Почему Маркс и Ленин были намного умнее своих врагов?

Когда мы сравниваем Маркса, Энгельса, и Ленина с их противниками – идеологами буржуазии – прежде всего сразу бросается в глаза, что основоположники марксизма стояли неизмеримо выше всех их в умственном отношении. Даже наиболее выдающиеся по уму представители противного лагеря в сравнении с Марксом, Энгельсом и Лениным предстают пигмеями. И в спорах основатели марксизма просто «играючи» разбивают своих противников, без труда вскрывают тупость, лукавство, ложь и словоблудство их писаний.

Случайно ли это было? Нет, это было закономерно.

Кем были Маркс, Энгельс, Ленин? Они были интеллигентами, боровшимися за дело рабочего класса, выразителями его интересов и глашатаями его идеологии.

Известно, что интеллигенция – рупор господствующего класса. Она призвана формулировать и оглашать его идеологию и внедрять её в общественное сознание. Формировать общественное сознание так, как это необходимо господствующему классу, выражая его интересы и охраняя его власть.

В классовом обществе, основанном на частной собственности, на угнетении и эксплуатации, – интеллигенция служит классу, владеющему собственностью, классу-эксплуататору и угнетателю. Она прославляет и сам этот класс, и его господство над угнетёнными, и весь общественный уклад, вытекающий из этого господства.

Итак, роль интеллигенции в классовом обществе – служить господствующему классу, классу-угнетателю.

Однако в истории бывают такие моменты, когда на историческую сцену выходит новый класс, прогрессивный и противопоставляющий себя старому господствующему классу. Этот молодой класс стремится уничтожить господство старого и разрушить весь устаревший, отживший порядок общества, который основан на господстве старого класса. Он борется за революцию – за новое общественное устройство, за слом того, что мешает обществу идти вперёд, за то, чтобы дать дорогу общественному развитию и освободить силы общества, которые были скованы рамками отжившего строя.

Новый революционный класс вступает в борьбу со старым классом, который господствует в обществе. В какие отношения вступает интеллигенция – слуга и рупор господствующего класса – с этим вышедшим на сцену истории молодым революционным классом?

Это зависит от природы борющегося класса и природы того общественного переворота, который он призван совершить.

В истории было два таких момента, когда на арену выходил новый революционный класс и начинал борьбу со старым за своё господство и за новое общественное устройство. В первый раз молодая, революционная буржуазия вышла на арену и вступила в борьбу с феодальной аристократией и абсолютизмом. Во второй раз новый революционный класс – пролетариат – вышел на арену и вступил в борьбу с буржуазией, ставшей к тому времени классом реакционным и враждебным развитию.

Условия, при которых эти два класса – буржуазия и пролетариат – вступают в борьбу, сильно разнятся.

Как известно, новые капиталистические отношения зарождаются в недрах старого феодального строя. Носители этих новых отношений – новый класс буржуа – уже в старом строе, при власти феодалов, обладают экономическим могуществом. В их руках то, от чего зависит жизнь общества, – в их руках средства производства. Они ещё не обладают политической властью, но они в значительной мере уже обладают экономической властью.

При этом положении, конечно, представители буржуазии имеют доступ к культуре и просвещению, имеют возможность заниматься наукой и искусством. Культурные, просвещённые представители класса буржуазии и становятся его интеллигенцией – выразителями его идеологии. Они, служа своему классу, выражая его интересы, участвуют и в его борьбе со старым классом, борются за свержение власти феодалов.

Они ведут идеологическую борьбу с феодализмом – критикуют все устаревшие, отжившие общественные институты, и особенно главные из них – абсолютизм и сословное деление общества. Они объявляют войну религии, которая служит старому классу, освящая старый порядок. В своей борьбе со старым классом и с его идеологией они поднимают знамя борьбы за демократические свободы и свободу мысли.

Они участвуют в политической борьбе именно как представители своего класса, того класса, к которому принадлежат, с которым связаны изначально.

Совсем другое мы видим, когда начинает свою борьбу пролетариат.

Если новые капиталистические отношения зарождаются в недрах старого феодального строя, ещё при политической власти феодалов – то новые социалистические отношения не могут зародиться в капитализме, при господстве буржуазии. Для того, чтобы они стали возможны, – рабочий класс сперва должен уничтожить власть буржуазии и установить свою диктатуру.

