Обострение шизофрении на всех уровнях власти

И это происходит не только в России. Европейский Союз собирается создавать свою армию, не надеются на НАТО. Какой идиот сегодня развяжет новую войну? Кроме Порошенко нынче никто. Так зачем новая армия, лучше эти средства использовать на производство чистых продуктов. Можно продумать вопрос сбора воды от наводнений и перекачку их в засушливые страны. Чем готовить армию для убийства людей, лучше заняться глобальными проблемами на пользу государств и народов.

Сегодня утром слушаю программу семьи Норкиных о призыве в армию. Принимает участие Баранец. Час говорили об этой проблеме, а что делать никто не знает, да и нашим чиновникам это не интересно. Оказывается в стране работают 26 контор, которые не скрываясь, а наоборот открыто, используя рекламу, помогают молодёжи, конечно за деньги, косить от армии. Норкин связался по телефону с одним юристом, который работает в такой конторе. Разговор был долгий, но остановлюсь на главном. Работает эта контора официально, её не раз проверяла прокуратура и даже их рекламные ролики и не нашла нарушений. В начале текущего года в СМИ появилась информация, что в России 200 тысяч молодых людей бегают от призыва. Почему я запомнил эту цифру потому что на своих передачах В.Соловьёв говорил, что в военкоматах очередь призывников и что в армии служат дети чиновников и депутатов. Приводил пример И.Шувалова у которого действительно служил отпрыск. Сегодня выяснилось, что всё наоборот. Баранец привёл пример военкома Нижнего Новгорода, который откосил 136 призывников и цена вопроса не обязательно этого военкома, а вообще около 5 тысяч долларов. Эти конторы разработали несколько вариантов получения белого билета. На год, два или на весь призывной возраст. Они связаны с поликлиниками, врачами и даже Военной призывной комиссией. Разработана целая сеть, которую не может закрыть государство, по причине наличия высоких профессионалов на всех звеньях этой цепочке. А может это и не надо делать, ведь там крутятся миллионы и оседают в карманах не нищих. Затронули вопрос отношения молодёжи к службе. Пояснение дал высокий профессионал Баранец. Зачем существует армия? Ответ прост - для войны. И не важно для защиты или нападения. И там, и там будут жертвы. Вот и молодёжь говорит, кого я буду защищать - Абрмовича, Миллера, Сечина?... Я бы начал ответ с Путина, а вы? И действительно за что воевать и умирать, на войне всегда умирают. За то, что небольшая шайка воров жирует на миллиардах, а молодёжи дорога закрыта. Не все могут поступить в ВУЗЫ. Многие не хотят. Их отцы трудились на заводах и были хорошими специалистами, пользовались большим авторитетом, и жили нормально. Сегодня о профессии рабочего все забыли. Звонит на передачу Норкину электрик оборонного завода и говорит, что его зарплата 13 тысяч рублей. Жаль, что он не сказал о зарплате директора. Надо отметить, что такие должности по всей стране занимают либералы.

Доблестная власть разрушила всё что только можно, даже то, что трогать было нельзя. Развалили святая святых - военкоматы. Убрали военных, отдали на откуп гражданским, отобрав даже служебный транспорт. Армия вообще - то начинается с военкоматов. Это и призыв, это и военно - медицинские комиссии, это и отсрочки если у призывника уже семья и малолетний ребёнок или некому ухаживать и содержать не дееспособных родителей. Причин много, но они решались в Союзе без взяток и оставляли у призывника хорошее впечатление. Вот я на комиссии был забракован. Позор для деревенского парня. Посидев дома несколько дней пошёл в военкомат. Впервые обратился к большому чиновнику. Он принял меня как сына и рассказал, что меня забраковал доктор и он не может отменить его решение. Иди к этому врачу в поликлинику. Зашёл в кабинет с такой же просьбой. Он сперва поднял на меня взор, потом усадил на стул и рассказал о причине моей отставки. Выслушав ответил, что я выдержу и так попал в армию. Служил на Дальнем Востоке три года и армия сделала из деревенского парня человека. Мне захотелось учиться, что я и сделал. Не пошёл бы в армия так и крутил бы в деревне хвосты быкам. Но тогда была армия, а сейчас сброд годичный. Мой сын служил под Ленинградом и рассказывает такую быль. Офицеры в лесу варили брагу. Вот ведь до чего довели наши "образованные" либералы. Знает ли Шойгу о положении в военкоматах. Конечно знает и Баранец говорит, что он уже принимает меры. А виновных нет в таком бардаке? Надо бы начать с них. Иначе порядка навести не удастся. Но наша власть не такая. У неё всё получится. Сегодня же президент собирает совещание с военными в Сочи. Устал президент побывав в Сингапуре, Петербурге где посетил аптеку и находясь под впечатлением от аптеки, которая оказалась не нашей провёл совещание по вопросу обеспечения населения и особенно инвалидов лекарствами, вернулся в Москву. И вот теперь собирает военных на совещание в Сочи. А почему в Сочи? Разве нельзя было провести в столице и потом отбыть на отдых или на работу. Кто нибудь интересуется затратами на такие вояжи и что они дают в реальности? Или бокал вина не с кем выпить. Странно, всё странно в нашей стране. Даже военкоматы разрушают армию. И очевидно Шойгу ничего поделать не может. Нужны очень большие средства на восстановление работающих военкоматов. Разрушить раз плюнуть, а восстановить проблема.

