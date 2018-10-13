Конечно, и Шойгу может пойти на президента. Через Бутырку

Вы еще не забыли, что сегодня по случаю субботы у нас лёгкое развлекательное чтение? С элементами мафиозного юмора и эксклюзивного сарказма.

Еще великий врачеватель нравов Антон Чехов учил: «Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!».

Сегодня вразумление новорожденному великого писателя-юмориста могло бы звучать так: «Не лазь в Интернет, не читай его статей, не заводи аккаунтов!»

Если бы моя мама своевременно прошлась солдатским ремнем по моей розовой попке с указанным наставлением, я бы, может, не потратил вчера целый час своей молодой цветущей жизни на чтение одной заковыристой статейки на агрегаторе новостей «Newsland.com».

Даже не на чтение. Просто пытался продраться через частокол аргументозных выкрутасов автора и понять: чего же он, подлец, хочет?

А начал он со вброса огорчительного для старика Кабаева факта. В связи с пенсионным грабежом его рейтинг, по подсчетам Левады-центра, упал до 39%.

А потому он вполне может устроить досрочные выборы хозяина Кремля, и тут победителем стал бы видный сын тувинского народа Сергей, сами понимаете, Кужугетович.

Да что там! Этот пламенный аналитик пророчил ему победу уже в первом туре. Устраивает ли меня как сатирика такой оборот дела?

А пуркуа бы и не па? «Почему бы и нет?», - как говорят у них на диком Западе.

Но сначала, конечно, лидер гонки должен пройти некие очистительные процедуры. Скажем, явиться в генпрокуратуру и затребовать себе отдельную камеру в Бутырской тюрьме для написания явки с повинной. А почему нет?

Ведь насколько облегчилась наша жизнь, если бы каждый кандидат в президенты или депутаты Госдумы перечислил сперва все свои криминальные делишки. Включая подпольную торговлю наркотиками, растление несовершеннолетних, участие в ОПГ и ночные налеты на товарные поезда.

К примеру, у нас с вами совершенно индифферентное отношение к правдорубу Леше Навальному с элементами эксклюзивного сарказма. Но его Фонд борьбы с коррупцией публично обвинил г-на Шойгу в незаконном обогащении.

Конкретно: за 18 млн. «баксов» построил он себе «шанхайский домик» на Рублевке, каковой отписал на сестру жены. Этот коллажик со всеми цифрами и портретом фельдмаршала в свободном доступе на Яндексе и свободно путешествует по Сети.

Как поступили бы мы с вами, если бы не украли этот злосчастный миллиард на двухэтажный теремок? Естественно, вчинили бы ФБК иск о защите чести и достоинства и деловой нашей с вами репутации. Потребовали бы компенсации за нанесенный моральный вред на тот самый 1 млрд. руб. Нам чужого не надо - верно?

И, учитывая наш статус министра обороны, выиграли бы иск в одно касание. На судью нашел бы столбняк, если бы мы приехали в суд на «Армате» при всех наших регалиях, орденах, медалях и эполетах.

Да она бы просто выскочила из зала с готовым решением в зубах в нашу пользу. А разоренный правдоруб Леша продал бы последний комп, чтобы добыть хлеба насущного и не помереть с голоду.

Но Сергей Кужугетович иск к разоблачителю мужественно не подает и терпит все оскорбления и издевки в свой адрес. Почему?

Вот мы бы его и попросили указать в явке с повинной: почему? А пока он не оправдался, вполне можем его считать казнокрадом и мздоимцем - так? Как и Навкиного мужа - прохвоста высочайшей категории. Ведь молчание знак согласия.

В чем бы еще попросили его признаться? Ну, например, сколько миллиардов он намерен «распилить» с генералами и «кремлевскими небожителями» на возведении т.н. Главного храма ВС. Пять? Шесть?

Уж кто-кто, а мы-то с вами знаем, что строительство церковных новоделов - лучший способ распила бюджетного и жертвенного бабла. Тут ты сам себе режиссер - никто же не проверит.

Мы с вами не дети малые и понимаем, что не мог этот бывший аппаратчик Красноярского крайкома КПСС на 64-м году жизни вдруг воспылать верой в бога.

Причем, настолько, что надумал отгрохать ему храм за чужой счет на 6 тыс. мест в 55 км от Москвы в парке «Патриот».

В том самом, где он 23 апреля 2017 г. провел т.н. «инсталляцию с взятием Берлина» и штурмом фанерного рейхстага. Мы же спрашивали его в отдельном Открытом письме: во сколько сотен миллионов рублей обошлась нашему налогоплательщику его совершенно ненужная хвастливая забава? Министр мужественно смолчал. «Попилили», выходит, знатно.

И мы никогда не поверим, что затеял он «главный храм» для прославления господа нашего Иисуса Христа. Скорее, для пополнения счетов своих и кураторов «за зубцами».

Можно было бы задать вопрос из области морали, если таковой вообще применим к этому оборотню. 24 декабря 2016 г. он погрузил в свой изношенный ТУ-154 лучший армейский Ансамбль песни и пляски и послал его в Сирию «плясать на костях».

Показывать пляски стране и миру должны были три телегруппы, которые по его требованию их начальники срочно снарядили в полет (НТВ, Первый канал, «Звезда»).

При взлете после дозаправки на 70-й секунде самолет рухнул в Черное море. При этом все 92 пассажира и члены экипажи оказались разорваны на «фрагменты». Теракт министр отрицает, хотя эту версию специалисты считают самой вероятной.

А что тогда? Прошел 21 месяц после авиакатастрофы - где окончательное заключение о ее причинах? Почему г-н Шойгу «заиграл» расследование?

Так что колитесь, Сергей Кужугетович. Чистосердечное признание облегчит вашу вину.