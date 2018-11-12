Либералы всё помнят, но ничему не учатся

ЧЕГО НАВАЛЬНЫЙ НЕ В СИЛАХ ПОНЯТЬ

Давненько я ничего не писал о Навальном.

22 октября 2018 года Навальный, крайне редко удовлетворяющий просьбы прессы об интервью, на радиостанции «Эхо Москвы» практически час отвечал на вопросы ведущей, а затем дал ещё и интервью поэту Быкову, таким образом открываясь своим врагам и сторонникам. В том числе, открываясь и мне.

Что следует сказать по итогам этих интервью Навального? Если сравнивать с другими лицами, претендующими на то, чтобы называться политиками, то отвечал Навальный прекрасно. Молодец! Но только в сравнении.

При всех своих достоинствах (уме и мужестве), Алексей не имеет не только опыта управления, но он и не думает о том, как он, претендующий на пост президента, будет исполнять свои обязанности руководителя. Понятно, почему. Для подобных размышлений нужны конкретные образы того, над чем думаешь, а если этих образов нет, то что толку в заученных словах, описывающих эти образы?

Пример, вот вы хотите обдумать, как срубить дерево, слова «дерево» и «топор» вы знаете, но что толку от этого вашего знания, если вы никогда не видели ни дерева, ни топора, ни как им работают?

Навальный – либерал, причём, на первый взгляд, в хорошем смысле слова, поскольку борется за свободу для всех политических течений, включая коммунистов (хотя все либералы хороши, пока не у власти). Но вот в интервью Быкову, на вопрос, как он относится к Ленину, Навальный отвечает: «Плохо я к нему отношусь. Очень плохо. Как можно относиться к человеку, который в таком количестве морил твой народ? Царь и его окружение несут ответственность за революцию, но то, что потом сделали большевики, вышло еще хуже царизма».

Понятно, давая интервью либералу Быкову, Навальный хотел понравиться либералам, а тех хлебом не корми, а дай плюнуть на Ленина и Сталина. Но даже при необходимости понравиться либералам, Навальный этим своим ответом уж слишком откровенно демонстрирует либерализм головного мозга. Он не понимает, что если бы он шёл обворовывать Россию, то эдакое понимание истории ещё можно было бы понять, но президент даже Лихтенштейна с такими представлениями о государственных деятелях, это просто дурак. Навальному бы уклониться от ответа на этот вопрос, глядишь, за умного сошёл бы, но он, как видите, не промолчал. И странного в этом ничего нет.

Дело в том, что либерал – это «теоретик», и даже умный либерал знает только слова о чём-то, но очень плохо представляет себе, что за этими словами кроется. Даже если либерал и утверждает: «Есть вещи, которые я хорошо знаю», - то это не значит, что он знает ещё что-то, кроме слов, описывающих эти вещи. Не изготовив, и не продав на рынке и грамма нужной людям продукции, в глаза не видя рынка, либерал будет часами болтать о «рыночных отношениях» потому, что «он это хорошо знает». Не руководив не только развалившейся Россией, а даже пивным ларьком, будет рассуждать о достоинствах Ленина и большевиков. Либерал-с!

И Навальный, не имеющий никакого практического опыта руководства людьми, может даже видеть дикость происходящего, но не может понять, в чём тут дело.

К примеру, через пару дней после помянутого интервью на «Эхо Москвы», Навальный в своей еженедельной передаче предложил слушателям в их антипутинской пропаганде использовать в качестве примера вопиющий случай с главой Сбербанка Грефом. Того 8 октября вызвали к путину сыграть интермедию «путин даёт приказ понизить ставку ипотечного кредита». Греф явился на съёмки в Кремль, под видеокамеру получил от путина приказ снизить процентную ставку ипотечных кредитов и под видеокамеру пообещал её снизить. После чего вернулся из Кремля и через две недели ставку ипотечного кредита повысил.

