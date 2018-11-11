Почему я поддерживаю народного красного губернатора Ищенко?

Я программист рожденный в Ленинграде, выросший в Мурманской области, живущий за пределами России, в прошлом общественник, предприниматель, а нынче «пенсионер-фрилансер» с кое-каким опытом работы на выборах. Казалось бы какое мне дело и что меня связывает с Ищенко и Приморьем?

Может Ищенко мне платит? Нет — не платит. Может, видя, что у него есть шансы снова избраться в губернаторы, хочу должность? Тоже нет — я уже поменял Белое и Баренцево на Черное и менять Черное на Японское никакого желания нет.

На самом деле Ищенко — это на моей памяти первый народный красный губернатор и начало конца путинской вертикали власти, при которой «власть» на всех уровнях, забыв что по Конституции источник власти — народ, от депутата сельсовета до губернатора, смотрит не на интересы граждан, а на мнение вышестоящего руководства.

Да, есть Левченко, но в Иркутской области в первом туре едрос Ерошенко не добрал 0.4% до заветных 50%+1 голос, а во втором туре Сергей Георгиевич получил 56.39%, не без фальсификаций, но и без жести, как с Ищенко, который лидировал до подсчета 99% протоколов с последующей отменой выборов, и уж конечно без публичного отказа КПРФ в поддержке своего же кандидата. В этом смысле Левченко хоть и красный, но уж простите, на мой взгляд не многим более народный нежели Клычков.

Клычков, при всем моем неплохом отношении к Андрею, извините в чистом виде старый договорняк Зюганова с АП, что дескать родина Геннадия Андреевича ему отписана, ну прямо как царь феодалу людишек дарил раньше вместе с землей, так сейчас Путин Зюганову регион отдал с избирателями. И кстати, до Клычкова, который если бы не ушел в Орловскую губернаторствовать, то мог бы реально попортить нервы Собянину. А до того, что немаловажно, в Орловской был губернатор-мэм Чипуша-Потомский, рассказывавший всей России о том, что у Ивана Грозного сын простудился по пути из Петербурга в Москву, тоже от КПРФ был губер.

Завтра будут выборы в Хакасии, где Коновалов, возможно замечательный пацан, но он пацан 1987го рождения и должен на этом «боксерском ринге» в отсутствии соперника не потерять трусы, прыгая от радости, и не грохнуться в обморок от счастья, переводя на терминологию избиркома «набрать не больше 51% против себя как единственного кандидата», что по сути невозможно, при этом КПРФ, забыв-забив-слив Ищенко в приморье, в Хакасию высаживает десантом всех кого можно, сегодня даже Афонин подъехал, кто не в курсе - это зам Зюганова, метящий на его место, и в стриме грозил местным элитам своими связями с Москвой, не только Путина восхваляя через слово, но даже Сечина похвалив.

В отличие от вышеописанных, Ищенко борется не внутри системы, полагаясь на договорняки в Москве, а против системы и в том числе против договорняков вчерашних вышестоящих товарищей, а поддерживают его исключительно граждане. КПРФ его банально кинула, власти против него завезли всю возможную едросню и пидросню.

И вот свете вышеописанного, если Ищенко, будучи, возможно не эталонным коммунистом, знающим наизусть Маркса и Ленина, но уж точно социал-демократом по мировоззрению, опираясь исключительно на поддержку граждан — побеждает, то это будет не победа Андрея Сергеевича, это будет победа народа, или кому удобнее — пресловутого гражданского общества над прогнившей государственной системой. И поэтому, я не будучи жителем приморья, не зная Андрея Ищенко лично, и не имея никакого материального интереса, готов отложить свои дела и сделать всё что от меня зависит для того что бы мы победили.