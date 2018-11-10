Ген революции

Один «красный» муниципалитет может стать геном преображения всего региона. А регион, в свою очередь, может стать центром сплочения антипутинских сил. Североамериканская революция и произошла подобным образом, когда бостонские беспорядки подожгли остальные колонии. А если это происходит на фоне загнивания всего режима, как в России, так тем более.

Но тогда все дело в создании этих самых «красных» муниципалитетов. И чем больше, тем лучше. Поэтому, во-первых, надо предложить кооперативное движение с арендой в пику местным монополистам. Во-вторых, нужен первоначальный ресурс для этого в виде прекращения приватизации; и явно не помешает пересмотр муниципальных программ с умным проведением операций с долгом. А в-третьих, и для верности, нужно сокращение исполнительного аппарата с уничтожением «разделения властей»; и с контролем над ТИКами на этой почве. Никто не говорит, что это просто. Но что возможно – БЕЗ СОМНЕНИЯ.

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Авторитет Путина рушится на глазах внутри страны; межимпериалистические противоречия в виде санкций отягощают ситуацию внешне; и пик мирового кризиса не за горами. В такой ситуации любая спичка может вызвать пожар. Но пожар очистительный – для места под новый дом.

Посмотрим на ситуацию конкретнее, то есть «снизу-вверх». Монополисты муниципального и регионального уровня ничем не лучше федеральных «коллег». Одного поля ягода. И беды от них такие же как высокая стоимость заказа; низкий спрос трудящихся; простаивание фондов; ухудшение налоговой базы и так далее. Но уже буржуазная социал-демократия нащупала противоядие этому; а что уж говорить о «законченных» социалистах, могущих довести дело до конца. Это создание кооперативного сектора как мощного конкурента монополизму, тем более на условиях аренды как своеобразного механизма плановой нормы рентабельности; и сокращение бюрократии.

Потребительский-сельскохозяйственный-производственный кооператив в силу участия всех в труде и управлении распределяет доход гораздо справедливее. Отсюда и спрос поддерживается на достойном уровне с соответствующим оборотом. Но более того, перспектива справедливого распределения подстегивает работать эффективно вновь и вновь.

Автор будет опять иллюстрировать логическую нить примерами из своего муниципалитета для полной ясности. Савватеевское ООО (кстати, хоть ЗАО, хоть АО, хоть ОАО – одно и то же в смысле найма труда) убило однажды половину урожая по заморозкам; но потому что владельцам было начхать, так как они получат высокую «зарплату» все равно; а наемному персоналу начхать, так как, наоборот, они получат крохи хоть с каким урожаем. Конечно, когда прижмет, «верхи» крутятся. Но в целом монопольный рай на средства производства не заставляет напрягаться денно и нощно, потому что денег достаточно всегда. А вот в тех же европейских сельхозкооперативах такие ситуации почти невозможны.

Но это только часть решения проблемы. Так как собственность расхватана по монопольным карманам, кооперативу нужен первоначальный ресурс от муниципалитета на условиях аренды. То есть, чем больше ресурс, тем больше плата за него. Это опять-таки выравнивает стартовые возможности и заставляет использовать все фонды эффективно в пику гниющему монополизму. А отсюда возникнет и реальная конкуренция за муниципальный заказ с достаточно качественным исполнением и нормальными ценами.

Одним словом, получается даже смешная ситуация. Наши мещане восхищаются «евроремонтом», «еврокачеством», «европейским уровнем» якобы в укор «совку». Но в том-то и дело, что именно социал-демократическая кооперация играет заметную роль в европейской экономике, стоит вспомнить хотя бы знаменитую кооперативную корпорацию «Мондрагон». И таких корпораций, конгломератов и сообществ от Швеции до Италии и от Венгрии до Франции предостаточно. Поэтому хваленый «евроремонт», как ни удивительно для некоторых – результат социалистического влияния в том числе.

Итого, автор уверен, что любой читатель (исключая забубенных «либералов») уже видит резон в таком раскладе; или знал об этом раньше из трудового опыта, книг и так далее. Отсюда возникает следующий и еще более насущный вопрос – где муниципалитету взять достаточный первоначальный ресурс для раскрутки кооперативного сектора.