Навальный рассказывает об этом, действительно, диком до идиотизма примере, но по Навальному было видно, что он ведь и сам не понимает, что происходит. Не понимает, как так может быть?

Не может теоретик принять то, о чём кричит Интернет, - что вместо Путина в Кремле артисты! Навальный не понимает, что в случае с Грефом (а ведь таких случаев полно!) одни кукловоды вложили в уста артисту, играющему Путина, слова про понижение ставки, а Грефу при съёмках этой интермедии эти же кукловоды приказали подтвердить понижение ставки. И Греф понижение ставки подтвердил.

А потом Греф договорился с другими, более крутыми кукловодами ставку ипотечного кредита повысить, и повысил. Кстати, а с кем Греф договорился поднять ставку ипотечного кредита?

А вот хотя бы с героем, о котором сайт «Инсайдер» сообщает новости, подтверждая эти новости записями телефонных переговоров испанской полицией:

«18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего, прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом Грефом, которого в разговорах иногда именуют просто «Гера». Греф, со своей стороны, приглашает людей Петрова на празднования «Сбербанка»,

– Петров поддерживал тесные отношения с Зубковым (на тот момент премьер-министром) и Сердюковым (на тот момент – министром обороны). Предполагается, что именно через них он продвигал назначения в силовые ведомства. Сердюкова он даже приглашал на свой день рождения. Как выяснилось, министр обороны в знак дружбы подарил лидеру тамбовских саблю». https://theins.ru/korrupciya/125116

Оценили? Греф в данном ему на кормление Сбербанке проворачивает делишки уголовников, соответственно, можно предположить, что в свою очередь Греф имеет возможность просить их о том, чтобы «тамбовские» защитили его от «кремлёвских».

Зная это, понимаешь, почему в Рашке на «указания» путина все плюют.

А вот Навальный, не сталкиваясь с практикой управления, даже видя подтверждения того, что «указания» артистов в Рашке не исполняются, не способен понять, что происходит. Не способен понять, что Рашка – это «всадник без головы», поскольку артисты «путины» - это заведомо не глава государства.

Но, как видите, про Ленина Навальный всё понимает. А как же!

Нет, Навальному можно довериться в вопросах права, поскольку столько, сколько он, никто не преследуется судами. Правда, и в этом вопросе довериться в рамках только тех дел, в которых он был участником. Наверное, можно довериться в вопросах коррупции, в вопросах организации митингов.

Но вот, скажем, любимый вопрос всех либералов – экономика. Можно ли довериться Навальному в этом вопросе? Ведь Навальный, как либерал, в этих своих интервью охотно об экономике говорит: «Я за нормальный путь развития страны, за разделение властей, за рыночную экономику, за свободу слова». Он критикует путина и нынешнюю власть: «Но последние пять лет — падение реальных доходов населения. И самое главное — полный идеологический экономический тупик». И т.д. и т.п. Да, у Навального есть слова для бла-бла-бла на тему экономики – на тему хозяйства России. Много «умных» слов. Он же в Америке курсы заканчивал, как же ему без бла-бла-бла про экономику?

Но в этих интервью об «экономике», в ответах Навального нет слов «промышленность», «производство», «предприятие» или «сельское хозяйство», и из этого становится понятно, что в уме у Навального экономика существует без этих составляющих экономику элементов – без промышленности и сельского хозяйства.

Тогда что же такое «экономика» в представлении Навального? Ну, скажем, станет он президентом, за счёт чего мы материально будем богаче жить? Не только я, но и слушатели этих интервью, прослушав Навального, задались этим же вопросом - каким Навальный видит экономический (хозяйственный) итог своего нахождения у власти?»

Навальный не скрывает: «Финал борьбы: я вижу наступление прекрасной России будущего, нормальной европейской страны, которая прямо сейчас может жить гораздо богаче, гораздо лучше, потому что у нас есть люди, потому что у нас есть нефть, и нет никакой причины для этой нищеты, бесправия и несправедливости». Или: «Вообще, сейчас для России уникальное, прекрасное время, когда у нас нет существенный и могущественных врагов. Собственно говоря, что с Америкой, что с Европой, что с Китаем мы можем сейчас прекрасно дружить и зарабатывать много-много денег на торговле».

