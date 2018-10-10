Газета "Ветеран" на первой странице публикует статью историка Г.Москвина "Форма народного протеста". Заглавие историка или редакции газеты? "Бессмертный полк", о котором пишет историк, не протестовал ни против кого. Как мог он (полк) протестовать, если в первом ряду сам президент с портретом, наверное, отца. Однако полк вспоминал погибших во время Отечественной войны, а отец президента вернулся домой живым и здоровым, и Владимир родился в 1952 году. Любую проблему возьми в нашей стране и везде бестолковщина. В России при бандитски - воровском капитализме пятый или шестой раз меняют пенсионную систему и эта не последняя. После 2025 года снова будут менять. А что творится с рублём? Кто - то имеет очень хороший навар от колебания рубля по милости Набиуллиной, да она и сама не бедная.

Не в лучшем положении оказался наш историк. Он пишет. "Денно и нощно корпят они (и он) над разгадкой таинственного смысла нового русского оружия под названием "Бессметный полк". Бедный историк не спит день и ночь, осмысливая эту бестолковщину, под названием"Бессмертный полк". Оказывается это стало новым оружием. И против кого оно направлено? Власть совершила преступление, протащив реформу пенсионной системы. Миллионы граждан страны остались без пенсии на целых пять лет. И где ваш полк? Лучшего применения нельзя было придумать, однако его нет и быть не может. Для этого власть создала "Росгвардию". Вот это точно оружие против народа.

Кроме удивления от бессмысленности того, что пишет историк, ничего толкового в голову не приходит. "Уже несколько лет я пытаюсь осмыслить это таинственное явление, найти ему сущностное объяснение". Приводит пословицу от народа - "мёртвых с погостов не носят". Однако на погосты ходят и вспоминают в трауре, а не с праздничными лицами, с полуулыбкой на лице. Власть провернула очередной пиар своей антинародной политики.

Историк приводит якобы предсказание слепой старушки. Человека нет и не такое говорят о ней. "Россия снова станет великой державой, когда мёртвые восстанут из могил и встанут в один ряд с живыми". Я бы не хотел встать рядом с мёртвыми, а вы? Неужели вы не понимаете бессмысленность такого повествования? Мёртвый никогда не встанет, их уже нет, они растворились. Ваша цитата говорит о том, что Россия при такой власти никогда не будет великой, потому что мёртвые они и есть мёртвые, бороться должны живые.

Историк с полком связывает и Донбасс, и Крым. Крым испокон веков наш и говорить об этом нет смысла. А вот Донбасс воюет уже пятый год и нет конца гибели людей при великой России. А вы знаете, что власть не хотела принимать Крым? И только голосование заставило признать его российским. Власть боялась реакции Запада и США. Донбасс пока не голосует за присоединение. Приплёл и Сирию. "Русские воины остановили эти полчища на далёких от Отчизны рубежах". Это не полчища, а банды наёмников и убийц. Власть добровольно отказалась от нескольких российских военных баз, созданных Советским Союзом за пределами Родины, простив миллиардные долги. А теперь пытается создать хотя бы одну. Вам это ни о чём не говорит? Ликвидировали самую дееспособную Западную группировку войск, а вместе с ней потеряли республику, которая защищала центр от любых попыток нападения с западных рубежей. Иначе говоря оголили западные рубежи и оголили сознательно. Вы конечно об этом не знаете и не хотите знать. А сколько погибло наших военных и не только от бестолковщины в Сирии? Помните сбытый турками наш бомбардировщик. Идёт война, бомбардировщик направляют на задание без прикрытия. А перед этим бомбили караваны с нефтью, принадлежащие Турции. Где такое возможно? Подорвал себя молодой лейтенант - корректировщик, чтобы не попасть в лапы бандитам. Почему штаб не разработал отход лейтенанта при планировании операции? И таких примеров несколько. Да, ошибки могут быть, но не такие очевидные. Даже не военный знает, что бомбардировщики всегда вылетали на задание под прикрытием. Генералы то редко погибают. Генерал Романов достойный генерал после Чечни остался искалеченным и его якобы выкинули из военного госпиталя. Возможно такое в России? У нас всё возможно. Отработанный материал нынешней власти не нужен. Об этом говорит проведённая пенсионная реформа.

