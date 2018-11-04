Социализм начнется "снизу"

Российское левое движение страдает массой недостатков. Но непонимание огромного потенциала регионов является одним из основных.

То есть, некоторые региональные левые молятся на московские «авторитеты» до сих пор в виде верхушки КПРФ. А подобные «авторитеты», мать иху, боятся рушить имидж президента до икоты, но что и должно быть настоящей политикой. Мол, медведевское правительство виновато, да дума, да олигархи - а о президенте молчок в виду его относительной популярности. Разумеется, сейчас стало получше; так как Путин опозорился поддержкой пенсионной аферы в глазах многих трудящихся. Но когда созрело «снизу» - хвостистская деятельность «сверху» явно не впечатляет. И более того, некоторые «оппозиционеры» боятся сконцентрироваться на критике президента до сих пор.

Вот и получается ни мясо, ни рыба. Одни скромничают – другие пользуются этим. А вот если бы регионалы плюнули на подобную замануху, и больше надеялись на себя (с помощью подлинных столичных левых, и о чем ниже) - тогда единство теории и практики показало бы всю свою мощь.

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Автор этих строк говорил насчет федерального уровня вполне достаточно и в смысле парламентской республики без царской президентуры как минимум; и в смысле социалистического союза с правом наций на самоопределение как максимум. Но что касается местного уровня, то наблюдается явный пробел, который надо восполнить. То есть, удары нужны здесь не менее, а более. И эти удары должны сосредоточиться на пунктах, во-первых, ненужности мэра (опять-таки местного президента); во-вторых, на раздутости исполнительного аппарата; в-третьих, на обмане так называемой контрольно-счетной палаты; и в-четвертых, на необходимости давления на местную избирательную комиссию.

Если вести борьбу с этими проблемами, то и уйма средств может быть перенаправлена на крайне необходимую социальную поддержку населения. А отсюда уважение народа будет обеспечено, и можно бороться за власть. Разумеется, это не легко. Но пора взрослеть; и от «левого» идолопоклонства переходить хотя бы к начальной самостоятельности и профессионализму.

Итого, первый пункт покажется персонам, зомбированным телеящиком, шокирующим. Но стоит посмотреть на вещи трезвым взглядом, и все встанет на свои места. Вдобавок, автор будет иллюстрировать тему примерами из своего муниципалитета, то есть Ангарского городского округа (АГО). Потому что фамилии могут быть разными – но суть останется той же.

Если выбрана муниципальная дума в целых двадцать пять человек – то зачем нужны еще немалые затраты на выборы и содержание мэра?!.. Масло масляное, говоря по-русски! Но некий оппонент может возразить о «разделении властей» подобно попугаю. Раз «новшество» пришло с запада, то надо повторить. А вот автор этих строк учился на юрфаке, и знает, о чем идет речь. За этой «новацией» скрывается лихоимство и бездельничанье чиновничьей рати; и в наших условиях уж точно.

К примеру, что будет страшного, если депутаты выберут из своего немалого числа и руководителя исполнительного аппарата?!.. Ничего! В частности, если существует председатель всей думы АГО А. Городской; то и депутат-руководитель исполнительного аппарата справится абсолютно на тех же основаниях, и с тем же окладом подобно его заместителю Детышеву. И еще раз: любой муниципальный депутат заседает максимум в двух постоянных комиссиях типа мадам Белоус как думской финансистки. А вот Алексеев, Дыдыкин, Денискина, Кривовязый, Рогов, Лотоцкий, Князева и тому подобное заседают лишь в одной комиссии. Эти ребята не уробатываются вусмерть уж точно; и могут перекрыть все комиссионные заботы. Поэтому ни то что не будет хуже; а гораздо лучше в смысле принципов коллегиальности, эффективности, подотчетности и контроля, если один из депутатов будет и руководителем исполнительской рати.

Но это только присказка, а сказка впереди. Собственно, о чем и речь, и ради чего и нужен подотчетный и выборный депутат-руководитель местного правительства. Ныне муниципальные закупки исполнительной власти поражают своей хитромундией. Берем тот же АГО, где на днях прошла закупка (аукцион) услуг по охране зданий (помещений) с помощью технических средств охранной и охранно-пожарной документации на сумму 740 тысяч 220 рублей. Вроде бы все законно, антикоррупционная экспертиза и прочее бла-бла-бла. Но спрашивается – наширша нужно вообще содержание, и немалое, МКУ «ГО и ЧС», которое занимается абсолютно тем же?!... Абсолютно та же установка датчиков и организация производства плюс-минус оперативные детали. Что, нельзя задействовать это МКУ и решить проблему без закупки с сохранением сотен тысяч?!.. Да стоит сделать за счет этой экономии муниципальную надбавку хотя бы к детскому пособию, и молодые мамаши будут на седьмом небе от счастья. Ан нет – все идет ж..пой через дополнительную закупку.

