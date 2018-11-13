Сцену надо опустить до уровня народа

Сколько же надо иметь терпения народу взирая на издевательство наших руководителей. Не исключаю, что уже в стране появляются случаи, когда человек, посмотрев некоторые снимки и высказывания, теряет не только рассудок, но и жизнь. Народ деградирует ускоренными темпами. Школьники расстреливают своих товарищей, взрослые дяди насилуют детей и убивают вместе с мамой. Школьник убивает спящих родителей топором за то, что они не разрешали ему приводить домой девочек. Теперь полная свобода, хоть целое отделение... Жена заказывает мужа и всё это делается за деньги и ради денег. Многое совершается и как правило от потери разума.

В интернете снимок Медведева напоминающего Наполеона, когда он хотел захватить Москву. Удивительно умное выражение и дальновидный взгляд. Ниже идёт повествование того о чём он думает в это время. От повышения НДС премьер получит 500 миллиардов рублей, 300 миллиардов останется в кубышке от того, что миллион стариков не выйдут на пенсию. Их просто уволят так как они уже не работники. Часто болеют без медицинской помощи и отсутствия хоть каких - то средств на существование. Собственник готов заплатить штраф, но не потерпит инвалидов без инвалидности. От такого вида премьера и комментариев я сам чуть не прихватил инфаркт. Выхода не вижу и места себе не нахожу.

На действия Кремля и правительства есть трезвые отзывы. "Стареющее быдло, как отработанный материал должен быстро и эффективно уничтожаться и утилизироваться. Закон эволюционной цепочки сильный побеждает слабого, который не способен сопротивляться по причине полной своей деградации и утрате чувства самосохранения и сохранения своего потомства". Насколько же точно и справедливо отражает нашу действительность. Некоторые возможно не поймут. Попробую пояснить. Кто отдал приказ ввести танки в столицу в конце 1993 года? А началось всё в 1991 году, когда идиот Горбачёв готовил развал Союза и не выступал против пьяницы и горлопана Ельцина. Что делало в то время нынешнее стареющее быдло? Многие прыгали от радости, смотря на пьяную рожу, новому президенту взгромоздившегося на танк с помощью своих шестёрок. Советский генералитет, который расстрелял советскую власть сейчас не бедствует. Правда некоторые ушли в иной мир, но многие живут и здравствуют. В 1996 году когда победил на выборах президента Зюганов, что делало нынешнее быдло? Где вы были и что делали? Да, Зюганов не подарок, но на переходный период он мог устраивать народ. Власть пользуясь вашим смирением установила диктатуру. Выйти небольшой толпой против власти, значит попасть на больничную койку если вас примут. Тот период закончился не в пользу народа. И в этом виноваты мы сами. Статистика сообщает, что в 2018 году, хотя он ещё не закончился было протестных акций - 2526. В 2017 году - 1479. Цифры большие, а толку никакого. Выходят три человека и стоят с плакатами на расстоянии 50 метров друг от друга и это акция? Пусть будет одна акция в миллион человек и только такая акция сможет облегчить судьбу народа.

Смотрим дальше что вытворяют наши чиновники. Медведев с сигарой в зубах именно в зубах а не в губах, курят не зубами а губами, поджигает её от горящего доллара. Надо учесть, что премьер не курит. Тогда зачем он это делает? Показать нам свои возможности и поиздеваться. И ведь это видит президент. Но главное должен видеть народ. Премьер специально травит народ, чтобы он вышел и свернул ему голову. Они совсем берега потеряли и мы должны этим воспользоваться. Народ не может купить чистые продукты, пенсионерам не хватает средств на лекарства, а он жжёт доллары, да и сигары не дешёвые. Вы посмотрите на его физиономию при этой процедуре. Ехидная смешинка на холеном лице. Так презирать народ может либо отъявленный негодяй, либо человек не далёкого ума.

Но и президент не отстаёт от своего ставленника. Парочка стоит друг друга. Чиновники экономического блока правительства, да и сам президент говорили, что экономия от проведённой пенсионной реформы пойдёт в Фонд национального благосостояния. Якобы там не хватает средств на пенсии. В Союзе не было такого фонда и все люди работали, что позволяло платить пенсии в полном объёме. На содержание этого фонда расходуются огромные средства, да и сами чиновники не бедствуют. Так вот президент уже после того, как был подписан закон о пенсионной реформе заявил, что Россия выделяет по 25 миллиардов долларов Египту и Турции на строительство атомных станций. А что у них не хватает средств? У нас такая практика - выделять думая, что этим можно купит правительство таких стран. В реальности всё наоборот. Многим простили долги, но отношение к России стали ещё хуже. Нищий бюджет страны отталкивает даже бывшие республики Советского Союза. Надо быть самим богатыми и к нам повернутся даже те страны, которые всегда были нашими противниками. Союза не стало и во главу угла поставили доллар. У кого больше тот и пан.