Историк восклицает, какая таинственная сила выводит миллионы людей на шествия "Бессмертного полка"? Не знаю как в других странах, а у нас примерно так. Во - первых шествие - это пустая трата времени. Чьи портреты несли? Может власовцев, кто знает? Во - вторых надо учесть кто эти люди. Это очень даже важно. В основном "беспризорная" молодёжь. Та молодёжь которая не имеет работы или не учится и не хотит работать и учиться. Одним словом бездельники. Нет ветеранов истинных. Есть предатели, которые предали Советский Союз. Ельцин отдал приказ ввести танки в столицу не для парада же. А где были ветераны? Они думали, что наступит рай от ввода танков. Желание участия в шествии по мнению автора на столько сильно, что они забыли о невзгодах. И что получилось от этого "парада"? Бестолковщина и только. Даже след не остался в политике и в повседневной жизни. Предки действительно были героическими. Они разгромили самую сильную армию на то время. А оставшиеся в живых не смогли справиться с двумя предателями - собственными предателями - Горбачёвым и Ельциным. За что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? Г.Москвин, можете мне объяснить? И города - то того нет, одна преступность наступила. Не зря создали фильм "Бандитский Петербург". Он и сегодня не лучше. Фильмы "Паутина", "Ментовские войны" и десятки других воспитывают нынешнее поколение как надо добывать деньги. Идёт вялотекущая гражданская война полиции не только с организованной преступностью, а с верхом полиции, прокуратуры, следствия и крышующими депутатами. Идёт война не на жизнь, а на смерть. "Бессмертный полк" подтвердил такую политику власти. Он ведь не выступил против. Да и вы не против такого полка.

Мне очень понравилась одна фраза историка "Идут (участники полка) со слезами очистительной радости на глазах". Они чему радуются? Той власти, которая заменила социализм на бандитски - воровской капитализм? На форуме с индийской делегацией президент сказал, что в России 4,4 % безработных. А в Союзе безработных не было. Вам известно как они живут? Пособие по безработице около 5 500 рублей. На содержание служебной собаки выделяется больше.

Автор пытается понять причины возникновения, понять какую энергию оно рождает и как её сохранить, чтобы направить на новый модернизационный рывок нашей страны. На новый, а что разве был старый рывок? Рывок был только не вперёд а назад да такой, что Россия оказалась на 89 месте по уровню жизни народа. А вот по уровню жизни чиновников и количестве олигархов на третьем месте. Интересно наш историк на какую группу претендует или позволяет его доход? А вот Т.Голикова говорит, что у нас нет предпосылок для рывка. И смертность в стране превышает рождаемость. Вот это и есть современная модернизация России. В стране не хватает средств на модернизацию, а в США замораживают активы Дерипаски, в том числе два особняка в Вашингтоне и Нью - Йорке стоимостью в 42,5 миллионов долларов. И он такой не один. Учёный института прикладных экономических исследований А.Абрамов пишет, что российские компании накопили за рубежом около 500 миллиардов долларов. Это два бюджета страны. А зарплата рабочего, низового бюджетника, пенсионера на уровне нищеты. Ведь сам президент признал, что в стране 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. А как живёт человек если получает прожиточный минимум? Историк, вы знаете?

оссии около 20 миллионов человек живут на доход ниже прожиточного минимума.

"В душах и сердцах миллионов граждан страны появилась неодолимая потребность искупления. Да искупления. Никто из участников шествия не говорит об этом вслух, но я уверен, что осознание такого смысла придёт позже". Как понимать фразу искупления? В чём провинился народ? Может те 27 миллионов человек, которые погибли? Народ ни в чём не виноват и ему искупать нечего. Виноваты ветераны не удержали Союз и нынешняя власть, которая ввела крепостное право. Уже задерживает полиция за то, что проголосовал не за того или сказал правду о нашей власти.

