Как ни крути, а власть в России не состоялась

Разговор о росте цен на моторное топливо приводит народ в неадекватное состояние. В народе говорят, что зла не хватает на этих чёртовых либералов. Зла хватает, а вот как его выплеснуть на этих "господ" пока не хватает разума у народа. Думаю выход люди найдут.

Так в чём проблема? Придётся кое что повторить. Перед поездкой в Сингапур президент собирает верх либералов правительства и заводит разговор о цене на моторное топливо. Козак докладывает, что цена заморожена, но 50% мелких компаний являются не зависимыми.Что с ними он не сказал. Президент напомнил, что в стране рыночная экономика, но цены надо контролировать. Спокойно улетел на саммит. Премьер убыл в Италию, как бут - то от него что - то зависит. Основную скрипку играют в правительстве либеральные "товрищи" хотя сами не понимают точный смысл либерализма. Жириновский ведь тоже либерал, однако многие законы предлагаемые либеральным правительством он не поддерживает. И что же мы имеем? Начальство уехало, прикормленные журналисты либерального толка говорят, что сегодня президент и премьер могут руководить на расстоянии. Оказалось, что не могут. Не успели они приземлиться, как по стране покатилась волна с реактивной скоростью повышения цен на топливо. И кто во что горазд. Кто повышает на 2 рубля, кто на 5 рублей, а есть и выше. Оркестр не состоялся, дирижёр отсутствует, да и плохо знает нотную грамоту. Учителя, правда, есть, но самолюбие не позволяет прислушаться. А как после такого скачка чувствует себя заместитель премьера Козак? А никак. Должность сохранит пока его народ не выкинет, да и зарплата сохраняется с премиальными за присутствие и не более того.

Нефтяные компании все без исключения находятся в руках именно либералов. В этой небольшой группе чиновников нет согласия. Лебедь, рак да щука. Надо бы нам воспользоваться этим разбродом в либеральной среде и кого за решётку, а кого в Магадан. Говорят там идёт большой отток народа по той же причине. Власть не замечает народ. На совещаниях по цене на топливо как - то обошли стороной газовое топливо. Миллер это усёк и потихоньку тоже подымает цену, чтобы не отстать от Сечина. В результате газобаллонное топливо подорожало на 10, а то и больше рублей. А вот инфляция ни как не отражается на этом процессе. Инфляция реагирует только на огурцы и помидоры. А кто сегодня командует Росстатом? Великий либерал и экономист Орешкин. Молодой, но мозги запудрить может даже президенту, хотя и сам хозяин либерального толка. Смотрите что талдычит Орешкин: "Надо средства получаемые от роста цен на нефть направлять на инвестиции за рубеж, у нас некуда вкладывать". Он совершает экономическую диверсию. Его надо судить. Предательство в чистом виде. И кто отреагировал? Никто, потому что такова политика либералов. Чубаис на месте, а сколько Счётная палата находила случаев использования бюджетных средств не по назначению. Голикова выражалась интеллигентным языком, а фактически эти миллиарды разворованы. Помните как однажды Чубаис в тесной компании за обедом сказал, что у нас много денег. Ни один уважающий себя бизнесмен никогда так не выразит свою мысль. Он наоборот будет прибедняться. Значит эти миллионы и миллиарды халявные. Бюджет подкинул.

Смотрите что получается. Якобы нефтяные компании терпят убытки из за того, что цены на международных рынках падают. В развитых странах если цена нефти падает, то и внутри стран падает цена на топливо. Но там управляют не либералы. Либо республиканцы, либо демократы. Какой вывод народ России должен сделать. Думаю даже напоминать не надо. Убрать как класс, тем более что он малочислинен, но захватил всю страну. Но ведь это мы - народ - нищий народ позволили это сделать. Надо исправлять свои ошибки и чем скорее тем лучше будем жить.