Разумеется, первым делом надо пересмотреть программу приватизации муниципального имущества. Иначе получается копейка, но теряется рубль. Та же аренда имущества кооперативами принесет год за годом гораздо больше, чем одноразовая продажа. Это очевидно. Но стоит также перекинуть средства с других программ и подпрограмм, не столь нужных, а иногда прямо-таки показушных. Про «Социальное партнерство» уже говорилось, но существуют и весьма спорные статьи наподобие «информационно-консультативные услуги по различным направлениям общепредпринимательской деятельности» (вот именно вообще), «создание позитивного инвестиционного имиджа», «количество праздничных ярмарок и фестивалей», «увеличение участников событийных мероприятий», «маркетинг для СМиСП» и прочая лабуда, которая набегает на миллионы. Гораздо лучше финансировать кооперативы, и будут как раз «имидж», «ярмарки», «участники», «рейтинги», «число мелкого и среднего производства» и даже с верхом.

Но и с муниципальными финансами какая-то трехомундия. Значит, ЦБ может спасать проворовавшиеся банки миллиардами эмиссии; а муниципалитеты буквально запуганы инструкциями по «удельному весу резервного фонда», «уровню муниципального долга от налоговых и неналоговых доходов», «качеству управления бюджетным процессом» и так далее и тому подобное. Нет уж, ребята из Москвы – идите лесом. Идите и не останавливайтесь. Конечно, никто не говорит об анархии. Но уж дать рывок кооперативному сектору за счет гибкого долга можно вполне! Кстати, про налоги, перенаправленные в «центр», и говорить нечего. Но это именно вопрос уже губернского уровня и захвата ТИКов, о чем ниже; а вот муниципальный долг можно увеличить, а резерв сократить в разумных пределах, уже сейчас. Все это отобьется сторицей ростом аренды и кооперативным оборотом.

Но далее еще интереснее. Муниципалитеты зачастую раздуты по подобию федеральных структур. Но это бредятина! Где федеральное правительство – а где муниципалитет. Поэтому нужны подобные чиновничьи нагромождения, как собаке пятая нога.

К примеру, смотрим на вполне нормальные постоянные комиссии думы АГО, с одной стороны; и на городьбу мэрии, с другой. В думе имеются комиссия по местному самоуправлению; комиссия по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу; комиссия по архитектуре, градостроительству и землепользованию; комиссия по ЖКХ, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству; комиссия по социальной сфере; комиссия по общественной безопасности, правопорядку и экологии. Все! Ясно и понятно.

А теперь смотрим на мэрию. Помимо мэра с окладом триста тысяч имеются первый заместитель и два «простых», да плюс руководитель аппарата. И все, разумеется, не бедные люди за народный счет. А далее вообще «красота». Наблюдаются девять управлений: по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи; по внегородским территориям; по архитектуре и градостроительству; по общественной безопасности; по культуре и молодежной политике; по физической культуре и спорту; по образованию; по социальной защите населения; по информационным технологиям; а еще также девять отделов!, три комитета и две комиссии.

Дежавю не возникает?!.. Ну, хорошо, можно понять насчет образования и социальной защиты по причине масштабности работы. Ну, капитальное строительство туда-сюда. А вот какая существенная надобность в повторной общественной безопасности размером аж с управление?!.. И почему социальная комиссия не может курировать культуру, спорт и молодежную политику в муниципалитете всего в двести тысяч человек, где стариков и малышей половина, а занимающихся спортом реально с десяток-другой тысяч?!.. То есть, сейчас даже в руководстве первого управления (не говоря о рядовых сотрудниках) семь человек; во втором шесть; в третьем тоже шесть; ну и так далее по списку плюс отделы-комитеты-комиссии, и все начальники различного калибра.

А давайте наоборот!?.. Сделаем шесть депутатов постоянными руководителями соответствующих комиссий с окладом, и мэра заменим заместителем председателя представительного органа (о чем шла речь в предыдущих материалах). И даже оставим им исполнительные органы в виде информационных технологий для быстрой работы, делопроизводства и так далее в подобном аспекте; плюс действительную рутину типа образования, социальной защиты, муниципальных закупок. Но зато сократим остальную половину тем более начальников с соответствующими тратами бюджета. Эффективность ничуть не пострадает; но экономия будет заметной. И все сэкономленное – кооперативному сектору с соответствующим оборотом, налогами, арендой, спросом, инновациями, разумной конкуренцией, хорошим выполнением муниципального заказа. Слабо?!.. Как говорится, риторический вопрос.