А проблема скорее всего в том, и чтобы мужики не бунтовали в том же «ГО и ЧС» - потому что нужна нормальная зарплата за интенсивную работу. Но это упирается в нормальный МРОТ рано или поздно. А повышение МРОТ означает терки с Москвой – так что муниципалитет подчищает дерьмо федерального центра своими и так мизерными ресурсами. Переданные обязательства явно не стыкуются с налоговыми возможностями; но будет время, об этом стоит рассказать подробнее.

А пока, и во-вторых, оправдание власть имущих гласит зачастую, что система муниципального заказа не может прыгнуть выше крыши якобы из-за слабости рынка. К примеру, областной фонд капитального ремонта выбрал гнилого подрядчика в виде ООО «Звезда» по ремонту лифтов, не работающих черт знает какое время; но выбрал по причине малости надлежащих организаций и отсутствия специалистов. Ну так, конечно, кто будет работать за копейки по найму во всех этих ООО, ЗАО и прочее дерьмо?!.. Но стоит помочь в организации производственных кооперативов с передачей первоначальных средств на правах аренды, где все трудятся и голосуют насчет распределения прибыли; то есть, работают на себя, а не на чужого дядю – так от подрядчиков отбою не будет и за меньшие деньги из-за конкуренции. Ан нет; почему-то малоспособных ООО как собак нерезаных, а производственных кооперативов с гулькин нос. Хотя что ж тут удивительного. Кто урвал всю собственность, тот и навязывает порядки.

Да, и кстати, сами некоторые муниципальные программы ну очень сомнительны типа «Социальных партнерств». Автор поднимал этот вопрос в материале «Купленная демократия», за что сайту Форум МСК спасибо. Так что экономия денег на подлинно социальные вопросы может появиться вполне неплохо и здесь.

И плюс к этому, даже маленький, но аппарат думы можно сократить за исключением делопроизводителя. Аппарат думы АГО, к примеру, состоит из семи женщин. Да, пусть они вполне приличные люди, и скорее всего. Но молодые мамаши или инвалиды тоже люди! То есть, вся исполнительная ветвь по приказу вышестоящего представительного органа в случае уничтожения разделения властей может сделать все что угодно от бухгалтерии до юриспруденции. Там специалисты сидят не менее, а более профессиональные. И эти женщины, увы, фактически не нужны при должном положении вещей; поэтому их оклады можно перекинуть на социальную поддержку. Пусть оные идут в производственные кооперативы, и о чем выше, и даже заработают больше при правильной постановке дела – но настоящая эффективность или есть, или ее нет.

Итого, открываем соответствующую графу и видим, что при уничтожении разделения властей экономится хотя бы 3 млн. 677 тыс. рублей в год, идущих на содержание ангарского мэра (306 тысяч пятьсот в месяц – неплохо мэры живут). Следовательно, первый дополнительный взнос в копилку муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» внесен (на самом деле больше, но не будем загромождать текст совсем уж специфическими подробностями). Туда же идут деньги аппарата думы. Туда же идут сомнительные средства «Социального партнерства» в 51 млн. 403 тысячи. Но главное, система муниципального заказа оптимизируется как с помощью производственных кооперативов, так и с помощью нормальной работы МКУ, МАУ и тому подобное. Еще десятки миллионов можно добавить уж точно. Так что многодетные мамаши, молодые семьи, инвалиды, безработные насчет пособий, сироты могут жить вполне пристойно. Вот вам настоящее социальное партнерство, а не всякая нынешняя лабуда.

Третий пункт. Казалось бы, уж КСП (контрольно-счетная палата) суть святая святых демократии. Надо же делать острастку потенциальным хапугам. Но подождите – а не наблюдается ли и здесь банальное «разделение властей» с соответствующей пудрой на мозги?!.. Хапуги подсовывают копейку, но забирают рубль.