"Шествие раздробленного общества означает наступление консенсуса (не лучше употребить слово единство) , который, как мощная моральная скрепа, объединяет нас, делая не толпой, а народом". Вторит президенту. И где автор видит объединение? На выборы президента пришло всего 67 % избирателей. За него проголосовало чуть меньше половины - 55 миллионов, а избирателей 111 миллионов. И где скрепа? Мы действительно не толпа, мы народ и чтобы толпу не создавать не пошли на выборы, потому что не верим ни власти, ни вам, ни другим, которые и предали завоевание наших отцов и дедов.

Далее автор пишет: "Бессмертный полк" - это форма всенародного протеста против политики унижения нескольких поколений советских людей, против превращения героической истории, которую творили на глазах изумлённого мира наши отцы и деды в чёрную дыру". Никакого протеста не было, ни одного лозунга, ни одного голоса против власти, да и не могло быть. Впереди толпы сам президент и его окружение. Какой протест, наоборот солидарность с властью. Повторюсь и напомню ещё раз для историка с сорокалетним стажем. Преступная пенсионная реформа предложенная якобы правительством и принятая думой могла послужить выходу "Бессмертного полка" . Это самое действенное применение полка, но он козырнул и исчез. И где он сегодня? А народ стал жить хуже. Задавили налоги, тарифы, цены, насильственная страховка, а теперь пенсионная реформа, кадастровая стоимость жилья и подсобного хозяйства. И на этом власть не останавливается. С января введут лимит на потребление электроэнергии. А сами тратят тысяч киловатт, а платим мы за них. Сколько энергии потребляет квартира Медведева? Поинтересуйтесь. И кто оплачивает все расходы?

Не перевелись в стране говоруны с сорокалетнем стажем. Видно историк Г. Москвин состоит в партии власти и не знает нищенское положение большинства населения страны. Нет смысла комментировать всю статью, однако приведу последний абзац, "Шествие "Бессмертного полка" родило в наших сердцах и душах мощную очистительно- искупительную энергию, и нельзя позволить ей испариться безвозвратно. Эту энергию надо направить в созидательное русло, надо сказать правительству: "Сегодня мы снова почувствовали себя единым народом, сильным, как никогда. Дайте же нам новые созидательные модернизационные проекты и ведите нас к новым победным вершинам". Более бестолкового монолога за 29 лет жизни при капитализме мне читать и слышать не приходилось. И ведь газета "Ветеран" печатает такую бестолковщину. Поэтому тираж около 13 тысяч. Конец приходит газете. Какой дурак будет читать проповедь неадекватного человека и так жить тошно. От "Бессмертного полка" гнилью воняет, хорошо, что о нём никто кроме сумасшедших не вспоминает. Сегодня мы разъединены как никогда, даже в советские праздники нет компаний. Г.Москвин, а вы сказали правительству, что энергию народа направить в созидательное русло? И вас послушали. Или вы хотите чтобы кто - то за вас сказал? Но власть народ не слышит. Пытаются отдельные группы, однако Росгвардия не даёт нам раскрыть рта. И таких историков в России не мало. И действительно, когда же народ поумнеет. Ведь этот историк в годах. Как он жил в Союзе? У меня есть только предположение. Ведь сейчас он не чувствует нищету народа. Значит...

Народ разъединён властью сознательно. Одних за наши денежки купили, другим позволили воровать и скупать за границей дворцы, офисы, яхты, самолёты и учить своих деток. Другим представили доходные места и тасуют их с одного кресла в другое. Даже возвращают взятки. На одном подведении итогов работы Следственного комитета президент стоя за трибуной сказал, что из 200 тысяч возбуждённых дел по экономическим преступлениям 166 тысяч (он назвал в процентах) собственников остались без своего бизнеса. Он был переписан либо следователем на себя, либо на родственников. И что? А ничего так и должно быть при бандитском капитализме. Теперь эта цифр поднялась почти до 400 тысяч. И вот что говорит по этому поводу депутат думы И.Яровая - глава антикоррупционного комитета думы. О ненадобности борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией может разрушить государство. Видите как всё просто в России. При этом только на закупках страна потеряла 2 триллиона рублей. А на пенсии и зарплаты не хватает средств. Вот так, историк Г.Москвин, "кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит кукушку".