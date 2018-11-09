Поздравим поздравителей

Политическая система в России с принятием бандитски - воровского капитализма разрушена до основания. Чиновники говорят в народ всё что им вздумается, не заботясь о последствиях не только самого говоруна, но и реакции народа. Один говорит, что народ положительно воспринял проведённую пенсионную реформу, что безработных в России меньше чем в других странах, другой о беспрецедентном росте зарплат, а значит и пенсий, третий о том, что пенсионеру на питание хватит 3,5 тысяч рублей, четвёртый и пятый о том, что пенсии можно совсем отменить, шестой о том, что депутаты должны получать 800 тысяч рублей, седьмой о том, что количество чиновников и депутатов надо сократить на половину, восьмой о том, что количество чиновников надо увеличить на миллион, девятый о том, что государство ничего не должно молодым людям и так далее. От таких высказываний на время пострадала только одна чиновница. Ни одно высказывание не соответствует развитию страны. Полный разброд в сознании чиновников, которые заказывают "музыку". Как же быть? А никак, страну затягивают в первобытный строй. Даже М.Леонтьев с М.Юрьевым на радио уже второй раз не могли установить при каком строе мы живём. Ни один из существующих не подходит. Сказать, что в первобытном не позволяет развитие науки, которая и погубит человечество. Американцы, наши чиновники и даже политики, предсказатели говорят о ядерной войне, которая может случиться на завершающей стадии войны обычным вооружением. Кто будет проигрывать тот и применит смертоносное оружие, которое решит существование мира. Это в недалёком будущем, а меня волнует настоящее.

Коммунисты на словах выступают оппозицией по отношению власти. Геннадий Андреевич поздравляет не известно кого с "Днём Великого Октября". Он пишет: "Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным было труднее". Согласен полностью. Действительно они прошли преследования, тюрьмы, ссылки, нелегальное существование даже в шалаше и при этом находили возможность встречаться с рабочими и в живую доносить свои предложения по изменению мира. И ведь создали великое государство сами по нынешним меркам жили в нищете. У нынешних коммунистов есть всё, что мог иметь человек при коммунизме. Коммунизм построить нельзя в отдельно взятой стране. Капитализм не даст. Надо львиную долю бюджета использовать на создание такого оружия, которое погубит не только всё человечество, но и может разрушить планету. Вот поэтому и нельзя построить коммунизм. Однако его можно построить для отдельных групп населения и не только в России.

Далее лидер КПРФ пишет: "Их успехи потрясли весь мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее из советского опыта и превратить его в основу построения в России обновлённого социализма". Фактически никакого подражания нет. Ваши руководители развалили Союз, а на подражание нужны средства, которых нет ни у российского народа, ни в других странах. Кто это мы? Геннадий Андреевич, вы имеете себя и ваших товарищей? Тогда почему не берёте и кто вам не даёт? И почему не строите обновлённый социализм? Ах, у вас всё есть, это очевидно вы советуете другим. Тогда назовите их конкретно, кто они и что должны делать? Г.Зюганов живёт в той стране, которой нет, однако кушает в этой и пользуется всеми благами, которых не было в Союзе. Я в десятый раз задаю вопрос и не нахожу ответа. За что отвечает в думе лично Геннадий Андреевич и его фракция? "Мы - наследники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической". О какой мечте пишет Г.Зюганов и снова "мы"? Кто это "мы"? И когда же вы вдохнёте? Ветераны, которые предали Победу почти вымерли, дети войны о которых вы якобы печётесь вымирают сейчас без должной помощи медицины. Остались поликлиники, есть и больницы, но они работают только на себя.

Прошу, Геннадия Андреевича, прочитать в интернете статью "В больницах творится беспредел, а в сельских больницах - ещё больший беспредел". Автор Роман Чертовских. Борьба терапевта Владимира Сотникова в больнице посёлка "Архангельское" Томской области, которого лишили работы. Это не больница, а какая - то мошенническая контора, в которой надо как - то выживать, получая нищенскую зарплату и не нервировать вышестоящих чиновников. И ведь так в большинстве медицинских учреждений. Почти везде идёт приписка якобы обратившихся больных, чтобы от страховой медицины получить хоть что - то. Есть и другое письмо старшего научного сотрудника отдела Абдоминальной хирургии Национального медицинского исследовательского центра им. А.В. Вишневского Ольги Андрейцевой к президенту и министру. Волос дыбом от такого бардака. А вас волнует поздравление с Октябрём. Нет его и нет его последствий. Нужна новая революция, однако вы против.

