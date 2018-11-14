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Московский листок

Учись у Ким Чен Ына, либерал!

Опубликовано 14.11.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

олигархи путин навальный
Учись у Ким Чен Ына, либерал!

ЧЕГО НАВАЛЬНЫЙ НЕ В СИЛАХ ПОНЯТЬ

Итак, обсуждая интервью, которые Навальный дал на «Эхо Москвы» и Быкову, я обратил внимание читателей, что когда речь заходит об олигархах, то Навальный становится беспощадным: «Если это вопрос о том, собираюсь ли любить олигархов и строить с ними союзы, то ответ – нет. …Но это просто абсолютно лицемерные люди. У меня нет ни малейшего сочувствия, ни малейших теплых чувств ко всей этой омерзительной банде. …Тем не менее, права собственности должны соблюдаться. Просто у этих людей нет законных и легитимных прав собственности. Все, кто получили собственность честно, это 90% собственности, она у них останется. Но залоговые аукционы, считаю ли я, что они святы и я должен их соблюдать? Нет. Ответ: не считаю…». И т.д. Не мудрено, что даже Ходорковский не скрывает того, что является противником Навального.

Но эта позиция Навального говорит только о том, что он пока ещё вообще не хозяин, как таковой, и, тем более, не хозяин России – пока ещё не государственный деятель.

Нет, я не пролью слезу по олигархам и даже не взгрустну, но сегодня олигархи определяют работу и жизнь огромного количества граждан России, Войти с олигархами в конфронтацию по своей инициативе - это вызвать остановку производств и торговли, которыми эти олигархи владеют. Уже только поэтому не стоит это делать. Мало этого, никому, в первую очередь, никакому государству не требуется «собственность» как таковая, всем нужны доходы с неё, вот о доходах с собственности и стоит с олигархами говорить. И если они согласятся работать на Россию, то зачем вообще поднимать вопрос о их собственности? Мало будет иных проблем?

Ну вот, скажем, не совсем удачный пример, но этот пример исходит из того, о чём Навальный говорил в обоих интервью. Навальный аж дрожит от нетерпения забрать у Золотова поместья. Ну заберёшь. Но сейчас Золотов эти поместья сам обслуживает, а когда заберёшь, то кто будет за всё платить? На шею народа эти поместья повесишь или в запустении их оставишь? Понимаете, вопрос собственности, это не тот вопрос, с которого начинать надо. Начинать надо с вопроса эффективности собственности - с обеспечения её плодами как можно большего количества граждан России.

И потом, после того, как Навальный не против того, чтобы простить преступников в Кремле, он решил наброситься на их холуёв - на олигархов?? А где логика?

Нет, Навальный вполне логичен, но как пламенный революционер и борец за упущенную справедливость, как революционер, стремящийся оповестить соратников, что его «мстя» олигархам будет беспощадной. Но где, повторю, логика хозяина – человека, перед которым встанут проблему обеспечить жизнь народа?

То есть, как хозяин страны, Навальный пока не более, чем либерал, - не более, чем пустое место. Почему я и писал в канун выборов, что предпочёл бы не Навального, а Болдырева, но Болдырев спрятался, а Навальный дрался и дерётся.

Посему вернёмся к его интервью.

Ни словом не упомянув производство и сельское хозяйство, либерал Навальный успел дважды пнуть Северную Корею и даже намекнуть на то, что в союзе с США нужно КНДР удушить. А вот с США, дескать, у России ну уж очень много родственного: «У нас сейчас гораздо больше общих проблем типа радикального исламизма, распространения ядерного оружия, проблем Северной Кореи и Ирана. То есть в это смысле мы можем жить поживать и добра наживать», - раскатал губу либерал, которого ничему не научил ни прошлый опыт Горбачёва, ни опыт Ельцина, ни опыт толпы путиных – опыт «наживания добра» со США. Конечно, лучше бы ему промолчать, а то «добра наживать со США» - «это воще»!

И поэтому повторю то, что уже не раз писал о КНДР, так ненавистной либералу.

В КНДР население с 1991 года выросло с 20 миллионов до 25 миллионов, а за это время даже официально, даже с миллионами эмигрантов из Средней Азии, население Рашки снизилось со 148 до 146 миллионов. В Рашке находится 12 % мировых сельскохозяйственных земель, а на душу населения по 0,8 га только пашни, и это при общемировой норме в 1 га общих сельскохозяйственных земель на человека. Больше пахотных земель на душу только в Канаде и Австралии. В Рашке свыше 50 % мировых запасов черноземных земель, 20% мировых запасов пресной воды.

А в Корее все сельхозземли остались на юге, и у КНДР на одного жителя приходится всего 0,12 га вообще всех обрабатываемых земель, а это в 3—4 раза меньше, чем даже в большинстве европейских стран, импортирующих продовольствие. Естественно, что выращиваемого продовольствия в КНДР раньше катастрофически не хватало и компенсировалось закупками в обмен на продажу промышленной продукции.

Ким Чен Ын вступил в должность вождя с 2011 года. И в КНДР, как сообщает специалист по корейским вопросам А. Ланьков: «в результате проведённых в 2012—2013 годах преобразований в аграрной сфере (так называемых «мер 28 июня 2012 года» и «мер 30 мая 2014 года»), в КНДР резко выросли урожаи. …урожай 2013 года — «первый урожай за 25 лет, которого хватает Северной Корее, чтобы прокормить себя». Урожай 2014 года был ещё более рекордным». И что важно для либерала — в отличие от Рашки, в которой Дума и «Путин» штампуют и штампуют идиотские запретительные законы, Ким Чен Ын так грамотно устроил новую систему налогообложения в сельском хозяйстве КНДР, что это и на Западе вызывает удивление всех специалистов в этой области.