Наши олигархи, да и Кремль думали купить чиновников США и в других развитых странах нашими олигархами, которые беспрепятственно вывезли триллионы долларов, покупая дорогую недвижимость и спортивные клубы. Не получилось их не пускают даже в клубы миллионеров, они чужие для чиновников США и Запада.

Вот что по этому пишет политолог Б. Кагорлицкий. "Наши "господа" торгуют деградацией страны. Они не понимают, что ресурсами страны являются не только нефть и газ, но и общество. И если нефти на их век хватит - то общества не хватит. Они разрушают ведь не только экологию, но и общество. А это ресурс конечный, вот - вот и край. И потому они хуже чем индийский мохараджа, который отправил детей учиться в Кембридж. Ведь если ты разваливаешь свою страну, то тебя не спасут ни какие миллиарды". Согласиться можно, но с некоторыми поправками, хотя в целом он прав. Во - первых в России нет общества. Оно окончательно добито нынешней властью. Что такое общество в государстве? Это когда все без исключения имеют одну цель и поддерживают её. Общество может существовать и быть если в государстве есть идеология, которую поддерживает власть. В России нет идеологии, её заменил доллар. А деньги тем более халявные как у наших чиновников или просто воров развращают власть. В Стране образовались сословия по толщине карманов. Но главное, что и в этих сословиях нет общества. Идёт вялотекущая гражданская война во всех сословиях за тот же проклятый доллар.

Потеряли разум не только властные чиновники нафаршированные долларами под завязку. Разум потерял и лидер КПРФ. На 7 - ое ноября коммунисты собрали небольшую толпу перед которой руководство КПРФ соревновалось в словоблудии. Они заранее смастерили такую сцену для себя, что народ оказался где - то внизу, как рабы в старое время. Геннадий Андреевич произнёс пламенную и бестолковую речь. Несколько цитат. "Не будь этих праздников, не было бы и нашей союзной державы, носящей гордое имя СССР!" Но праздников - то на государственном уровне нет, вы сами устраиваете просто шоу, как нет и Союза. О чём он говорил? "Мы вместе с нашей командой создали мощное движение патриотических сил. Нас поддерживают 200 организаций - от объединения писателей, поэтов до коллективов народных предприятий". Вот эту толпу перед которой вы блуждали в политических потёмках. И где это мощное движение? Писатели помогут ждите? У них совершенно другая задача. Народных предприятий единицы и народ никогда не выйдет на протестные акции. Они довольны жизнью, а акции могут разрушить их маленький мирок. Надо искать поддержки среди нищего народа, но вы его боитесь и правильно делаете. Во - первых сцену надо опустить до уровня народа. Любая фраза Зюганова вызывает негодование. "Все до единого поддержали нас по Крыму и Севастополю. Все до единого поддержали нас по Донбассу". Кто это "все"? И какое отношение коммунисты имеют к событиям на Донбассе? Да вы организовывали гуманитарную помощь народу этих не признанных республик. Но вы никакого отношения не имеете к политике этих республик, к их самостоятельности. И снова Зюганов вспоминает добрым словом президента. "Президент в воём послании сказал, что мы должны выйти на мировые темпы развития в 3,5 %, войти в пятёрку самых мощных держав и победить бедность". Крыша поехала у коммунистов окончательно. А что президент должен был сказать, что мы не будем развиваться, будем драть три шкуры с народа и таким путём выйдем в пятёрку мощных держав. Далее лидер говорит, что дума на днях будет принимать новый бюджет. Когда президент внёс на утверждение кандидатуру Медведева, никто из нас за него не голосовал. Президент говорит о развитии и оставляет на развитие Медведева, который так и не понял, что такое развитие. Но вы же не говорите, что всё зависит от президента, надо незамедлительно менять премьера и его команду. Какое соглашение вы заключили с президентом, что никогда не говорите о нём в негативном ключе? В отсталости страны именно виноват президент и вы, которые его поддерживаете. Писатели ещё об этом напишут. Геннадий Андреевич, ну нельзя же опускаться до бестолковщины. Допустим, что российская экономика начала развиваться как сказал президент на 3,5 % в год. И сколько потребуется годов, чтобы стать державой? Думаю вашей жизни не хватит. И с такими темпами никогда державой Россия не станет. И всё его выступление - бредятина не адекватного человека. Но ни одного слова о том, что делать?