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Московский листок

Кто такая Родина

Опубликовано 18.10.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Кто такая Родина

Или у меня крыша едет, ли что-то с нашей патриотической оппозицией не то.

Начну с того, что после 50 суток непрерывного ареста вышел на свободу Алексей Навальный, а до этих 50 суток, с начала с декабря 2016 года, он уже отсидел 140 суток, то есть просидел с тех пор практически половину этого времени своей жизни. Я задаю как бы риторический вопрос, может ли подобный политик быть проектом Кремля, а в ответ несётся уверенное: «Может! Может!!», - и доказательство: «Навальный сидит понарошку, а вот если бы он сидел столько, сколько сидел Удальцов, имеющий в Интернете аж 6 тысяч подписчиков!».

Но столько, сколько сидел Удальцов, не сидел ни покойный Виктор Анпилов, ни даже Э. Лимонов. Что же получается? Что и Анпилов, и Лимонов, и те, кто вообще не сидел, - все проекты Кремля??

И этот дебильный довод нужен только для того, чтобы вылить ковшик дерьма на Навального? На человека, слушать которого подписалось 2,3 миллиона человек?

Ну, ладно, не об этом сказать хотел.

В Живом журнале ведёт свой блог Сергей Сальников, публикуя у себя массу материалов, в том числе и некоторые мои статьи. И при перепечатке текста статьи «Учёные в России ещё попадаются, но вот науки уже нет» он предварил мой текст следующим вступлением:

«Судя по началу публикации, которое мы здесь опустим, текст писал Юрий Игнатьевич. И написано хорошо, и проблематика злободневная, вот только так называть Россию, как это делает Мухин...

Как бы кто ни относился к антинародной власти, Россия выше неё и не заслуживает оскорблений. Даже от талантливого разоблачителя лжи американского агентства НАСА», - и далее следует «Обращение к тов. Мухину Ю.И.» следующего содержания:

«Уважаемый Юрий Игнатьевич! Я знаю, что вы посещаете эти страницы. Поэтому обращаюсь к вам напрямую.

Мы все ценим ваш подвижнический труд на ниве разоблачения лжи Запада, лжи Америки, лжи псевдоучёных, лжи либералов. Мы с удовольствием и пользой для себя и общества задумываемся над серьёзными темами, которые вы нам время от времени подбрасываете, будь то меритократия или метафизика, любовь к отечественной истории или восстановление справедливости.

Однако ваши определения нашей общей с вами Родины вызывают недоумение и сильно огорчают.

Впрочем, посудите сами: как бы вы охарактеризовали человека, который стал оскорблять свою заболевшую и от этого временно переставшую работать мать?

А ведь Россия, как бы она ни именовалась, и какой бы хорошей или отвратительной ни была власть, - Россия это наша Родина. Родина-мать. За неё наши деды проливали кровь и клали свои жизни.

Поэтому ставить её в один ряд с властью - это опускать духовное возвышенное на уровень материального, да ещё и низкого. Т.е. вы проводите сравнение совершенно различных категорий. Вещь, недопустимая для любого вменяемого человека.

Прошу вас, уважаемый тов. Мухин, серьёзно задуматься над этим». https://ss69100.livejournal.com/4139803.html

Задумался.

Знаете, Сергей, а вы прочитайте свой текст и в свою очередь задумайтесь над тем, кем является в вашем понимании Родина (она же Россия, она же мать)?

С одной стороны, Родина у вас это нечто нематериальное и незримое, - «ставить её в один ряд с властью - это опускать духовное возвышенное на уровень материального» - нечто такое, в чём профессионалами являетесь вы, да ещё попы всех конфессий. Я это даже обсуждать не берусь, настолько это не моё.

С другой стороны, Россия, Родина - это «наша мать», причём, в вашем описании это конкретная тётка огромных размеров, поскольку в стоящем положении она даже выше нынешней антинародной власти (как бы кто ни относился к антинародной власти, Россия выше неё). И из вашего текста незримо следует, задача этой тётки работать на вас, - раньше эта мать кормила наших дедов, и они её за это защищали, но в настоящее время эта здоровенная тётка (мать наша) лежит очень больная (не стану прикидывать, чем это она заболела) и не работает на вас. Вот патриоты теперь и вынуждены терпеть оскорбление своих сыновьих чувств видом расположившейся на вашей матери антинародной власти.

Короче:

«Спит Россия и не чует,

Что на ней фашист ночует.

Вот проснулась бы Россия

И исчезла б деспотия».