Телевидение показывает Г.Зюганова сидящего рядом с министром образования, которые толкуют о закрытии школы. Зюганов против. Это работа депутата? На это есть администрация и министр, и департамент образования. Есть специальная комиссия, которая устанавливает пригодность здания к использованию по назначению. Оказывается такое заключение есть. Допустим, что Зюганов настоит, чтобы школу не закрыли. А вдруг обвалится пол или потолочные перекрытия и погибнут дети, ведь школа открывалась еще при жизни В.Ленина. Что тогда? Кто должен будет отвечать? Каждый должен заниматься своим делом. Проблема со школой в том, что её надо было закрыть летом и спокойно распределить учеников по другим школам. Это к депутату не относится. Их задача разрабатывать и принимать законы, которые бы служили развитию страны и улучшению жизни народа. Но они и этим не занимаются. Кремль, правительство присылает законы, депутаты поправят знаки препинания и нажимают кнопки. Коммунисты даже и этого не делают. Тогда зачем они занимают места? Чем они занимаются в думе отражается в их партийной прессе. Геннадий Андреевич публикует в газете "Правда" призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым мероприятиям 7 ноября 2018 года. И где эти массовые мероприятия? И кто произносил этот бред лозунгов. Не буду переписывать их. Всего 22 лозунга. И с каждым годом их количество увеличивается по мере развала экономики страны. Не видно было чтобы Геннадий Андреевич со своей фракцией возглавили колонны и провели митинги скандируя эти лозунги. И здесь он публикует их для других. Не плохо устроились.

Фактически коммунисты не смогли организовать настоящую демонстрацию. То что показал интернет - это не демонстрация, а толпа с красными флагами. Сколько же человек приняли участие в этой толпе? Установить не удалось. Отдельно митинговали десантники и их руководство встревожено политикой Кремля. На телевидении в прошлом году много говорилось, что молодёжь стоит в очереди, чтобы попасть на службу. Говорил даже В.Соловьёв о том, что сыны больших чиновников служат. А вот сегодня выяснилось, что почти 200 тысяч молодых уклоняются от призыва. А вдруг война? Придётся президенту поставить под ружьё аппарат Кремля, правительства и конечно команду Золотова с большими погонами с десятками квартир и других необходимых вещей для ведения войны.

Ко мне приходил молодой человек который ранее работал в "Ростелекоме". Эту компанию тоже коснулась оптимизация. Многих сократили, остальные сами уволились. Он поправил работу компьютера и мы разговорились о жизни. Так он прямо сказал, что если начнётся война то он и его друзья попытаются скрыться. Воевать не за кого. Вот главная проблема народа страны и особенно молодых. За воров - миллиардеров воевать не будут. Очевидно только теперь могут появиться заградительные отряды из состава Кремля и правительства.

Если всмотреться в первые ряды толпы, которая стихийно образовалась 7 - го ноября в Москве, то видно невооружённым глазом, что в основном это молодёжь. Они в корне отличаются от оставшихся ветеранов и детей войны. Им нужен настоящий лидер, пока его нет. В КПРФ молодёжью занимался Ю. Афонин, но сейчас подрос положением в партии и на митинге стоял в стороне от Зюганова и его сотоварищей в гражданском пальто и только шарф выдавал его партийную принадлежность.

Некоторые "господа" высоких кабинетов начинают понимать молодёжь, которая настраивается на революцию. Директор ФСБ Бортников обеспокоен переходом молодёжи к силовым акциям против власти. Если молодёжь не устраивает власть значит её надо менять. Бортников на это не пойдёт, хотя понимает, что это неизбежно. Настало время молодых, жаль, что нет лидера их движения. А почему бы зарождающейся партии "Объединённая коммунистическая партия" не возглавить их благие намерения? Может сразу и не получиться, но партия должна о себе заявить. Самый подходящий момент, что позволит подойти к выборам с программой и кандидатом. Именно молодёжь будет решать судьбу страны и народа в предстоящие годы.

В США прошли промежуточные выборы. СМИ забито обсуждением. Трамп при всех недостатках укрепил свои позиции. За него народ. Он в отличие от нашего президента выполняет свои обещания. Меняет свою администрацию, отстранил Генерального прокурора, который курировал юстицию, возвращает в страну производства, тем самым создал более миллиона рабочих мест, при огромном государственном долге в стране минимальная инфляция и продолжает развивать армию. Вот бы нам такого. И он прямо заявил, что будет делать то, что выгодно Америке. А мы вспоминаем международные обязательства, законы и кроме говорильни ничего делать не можем. Бюджет не позволяет, разворовали демократы. Во Франции задержали нашего миллиардера Рыбаловлева и отпустили с правом передвижения. Всё таки деньги, а тем более наворованные, играют не последнюю роль. Коммунисты вспоминают на задворках Октябрьскую революцию в тайне от Кремля, боятся выйти на Красную площадь, где власть вспоминает марши подразделений, которые в 1941 году в День Октябрьской революции уходили на передовую. При этом не забыла задрапировать Мавзолей. Не было бы революции не было бы нынешних чинуш. Но им никто об этом не говорит. А народу слова никто не даёт. Неужели мы так и будем жить до скончания века? Одни не знают куда потратить наворованные миллиарды, другие и их большинство скоро массово будут делить мусорные контейнеры.

Так поздравим нашу оппозицию в лице Геннадия Андреевича с Днём Великой Октябрьской Социалистической революцией и пожелаем ему такой жизни в которой живёт большинство народа страны. Желаем вам и вашим близким лечиться в народных поликлиниках и больницах, покупать лекарства, которые не только не лечат, а только калечат.