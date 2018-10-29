Купленная демократия

Объективный наблюдатель может заметить, что даже «системная оппозиция» отсутствует в России. По простой причине – и КПРФ, и ЛДПР, и мироновцы финансируются из бюджета! И то верно: если бы даже насквозь «системная» СДПГ финансировалась из правительственного бюджета, контролируемого Меркель и Ко - то немецкая общественность встала бы на уши как один. Так что даже «система системе» рознь, настолько все плохо.

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Россияне привыкли к получению денег «за голоса» парламентскими партиями. Но это БАНАЛЬНЫЙ ПОДКУП с точки зрения реальной демократии. Тогда плательщик, известно кто, заставляет «оппозиционеров» защищать режим по базовым параметрам. По мелочи поорать, для показухи, для частичных уступок – туда-сюда. А если подходить к делу всерьез, то не будет режима – не будет денег. Какой там оклад «оппозиционного» депутата?!.. То-то же. Не жизнь, а лафа за народный счет.

Но что еще хуже, подобная система проникла везде. Казалось бы, уж на что муниципальная жизнь далека от парламентских реалий - ан нет, и здесь все «по примеру старших» с небольшой спецификой.

Во-первых, не стоит и говорить, что само «разделение властей» плодит тунеядцев немерено. Мало того, что надо содержать представительный орган со всеми выбранными «профессиональными» депутатами – так надо содержать и мэрскую свору с еще большей толпой. Чтобы понять абсурдность такого положения, стоит сравнить его с лаконизмом и эффективностью советской системы. Большинство советских депутатов возвращается на свои рабочие места после сессий; и лишь меньшинство работает на неосвобожденной основе. Но более того, и это меньшинство является уже исполнительным органом на том же окладе. Это экономит уйму средств.

А сейчас думско-мэрская банда и больше советского исполкома, и в разы – но, во-вторых, и всяких казенных, автономных и бюджетных учреждений развелось, как собак нерезаных. Вы помните, чтобы в советские времена было полным-полно всех этих МКУ, МБУ да МАУ?!.. Риторический вопрос. Исполком с небольшим штатом специалистов по найму справлялся вполне, и с огромным авторитетом в народе. А сейчас едросовская муниципальная банда скинула с себя часть функций на вышеозначенные организации, и опять-таки на народные деньги – и не жизнь, а малина. И большой оклад, и работать можно с прохладцей.

Но более-того, и в-третьих! И все эти МБУ да МАУ переваливают опять часть работы на многочисленные «свои» НКО (некоммерческие организации), и опять на БЮДЖЕТНЫЕ деньги! Да сколько можно?!.. А работать кто будет, наконец?!..

Отсюда псевдодемократического шуму до потолка. Мол, смотрите, какие приятные женщины сидят у нас во всех этих МКУ да НКО. (Кстати, «случайно», но зачастую оные оказываются дочками, племянницами да внучками власть предержащих.) Да какие они старательные, да какие патриотичные, да какие общественные, да какие милые и тому подобное. А бюджетные деньги идут фактически только на их содержание! Вместо реальной работы – кипа бумажных отчетов да худосочная «ярмарка народного творчества» раз в год, которую даже местные СМИ не удосуживаются замечать. Да лучше бы на эти деньги сделали муниципальную надбавку к мизерным детским пособиям – а всю эту «общественную» работу, льющуюся через край, так сказать - послали бы лесом.

Отсюда опять-таки любой нормальный критик имеет полное право заметить – если НКО финансируется властью на все сто процентов – это ПОКАЗУХА! Королевство кривых зеркал. НКО, существующая подобным образом, уже как минимум фактическое муниципальное автономное учреждение (МАУ) и ничто иное. Но слишком много городить аффилированных с муниципалитетом учреждений уже заметно – поэтому деньги распихиваются по мнимым НКО. Реальные НКО существуют, конечно, и об этом чуть ниже – но таковые и сидят на голодном пайке. «Демократия», мать иху.

К примеру, возьмем Ангарск, где проживает автор этих строк. Была принята программа «Социальное партнерство» до 2019-го с расходами в 34 млн. 568 тысяч рублей. «Все как у людей». Ну как же, надо подкинуть на «поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского округа» да на «поддержку общественных инициатив». А вы что подумали?!... Все на борьбу с демократией… ой, тьфу, оговорился… на борьбу за демократию, конечно же. Надо возглавить процесс, если не можешь предотвратить.

Да даже и черт с ним! Да пусть и городские блатные девки урвали бы свой кусочек. Но только при одном условии - если бы муниципалитет был этаким предместьем Цюриха с бюджетом не в шесть миллиардов рублей, а в шесть миллиардов швейцарских франков! Если бы их отцы да ухари умели делать прибыли с помощью научно-технического менеджмента с высокими доходами и для жителей - а не методами банального чиновничьего мародерства. Ан нет: что МРОТ, что детское пособие, что пенсия – мизер. Но поддержка «общественных инициатив» льется молочной рекой в кисельных берегах. Тогда и возникает абсолютно закономерный вопрос – а ни жирно ли будет для некоторых?!..

Да взять хотя бы нашу «программу». Что-то маловато, решила местная едросовская банда, - и продлевает ее до 2020-го, и сразу с расходами в 51 млн. 403 тысячи рублей! То бишь, увеличив почти вдвое. Зачем, отчего, почему – молчок. Видать, девки надоели жалобами, что у иркутских «общественниц» новые «Мерсы», а у нас старые. Не комильфо, понимаешь.

***

Никто не говорит, что нет нормальных муниципалитетов. Никто не говорит, что нет полезных МКУ и НКО. Никто не говорит, что нет нормальных мужиков и действительно милых женщин-трудяг, любящих работу в этих организациях и делающих ее хорошо. Зачастую даже самоотверженно.

Но пока в целом; пока вся и вкупе едросовская система - губит общественную активность на корню. Все погрязло в коррупции от федеральных партий до общественных организаций. Пока накачивается ресурсами лишь и только «суверенная …» (угадай с одного раза). «Демократия» получается купленной с потрохами. Только для своих.

Но именно здесь и зарыта собака. Именно здесь и кащеева игла. Если захватить контроль над «муниципальным фильтром» путем захвата власти на местах и преобразования в советские муниципалитеты в том числе – то это будет как пароль во всю властную «компьютерную сеть»; с помощью которого можно запустить вирус в систему. И если таких вирусов будет больше и больше – никакой режим не устоит. НИКАКОЙ!

Представьте дерево, образно говоря, с десятью корнями в земле. Если не удается свалить дерево сразу толчком, тем более окруженное густыми сучьями охраны – то можно выкопать один корень и порвать. Нащупать второй корень и порвать. Третий-четвертый-пятый. И тогда толчок уже сделает свое дело. Дерево повалится.

Поэтому кащеева игла режима пока не на федеральном уровне. Тут «все схвачено». Хотя, конечно, героическое столичное подполье, говоря опять образно, но верно, нужно позарез для спецопераций, разведки, информации, обучения. Но кащеева игла в регионах и муниципалитетах. Там язвы виднее, власть слабее, а народ смелее с каждым днем. Но об этом дальнейший разговор.