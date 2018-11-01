О надзоре за Удальцовым и Барабашом, и уже привычном правовом идиотизме

В прошлую субботу 26 октября Мосгорсуд оставил в силе решение суда об административном надзоре Сергею Удальцову и этим запретил ему на три года выезжать из Московского региона без разрешения полиции, участвовать в массовых акциях, покидать жилище с 22:00 до 06:00. Я несколько раз пытался связаться с Сергеем, но у меня не получилось это сделать даже эсэмэсками – он такой же недоступный, как и Навальный с путиным.

Но практически одновременно, перед выходом Кирилла Барабаша на свободу, воронежский УФСИН подал в суд иск о назначении Кириллу «административного надзора» за, якобы, плохое поведение в заключении и отсутствие поощрений от администрации колонии: «У осужденного не сформировано уважительное отношение к нормам морали, труду, основам человеческого общежития. Отношение поддерживает с отрицательно характеризующимися осужденными».

Заметьте, речь идёт о нормах морали человека, которому даже такое аморальное учреждение, как Мосгорсуд, снизил наказание ввиду участия Кирилла в боевых действиях по защите этих мерзавцев, укрывшихся в УФСИН и в судах: «Признать на основании ч.2 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Барабаша К.В. обстоятельством то, что он признан участником боевых действий, снизить назначенное Барабашу К.В. основное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ до 3-х лет 10 месяцев лишения свободы».

И отсидевшийся в конфликтах за спиной Барабаша начальник ФКУ ИК-2 полковник внутренней службы Будыгин С.А. в своём иске, адресованному отсидевшемуся за спиной Кирилла судье, просит суд:

«Установить в отношении осужденного Барабаша Кирилла Владимировича административный надзор на срок три года и административные ограничения в виде:

- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток с 22-00 до 6-00;

- запрещения посещения мест проведения массовых и иных мероприятии и участия в указанных мероприятиях:

- обязательной явки 4 (четыре) раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации;

запрещение выезда за установленные судом пределы территории, а именно за Московскую область».

Напомню, что Тверским судом, рассмотревшим «преступление» Барабаша, Кириллу установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком всего на один год, причём, без обязанности ночевать только дома и без запрета на участие во всех, а не в только в общественно-политических мероприятиях. То есть, Будыгин просит увеличить это, назначенное Тверским судом наказание более, чем втрое!

Разумеется, просит не просто так. УФСИН опирается на статьи 3.5 ФЗ от 06.04.2011 года №64-Ф3 и на статьи 126, 125, 271 КАС РФ, на статью 173.1 УИК РФ. Опираться им есть на что, Дума наштамповала законов, но!

Но ведь этим же Барабаш повторно осуждается за то, за что он уже отбыл наказание!

Если он плохо себя вёл при отбытии наказания в колонии, то у колонии были предусмотренные законом способы добиться его подчинения, если он в колонии совершил новое преступление, то против него должно было быть возбуждено и рассмотрено новое уголовное дело.

Но он не совершил в колонии ничего такого, что дало бы основание колонии обратиться в суд с наказанием именно за это. Мало этого, его в колонии ни разу не наказали даже в пределах дисциплинарных прав, отпущенных УФСИН. Да никто и не обвиняет Барабаша в преступлениях, совершённых в колонии, - его заново осуждают за то же преступление, за которое он уже был осуждён, но при этом не рассматривая его дело по существу. Барабаша повторно осуждают за преступление, наказание за которое он уже отбыл, и осуждают только потому, что он не понравился начальнику колонии.

А как же Конституция? Её статья 50 установила: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».

А как же Конституция? Её статья 47 установила: «1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом». По закону дело Барабаша и основания для назначения ему того или иного наказания должен только рассматривать Тверской суд Москвы, который рассматривал дело Барабаша.

Риторический вопрос??

Ещё нюанс.

Все наказания, перечисленные в иске о надзоре за Кириллом, являются исключительно уголовными наказаниями, предусмотренными статьёй 53 УК РФ.

Но статья 3 УК РФ «Принцип законности»: 1. «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом». Только Уголовным кодексом! То есть, те уголовно-правовые последствия, которые перечислены в иске Будыгина, - это уголовные наказания, и назначать их суд может только по основаниям Уголовного кодекса, а не по основаниям Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ), не по основаниям Уголовно-Исполнительного кодекса (УИК РФ), не по основаниям закона №64.

Вы скажете, что Дума же приняла эти законы про административный надзор! Да мало ли за что кнопкодавы в Думе надавили кнопки голосования? Они ведь приняли и Уголовный кодекс, а статья 1 УК РФ «Уголовное законодательство Российской Федерации»: «1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс».

Этот Будыгин, требуя уголовного наказания для Барабаша, ссылается на Уголовный кодекс? Статьи, на основании которых он требует уголовного наказания для Барабаша, включены в УК РФ?

Нет, не включены.

Но кого это в Рашке волнует, что там установила Конституция или Уголовный кодекс?

Всё это относится к вопросу Государственной Думы и президента – это ведь они плюют на Конституцию, это они натворили законов, которые опровергают друг друга и характеризуют Рашку как страну полного правового беспредела – полного правового идиотизма.

Итак.

Рассмотрение дела в суде Центрального района г. Воронежа было назначено на 29 октября 2018 года, в Воронеж выехали наши товарищи и адвокат Алексей Чернышёв. Суд был недолгим (о чём ниже), поскольку суд установил:

«В судебном заседании представителем административного ответчика Барабаша К.В. адвокатом Чернышевым А.С. заявлено ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на ст.270 КАС РФ, в связи с тем, что по приговору суда административному ответчику назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое он еще не отбыл.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, прокурора, полагавшего, что ходатайство не подлежит удовлетворению, приходит к следующим выводам…».

И определил:

«Административное исковое заявление ФКУ- ИК-2 У ФСИН России по Воронежской области к Барабаш Кириллу Владимировичу об установлении административного надзора и административных ограничений оставить без рассмотрения».

Для тех, кто не понял, что собственно произошло.

Если бы суд рассмотрел иск Будыгина, то понятно, какое бы постановление этот «суд» вынес. Поэтому Чернышёв не дал суду этот иск рассматривать, и с самого начала своим ходатайством показал, что и суд не тот, и истец не тот. Представитель Будыгина и прокурор оказались полностью не готовы к такому повороту дела, поэтом только беспомощно помычали, в результате суд длился меньше, чем судья писал определение.

Таким образом, суд отказал в иске и полковнику Будыгину, и прокурору.

Ну и, как товарищи выяснили, из-за ожиданий вступления в законную силу ранее принятых судом постановлений об отбытии Кириллом срока заключения, его освобождение ожидается 7 ноября.