопрос: а кто это сделает? Я уже говорила, что свержение капитализма хотя бы в нашей стране не может произойти на классовой основе, ибо четко выраженных классов в России нет. Сегодня в стране противостоят друг другу не классы, а грабители и ограбленные. Про грабителей всё ясно: они никогда добровольно не откажутся от награбленного и от возможности грабить и дальше.

А вот с ограбленными дело обстоит сложнее. Как это ни странно, многие ограбленные не понимают, что их грабят. Вот, например, власть украла из кармана будущего пенсионера три миллиона, а затем вернула один миллион. Ах, какой добренький президент! Или вот одна бывшая студентка сказала, что у них в вузе все студенты обожали Ходора ( это они так называли Ходорковского). Спрашиваю, мол, за что? Так ведь он дал нашему вузу три миллиона! Вот так. И не понимают студенты, что Ходорковский поделился с ними краденым! Что он украл у страны миллиарды, а бедным студентам кинул крохи, да и то не от доброты душевной, а ради налоговых льгот за «благотворительность»! Девушка смотрит растерянно. Значит, ей никто пока этого не объяснил.

Так кто же объяснит всем ограбленным, что они ограбленные? Никто, кроме «Партии умных людей». Ибо только умные люди понимают, что капитализм не может существовать без ограбления населения. Понимают, что единственное спасение человечества – это уничтожение капитализма и построение социализма, а затем и коммунизма. Прав был один из умнейших философов Ильенков, который назвал коммунизм «обществом умных людей». То есть, основная часть людей во имя будущего должна поумнеть!

Причем, для полного поумнения должно пройти две стадии. Стадия первая: люди должны понять, что нынешняя власть не может существовать без постоянного ограбления населения. Всякие выборы, рейтинги, обещания и прочие штучки – это всё обманки, что, мол, вот-вот, еще немного – и будет лучше. Не будет. Никогда не будет! А будет только хуже. Какие-то проблески в первой стадии появились, хотя бы в фактах многочисленных акций протестов против пенсионной реформы.

Но вот до второй стадии поумнения еще ой как далеко! А вторая стадия - это осознание того, что грабежом занимаются не конкретные дерипаски-потпнины-усмановы-абрамовичи… Не путины-медведевы-кудрины-володины-сечины… Это всё мелкие сошки. Грабежом занимается капитализм! Но посмотрите, кто организовывает хотя бы акции протеста против пенсионной реформы? Навальные-зюгановы-мироновы, которые помышляют не о свержении капитализма, а о его улучшения. Это как если бы овцы попросили волков быть подобрее к ним, овцам. Но это бесполезно: природа так устроена, что волк не может жить, не поедая овец.

Вот так же и капитализм: он не может существовать без того, чтобы капиталисты не грабили народ. Еще в развитых западных странах грабительская сущность капитализма как-то прикрывается всякими демократическими штучками. В России даже этого нет: всякие разговорчики власти о демократии способны вызвать только смех. Так что в России грабительская сущность капитализма цинично обнажена: у нас грабят нагло, в открытую. И надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Но вот не видят же!

Так что должно произойти, чтобы отправить на свалку Истории обнаглевший капитализм? Революция? По-видимому, именно революция. Но кто ее совершит? Классов давно нет.

И уж, конечно, исчез некогда революционный пролетариат! Исчез в полном соответствии с марксизмом. И Маркс, и Ленин говорили, что пролетариат, совершив революцию и придя к власти, уничтожает себя как класс. Да, так всё и было: в СССР не было ни буржуазии, ни пролетариата. Но какое-то противостояние все же было? Да, было. Но это было противостояние не классов, а идеологий! Противостояли друг другу идеология буржуазная и идеология коммунистическая.

Ведь как Ленин говорил? Социализм – это переходный период от капитализма к коммунизму. Переход этот не плавный, а в постоянной борьбе нового со старым. То есть, борьба коммунистической идеологии с идеологией буржуазной. Так что контрреволюция 90х годов у нас произошла не на классовой основе, а на идеологической. К сожалению, в схватке двух основных идеологий победила идеология буржуазная. Да ведь Ленин и предупреждал, что будут еще откаты, контрреволюционные судороги. Вот в 90х и произошла эта самая судорога. Но почему же, почему после 70 лет социализма буржуазная идеология все же одолела коммунистическую?