О врагах несколько позже, а сейчас о том, что Навальный не видит никакого иного пути материального благополучия России, кроме торговли сырьём после победы над коррупцией. Типа все денежки будут оставаться нам – вот и весь источник богатой жизни – нефть и честность.

Если бы я имел возможность поговорить с ним, то попробовал бы донести, что если ты живёшь за счёт торговли сырьём, то ты подлый вор, поскольку вывозишь за рубеж то, что принадлежит и нашим потомкам, и вывозишь для того, чтобы закупить за рубежом те продукты и изделия, которые ты обязан произвести в России сам, поскольку у тебя для этого производства есть и люди, и сырьё.

Второе, сама Россия с населением в 140 миллионов жителей является крупнейшим рынком, и если правительство остановило промышленность России, имея в своём распоряжении такой рынок, если оно отдало рынок России китайцам, то это не правительство России – это преступники.

Правда, либерал этого не поймёт, а Навальный, не будем это забывать, либерал. Но Навальный умный человек. И когда-нибудь должен понять, что существует и такая, как у меня, обоснованная точка зрения на его представления о счастливой жизни. На его идиотские представления, виноват, либеральные.

Ещё момент, касающийся судьбы путина и олигархов в планах Навального.

Навальный, как умный человек, не верит, что кремлёвская камарилья отдаст власть, и в то же время он боится силового захвата власти, боится майдана (чем Навальный и вызывает у меня симпатии). Всё это хорошо, однако Навальный готов простить путину и преступления, если тот уйдёт добровольно.

Навальному задают вопрос - даст ли он «гарантии иммунитета для президента Путина?», - и Навальный без колебаний отвечает: «При мирном транзите власти – да».

Мне кажется, что у любого гражданина должен возникнуть естественный вопрос, а сколько же можно прощать преступления лицам у власти? Сколько же можно держать Россию под абсолютно безответственной властью?

Между прочим, когда речь идёт о дебилизме представителей власти, скажем, дебилизме того же Золотова, то Навальный в интервью объясняет этот дебилизм отсутствием конкуренции лиц у власти. Да, разумеется, конкуренция вводит некую ответственность избираемых лиц и этим требует от них ума и трудолюбия на занимаемой должности, но конкуренция важна не сама по себе, а только как способ ввести в систему управления ответственность. Навальный этого не понимает, соответственно, не понимает смысл закона ИГПР ЗОВ.

Но если игнорировать закон ИГПР ЗОВ и прощать преступления президенту, то тогда о какой умной власти (включая и будущую власть самого Навального) может идти речь?? Откуда возьмутся у власти умные президент и депутаты, если не заставлять их отвечать даже не просто за плохую работу, но и за умышленные преступления? Где гарантия, повторю, что без ответственности поумнеет и сам Навальный?

Поэтому в вопросе ответственности президента, Навальному лучше бы чувствовать себя президентом, а не хитропопым политиком, который сумеет обмануть Кремль обещанием безнаказанности. Навальному лучше отвечать на вопросы об ответственности власти как настоящий президент, а настоящий президент на такой вопрос бесстрастно ответит, что «все равны перед законом и судом». Включая президентов.

Это наивное заигрывание с Кремлём не поможет - эти преступники не настолько дураки, чтобы их можно было убедить уйти от власти таким дешёвым соблазном. Да и заокеанские хозяева их из Кремля не отпустят (но вопрос о заокеанских хозяевах Кремля, конечно, Навальному, как либералу, не по силам).

Но вот в связи с вопросом об ответственности, мне стало интересно то, что когда речь заходит об олигархах, то Навальный становится «беспощадным к врагам Рейха», как Броневой в роли Мюллера.

Но об этом в продолжении.

(продолжение следует)