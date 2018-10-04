При нынешней оппозиции победа всегда будет за властью

Пенсионная реформа, как говорят политологи, подготовленная правительством принята Госдумой. Однако есть мнение, что реформу предложил президент, не афишируя в народ. Не может такое мероприятие, которое касается 146 миллионов человек предложена минуя президента. Кремль совершил очередной обман, долгожителю это не впервые. Значит около миллиона граждан в 2019 году не смогут выйти на пенсию. А куда же денет власть выплаты, которые предполагались новым пенсионерам? Очевидно на повышение зарплаты чиновникам. Уже и сумма определена. На три года 630 миллиардов рублей. Но ведь бюджет утверждённый президентом в прошлом году на три года не предполагал таких изменений. Кремль что хотит то и делает, а дума это просто ширма для "цивилизованного" Запада и США. В России есть парламент как и в других странах с выборными депутатами. Пока они кандидаты обещают золотые горы, как попадут в думу и получат первую зарплату, ничего не делая, так сразу меняется мнение. Они забывают об избирателях и сосредотачивают свои действия только на доходе. При этом можно заниматься бизнесом на подставных родственников, друзей. Фактически Кремль покупает депутатов за народные средства. Один срок просидел и пенсия обеспечена. А народу добавили ещё пять годиков отпахать. Всё таки странный у нас народ. Никаких противоречий все согласны с действиями власти. Читатель скажет, митинги же идут. Идут те, которые власть разрешила с условием - поговорили и разошлись. Например, А.Ищенко после подтасовки результатов выборов решил объявить голодовку, но лидер КПРФ запретил. Так на кого работает фракция коммунистов в Думе? Но мы же молчим. Некоторые слушают как красиво он говорит на митингах и пишет в партийной прессе. А те немногочисленные митинги, которые власть не разрешила Росгвардия разгоняет дубинками с остервенением исполнителей. Нужны митинги с миллионным выступлением граждан, которые могли бы сами разгонять гвардейцев.

В майских указах президент много чего обещал. Практически ничего не выполнено. Вот что по этому поводу говорит заместитель премьера Т.Голикова: "Пока добиться снижения бедности в два раза по майским указам не удалось. Те меры, которые приняты правительством, не позволяют добиться ожидаемого результата". Граждане, вдумайтесь это же говорит не посторонний человек, а член правительства отвечающий за социальную сферу. По социальным вопросам не выполнены майские указы президента 2012 года. И тишина. Значит президент сознательно обманывает народ. А где думская оппозиция? Получая по 400 тысяч рублей в месяц, да ещё до 90 тысяч премиальных со льготами, какой дурак будет противостоять власти. Бедствующим гражданам страны нужен лидер из народа, а где его взять. Таковых теперь нет. Одних нищета одолела ни до лидерства, другие от жира бесятся. А депутаты говорят, что им надо повысить зарплату до 800 тысяч рублей. Представляете 800 тысяч и 10 - 15 тысяч.

Принятая думой пенсионная реформа предложенная президентом от имени правительства подорвала авторитет президента, который упал до 36 %. Разве может президент терпеть такую вольность народа? При этом нищие граждане ни как не могут понять, как институты определяют рейтинг чиновников. Говорят, что ВЦИОМ под руководством гражданина Фёдорова обзванивает 1600 человек. Эти люди постоянные или их меняют? В нашем посёлке никогда и никто не звонил и не спрашивал о том, как мы относимся к тому или иному чиновнику. Многие нынешнюю власть не только не уважают, они презирают буквально всех начиная с Кремля и до сельского администратора. Как можно уважать если чиновники купаются в роскоши, без которой можно жить, а рабочий человек считает копейки. И главное нет просвета. Президент говорит о снижении бедности в два раза, а Голикова, что такой возможности у правительства нет. Лебедь, рак да щука. Кремль навострил ушки по поводу рейтинга. А вдруг президент поймёт, что народ перестал ему верить и значит надо уходить. Чиновники этого допустить не могут. И вот появляется на телевидении новая передача "Москва, Кремль, Путин". Откровенно говоря при такой разрухи в стране и нищете народа смотреть эту передачу противно. Я включит второй канал , думая что будет передача "Вечер с В.Соловьёвым" , а тут новая и в основном сказочная, перешёл на другой канал. Думаю, что для мыслящего человека эта передача сработает против президента. Действительность -то совершенно другая. Там чистота и порядок, все в золоте и довольны, а в народе траур, жить не хочется. В поликлинике сидишь по пять часов и не можешь попасть к врачу. Сил нет терпеть этот бардак. И на этом фоне рассказывают на передаче о том, как президент заботится о стране и народе.