Да потому, что буржуазная идеология замешена на инстинктах, а коммунистическая – на разуме. Инстинкты – это пить, есть, обогреваться, размножаться. То есть, инстинкты были присущи всем животным, так что корни буржуазной идеологии уходят в толщу времен длиною в десятки миллионов лет. Поэтому инстинкты, унаследованные от животных, запрятаны в каждой клеточке любого человеческого организма. Но как только обезьяна слезла с дерева, тотчас и появились первые ростки разума. И, как оказалось, разуму было очень непросто преодолевать всесилие инстинктов: ведь разуму человеческому всего лишь сотни тысяч лет. Сравнили?

Да, первое государство, основанное на разуме, просуществовало всего 70 лет. Ну, не успела еще коммунистическая идеология окрепнуть настолько, чтобы справиться с напором взбунтовавшихся инстинктов. А именно бунт инстинктов и произошел в нашей стране на рубеже веков. И привел к таким страшным последствиям, которые и 70 Энгельсов и Марксов предвидеть не могли. Говоря словами Ленина – нам придется самим выкарабкиваться из зловонной ямы, куда нашу страну впихнули недоумки.

Сейчас, когда страна бурлит по поводу преступной, грабительской пенсионной реформы, многие граждане стали внимательнее прислушиваться к политикам, литераторам, писателям. В общем, к мыслящим и публично выступающим людям, которые наперебой предлагают свои рецепты спасения страны. У каждого своя программа, каждый уверяет нас, что если он придет к власти, то и страна будет спасена, и олигархи будут изничтожены, и народ заживет прекрасно.

Люди слушают эти басенки, развесив уши, и бегут к избирательным урнам голосовать за того, кто им больше наобещал. Но ведь нынешний бардак – не отдельные недостатки, которые преодолеваются с помощью предлагаемых мер. Этот бардак – сущность капитализма. Я уже говорила, что Запад еще кое-как камуфлирует эту сущность, а в России эта сущность цинично обнажена. Так что же, претенденты во власть не видят этой сущности? Или они нарочно придуриваются, предлагая способы улучшения капитализма?

Еще и еще раз повторяю: только коммунисты могут спасти страну. Только коммунисты понимают, что капитализм нельзя улучшить, его необходимо уничтожить. Но среди претендентов в президенты ли, в мэры ли и еще куда-то, нет ни одного коммуниста, а, значит, нет ни одного умного человека.

В 1917 году именно коммунисты свергли капитализм. И вождем был главный коммунист – Ленин. И этого факта никому не удастся скрыть, как бы ни старались прислужники капитализма очернить имя Ленина. Ведь почему нынешняя власть так боится Ленина? Но, заметьте это особо: живого Ленина! Мертвого-то они не боятся. Вот же Путин объявил, что, мавзолей он трогать не будет, пусть себе мумия вождя лежит, вроде святых мощей. Пусть Зюганов носит к Мавзолею цветы: надо же ему дать возможность показать народу, что он тоже коммунист.

Впрочем, умертвлять Ленина начали еще советские партократы. Они пичкали школьников и студентов отфильтрованными цитатами и отрывками из ленинских сочинений. Именно они лепили из Ленина бестелесного ангела. Дескать, он никогда и ни в чем не ошибался и был таким добреньки -добреньким дедушкой Лениным. Умертвляли захватившие власть ельциноиды. Они, наоборот, лепили из Ленина чудовища, жаждущего кровопролития и вешающего сотнями священников.

Но ни тем, ни другим так и не удалось вычеркнуть Ленина из памяти народной. Слишком яркий свет излучал ленинский гений. И когда «демократы» с бешеной злобой стали переименовывать улицы и города, сносить памятники, именно народ воспротивился этому безумию. Поэтому так до сих пор и существуют повсюду и памятники вождю, и улицы, проспекты, фабрики имени Ленина.

Но народ верил в Ленина интуитивно. Его образ вошел как бы в народное подсознание. Но ведь для полного поумнения народу надо понять Ленина умом! А кто ему в этом поможет? Скажете: коммунисты? А где они, коммунисты? Вот Интернет полон восторгов по поводу успеха КПРФовского Кумина на мэрских выборах. Да и в регионах КПРФовцы успешно выступили. Гляньте, говорят нам, коммунисты побеждают!

