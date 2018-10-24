Это уже не Петроград Ленина, а Гавана Батисты

Автор этих строк устал от общих фраз. То есть, будучи сторонником социалистических взглядов, оный был вынужден признать, что демагогов хватает и здесь. Тот же «красный» интернет заполонен балаболами в лучшем случае за все хорошее против всего плохого. Поэтому автор решил заняться конкретными вещами в русле «муниципального социализма» Велихова; и погрузился в эту тему от научных методичек до структуры местной администрации. Теперь дел хватает с избытком; тем более с прицелом баллотировки в муниципальные депутаты.

Но вот «парадокс». Чем больше осознаются приводные ремни непосредственного управления – тем больше вылезают наружу действительно обобщающие выводы по законам логической индукции (от частного к общему, кто не помнит). Отсюда становится ясным и коренной вопрос российской левой общественности - чем настоящая коммунистическая партия должна отличаться от импотенции КПРФ.

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С одной стороны, автор не собирается рисовать зюгановскую братию лишь черными красками. Это просто-напросто такая же буржуазно-демократическая организация, как Социалистическая партия во Франции или социал-демократическая в Германии. Плюс-минус тактические и национальные особенности, не суть важно. И во Франции «социалисты» поют ханжески «Марсельезу» (или что там у них) на партийных съездах, обтяпывая затем темные делишки; и у нас «коммунисты» бубнят «Интернационал», приступая к дележу денег и депутатских мест. Но как во Франции даже «социалисты» блокируют закидоны правых хотя бы для электорального выживания – так и в России «коммунисты» сдерживают хотя бы частично либероидов и подобных.

Поэтому не надо шарахаться из стороны в сторону. Если относиться к КПРФ спокойно и осознанно как к части буржуазной демократии, то и проблем не будет. Если знать четко, с кем имеешь дело, и какой потолок усилий ждать – это и называется политикой. Поэтому почему бы и ни поработать вместе именно там и именно тогда, когда возможно. Но проблемы возникают тогда, когда такого понимания нет. Когда на КПРФ возлагаются надежды, ей не свойственные и не заслуженные. И чтобы не допускать впредь подобных провалов; чтобы понимать четкую разницу между зюгановским «акционерным обществом» и подлинной социалистической деятельностью; и надо выяснить соответствующее коренное отличие.

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Этих отличий – два. Во-первых, полная производственная демократия «снизу»; и во-вторых, право наций на самоопределение «сверху». Несмотря на внешнюю простоту, это именно КЛАССОВЫЕ противоречия, и о чем подробнее ниже. К примеру, когда дело доходит до региональной проблематики, тот же Зюганов буквально давится в экстазе буржуазного национализма за «единую и неделимую».

Про возвращение к развитой и подлинно социалистической производственной демократии в виде фабзавкомов было написано автором в том числе столь много, что уже имеются результаты. Ясно, с одной стороны, что идеологи от КПРФ не любят эту тему и запихивают в угол всяческими мерами – но, с другой стороны, все же ее необходимость признана большинством левых. А вот второй вопрос не решен настолько, что многие левые не отличаются от зюгановцев ничуть. Но что и является преградой на пути создания настоящей коммунистической партии.

Лозунг права наций на самоопределение понимается неверно до сих пор; потому что, во-первых, мыслится как разность этнических форм. Но это абсолютно неверно! Те же жители колоний Северной Америки не отличались от жителей британской метрополии фактически ничем. Единство было вплоть до тесных родственных уз. Однако право наций на самоопределение послужило механизмом социальной революции и соответствующего разрыва все равно. Поэтому нация – не сообщество крови или этнического однообразия. Нация – это сообщество единого рынка. В частности, именно поэтому нации сформировались полностью только при капитализме.

Еще точнее сказать, нация – это сообщество территориально-производственных комплексов (взаимосвязанных кластеров), могущих получать приемлемую норму прибыли в жестоких условиях мировой конкуренции. Поэтому нация и живуча. Итого, нация – это форма производственной деятельности в первую очередь. Кстати, это очевидно и среди романской ветви в виде отдельных Италии, Франции и Испании; и даже французской еще конкретнее, когда наряду с Францией есть Люксембург, Бельгия, Монако; и германской, когда наряду с Германией есть Австрия и Швейцария; и уж тем более славянской, когда наряду с Россией есть сербы, украинцы, белорусы, болгары, поляки. Если все дело было бы только «в крови», то никакой нужды в таком разнообразии наций и государств нет. Однако ж, вся суть именно в синергетическом эффекте того или иного рынка. Всякое дополнение к нему или умаление тем более может снизить этот эффект, что и определяет устойчивость наций – но, если речь идет именно о здоровой нации или союзе наций.