Что же происходит в стране? Либералов то в стране раз два и обчёлся. И мы этих не вменяемых "господ" терпим. А они продолжают грабить страну и народ. Правительство выводит значительные средства из под контроля парламента. Об этом уже заговорили депутаты. А.Ремезков доложил, что за 9 месяцев выведено 2 триллиона рублей больше чем в 2017 году в полтора раза. К чему бы это? Толи надо украсть, толи на армию. Читатель особенно либерального толка скажет, что автор не разбирается в политике. А я и не претендую. Власть должна сообщить народу для чего это делается, хотя бы депутатам и тогда всё нормально. Но пока я живой пытаюсь соображать, не обессудьте. Не надо при этом забывать, что у президента есть секретный бюджет и довольно значительный. На что он расходуется никому их граждан страны не известно. А эти денежки заработаны народом, а распоряжается человек который никакого отношения к ним не имеет. Вот ведь какая власть господствует в стране. Более того на последних выборах президента, как и ранее за него проголосовало менее половины избирателей. А почему он командует от имени всего народа. В компаниях тот кто имеет 50 % акций плюс одну имеет решающий голос. А почему государством должен руководить с меньшими голосами?

Странности с нашими либералами на каждом шагу. На саммите в Сингапуре все руководители государств проходили в зал совещаний по специальному коридору, один раз нашего президента пустили через рамку и она завизжала. Что бы это значило. Конечно никто не подумал, что Путин несёт бомбу. Думаю, что это либо шутка, Владимир часто шутит, либо слегка унизить.

Рособрнадзор на днях проверил профессионализм учителей в 68 регионах. Приняли участие 22 тысячи преподавателей. Чиновники, а они в основном либералы свежие, потому что ранее они и не знали, что такое либерализм. Их жизнь заставила обозвать себя либералами и жить по их понятиям. Так вот были предложены тесты, на которые половина не ответила. Я их не виню, эти педагоги в большинстве своём учились при новой власти сдавать ЕГЭ. Для либералов главное не знания, а сдача экзаменов напёрсточного покроя. Угадай какой ответ правильный. Получив диплом бакалавра пришли в школу. Мой внук окончил институт и тоже получил диплом бакалавра и никому он не нужен. Вынужден снова сесть за стол на два года за дипломом магистра. Хотя в оценочной ведомости одни пятёрки, но я не могу сказать, что приобрёл специальность. Ни одной настоящей практики. На заводе никто студенту не представит рабочее место. Рабочий должен зарабатывать деньги. И это тоже достижения либералов. Они и разрушили главное в стране - угробили образование. Помните знаменитое высказывание их лидера в думе. "Дума это не место для дискуссий". Вот и результат.

Сегодня пятнадцатого ноября слушаю раненько утром радио. М.Юрьев комментирует события в стране. Человек образован, работал в США. Не по наслышке знает современное производство. Ранее говорил, напомнил и сегодня, что в России никто не знает какой строй. Рынка нет, нет и капитализма. Суррогат придумали либералы. Но они и сами не знают при каком строе живут. Лишь бы приносил доход определённой группе лиц. На практике ведь так получается.

Много лет назад президент предупреждал правительство и конечно слышали люди, что с 2018 года страна будет проваливаться в демографическую яму. Сказал более культурно, но смысл именно такой. И что происходит сейчас? За год страна потеряет около 200 тысяч человек. Смертность превышает и очень на много. Нужны новые человеческие законы для русскоязычных которые хотят вернуться в Россию. Таких законов нет и не предвидится. Либералам не до законов, им подавай деньги.

Меня после окончания института направили на работу в союзную республику. Было это в 1969 году. Когда Союз либералы развалили, привлекая и продажных коммунистов, вернулся в Россию. Шесть месяцев ходил чтобы получить гражданство. Спасла справка, о том что на работу меня направило государство, а не я сам поехал. Так эта бюрократия и сохранилась. Надо не только разрешить свободный въезд, но и помочь с жильём. Но разве либералы на это пойдут. Они лучше эти денежки прикарманят.

До чего докатилось правительство. Казалось бы, что налогов больше для народа придумать невозможно. Обложили народ со всех сторон, как НАТО наши границы, не трогая чиновников и олигархов. Так нет заговорили о налоге на смерть. Как будут развиваться события дальше буду следить.