Люди, поймите, наконец, КПРФовцы вовсе не коммунисты. Это вполне вписавшаяся в капитализм так называемая оппозиция. Ведь не случайно же Путин лично поздравил Кумина с успехом. Такие «коммунисты» власти не опасны. Их можно даже приласкать, дать какую-то должностишку. Ну, и пусть себе размахивают красными флажками, лишь бы преступный капиталистический режим не трогали.

Настоящего коммуниста Путин не только бы не поздравил, но и не допустил бы ни до каких выборов. Ведь настоящий коммунист намеревался бы, придя к власти, уничтожить капитализм. Да разве можно такое допустить? Ведь Путин и вся правящая камарилья не только обслуживают капиталистов, но и сами на такой «работёнке» богатеют. Вот потому-то Путин ни минуты не стал бы терпеть в политике настоящего коммуниста. Точно так же и настоящего Ленина Путин не стал бы терпеть в стране. И если бы общество прозрело и потянулось бы к живому Ленину, Путин уничтожил бы и Мавзолей, и все ленинские названия и памятники.

И снова вопрос: кто возьмется пробудить в обществе интерес к Ленину? Живому, а не мавзолейному? Кто?

Вот теперь я и расскажу о том лучике надежды, о котором говорила в начале статьи. Наконец, этот «Кто?» появился. Это – Лев Данилкин. Он издал книгу «Ленин –пантократор солнечных пылинок». Очень советую всем прочесть эту книгу. Лично для меня книга эта явилась во многом откровением. Да, я давно прочитала все 55 томов полного собрания сочинений Ленина. Да, я прочла сотни книг о Ленине. Но с таким глубоким проникновением в сущность ленинского феномена встречаюсь впервые.

Книга получила первый приз в номинации «Большая книга». Появилась масса откликов, и ругательных, и восторженных. Я не стану здесь цитировать восторженные отклики, автор их довольно начитался и наслушался. А процитирую лишь один отзыв, который, на мой взгляд, очень знаковый.

Василий Авченко

1 октября в 18:23 ·

Вдохновившись великолепной книгой Льва Данилкина "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", начал читать Ленина. В силу возраста (в пионеры успел, в комсомольцы не успел) раньше Ильича не читал. Только рассказы о его детстве в диапазоне от Прилежаевой до Зощенко.

Так вот констатирую: "Империализм как высшая стадия капитализма" - замечательная, даже блестящая и, более того, вполне современная (если оставить за кадром некоторые моменты, слишком сильно привязанные к конкретному году) работа о том, что мы сейчас называем глобализацией.

Выходит, лозунги на крышах, памятные мне с детства, а потом убранные, - "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить" - не врали.

Убеждён, что о капитализме человечество когда-нибудь (чем скорее, тем лучше) будет вспоминать так же, как сейчас вспоминает о позорных временах рабовладения.

Вот так! Чем больше людей последуют примеру Василия Авченко и станет читать ленинские тома, тем скорее наступит полное поумнение народа. Вель живой Ленин - это не миф, не чьи-то выдумки. Живой Ленин – в его произведениях! Пора нашей великой стране смыть с себя позор: ведь на наших глазах недоумки и негодяи, захватившие власть в стране, издевались над памятью великого человека, над памятью гения. А ведь такие гении, как Маркс и Ленин, рождаются раз в тысячелетие. Но именно они, гении, и являются локомотивами Истории.

В советское время Мариэтта Шагинян призывала: читайте самого Ленина, а не цитаты и отрывки из хрестоматий. В ельцинское время Наталья Морозова призывала: цитируйте Ленина по Ленину, а не по перевранным цитатам Солженицына. И вот теперь - Лев Данилкин, в книге которого и представлен живой Ленин. Сегодня, когда все ленинские прогнозы сбываются, живой Ленин – самое мощное оружие против обезумевших капиталистов. Таков урок книги Данилкина. «Читайте Ленина, учитесь у Ленина!» - призывает эта книга. И чем больше людей откликнется на этот призыв, тем скорее появится реальная возможность преодолеть позорные времена капитализма.

Наталья Морозова