И все патриоты ходят вокруг матери и фашисте на ней (почтительно снимая шляпу) и ждут, когда же эта тётка очнётся и сбросит антинародную власть. Один Мухин бегает, плюётся и называет эту мать нашу непотребным словом «Рашка» (от Russia). И этим этот Мухин патриотов оскорбляет ещё больше, чем вид фашиста на их матери.

Ваш вид на Россию и Родину, Сергей, не оригинален (с детства со всех репродукторов пропагандисты своё жалование так и отрабатывали: «Бла-бла-бла Родина-мать!», «Бла-бла-бла Родина-мать!»), - но, Сергей, должен обратить ваше внимание на то, что я под Россией и Родиной имею в виду совершенно иное, посему и оскорбить вас в патриотических чувствах просто не способен.

Дело в том, что для меня Россия и Родина - это не фантазии из виртуальной реальности, облечённые в красивые слова («Родина», «мать»), а два конкретных, правда похожих друг на друга, но разных объекта.

Россия – это государство, а государство - это население и та власть, которую это население над собой имеет. Повторю, это население и власть, а не валяющаяся на дороге тётка.

Родина – это то государство, которое хотели оставить нам наши предки, и которое хотим оставить мы своим детям и внукам. Если вам плевать, что останется вашим детям и внукам, то у вас просто нет Родины, как бы много вы ни рассуждали про мать вашу.

То есть в моём понимании, Россия и Родина - это не дух святой, и не тётка гигантских размеров, а конкретные материальные объекты, - те народ и власть, которые есть, и те народ и власть, которые нужно оставить нашим детям.

Так вот, моя Родина – это СССР.

Именно её хотели оставить мне наши предки, включая трёх моих дядьёв – братьев моего отца и моей матери, погибших на фронте. Именно её оставил мне мой отец, который на фронте был четыре раза ранен. (За неё наши деды проливали кровь и клали свои жизни). И именно для неё я 22 года работал на заводе в Казахстане и радовался, когда мой труд приводил к успехам. Повторю, мои отцы и деды мне оставили Советский Союз. Не то, что вы называете Россией и Родиной, а Союз Советских Социалистических Республик.

А я отдал СССР на разграбление тупым и подлым тварям. Даже не людям, а тварям. И мне от этого очень тяжело – тяжелее, чем вам. Вы-то просто ждёте, когда тётка проснётся и начнёт за вас и на вас пахать, а от вас требуется только нахваливать тётку и ею гордиться.

А мне надо искать, что же сделать, чтобы оставить детям Родину, а не это позорище.

Ну, а называть то, что мы имеем, Россией, невозможно, - это оскорблять даже царскую Россию, не говоря уже об РСФСР, это оскорблять тех предков, которые погибли за нашу ту, настоящую Россию. Дело в том, что Россия это государство, которое всю свою историю было независимым. Даже когда платило дань татарам. Татары требовали только деньги, которые собирали русские князья, а сами татары не вмешивались ни в какие иные дела государства Россия.

Сегодня то, что мы имеем на части территории СССР, полностью зависимо от Запада. В угоду Западу то, что мы имеем, превращено в сырьевой придаток, у нас территория урезана до оскорбительных для России границ, у нас даже президента нет – его роль играют артисты. Уже поэтому это не Россия! Это Russia или Рашка.

Вообще-то, это следовало бы называть даже «Rußland», поскольку это именно то, что намеревался сделать с СССР Гитлер (чтоб удобнее было СССР грабить), но наши отцы и деды ему этого не дали сделать. Это мы предали отцов и дедов и воплотили планы Гитлера.

И если бы это уродство было заслугой всего лишь власти Рашки!

Гораздо страшнее другое. Никогда, повторю, НИКОГДА, в России ещё не было такого тупого и трусливого населения, настолько беспомощного, настолько тупо-хитрожопого, ожидающего, что кто-то что-то сделает для Родины за него, а у него хата с краю.

Сколько в России осталось граждан, сколько осталось мужчин, хорошо видно по приходящим на митинги, даже на митинги Навального, пытающегося спасти Россию от разграбления, даже на митинги по пенсионной реформе.

Вам, Сергей, хорошо - вы всего происходящего не понимаете, посему и не видите.

А как мне быть?

Как мне называть то, что мы имеем?

Неужели Россией??

Прошу вас, уважаемый тов. Сальников, серьёзно задуматься над этим.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
размышляющий написал 18.10.2018 02:56
Тов.Мухин прав. Никогда еще в своей истории так под Запад Русь не ложилась, за исключением нескольких смутных лет начала 17 века. Никогда еще у власти в Кремле не находились такие убогие правители, которые за возможность безнаказанно грабить народ принесли в жертву реальную, а не мнимую экономическую и политическую независимость страны.
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