Норкин с супругой ведут радиопередачи и 2 - го октября утром обсуждают рост экономики в Тверской области. Там всё хорошо и село имеет поддержку государства и идёт газификация и развивается малый и средний бизнес. Чтобы удостовериться посылают журналистов подтвердить. Рассказывает администратор одного района области. С марта месяца администрация не получает зарплату. Администрация, о рабочих вообще речи нет, потому что и самих рабочих нет. Естественно возникает сразу вопрос. Как же вы живёте. Оказывается все живут своим хозяйством. Кто скот держит и продаёт молоко сметану, творог ну и так далее. Десять лет назад по требованию президента началась газификация страны. Я помню этот период. В наш посёлок действительно провели природный газ. А вот в Тверской области положили 16 километров газовой трубы а подключить "забыли". Десять лет назад. Администрация пишет в разные инстанция и говорит, что до сих пор не поймут, куда конкретно обратиться и от кого это зависит. Есть и такой ответ. Для подключения надо заплатить 2 миллиона рублей. Откуда деньги если даже администрация не получает зарплату. Тут же позвонил человек из Подмосковья. И говорит, что три года обивал пороги, чтобы получить участок, как многодетный отец. Наконец получил, власть должна была по указанию президента подвести коммуникации. На расстоянии 36 метров стоит ГРП, но газ не подключают. Писал 4 раза президенту ну и конечно в разные инстанции. Наконец составили проект по которому собственники должны заплатить 2 миллиона 136 тысяч рублей. Таких денег у народа конечно нет. Вот так и живём. Но за то какая передача появилась на телеканале "Москва, Кремль, Путин". Смотри и радуйся вранью. Такая же обстановка и в Самарской области, да и пожалуй по всей стране. О каком рейтинге можно говорить если в стране беспредел власти. Хотя не всё так просто. Разрушены предприятия, а те что остались работают на область. Она забирает всё, наверное переводит в Москву. На местах практически ничего не остаётся, даже на зарплату. И главное, как говорили на передаче, нет перспективы.

И сколько же эта власть будет гнобить народ? А тут раздаётся заявления МВД США. "Россия зарабатывает только с помощью энергоресурсов. Мы можем эти каналы прикрыть". От наших партнёров, так называют российские чиновники китайских "товарищей" приходит информация, что многие банкиры поддерживают санкции США против России. А я десятки раз писал. что коммунистический Китай никогда не будет дружить с Россией, где правит бандитски - воровской капитализм. Отношения только на коммерческой основе. Кругом облом и что же думает делать наше правительство, под непосредственным контролем из Кремля. Нужны деньги. Хотя нефть подорожала, однако средств не хватает особенно олигархам и чиновникам. При нынешней власти средств всегда будет не хватать, жадность одолела каждого, кто имеет возможность либо получить не заработанное, либо украсть. Правительство вспомнило проект закона о норме расхода электроэнергии потребителями. Четыре года продержались без нормы. Теперь грозятся ввести с января будущего года. Например, при вывозке мусора берут налог с человека, а оплату потребления электроэнергии с дома, квартиры. А если там пять человек. Мы же платим столько сколько потребили, что правительству и именно Медведеву надо? Китаю вы продаёте не устанавливаете норму и за копейки а своего народа ставите, как лошадь в стоило. И какой же тариф предполагается сверх нормы?