Это все к тому, во-вторых, что если какой-либо регион России с абсолютно русским населением – Тверская или Вологодская область, не важно - изменит производственные отношения настолько, что Москва станет обузой, а не помощником; станет таким же эксплуататором, как британская метрополия для североамериканских поселенцев; то такой регион имеет полное право на самоопределение! Тогда люди изменились настолько, что готовы стать отдельным рынком с вытекающей отсюда отдельной нацией - и как всякая нация, она имеет полное право на самоопределение.

Еще раз и разумеется, речь не идет о верхушечном перевороте. Допустим, какая-нибудь региональная «элита» затеяла раскольничьи игры, не спрашивая разрешения у народа. Да, это – буржуазный национализм в форме сепаратизма. Никто не спорит. А если наоборот?!.. Если само большинство населения того или иного региона плюнуло на все и решило, что хватит кормить чиновников в Москве?!.. Тогда это именно право наций на самоопределение и ничто иное! Поэтому середины тут нет! Или надо быть НАСТОЯЩИМ левым и признавать это право - или инстинкты буржуазного национализма просыпаются и «наверху» в смысле «хватать и не пущать» с соответствующей дичайшей эксплуатацией; но тогда и левым называться ни в коем случае нельзя. Или одно – или другое! И нечего тут, подобно нынешней КПРФ, тень на плетень наводить.

То есть, уже очевидно, что Зюганов и вся КПРФ не видят соответствующей разницы намеренно. Они называют любые региональные проблемы, и вызванные грабежом и эксплуатацией компрадорского «центра», лишь сепаратизмом. Да что там говорить: сам автор был членом КПРФ по юношеской наивности, и ему «посчастливилось» разговаривать на эту тему не раз в подобной среде. И именно в этом аспекте, именно всегда, именно жестко – он встречал ярое неприятие в виде фактического буржуазного национализма. У подобных оппонентов получалось, и зачастую открытым текстом, что если какое-либо даже ТРУДОВОЕ движение угрожает целостности нынешней, то есть буржуазной, России – то долой такое движение.

Да сам читатель может провести подобный эксперимент в любое удобное время. Хоть через соцсети, хоть при личной встрече, короче, хоть как – заведите разговор чуть ли ни с любым членом КПРФ, а с «активом» тем более на подобную тему – и автор гарантирует два исхода. В девяносто процентах из ста от вас будут бегать всеми возможными способами – а если прижмете в углу чуть ли ни силой в остальных десяти – то пошлют матом. Да-да, не удивляйтесь; и даже будете зачислены в смертельные враги (агенты госдепа и тому подобное). Потому что тема о праве наций на самоопределение - одна из самых болевых точек зюгановских «коммунистов», вскрывающих их настоящее и буржуазное нутро.

Да и плевать бы на КПРФ, если бы подобная проблема ни возникала и с другими «левыми». Но голова подобных и запутана вроде бы двумя «убойными» контрдоводами к тому же – октябрьской революцией семнадцатого прошлого века, с одной стороны; и распадом Советского Союза, с другой. Но, как говорил известный советский персонаж, не будем нервничать и во всем спокойно разберемся.

Октябрьская революция победила почти разом в столицах; и правительства на окраинах, зачастую махрово буржуазные, были именно сепаратизмом. Никто не спорит. Но это отнюдь не вечный закон! Отнюдь! Великая кубинская революция, иначе не скажешь по ее гигантскому влиянию на Южную и Латинскую Америку уж точно, победила классически наоборот. Прямо-таки чисто диалектически в смысле единства и борьбы противоположностей. Сначала партизаны Кастро и Че Гевары укрепились в горах, лесах, в сельской местности и «провинции», говоря в целом и общем – а уж потом боевые колонны, объединившись, стали стекаться к Гаване и закончили дело мощным последним ударом. Поэтому не факт – ну, далеко не факт, - что в России будет опять и снова октябрьский вариант. По диалектической очередности все должно быть наоборот в смысле кубинского сценария; и события в Приморье и Хакассии, и даже в европейских областях, намекают на это самым явным образом. И лозунг права наций на самоопределение становится настолько необходимым для борьбы с идеологией буржуазного национализма по масштабности страны – что не видеть этого можно только намеренно в стиле Зюганов и компания. Ах да, а что уж вспоминать о Минине с Пожарским. Их поход на Москву не был непосредственной социальной революцией, но крупнейшим событием в истории страны уж точно. И что, оные тоже сепаратисты по взглядам КПРФ?!.. Выходит, что так.