Если в феодальном строе новый класс – буржуа – обладает экономическим могуществом и возможностью приобщаться к культуре и образованию – то под властью буржуазии пролетариат не обладает никаким экономическим могуществом и никакой возможностью приобщаться к культуре. Всё это находится у других – у господствующего класса, у буржуазии. Пролетариат не имеет никакой собственности. Доступ к культуре и образованию закрыт для него нищетой и постоянным каторжным трудом на тех, у кого в руках и собственность и возможность заниматься наукой.

Следовательно – новый революционный класс, пролетариат – не может создать своей собственной интеллигенции, которая станет выразителем его идеологии в его борьбе с буржуазией.

Эту роль берут на себя те представители буржуазной интеллигенции, которые отрекаются от своего класса и переходят на сторону другого класса – пролетариата.

Какими же должны быть эти люди, которые порывают со своей средой и становятся на сторону рабочего класса, становятся глашатаями его революционной борьбы?

Ясно, что это могут быть только лучшие представители буржуазии, которые по уму и нравственным качествам резко поднимаются над своей средой, стоят колоссально выше подавляющего большинства людей своего класса.

Они перешли на сторону рабочего класса – потому что осознали законы исторического развития, поняли, что тысячелетнее движение человечества по дороге общественного прогресса – это движение к коммунизму. Они поняли неизбежность гибели капитализма и прогрессивную роль нового революционного класса, пролетариата, как освободителя всех угнетенных и творца нового общества. И они встали на его сторону в его борьбе с тем классом, к которому они сами изначально принадлежали.

Для того, чтобы осознать законы исторического развития, – требуется незаурядный ум. Ум, который способен вырваться из пут классовых предрассудков, подняться над ограниченностью своей среды. Это по плечу далеко не каждому представителю буржуазии. Только люди необыкновенного ума способны на такое.

Они не только поняли неизбежность гибели своего класса – но и признали эту гибель необходимой и исторически справедливой, и отдали все силы для приближения этой гибели, для победы другого класса. Для этого требуется честность, самоотверженность и полное бескорыстие. Отрекаясь от своего класса, они отрекались и от того привилегированного положения, которое он им давал. А на это, опять-таки, способны не все. На это способны только люди высокой нравственной чистоты, для которых истина и общественное благо действительно дороже личных интересов.

Наконец, вступая на путь борьбы со своим собственным классом – они проявляли огромное мужество и силу характера.

Они отлично понимали, что встают на сторону класса, который был парией в современном обществе, который не имел ни власти, ни имущества. Он не имел пока что и сил для борьбы с противником. Видели и понимали они и огромную мощь врагов рабочего класса – буржуазии, и вполне отдавали себе отчёт, что буржуазия будет драться за свою власть и богатства и рабочему классу предстоит борьба не на жизнь, а насмерть. Они понимали, что на этом пути, прежде чем одержать победу, рабочий класс принесет многие жертвы, потерпит не одно тяжёлое поражение. И может быть, в этой борьбе их самих ожидает гибель.

Порывая со своим классом – они тем самым часто разрывали все родственные и дружеские связи, становились в глазах родных и близких отщепенцами, людьми, потерянными для общества, преступниками.

Чтобы вопреки всему этому решиться и вступить на выбранный путь, не побояться ни лишений, ни гибели, ни осуждения близких – нужно было иметь огромное мужество и волю.

Из всего этого мы можем сделать вывод – какими людьми были те представители буржуазии, которые порывали со своим классом и вставали на сторону рабочих.

Это были в полном смысле лучшие из них – люди огромного ума, редкой нравственной чистоты, непреклонной воли и подвижнического, героического склада характера.

Поэтому не случайно, а совершенно закономерно, что на сторону рабочего класса должны были встать такие титаны ума и характера, какими были Маркс, Энгельс и Ленин.

А отсюда следует и ещё одно – что интеллигенции, которая способна встать на сторону рабочего класса, всегда очень мало. Немногие представители интеллигенции встают на этот путь и идут до конца. Но это – лучшие её представители. Таким интеллигентам рабочий класс отвечает искренним уважением и доверием, принимает их в свои ряды, как товарищей по борьбе. Они могут этим гордиться, гордиться тем, что исполнили свой долг, встали на сторону угнетённых, боролись в рядах революционного класса за новое справедливое общество.