Давайте за деревьями все же видеть лес. Представительный орган и является КОНТРОЛЬНЫМ механизмом в том числе! В этом его основная работа. Он сам составляет бюджет; и сам может контролировать все лазейки с помощью прокуратуры, полиции и спецслужб тем более. Мощностей в этом смысле уже полным-полно! В частности, в любом муниципалитете образуется постоянная комиссия по бюджету с абсолютно такими же обязанностями, как КСП. Тогда зачем нужен дублирующий орган и опять масло масляное?!.. Как зачем – чтобы обманывать народ также, как по первому пункту.

Если масштабное воровство из бюджета всплывает наружу; то руководители и комиссии думы виноваты в девяти случаях из десяти. Или сами своровали, или с ними поделились, или прошляпили вчистую. И, разумеется, надо переизбирать такую думу (по крайней мере, убирать самых одиозных депутатов). Но это уже облом для ворья. Если подлинно народные депутаты придут, они попытаются оторвать голову. Поэтому, с одной стороны, правила отзыва «профессиональных» депутатов невероятно сложны, и об этом в аспекте избирательной комиссии – а с другой стороны, дело и спускается на тормозах с помощью КСП!

Пока КСП, дума и мэрия якобы разбираются и играют в пинг-понг в этом смысле - дело рассыпается и погибает под руинами бумаг. Все концы в воду. Народу уже до фонаря в результате долгих «процедур». Громоотвод сделал свое дело. Конечно, иногда подсовывается копейка в виде каких-либо громких заявлений. Но рубль спокойной жизни обеспечен и подстрахован. Игра в плохого и хорошего полицейского сделала свое дело.

Та же федеральная КСП существует уже четверть века. И какой толк?!.. Риторический вопрос. Хотя один толк есть – запудрить мозги. Поэтому уже лень разбираться в виду вечернего времени, сколько идет денег на мадаму Козлову как руководителя местного КСП, хотя все это именно в русле муниципальной службы с соответствующим содержанием. Но уже полная прихиндейность этого органа подчеркивается одной деталью – даже его сайт заблокирован провайдером, но всем начхать. Поэтому все деньги – народу. Следовательно, если будет существовать подлинно народный представительный орган с подконтрольной прокуратурой и спецслужбами, и уж тем более с реальными механизмами отзыва – КСП нужна, как собаке пятая нога.

Последний пункт. Расстановка своих людей в той же ангарской избирательной комиссии – основа основ. Потому что любой читатель знает о так называемом муниципальном фильтре. Но, несмотря на гигантскую важность этого органа, а может быть, наоборот, именно поэтому – это отдельный разговор. Пока нужно констатировать и подчеркнуть, что он входит в четверку самых насущных местных вопросов; и здесь без рассмотрения ситуации уже с местными профсоюзами, общественными организациями, подлинными НКО не обойтись. Но это именно отдельный разговор, который, с одной стороны, надо непременно упомянуть для понимания взаимосвязи всех явлений – но, с другой стороны, разобрать подробнее в дальнейшем. Одно ясно уже сейчас. Если приходят к власти нормальные люди, в-четвертых – то они и создают дополнительные доходы, во-первых, во-вторых, и в-третьих, как показано выше.

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Не будет никакой революции «сверху». Ни на йоту. Ныне все будет только «снизу». Никто не говорит, что столичные левые не нужны. Отнюдь. В частности, умные столичные левые нужны для развенчания ложных «красных» проектов президентской администрации. Нужно, пользуясь близостью к источникам, информировать регионы о всяких комбинациях Кириенко и Ко по горожению подобной бутафории. Это действительно полезно, и весьма.

Но если сами региональные левые будут ждать у моря погоды – грош им цена. Они недооценивают свои силы, надеясь на какого-то левого царя, на внезапное чудо, на великого учителя и тому подобное. Никаких Лениных на этот раз не будет. Увы. А вот консолидированная работа «простых» людей сделает свое дело, и наверняка. И борьба за советские муниципалитеты хотя бы в парадигме вышеозначенной четверки, и о чем подробнее в дальнейшем, но которую можно начинать уже сейчас – необходима.

Хватит ждать что-то от Москвы. Там ничего нет. Такие же люди, которые работают, как могут. Все главное – здесь и сейчас. Поэтому начинайте свой интернет с бардака в местных газетах и сайтах. И думайте, как этому противостоять в первую очередь. А когда подобные ручейки сольются в федеральную реку – тогда и до олигархов доберемся. И это отнюдь не так долго, как кажется. Идет быстро тот, кто идет верно. И если будете биться за социализм в местном масштабе – то и до федерального рукой подать.