Теперь, что касается промышленности.

С Россией КНДР торгует очень мало, и не по своей вине, а по вине либералов Рашки. Так вот, в 2015 году из Рашки шли в КНДР товары: минеральное сырьё, рыба и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, древесина и изделия из нее, масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно, лекарственные растения и растения для технических целей, мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, конфеты. Ну, что туземцы колонии Рашка могут поставить на экспорт, кроме ракушек?

А с КНДР в Рашку поставлялись: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, пластмассы и изделия из них, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы, инструменты музыкальные. А раньше КНДР поставляла в Рашку и станки с ЧПУ.

И не удивительно, если учесть уровень развития электронной промышленности в КНДР: с 2012 года КНДР производит планшет Achim с абсолютно современными возможностями, в 2013 году завершена разработка компьютера типа HMI, который уже применяется в промышленности. В том же году поступил в продажу смартфон «Ариран», работающий на ПО Android. В связи с написанным, у меня вопрос: какие такие планшеты и смартфоны собственных разработки и производства выпускаются в Рашке?

Так ведь что интересно, что и в Западной Европе умишкам руководителей европейских стран уже недоступно то, на что способен Ким Чен Ын. Читаем новость:

«В 2020 году в немецком городе Аугсбург закроют завод Fujitsu, который является последним производителем компьютеров в Европе… Отделы разработки, сборки и логистики переедут в Японию. …Представители Fujitsu сообщили, что завод в Аугсбурге, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации, является последним заводом такого рода во всей Европе. Сейчас в области производства компьютеров доминируют азиатские фирмы: Acer и Asus с Тайваня, Lenovo из Китая, Samsung и LG из Южной Кореи. Конкуренцию им составляют только три крупные американские гиганты компьютерной индустрии: Apple, Dell и HP». Понятное дело, что КНДР в этом списке производителей собственных компьютеров не упомянута, так как находится в блокаде.

Станет Навальный президентом, а с кем он собирается экономику восстанавливать хотя бы до уровня КНДР?

Вот в ночь на 30 октября в Мурманске утонул док под пресловутым авианосцем «Кузей». Меня это не пугает, производство есть производство, и как от дураков ни спасаешься, а они не дремлют. Однако тут такое дело - чтобы подобное не повторилось, в этой аварии должны разобраться в первую очередь местные специалисты, а специалисты обязаны знать технику. Ну, хоть немного! Ну, хоть чуть-чуть!

И вот не хухры-мухры, а президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов (владелец дока) пояснил журналистам «Интерфакса», что авианосец и так должен был выходить из дока и встать к причальной стенке, но: «При совершении этой операции произошел неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока».

«Неконтролируемый сброс электроэнергии» – «это пять»! А куда её сбросили-то? Я схожу, наберу пару мешков этой электроэнергии, пригодится.

Сообщение, как говорится, «сука, до слёз!».

И заметьте, техническую проблему, которую не задумываясь опишет пэтэушник, не способен описать даже не дебил типа премьер-министра Медведева, даже не Рогозин, даже не простой министр, а президент производственной корпорации. Ё-моё! Уже не только в Москве, но и на этом уровне устроились получать деньги бараны?? А с кем Навальный собрался возрождать Россию? С этими баранами, «сбрасывающими электроэнергию»?

Так, что такому хозяину, которым на сегодня является Навальный, надо будет попросить Ким Чен Ына прислать несколько корейских специалистов на должность главы правительства России и министров, чтобы организовали то, что либералы организовать физически не способны.

Ладно…

Да, я к Навальному беспощаден. Но беспощаден потому, что никого лучше его не вижу! Хотя бы за такое его обращение к своим сторонникам по поводу победы КПРФ в Хакасии: «Сразу скажу: наплевать, что Коновалов коммунист. Главное, что он выступил против Путина с «Единой Россией» и победил. Нам с вами важно, чтобы монополии одной партии не было. Нас не пускают на выборы? Ну пусть хоть коммунисты и ЛДПР с «Едром» бодаются как могут. Чаще всего это постановочное противостояние, но здесь было настоящим и власть проиграла. А вся страна выиграла».

А что касается его некомпетентности и либеральной глупости, так Навальный ещё не на месте хозяина, да и как он поведёт себя во главе России (если на это место попадёт), - это, конечно, вопрос. Однако, можно быть уверенным, что даже не поумнев, оставаясь таким, как есть, Навальный будет в сотни раз лучше для России, чем нынешняя кремлёвская камарилья, лучше, уже за счёт того, что Навальный уничтожит мерзость судебно-правоохранительной системы фашистов Кремля.

О дефектах Навального, проявившихся в интервью, это далеко не всё, но об остальном в окончании.

(окончание следует)



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
WC написал 14.11.2018 01:53

"Сброс энергии!?" - так надо сразу было делать выброс энергии!!!
Вот тебе и прорывные технологии с наукой! Так победим!
.
По-серьезному.
Что вы, Ю.И., с этими гектарами на чела? Для кого А.Паршев (в скобках замечу, которого вы в свое время хорошо знали) книжку "Почему Россия не Америка" написал?
В Корее какой климат? Правильно, муссонный.
А у нас, в России, что? Опять правильно - 90% (условно) земли в зоне рискованного земледелия. Опять же заморозки.
.
В остальном согласен.
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Как женился идиот - Женка бесновата! Развели огонь под стрехой - Загорелась хата!
!!!ETOTBOGQ!VASJA!!!&&& написал 14.11.2018 01:43
"Учись у Ким Чен Ына, либерал!"
- То таки эквивалентно призыву - "Учись у Великого Сталина, эССэсовец!" То таки да!
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