Почему не нужно вести политическую агитацию через Яндекс.Дзен

Многие, возможно, в курсе существования такой платформы, как "Яндекс.Дзен": это с одной стороны сервис рекомендаций, создающий ленту "интересных" материалов, с другой – платформа для блогов, которая поначалу казалась многим людям довольно полезной, так как позволяет достаточно быстро набрать относительно большое количество подписчиков-читателей и получить тысячи просмотров статей в короткий срок и без вложений. Наверняка у многих, кто это читает, уже загорелись глаза: какой простор для политической агитации! Мне тоже так казалось, до тех пор, пока я не попробовал вести там канал с социалистической агитацией.

Всё было неплохо: несколько авторов, много статей, иногда по 2-5 тысяч дочитываний, мы набрали почти пол-тысячи подписчиков за пару месяцев. Но так как тематика канала была крайне оппозиционной, вскоре мы заметили что показы статей "режут": скажем, на аналогичном по количеству подписчиков но "запутинском" канале показов всегда в два-три раза больше. Ну ладно, это ещё вполне терпимо. Однако, чуть позже наш канал забанили по причине "кликбейта", и вот это уже было просто смешно. Кликбейт, если кто не знает, это намеренное искажение смысла заголовка, с целью обмануть читателя (хороший пример кликбейтов – реклама от Яндекс.Директа, например). То есть, кликбейт – это когда заголовок сильно отличается от того, что написано в самой статье. За что же забанили наш канал? В вину нам поставили заголовок статьи, который звучал так: «Чуда не произошло: "Единая Россия" и Путин всё-таки ограбили россиян». Статья была посвящена третьему чтению антинародной пенсионной реформы, и, честно говоря, не очень понятно, что там можно было принять за "кликбейт". Видимо, по мнению Яндекс.Дзена, пенсионная реформа – это не грабёж. Или, может быть, её "протащили" не Путин с единороссами, а какие-то третьи силы? Неизвестно.

В общем, хотелось бы предостеречь всех, кто, возможно, хочет использовать Яндекс.Дзен в целях политической агитации от использования этого сервиса. Вы можете долго и любовно раскручивать свой канал, писать статьи, собирать читателей, а потом его возьмут и забанят по абсолютно надуманной причине, и ничего поделать с этим вы не сможете: техподдержка будет отвечать обычными отписками, а бан будут продлевать. Кликбейт, кстати – не единственный инструмент Яндекс.Цензуры. Ещё одна распространенная причина – "хейтспич", так называемый "язык вражды". Ну, это, скажем, если вы назовёте в своём тексте ворующего единоросса – вором. Или продажного полицейского – продажным. С трудом представляю, как вообще можно писать о российской политике без "хейтспича" такого вот уровня. Фейсбук, по уровню внутренней цензуры, просто отдыхает по сравнению с Яндекс.Дзеном.

Если вы социалист, и умеете писать хорошие тексты, но у вас нет своего сайта – даже не смотрите в сторону Яндекс.Дзена. Не покупайтесь на мнимую возможность раскрутить блог без вложений, ведь все результаты ваших трудов могут уничтожить в одно мгновение, по прихоти сотрудников техподдержки. Гораздо лучше – потрудиться, и, пусть и с вложениями, но создать нормальный сайт, или страничку в соцсети/ЖЖ. Впрочем, и без этого есть масса хороших сайтов, всегда готовых бесплатно опубликовать хорошую статью на социалистическую тематику, включая и этот – ФОРУМ.мск.

От редакции: Хотелось бы узнать про "массу хороших сайтов" социалистической тематики, хоть мало-мальски сопоставимых по посещаемости и цитируемости с ФОРУМом.мск - про Яндекс вообще не говорим.

В этом и проблема - нет заметных посещаемых сайтов левой тематики, практически нет. Мы - есть! Но нас все же мало.