Украинским профсоюзным иудам - всеобщий наш рабочий бойкот!

Наверное, многие украинские граждане уже успели отметить, что с приходом осени, а главное с приближением президентских выборов, в стране как-то резко и неожиданно активизировались профсоюзы. И лозунги у них как-будто правильные, и требования, на первый взгляд, справедливые, но что-то явно кроется за ширмой их грубоватых и предсказуемых массовок. Давайте попробуем с вами заглянуть за кулисы этой профсоюзной кухни, и разобраться, кто же стоит за этими странными мероприятиями.

Напомним, что так называемая осенняя Всеукраинская профсоюзная акция протеста была анонсирована непосредственно Федерацией профсоюзов Украины - сегодня самым крупным игроком на этом поле, а самое качественное исполнение её первого этапа было «неожиданно» отмечено именно в Днепропетровской области. Как оказалось, это «случайное совпадение» вполне объяснимо. Ведь ещё с 2014-го года ФПУ официально подписала меморандум о сотрудничестве с парламентской фракцией партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая впоследствии ещё и делегировала свою группу депутатов представлять интересы федерации в парламенте.

То есть, если говорить проще, после известных майданных передряг и коррупционных скандалов внутри самой федерации, а-ля Владимир Саенко, её нынешнее руководство добровольно, но, разумеется, не бесплатно, возлягло под днепропетровскую группу Коломойского, у которой свои счёты с Порошенко, и которая сегодня финансирует и партию Тимошенко с её популистскими «пакетами рехворм», и всю эту предвыборную профсоюзно-марионеточную клоунаду.

А что же независимые? Официально Конфедерация Свободных профсоюзов Михаила Волынца во Всеукраинской акции «мнимых» конкурентов конечно же не участвует, однако учитывая многолетний опыт пребывания самого Миши в одной фракции с Тимошенко, несложно предвидеть его парламентёрскую функцию в клановом сотрудничестве Ахметов- Коломойский. Отсюда и последние массовые мероприятия КСПУ, дудящие в унисон с отраслевыми федералами, как например, шахтёрские забастовки в Краснограде, Мирнограде, Павлограде и Селидово, характерной особенностью которых, к сожалению, является очевидный непрофессионализм главного их организатора- так называемого Независимого профсоюза горняков Украины, руководство которого умудрилось в своё время вляпаться в план ДТЭК «Крепость» по шантажу украинских властей акциями неповиновения шахтёров, которые в итоге стали одной из предпосылок того, что страна получила на-гора схему «Роттердам+», а сами горняки после этого увидели разве что кукиш с маслом, зато Ахметов напару с Порошенко заработали более 33-х млрд. гривен сверхприбыли на энерготарифах. Так что, похоже, и с этим согласны многие эксперты, Волынец до ближайших выборов так и останется дешёвым Труффальдино на службе сразу у нескольких хозяев, в том числе, если понадобится, и на подтанцовке у Тимошенко. Ну, так ему не привыкать!..

И тут мы подходим к самому интересному месту нашего повествования- к рассказу о свежеиспечённых постмайданных «свидомых» профсоюзах. А что же они? И есть ли таковые в Украине? К сожалению, есть. И одним из наиболее ярких и отличившихся своим темпераментом, так сказать, на поле брани, является, конечно же, так называемая Федерация профсоюзов Украины «Профспилковый наступ».

Достаточно просто посмотреть на их членские организации и, хотя бы поверхностно проанализировать их деятельность, чтобы безошибочно дать им определение, как бандитской корпорации. Назовём только некоторые из них: Всеукраинский профсоюз сотрудников полиции и служащих МВД, Всеукраинский профсоюз персонала органов и учреждений пенитенциарной системы, Всеукраинский профсоюз работников сферы информационных и компьютерных технологий, ну и, конечно же, Всеукраинский независимый профсоюз спортивных тренеров - как Вам?!

Типичная группировка в духе времени, крышуемая кумовскими связями в МВД Авакова, не брезгующая также кибератаками, ещё и с прямыми поставками качков-титушек для уличных разборок! Не удивительно, что абсолютно все их акции проходят в тесном сотрудничестве со «Свободой» Тягныбока, тоже отличающейся нетерпимостью и агрессией. Сама федерация всплыла (а иначе про такое дерьмо и не скажешь!) ещё прошлой осенью, во время так называемых земельных протестов против снятия моратория на торговлю землёй.

