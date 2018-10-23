Две самые шокирующие версии расстрела студентов и преподавателей в Керчи

21 погибший, почти полсотни госпитализированных, из них более десятка человек до сих пор остаются в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии - трагический итог преступления в керченском политехническом колледже. Главным подозреваемым является 18-летний Владислав Росляков, студент 4-го курса данного учебного заведения, который в конце разыгравшейся драмы покончил с собой.

Следователям предстоит распутать все тайны ЧП и пролить свет на странности, отмечаемые некоторыми экспертами и многочисленными "экспертами" в кавычках. Вероятно, процесс будет не слишком быстрый. Однако уже сейчас можно сказать, что события в Керчи в очередной раз обнажили глубокий духовный кризис и моральный упадок современного российского общества, стали свидетельством, что почвой подобных зверств является годами нагнетаемая атмосфера лжи и нетерпимости.

Среди версий, высказанных о причинах керченской трагедии, особого внимания заслуживают две.

Первая принадлежит популярному видеоблогеру kamikadzedead, непримиримому обличителю режима. Со свойственной ему страстью он заподозрил в причастности к расправе Росгвардию, которая якобы заинтересована в контрактах и притоке бюджетных средств за обеспечение охраны образовательных организаций. Замечу, что обладателю такой буйной фантазии можно дополнительно обвинить МЧС в поджогах школьных зданий, а Роспотребнадзор в отравлениях, происходящих в школьных столовых. Блогер детально разобрал видеосюжет, сначала обнародованный, а вскоре удалённый с сайта "Вести. Россия", и с пеной у рта доказывал, что тайные прокремлёвские силы скрывают сообщников Рослякова, скорее всего, неких "силовиков".

Я не питаю иллюзий в отношении партии власти, не люблю её, считаю тормозом на пути развития нашей страны, вредоносной структурой, за короткий срок возродившей худшие традиции и взлелеявшей самые отвратительные черты национального менталитета. Но верить в "поедающих младенцев" могут только выжившие из ума идиоты. Да, есть неправедные суды, есть продажные чиновники и депутаты, есть преследования оппозиционеров и издевательства над заключёнными, есть бездарное и корыстное правительство, обслуживающее олигархов, но нельзя поверить, что государственные люди, как бы мы их не не любили, могли спланировать и осуществить массовую казнь молодых парней и девчонок, практически детей, и сотрудников колледжа. За этим обвинением - ненависть, вызывающая отторжение у простых обывателей, потому что выводы, продиктованные ненавистью, невозможно отличить от вражеской дезинформации.

Любопытен и пассаж блогера, связанный с восклицанием, мол, почему они не опубликовали сразу все записи со всех камер видеонаблюдения: "Это же взорвало бы весь интернет! Это было бы миллиард просмотров!". Что это, как не деформация сознания? Товарищ с 1,4 млн. подписчиков живёт в мире "лайков" и не задумывается, что на записях - конкретные люди, их страдания, страх, боль, смерть, что у жертв есть матери и отцы, родственники и друзья, любимые, что в России гораздо больше 1,4 млн граждан, которым невыносимо смаковать подробности ужасных зрелищ. А психически неуравновешенным личностям, коих вокруг становится всё больше, вовсе противопоказаны такие кадры.

Вторая шокирующая версия, к сожалению, прозвучала из уст первого лица государства, возложившего вину на глобализацию и интернет. Можно понять президента, который предпочитает телевидение, где его без конца славословят, и недолюбливает всемирную сеть с её нелицеприятными отзывами. Однако факты его точку зрения опровергают. На днях независимое медиа "Проект" опубликовало исследование о масштабах преступности в постсоветской России. По данным статистики по количеству тяжких и особо тяжких преступлений "нулевые" (первая половина правления Путина) значительно обошли "лихие 90-е" (31,3 млн. против 25,6 млн), в том числе по числу разбоев, грабежей, убийств. Интернет же массово распространился в России в 2010-е годы, когда как раз стало наблюдаться значительное падение преступности - за 8 лет 18,3 млн. Данная тенденция соответствует мировому феномену "великого снижения преступности". Почему именно снижается преступность, криминологи решить не могут. Спад объясняют два десятка гипотез, начиная с роста всеобщего благосостояния, более эффективной работы полиции и технологического развития средств безопасности и заканчивая развитием компьютерных игр: "Преступность - молодежное явление, и чем больше подростки уходят в виртуальный мир, тем реже выходят на улицы», - отметили авторы статьи. В России в последние годы увеличилось число преступлений только по политическим статьям.

Делать из интернета пугало - участь противников прогресса. Вряд ли следует уподобляться ихэтуаням ("боксёрам"), которые, огульно отрицая все иностранное, уничтожали в начале прошлого века паровозы и вагоны, разбирали железнодорожные пути, рубили телеграфные столбы, ломали машины - Китаю это не помогло выйти из роли "поделённой тыквы". Ослабленной России сегодня, наоборот, следовало бы использовать все технические и технологические новинки, идти вперёд даже непроторёнными тропами, как не боялись этого в СССР 50-60-х годов. В стремлении обвинить во всех бедах абстрактный интернет видится уход от ответственности за свёртывание политической конкуренции, за наступление на гражданские права и, как следствие, провалы в социально-экономической политике. Тут очевидны раздражение и нетерпимость к оппонентам, критикующим режим всеобъемлюще и всесторонне, когда отсутствуют контраргументы в виде реальных достижений, и весь арсенал - всё новые запреты, новые "не пущать!".

Росляков, кстати, не застал "лихие 90-е", он родился при Путине, все 18 лет жил при Путине, он - дитя этой системы. Как "Колумбайн" - порождение американской системы. Это не значит, что в Америке или у нас специально взращивают нравственных уродов, но основы современного империализма таковы (социальное неравенство, бюрократизм, фальшь, псевдовыборы, безразличие к судьбе рядового человека и т.д.), что уроды, ненавидящие весь свет, периодически возникают. Разница-то между Россией и США, по большому счёту, ничтожна. В полном несправедливости мире никто и никогда не может быть абсолютно спокоен.

Страшно констатировать, что к нападениям на образовательные организации мы стали привыкать. Режим "антитеррора" превратился в будничный, и мало кто теперь задаётся вопросом, а откуда в обществе, целями движения которого заявляются величие и процветание, вообще берутся террористы. Ещё страшнее, что в качестве террористов стали выступать сами учащиеся. Подростки, которые на протяжении детских и юношеских лет посещали школы и техникумы, чтобы вместе со знаниями впитать светлое, доброе, вечное. И вдруг на выходе вместо очаровательной модели выпускника XXI века - один за другим подонки, то с ножом, топором, то с ружьём и взрывчаткой. Что случилось с нашим образованием, если к совершеннолетию отдельные индивиды выносят из него исключительно ненависть? Способна ли государственная система на действительно фундаментальный анализ и кардинальные перемены, а не только на горы бумажных деклараций и формальных отчётов? Какое количество жертв для этого требуется?

Я не случайно в данном контексте употребляю словосочетание "государственная система". Образование в нынешнем мире не может замыкаться в стенах школ, слишком много факторов, оказывающих воздействие на молодёжь. Представляется, ключевой из них - общественный строй. Строй, который стоит на принципах социальной справедливости, равноправия и свободы исключает появление Росляковых. Но готово ли наше общество к переменам в таком направлении или ему проще приносить жертвы?