Но более того! Оказывается, в АГО (а это все-таки всего двести тридцать тысяч) на 01.10.2018 по данным Росстата было одно муниципальное казенное предприятие: 16 унитарных предприятий; 18 автономных учреждений; 118 бюджетных; и 16 казенных. А не многовато?!..

Ну, допустим, мэр Петров объявил о разгоне убыточных МУПов, хотя этот разгон может тянуться бесконечно. Ну, нужны бюджетные школы, детсады с яслями и тому подобное. А что такое 18 автономных учреждений и 16 казенных?!.. Ну, ДК «Энергетик» и так далее еще можно понять. А что это за черная дыра в виде какого-то треста «Ангара», занимающегося всем от спорта до строительства и ремонта?!.. Короче, это последующая история по оказии; но «юмор» понятен уже сейчас. А наширша нужны все эти управления-отделы-комитеты и муниципальные заказы, если еще и учреждения висят на шее?!.. Никто не говорит, что муниципальные организации не нужны; но демократический порядок и в этом деле явно выявил бы миллион-другой. А демократический порядок и создается безусловной властью представительных органов над исполнительными без идиотского «разделения властей» – потому что именно депутата можно переизбрать все же легче, чем мэра; но что и есть реальный контроль. Поэтому «разделение властей» плодит бюрократию, дороговизну и бесконтрольность.

А вот теперь о муниципальной территориальной избирательной комиссии. Вообще-то никакой постоянной избирательной комиссии с аппаратом типа юрисконсульта Андрияновой с годовым доходом в 637 тыс. 192 рубля не должно быть вообще. Во-первых, эта дама может быть ангажирована путинским режимом щелчком пальцев. А уж об областной клоаке и говорить нечего. Там и число мамзелей и господ поболее, и суммы. (Помните громкую историю про Шавенкову, сбившую двух девчонок, и выбежавшую смотреть первым делом повреждения автомобиля?!.. Так вот, это как раз дочка секретаря областной избирательной комиссии.) Но это цветочки, а ягодки впереди. Главное, и во-вторых: а сам председатель комиссии в огромном большинстве случаев, и разумеется, на постоянной и штатной основе, от какой партии?!.. Кто не угадал с одного раза, тот прилетел с Марса. Тогда как – может быть, иной читатель не поверит, но это факт – в Советском Союзе не было постоянных избирательных комиссий с соответствующим аппаратом! Подобные структуры были временными и на общественных началах. Вот что такое настоящая демократия.

Но пока что имеем, с тем и бороться. То есть, опираясь на массы, поддерживающие создание «красного», то бишь советского фактически, муниципалитета, можно воспользоваться моментом, что «… Формирование территориальных избирательных комиссий осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области на основе… ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, представительного органа соответствующего муниципального образования, СОБРАНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ по месту жительства, работы, службы, учебы…» Но, разумеется, для подобной массовой поддержки и нужен четкий и ясный проект выше. А получая в руки ТИКи, можно вклиниться и в областные дела, а там и до перераспределения налогов недалеко. Было бы желание.

***

Отсюда коренной вопрос в следующем – если советский муниципалитет столь хорош, какого ж хрена все накрылось медным тазом в связи с крушением Союза?!.. А ничего экстраординарного! Банальная болезнь роста, которая бывает всегда и у всех. Оная заключалась в забегании вперед в виде пренебрежения к кооперативному сектору. Так хотели превратиться из деревни в город, что с водой выплеснули и ребенка.

Ведь бюрократия боялась наезжать на крупные предприятия в целом и общем, так как мигом получала по шапке от обкома и КГБ. А вот на кооперативах отрывалась, прикрываясь борьбой с пережитками капитализма и прочее бла-бла-бла. То есть, оная мешает местному экономическому росту и доходу особенно – поэтому становится смертельным врагом для кооперативного сектора (ЛПХ-ИТД). Но ведь на одних крупных предприятиях далеко не уедешь. Нет кооперативного сектора – нет смычки города с деревней. Нет рынка для городской продукции. Вот и допрыгались, когда потребительский рынок развалился к черту, и утащил всю страну за собой.

Поэтому ген революции в виде «красного» муниципалитета с развитым кооперативным сектором и дебюрократизацией станет сильнее и современного капитала. Он будет подводить к реальному социализму. А уж на почве общего кризиса капитализма – тем более. Такой «красный» муниципалитет сможет заразить своим примером остальные муниципалитеты и повернуть весь субъект федерации на прогрессивные рельсы.