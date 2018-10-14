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Московский листок

"Они тремя курицами управлять не могут, а тут такое государство"

Опубликовано 14.10.2018 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

власть государство управление
"Они тремя курицами управлять не могут, а тут такое государство"

Возможно чиновники и законодатели устремившиеся в партию "Единая Россия", которая захватила власть, никогда не имели навыков управлять страной, отдельными отраслями и издавать законы, которые бы были направлены на развитие экономики и улучшению жизни народа. Однажды действующий президент Башкирии  М.Рахимов сказал так о  власти: "Они тремя курицами управлять не могут, а тут такое государство".

А.Кудрин руководитель Счётной палаты заявил, что в 2019 году бюджет страны будет профицитным.  При этом если экономика  будет расти на 3,5 % в год то  позволит уменьшить количество бедных за 6 лет на 30 %. Однако президент в майском указе требует уменьшить бедность на 50 %. Т.Голикова отвечающая за социальную сферу говорит, что бедность снижается. За счёт чего? Зарплату  и пенсии повысили или налоги стали меньше? Всё наоборот. Зарплата и пенсии заморожены. Это касается простых смертных, которым  повысили  пенсионный возраст  на 5 лет. При этом растут  тарифы, цены, налоги. Чиновникам действительно ощутимо  повысят зарплату с нового года, на что  уже предусмотрено 630 миллиардов рублей. Может Голикова это имела ввиду?

10 - го октября в думе состоялся правительственный час на котором отчитывался министр промышленности и торговли Д.Мантуров. Клоунада на весь белый свет, но никакой реакции ни от депутатов, ни властных чиновников, ни униженного и ограбленного народа нет, потому что народу никто слова не даёт. Даже печатные СМИ игнорируют обращение к народу и власти. Попробуйте опубликовать статью. СМИ не для народа.  Читайте то, что вам пишут прикормленные журналисты, депутаты. Кругом пустота. Телевидение, радио занято избиением  водителя и  двух чиновников футболистами. Если бы ни чиновник, который получил стулом по горбу не было бы разговора. Сколько подобных драк по стране.  Около пятидесяти тысяч в год,  а СМИ заинтересовалось только этой.  Иногда эти драки заканчиваются смертью. Там убивают простых смертных, поэтому СМИ их не замечает.

Давайте вспомним о чём говорил министр. "В большинстве отраслей промышленности в этом году наблюдается положительная динамика. Так, более чем на 10 процентов росло производство  в автопроме, в железнодорожном машиностроении и радиоэлектронике". В каком городе на каком конкретном заводе, предприятии произошёл  рост производства?  Ни слова. А ведь   сидящие в зале даже журналисты могли уличить  в необоснованности  такого разговора. Поэтому всё в общем, ничего конкретного. Понимайте как хотите. Одно  предприятие может и действительно имеет рост производства, а несколько других на грани исчезновения.

"Дальнейшее развитие наших отраслей мы увязываем с реализацией национальных проектов, которые утверждены правительством. Многие из них потребуют существенного вклада со стороны нашей промышленности". А что это за проекты? Кому они известны?  И что значит "со стороны нашей промышленности?" Промышленность и должна работать на проекты, если они конечно есть.

"В первую очередь это коснётся нацпроекта нацеленного на удвоение к 2024 году объёмов не сырьевого и неэнергетического экспорта. Чтобы достичь такого результата, поставки промпродукции на внешние рынки  должны расти темпами не менее 9 %. Для этого России  необходимо совершить прорывы в инновационных секторах". Об этом говорил президент и 10 лет назад. Читатель, вы понимаете о чём говорил министр?  За счёт каких производств  экономика страны  слезет с нефтяной и газовой иглы?  И при чём здесь внешний рынок?  Надо сперва обеспечить себя всем необходимым. И на первом месте лекарствами собственного изготовления. Мрут люди от отсутствия лекарств.  На счёт 9 % это он кому говорит?  Ведь он министр промышленности и должен говорить, что я и вверенное мне министерство  разработали план развития,  который и довожу до вашего сведения. И что это за инновационные сектора? И кто будет инвестировать в эти сектора и в каких объёмах?

"Нацпроект  в связи с этим  предусматривает комплекс  инструментов поддержки, разработки и экспорта высокотехнологичной продукции.  Важно, что меры будут направлены не только на крупный бизнес, но и  на средний и малый". Что это за инструменты? Гаечные ключи или станки с программным управлением? А откуда они появятся?  И почему всё на экспорт? У нас что  всего вдоволь, осталось работать только на экспорт. Овощи, фрукты, бытовая техника, на полях нет российских тракторов, комбайнов и другого сельскохозяйственного оборудования, сыры из Белоруссии, колбаса  при изготовлении которой не  страдает  ни одно животное. Уже сегодня на базаре ведро картошки стоит 250 рублей. А что будет зимой? И хлеб выпекают из зерна четвёртого и пятого класса.  А это зерно  называется фуражным.

"В целом объём поддержки экспорта промпродукции в ближайшие 6 лет составит 420 миллиардов рублей. Это обеспечит индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до 205 миллиардов долларов. Четверть  экспортной выручки должна сформировать отрасль машиностроения". И что же Мантуров собрался продавать?  А откуда правительство возьмёт 420 миллиардов рублей? Зарплата рабочих и пенсии почти в 10 раз ниже чем в побеждённой Германии. При этом 500 миллиардов долларов российские компании держат за рубежом, но о них Мантуров умалчивает.  Очевидно этими средствами распоряжаются чиновники сидящие гораздо выше. И уже посчитал выручку. За 6 лет  при выделении 420 миллиардов рублей появится экспортная продукция, которая позволит получить 205 миллиардов долларов. А когда же будет создано  машиностроение? Это уже после 6 лет? Какие производства промышленной продукции позволят получить миллиарды долларов? И что это за продукция?