Кто нибудь осмелится назвать контору, организацию где всё хорошо, соблюдаются законы, рабочие или обслуживающий персонал довольны своим положением?

Сегодня В.Соловьёв возмущался внутренней политикой в стране. Возмущался на повышенных тонах. Вспомнил как один депутат засунул палец в ухо другому, когда шло обсуждение о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Этот случай разбирался на комиссии по этике и не нашли никакого нарушения и даже депутата который совал палец. Бестолковость наших чиновников в том числе министров подвигло Соловьёва предложить создать министерство здравого смысла. Действительно только этого нам не хватает. Средства на чиновников Медведев найдёт. Некоторые депутаты отреагировали на такое поведение коллег. И в стороне не остался, как всегда, питерский депутат Милонов. Он объяснил такое поведение депутата. Оказывается в зале думы не хватает кислорода. Было ведь предложение построить новое здание Государственной думы со всеми бытовыми помещениями, кабинетами для самих и обслуги, ванными и так далее. Тесновато депутатам заседать, а люди по 6 человек живут на 15 метрах и ничего. Вернее чего, но на них никто не обращает внимание. Они же рабы.

Странно ведут себя не толь чиновники, но и большинство журналистов. Вот Соловьёв в сотый раз критикует министров, критикует по делу и говорит: "Путин знает всё, выходит в народ, заходит в аптеку, а где министры? Ни одно утверждение журналиста не является правдой. Где это он видел Путина с народом? Показывают посещение какого - то предприятия, больницы, поликлиники и там действительно есть несколько человек. Но это не народ, это заранее подготовленные чиновники. Мне запомнилась одна встреча Путина с нардом когда он был премьером. Ранее он поручал С. Иванову создать крупную компанию по производству самолётов. Ничего не было создано. Став премьером поехал в Иркутск на авиационное предприятие. И вот что показывает телевидение. Небольшая площадка с травой. Протянута лента. По ту сторону стоит небольшая кучка людей. Подходит Путин и завязывается беседа. Говорит о перспективе развития самолётостроения. К ленте потискивается молодая женщина приятной наружности и говорит: Давайте поговорим не о перспективе, а о нынешнем положении. Экран превратился в квадрат Малевича. Других встреч я не наблюдал.

На Западе большие чиновники иногда прямо в городе едут на велосипедах, ранее некоторые ходили пешком в магазины и покупали сами продукты. Правда это было редко но всё же было. Наши предпочитают в закрытых от глаз людских дачах, территориях прокатиться на электротранспорте, а для поддержания здоровья спортивные залы.

А вот шизофрения и идиотизм поразил наших чиновников окончательно и бесповоротно. Их уже нельзя исправить, только на обочину жизни. Г.Греф уверен, что для эффективности России необходимо просто закрыть все математические школы. Они не нужны России. У нас ведь хорошее образование и без них. Действительно цыган у нас научились готовить. "Это наследие СССР, то есть это всё надо оставить в далёком прошлом. Сейчас Россия развивается очень серьёзно, и наши школы дают достойное образование". Угадывать ответы.

Греф имеет несколько высших образований и неужели так действительно думает? Практически вся наука держится на развитии математики. Думаю, что либеральные идеи пропагандирующие уже 29 лет изуродовали мозги не только руководителя Сбербанка, но и большинство чиновников и даже добрались до учёных.

Вот какие указания говорит и даёт губернаторам министр финансов ярый сторонник либералов. "Провести масштабную приватизацию, искать граждан сдающих жильё, активизировать кадастровые работы для сбора налогов. Искать незарегистрированные автомобили, моторные лодки, развивать платные парковки, платные дороги, устанавливать камеры для выявления нарушителей. На таких сборах он хочет выполнять указ президента 2018 года. От приватизации государство получает разовую выплату. Потом вся прибыль кроме мизерного налога уходи в карман собственнику и выводится за рубеж. Премьер поддерживает такие указания своего министра. При этом говорит: "Основа экономического роста - это сбор налогов". Частично он прав, но не надо обдирать народ и без того нищий. ЦБ закупил облигации США на 14,419 миллиардов долларов. При этом, как сообщают независимые эксперты только за 9 месяцев текущего года из страны выведена сумма эквивалентная 42 миллиардом долларов. Силуанов и Орешкин хором заявляют, что надо вкладывать средства в зарубежные активы, в России нет областей для инвестиций. Вот ведь дл чего дожили. Некуда вкладывать деньги, не их чего производить лекарства. Президент наверное в десятый раз говорит о лекарствах, но сдвига нет. Кое что уже производим, но сырьё импортное. И что толку от того что он сказал? Исполнители - то прежние, которые и раньше ничего не делали, а зарплата миллионная.

Премьер побывал за границей, в том числе во Вьетнаме. Теперь заявляет, что надо восстановить Ливию, а про Россию забыл. А может он и не помнит где работает и что ему по должности надо делать.

Развалится Россия с таким руководством. Если В.Соловьёв говорит, что президент знает всё, то почему не принимаются никакие меры. Он ведёт новую передачу "Москва, Кремль, Путин". Авторитет поднимает. Но дел то нет, разговором сыт не будешь. А что я простой смертный должен подумать? Думать то мне пока никто не запретил. У президента и премьера конечная цель одна - разрушить страну. Другого ничего в голову не приходит. Деньги текут рекой за кордон. А тут ещё безработных обложат налогом. Дайте сперва работу и достойную зарплату, а потом штрафуйте.

Власть своими действиями сознательно призывает народ на неповиновение.