И всё бы ничего, только по сознательным манипуляциям в листовках не сложно понять, что за всеми этими игрищами стоят люди из команды всё той же Тимошенко. Ведь именно «Батькивщина» тогда пиарилась сопротивлением земельной реформе, даже референдум обещала. А на подпевочке были всё те же свободовцы- им-то без разницы, от кого денежки принимать, от Ахметова или от Коломойского- денежки-то не пахнут. Что же касается руководства «Профспилкового наступа»- здесь всё до смешного очевидно! Руководит федерацией некто Юрий Бобёр, недавно сменивший фамилию на Ободзинский, якобы шляхетскую родовую, и якобы по обещанию умирающей матери.

Может оно и так, только учитывая, что ляхи были извечными захватчиками украинских земель и самыми изощрёнными угнетателями украинского народа, вряд ли это делает ему честь. Известно, что какое-то время Юрий Бобёр был близким другом Юлии Тимошенко. Они достаточно часто фотографировались вместе, как во время лесных прогулок, так и во время посещения сауны. Фотографии вскоре заполнили целый альбом, однако этот архив едва не стоил Бобру жизни. Как он сам рассказал, однажды в его квартиру в Житомире ворвались люди в масках и потребовали у него альбом с фотографиями Тимошенко, однако, как он утверждает, будучи бывшим боксёром, он смог их «убедить».

Тем временем дочь Бобра даже писала письма Юлии Владимировне, с просьбой поспособствовать безопасности её отца, хотя бы в память об их прежних отношениях. Скорее всего это и послужило его смене фамилии и дальнейшим попыткам начать политическую карьеру с чистого листа. Как бы там ни было, а связь «Профспилкового наступа» с «Батькивщиной» Тимошенко и, соответственно, с деньгами Коломойского становится очевидной.

Итак, коротко рассмотрев три основных профсоюзных направления в Украине, можно сделать несколько выводов. Во-первых, украинское профсоюзное движение полностью политически заангажировано; во-вторых, все профсоюзные руководители легли под региональные олигархические кланы, и уложили под них свои организации; и в-третьих, ни одна профсоюзная организация в Украине не способна по своей сути представлять интересы трудового элемента. До настоящего времени…

…НО СЕГОДНЯ МЫ В СОСТОЯНИИ ВСЁ ИЗМЕНИТЬ!

Теперь «Трудовая Харьковщина» является официальным и единственным в Украине представителем Всемирной федерации профсоюзов (WFTU) с центральным офисом в Афинах. Эта влиятельная европейская организация способна бросить вызов старой прогнившей профкормушке, переориентировав всеукраинское рабочее движение в русло новой альтернативной борьбы, с её современными механизмами и прогрессивной динамикой. Кроме того, отныне, перенимая опыт борьбы своих иностранных партнёров, «Трудовая Харьковщина» проводит поэтапное организационное реформирование, осваивая всё новые и новые направления деятельности. Так, в самое ближайшее время будут формироваться несколько новых отделов: юридический, культурно-исторический и по связям с общественностью. Поэтому, приглашаем всех желающих послужить священному делу борьбы за справедливость.

Но главное, мы призываем всех трудящихся Украины бойкотировать фальшивые акции фальшивых профсоюзов, группами или поодиночку выходить из состава этих коррумпированных организаций, и присоединяться к «Трудовой Харьковщине», чтобы отныне стать частью великой рабочей семьи под названием Всемирная федерация профсоюзов (WFTU).

Долой угнетателей!

От редакции: Профсоюзное движение на Украине настолько слабо (при наличии весьма организованного самой индустрией рабочего класса), что мы рады поддержать хоть какое-то движение - пусть и на этапе размежевания, по-ленински необходимо предществующего объединению. Отметим, что именно на харьковский офис "Трудовой харковщины" было совершено после Первомая нападение неонацистов из "национального корпуса". Значит, чует фашня, где реально сплачивается рабочий класс!

Д.Ч.

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