"В программный документ мы также заложили развитие принципиально нового подхода к продвижению наших товаров на внешние рынки. Это касается создания за рубежом российских индустриальных зон.  Рост производства должен сопровождаться модернизацией". И в чём выражается новый подход? И какие товары Мантуров собрался продавать за рубежом. Разве нам эти товары не нужны. Весь его доклад сводится к реализации неизвестно чего за рубеж. Не назван ни один завод, ни одно предприятие, которые будут выпускать неизвестно какую продукцию  для Запада.  Какой - то детский лепет. И ведь депутаты этот бред слушают. Наверное все  профессионально подкованы одинаково.  Значит за рубежом вам без проволочек выделят территорию,   какие - то объекты  для открытия индустриальных зон. Что - то верится с трудом. А главное нужны ли за бугром наши изделия?  Ведь они должны быть  лучше других и дешевле. Фактическим это не план развития экономики, а философия намерений, которая не подкреплена конкретными примерами. По его мнению рост экономики должен сопровождаться модернизацией.  Намерение справедливо. Неужели за 6 лет, один год из которых уже заканчивается, министр построит заводы с новым оборудованием и начнёт выпускать неизвестно какую продукцию и при этом модернизировать процесс. Почему бы нам, в том числе  и  депутатам,  не вспомнить доклады на Верховном Совете СССР.  Глава правительства и министры докладывали о конкретных делах. Сколько, какие и где построено заводов, предприятий и какую продукцию они выпускают. Где  строятся или будут строиться  предприятия в следующем году или пятилетке. Докладывали о  том как эти предприятия обеспечиваются рабочей силой. Строятся дома, на первых порах общежития, иногда приходится жить во времянках. Конечно были и недостатки и о них говорили. Сейчас всё нормально никаких недостатков и откатов. Никакого строительства жилья. Хочешь приобрести квартиру бери кредит и горбаться  до пенсии если успеешь рассчитаться. Уволят перед пенсией и отберут квартиру. Вот такая у нас перспектива для рабочего человека.

Далее министр говорит так: "Речь идёт о новой волне технологического перевооружения, что даст импульс к созданию в стране отрасли экологического машиностроения". А что это за волна и кто её будет нагонять и за какие средства? В США океанская волна сносит всё на своём пути, а у нас?  До столицы волна не дойдёт, далековато. В чём именно заключается перевооружение?  Россия на санкциях, а  машиностроение в зачаточном состоянии.  Разрушили быстро, а создать при  вашем руководстве отрасли практически не представляется возможным.

"В данный момент проводится оценка готовности к переходу   предприятий на новый технологический уклад". А если предприятие не готово? У него нет средств и нового оборудования, соответствующего мировым стандартам. Вы ведь намерились всё продавать за бугор. О производстве для себя ни одного слова. При этом министр наметился выдавать цифровые паспорта, в которых будут даны рекомендации по внедрению цифровых технологий. И где такие предприятия, которые могут управляться через компьютер по цифровой технологии? Министр по майским указам говорит, что внедрение цифровой технологии является главной задачей.

Наиболее продвинутым сектором экономики в части цифровизации является торговля, которая в  2015 - 2016 сильно упала об этом заявил министр.  Для поддержки надо принять ряд новых законов. Ещё и законов нет. Курочка в гнезде, а ...

То что говорил министр, а он говорил о торговле с иностранцами уже имеет подтверждение. В Приморье  работает ферма по выращиванию лягушек именно для Китая. И работает якобы успешно. А что от этого имеет народ и государство?  Возможно несколько рабочих мест с  нищенской зарплатой и грошовые налоги в казну. По выступлению министра можно  представить,  всё  что будет производить промышленность пойдёт на зарубежный рынок, в стране нет  средств на выплату даже нищенских пенсий. Очевидно  поддерживая Д. Мантурова министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова утверждает, что для пенсионеров достаточно 3,5 тысячи рублей, чтобы они могли жить и не подохнуть с голоду. Возможно  протянут  какое - то время. Говорят, что  на следующий день  её освободили от должности. Ранее спикер Госдумы В.Володин в  Самаре поясняя необходимость повышения пенсионного возраста сказал, что государственные пенсии могут быть отменены совсем. И никакой реакции народа. Никто его не освобождает от депутатской деятельности. Очевидно такое заявление было сделано не случайно. Власть должна была посмотреть, как отреагирует а это    рабочий человек, который получает нищенскую зарплату и естественно такую же и пенсию. Реакции никакой. Значит надо что - то ожидать в будущем. Со льготами предложенными президентом, бюджет пенсионного  фонда остаётся прежним. На первых порах решили изменить  уже принятую пенсионную систему после 2024 года.

Так что же будет с промышленностью в предстоящие 6 лет четвёртого срока президентства В.Путина? По этому поводу очень справедливо написал писатель В.Бушин. "В фундаменте нынешней политической системы России заложены ограбление народа, ложь, бесстыдство, безответственность, презрение к народу и клевета на его историю".  Вряд ли правительство сможет  провести революционные преобразования. Без этого никакого улучшения в экономике не будет. Народ должен сказать последнее слово и показать это на деле.



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