Так и хочется спросить гражданина Д.Медведева. Вы на квартире в 500 квадратных метров сколько потребляете электроэнергии? И кто платит по счётчику? Вы из своей зарплаты? А может за вас платим мы с нищенской зарплаты и пенсии. Неужели вас мама родила без чести и совести. Ободрали народ до костей, дышать стало нечем. А может в вашей квартире счётчика вообще нет? Нам интересно знать ответы на эти домашние вопросы. Зачем усложнять простую схему оплаты. Сколько потребил за столько и заплати. Норма потребует новых сотрудников, которые будут отслеживать сверх нормативное потребление. Но ведь это ничего не даст в экономику страны. Вы только расширите круг дармоедов. А их и так достаточно.

В руководстве страны полная шизофрения. Президент проводит совещание с правительством и говорит, что поправки к пенсионной реформе ничего не дали для бюджета страны и пенсионного фонда. На исполнение принятой пенсионной системы на ближайшие 6 лет надо дополнительно изыскать 500 миллиардов рублей, а таких средств нет. Значит никакого исследования предлагаемой реформы никто не проводил. Взяли всё с потолка. Это уже детский сад так издеваться над народом. Тот кто инициировал это изменение в пенсионной системе должен немедленно уйти в отставку. И вообще весь экономический блок правительства вместе с премьером давно пора поменять. Народу сделали хуже, дополнительно надо работать пять лет, хотя человеку после пятидесяти лет практически найти работу не представляется возможным. Правительство и дума планируют принять меры административного воздействия на руководителей предприятий. Думаю, что административными мерами вопрос не решить. Собственник уволит рабочего до наступления предпенсионного возраста. Нет примеров чтобы рабочий победил собственника. Экономический блок должен найти на решение проблемы пенсий миллиарды рублей. Для правительства - это позор и виновные должны понести наказание. Президент находит 630 миллиардов рублей на увеличение зарплаты чиновникам в течение трёх лет, а на 6 лет для пенсионеров нет 500 миллиардов. От такого позора некоторым надо застрелиться.

В Москве проходи форум "Устойчивая энергетика". Сделал доклад президент. После выступлений завязалась беседа. Президенту задали вопрос на счёт Скрипалей. Президент ответил так: "Скрипаль просто предатель Родины и подонок. Предательство и проституция являются главной борьбой спецслужб". Я так понял монолог президента. И говорил он это с улыбкой и краской на лице. У меня сразу возник к президенту другой вопрос, который конечно я задать не могу: "А кто тогда Горбачёв и Ельцин?" Телевидение отмечает двадцатипятилетние вооружённого переворота. Говорят, что Ельцин отдал приказ ввести войска и расстрелять Белый дом. Однако расстреливали не только Парламент. Показали стенку, которую потом убрал Коржаков у которой расстреливали безоружных людей случайно оказавшиеся в зоне боёв. Прохожие, зеваки. Здесь предателей нет или как? Двойные стандарты не только присущи Америке, они в России на каждом шагу и в основном исходят из кремлёвского долгожителя. Горбачёв положил на стол железной леди секретный план размещения в Советском Союзе стратегических ракет и объекты для поражения. Грбачёв ликвидировал ГДР и уничтожил самую дееспособную Западную группировку Советских войск. Он кто? Товарищ, ваш друг или враг? Скрипаль против Горбачёва дворник на территории секретного объекта. Однако о нём ни слова. Более того власть платит ему президентскую пенсию около 800 тысяч рублей. Наша власть и держится на двойных стандартах. О Скрипале спросили, а о Горбачёве и Ельцине нет. О них не говорит и наша оппозиция. Значит никакого изменения в лучшую сторону в России не будет. Об этом говорит и Т.Голикова. Вывод один. Народ должен заговорить и начать действовать.

Получил газету "Правда" № 106 с обозрением до 1 - го октября. Геннадий Андреевич пишет статью "Мы будем максимально бойкотировать людоедскую реформу". Но она уже принята. Т.Голикова говорит к 2025 году правительство должно разработать новую пенсионную реформу. И что даёт ваш бойкот? Президент и фракция правящей партии в думе вообще на вас не обращает внимание. Вы с 42 мандатами балласт в парламенте. Измените своё отношение к народу. Если не можете то уйдите на покой. Пенсионная реформа вас не касается. Вы ведь "боритесь" для народа.