И во-вторых, и продолжая, зюгановцы размахивают жупелом развала Советского Союза. Но, товарищи, еще раз – о чем идет речь именно по КЛАССОВОМУ содержанию, а не только по внешней форме?!.. В случае распада Советского Союза народившиеся буржуазные элиты - прибалтийские и закавказские, а затем и ельциновские – стали бороться с ослабевшим, умирающим, но еще советским «центром». Тогда как в путинской России будет все ровно наоборот! На сто восемьдесят градусов наоборот. По крайней мере, к этому есть все объективные и субъективные предпосылки. Обездоленные, но поднявшиеся трудовые массы в регионах типа Прибайкалья и Приморья будут бороться с махрово буржуазным – буржуазным до гнусного компрадорства – кремлевским «центром». И не видеть эту существенную классовую разницу, прикрывшись якобы одинаковой внешней формой, могут только слуги капитала в виде КПРФ.

А поэтому, как ни крути, социалистическое кредо в виде права наций на самоопределение становится крайне необходимым. Оно получает второе рождение и принципиальный смысл. Или туда – или сюда.

То есть, вполне возможно, что появится сначала один социалистический регион в виде какой-нибудь большой и во многом самодостаточной по природным ресурсам сибирской или дальневосточной советской республики. Вокруг нее и станут собираться все подлинно патриотические силы для давления на Москву. (Хотя, черт его знает, и какая-нибудь европейская область может драться с авангардным ожесточением. Но что так, что этак, смысл такой же.) Следовательно, никто не говорит, что не нужна большая федерация в конечном итоге. Об этом и речи нет. Но, разумеется, нужно НАЧАЛО, чтобы «зацепиться».

И тогда что сделают и путинский «центр», и его шестерка в виде КПРФ первым делом?!.. Абсолютно верно - заорут о «сепаратизме». И если не будет должного и решительного идеологического отпора в виде социалистического права наций на самоопределение, то это осложнит революционное дело крайне. Вплоть до краха. Этого нельзя допустить ни в коем случае - и вот в чем гигантская разница между КПРФ и подлинными российскими «левыми».

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Поэтому хватит общих слов. Надоело. Или партии и движения наподобие ОКП-РОТФРОНТ-РСД-РАБКОР и так далее и тому подобное объединяются в антизюгановский блок на вышеизложенной основе; и верхушке КПРФ уже не схитрить по причине зажатия в угол (патроны из администрации не позволят даже намеки в этом направлении по причине громадной опасности) – или не объединяются, и тогда все дело пойдет анархическим и тяжелейшим порядком. Вот тогда действительно можно допрыгаться до бесконтрольного «навальнистского майдана» по неизбежному краху путинской гнили. Как говорится, если не пользуешься шансом ты – его непременно используют на тебе. И обильная кровь народа по таковой причине будет и на руках подобных «левых». И сами погибнут, и народ погубят.

Потому что революционная ситуация будет развиваться по кубинскому сценарию на этот раз. Сейчас столицы, наоборот, освобождены от рабочего класса почти полностью, и забиты буржуазным дерьмом. Это уже не Петроград Ленина – а Гавана Батисты. Элитных проституток больше, чем токарей-фрезеровщиков, и тому подобное. Поэтому и действовать надо с соответствующей и идеологией, и стратегией, и тактикой. И лозунг права наций на самоопределение станет таким оселком по ленинской терминологии, что зараз отсечет полезное от вредного. Настоящее от фальшивого.

И напоследок. Да, сначала будет трудно в виду такого блока. Сначала некоторые социальные слои, воспитанные на традициях мещанского патернализма, отшатнутся от такого «раскола». Мол, хотят погубить Россию-матушку и так далее и тому подобное. Всякие рудименты типа Союза Михаила Архангела всплывут наружу с подачи президентской администрации, как болотные пузыри. Но это и будет, и наконец-то, тяжелой, но настоящей политикой по убиранию дерьма – а не нынешней бесконечной болтологией. Всякий рабочий, всякий трудовой интеллигент увидит сразу, что дело пошло по существу вопроса путем развития революционной ситуации. Поэтому таковой блок потеряет копейку, но выиграет рубль. После некоторой раскачки и региональные массы, и подлинные интеллигенты поддержат блок в виду приближающегося краха путинского режима и угрозы навальнистского майдана. И поддержат гораздо быстрее и энергичнее, чем некоторым кажется.

Вот в чем коренное отличие нынешней настоящей коммунистической партии от профанации в виде КПРФ. Ныне это отличие заключается в создании социалистической революции, демократии и государства путем распространения лозунга самоопределения наций и на российские территории. И когда реформируется само ядро таким образом – возникнет на его обновленной основе еще более могучий, еще более великий, еще более большой СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! Так что и насчет патриотизма и любви к своей родине еще надо посмотреть, у кого они больше.