Так в чем же принцип отделения церкви от государства?

Журналистское обращение

к президенту России

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Наши журналистские обращения к Вам имеют одну особенность. С одной стороны, есть Закон о СМИ от 27 декабря 1991 г. и Закон об обращениях граждан от 2 мая 2006 г.

Они требуют, чтобы заявитель, то есть мы, журналистское сообщество, получали на свои послания ответы по существу.

И есть в Вашей администрации Управление по работе с обращениями граждан и организаций. Его задача, как мы убедились, - чисто охранительная.

Во-первых, найти зацепку, чтобы как раз по существу не отвечать. Во-вторых, отписать человеку в такой тональности, чтобы у него отсохли руки, и ему впредь было неповадно посылать челобитные на имя главы государства.

Мы бы не очень удивились, если бы нам сказали, что у них есть особая система премирования за наиболее язвительные отповеди «жалобщикам».

А потому всякий раз приходится быть лаконичным и конкретным, чтобы сузить им плацдарм для остроумия.

Мы работаем в СМИ по 35-40 лет. Некоторые из нас написали в разные инстанции посланий больше, чем на небе звезд. И если пишем Открытое письмо на имя президента, то по закону имеем право получить конкретный ответ именно из президентских структур.

А не из ЖЭКа, трамвайно-троллейбусного депо или директора «Ашана». Оба указанных закона не подразумевают спихивания обращений журналистов или рядовых граждан в третьи инстанции.

Другое дело, что в эпоху всеобщей безответственности никто не хочет брать на себя смелость давать людям необходимые пояснения, вникать в их нужды и помогать решать их проблемы.

Теперь кратко и по существу. 15 июня прошлого года во время «прямой линии» с народом вы подчеркнули: «Россия – это светское государство. Таким оно сложилось, таким оно и будет».

Этот постулат записан в Конституции, где говорится в ст.14 «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Вслед за этим мы ожидали некоторых толкований самой статьи. Но их не последовало. Вот почему просим разъяснить:

а) что значит Россия - светское государство? Как нужно понимать эту статью Основного закона?

б) что значит «религиозные объединения отделены от государства»?

Каждый день мы видим, что они совсем не отделены, а как раз наоборот. Та же РПЦ занимает в нем все более прочные и агрессивные позиции.

За последние годы она заключила договора «о сотрудничестве» с Минобороны, МЧС, Роскосмосом, другими «денежными» министерствами. А буквально на днях - с Росгвардией.

Это разве «отделена»? Нет, она все больше проникает в государственные структуры, и цель тут видится одна - материальная выгода.

Год назад СМИ приводили признание офицера Байконура, который рассказал: «За каждое освящение ракеты Роскосмос выкладывает священникам 150-170 тыс. рублей».

Опровержений со стороны РПЦ и Роскосмоса не последовало. Да они и не могли ответить журналистам, для чего проводятся эти «изгнания бесов» из ракетоносителей?

Никто не знает, какие церковники при этом читают молитвы. Ясно, что они не канонические, самодеятельные - значит, господь их попросту не слышит. И т уже начинаются кощунство и цирк.

Между тем, уже много лет «освященные» ракеты с завидным постоянством падают через одну при старте или сгорают на орбите.

Последний случай - вчерашняя авария ракеты «Союз» с двумя космонавтами на борту. К счастью, им удалось спастись, но факт остается фактом: эта ракета также была побрызгана водичкой перед рывком в небо. Зачем?

Вот мнение на этот счет дьякона Андрея Кураева, который в прошлом году возложил ответственность за катастрофу ракеты «Метеор» на епископа Лукиана.

- Очень странно, - сказал он в эфире радио «Говорит Москва», - что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг.

И так из года в год. Освященные ракеты падают, но Роскосмос с маниакальным упорством заказывает «освящение», при этом священники за катастрофы отвечать не хотят.

Их интересует только одно - плата за «водные процедуры». Бесплатно они не окрестят новорожденного и не обвенчают новобрачных.

Такое же недоумение вызывают крестные ходы с батюшками, которые проводит ГИБДД против аварийности на дорогах. Или когда МЧС устраивает такие же хождения против засухи и наводнений.

В прошлом году в соцсетях разгорелась большая полемика о том, зачем патриарх Кирилл ходит на военные коллегии Минобороны. А как же главнейшая христианская заповедь «Не убий»?

Все это говорит о том, что принцип светскости нашего государства постоянно и злостно нарушается. И пора уже, говорят люди, ставить барьер этому надругательству над Конституцией.

Если по ней никакая идеология не может быть обязательной, то здесь налицо насаждение одной религии во всех сферах нашей жизни.

А это не может не оскорблять и уже оскорбляет религиозные чувства верующих других конфессий.

Надеемся, вы отнесетесь к вопросам журналистского сообщества с пониманием.

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»

пол поручению журналистского сообщества