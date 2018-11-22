Славный дипломат и переговорщик

АРТИСТА ПУТИНА ВЫПУСКАЮТ НА СЦЕНУ ПОСЛЕДНИМ

Интересно, что, начиная с опоздания путина на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны, комментаторы не унимаются в обсуждении этого, как они считают, феномена путинского характера. Хотя это не феномен и если бы это действительно были опоздания в виду особенностей характера Путина, то это в глазах иностранных коллег являлось бы доказательством не просто его тупой безалаберности, а и того, что этот «путин» не президент. Но все главы государств и организаций об этом доказательстве того, что они имеют дело не с настоящим руководителем, а с артистом, молчат.

Вот и я решил прибавить к этому исследованию «опозданий» путина и свои пять копеек, но начну с того, как я понял, что даже жену настоящего Путина заставили написать, что Путин типа и на свидания с невестой опаздывал не менее, чем на полтора часа. Вот, к примеру, даётся цитата из, якобы, её воспоминаний:

«Свидания - это особая история. На них я никогда не опаздывала, а Владимир Владимирович - постоянно. Полтора часа - это было в порядке вещей. Но зная это, я не могла приходить с опозданием. А вдруг, думала я, сегодня он появится вовремя…

Помню, стою в метро. Первые пятнадцать минут опоздания выдерживаю нормально, полчаса - тоже вроде бы ничего. Но когда уже час проходит, а его все нет, то просто плачешь от обиды. А через полтора часа уже вообще не испытываешь никаких эмоций... За эти полтора часа переживешь столько, что никаких сил уже не оставалось на эмоции. Так что Владимир Владимирович измором меня брал, измором».

В этой цитате интересно то, что её автор, писавший эти строки за Людмилу Путину, скорее всего, современный сопляк, и не соображает, ни как выглядела ситуация со свиданиями в те годы, ни значение используемых понятий. «Брать девушку измором» - это не издеваться над нею опозданиями, а надоедать ей непрерывными подарками, цветами и любезностями, пока она не сочтёт, что вы «тоже ничего», и лучше вы, любящий её, чем несбыточные мечты о ком-то другом и лучшем.

Вот и получается, что жена Путина как бы описывает полное отсутствие у себя чувства гордости и такое впечатление от этих строк, что она была в тот момент не коренной ленинградкой и студенткой Ленинградского университета, а дворничехой в Иваново, что ей было не 25 лет, а уже 40, и что она ради замужества готова была на всё.

Ну, не могла девушка того времени, по полтора часа ожидающая на станциях метро, считать, что её «берут измором». Гарантирую, в то наше время, подобных девушек просто не было. Этот эпизод в воспоминания жены настоящего Путина вставили те, кому надо и с помощью её «воспоминаний» как-то объяснять, почему путин опаздывает на любые встречи.

Правда, не просто на встречи, а только на встречи с иностранными лидерами, причём такие встречи, на которых становится возможной ситуация, когда путин начнёт ожидать событие в кругу как бы своих коллег – реальных руководителей.

Вот скажем, привезли бы путина на аудиенцию к Папе Римскому вовремя. А Папа бы опоздал, поскольку, как известно, «Папа может». Как ему, артисту, играющему Путина, находиться в кругу реальных руководителей? Вот досужие математики и подводят итог: «Подсчитано, что в среднем «российский медведь» опаздывает на международные встречи на 78 минут.». То есть кукловоды путина доводят ситуацию до состояния, когда с появлением путина мероприятие сразу начинается.

Выдумка же, что он «с детства такой» - просто бред.

Ну сами посудите, можно ли представить себе человека, носящего погоны, опаздывающим на полтора часа просто так? Можно себе представить себе офицера, который бы взял за правило опаздывать на такой срок? Да после нескольких отсидок на гарнизонной гаубвахте такого «офицера» просто выкинут со службы. А ведь Путин ко времени женитьбы служил в КГБ и уже носил погоны майора. Причём, служил не на оперативной работе, на которой могут быть внезапно возникшие дела, срывающие свидание, а на чисто канцелярской, на которой ничто не может помешать планированию своевременного прихода куда угодно.

Если опаздывает девушка, то её понять не трудно, - понятно, что ей уже и выходить надо, а она всё ещё не уверена и не уверена, что выглядит достаточно красивой, что надела то платье, что макияж получился… Да мало ли каких страхов у девушки, требующих времени для последних штрихов на бровках и появления уверенности?

А вот Путин-то что мог полтора часа делать, пока невеста его ждала? Дрочил у себя в кабинете? Балбес, которому уже исполнился 31 год, хотел опозданиями что-то показать своей девушке?

Короче, не верю в эту болтовню про свойства путинского характера. Её придумал автор мемуаров жены Путина, и придумал, повторю, для того, чтобы как-то объяснить, почему путин за границей всегда опаздывает на встречи.

Теперь о планировании времени прихода на встречи.

Директор завода, на котором я работал, С.А. Донской, относился к нам очень доброжелательно и откликался на любые наши просьбы. Но он не терпел одного – наших опозданий на совещания! Такое мог наговорить за 5 минут опоздания! И даже одного начальника цеха выгнал с завода фактически за регулярные опоздания того на оперативки. И это был единственный выгнанный с завода руководитель за 10 лет его директорства!

Сначала мы думали, что это у Донского бзик такой, а потом он как-то высказался по этому поводу, примерно так: «Вся работа руководителя состоит в планировании – мы планируем всё – суточное и месячное производство, ликвидацию аварий, плановые ремонты, обучение людей, каждое наше решение - это результат планирования. Да как же вы можете считаться руководителями, если не способны спланировать приход на оговоренную встречу? Получается, что я ошибся, назначив вас руководить цехами и отделами?».

И поверьте – это очень точный признак: настоящий руководитель не опаздывает не только из-за уважения к тем, на встречу с кем он направляется («Точность – вежливость королей»), но и потому, что без проблем планирует время своей работы. Я понимаю, что для массового читателя это малодоказательно, однако вот эти постоянные опоздания путина говорят, что путин не руководитель. И говорят о том, что настоящие руководители не могут этого не понимать. Но не реагируют!

Отсюда и ещё вопрос. Ну вот путин не является к назначенному времени встречи. А чем он в это время занят?

Маленькому начальнику может помешать явиться вовремя на встречу старший начальник – ты только собрался выходить, а тут старший начальник звонит или сам является с кучей вопросов. У мелкого начальника много оперативных дел, которые нужно сделать в момент их возникновения, скажем, ты только собрался выходить, а тут случилась авария и нужно немедленно дать команды на её ликвидацию. Да, у маленьких начальников для опоздания случаются причины опоздать на встречу.

Но к президенту России никто не может явиться без его приглашения, и оперативных вопросов президент просто не решает, - он любой вопрос может отложить и на несколько часов, и на несколько дней. Так чем путин занят, когда его ждут иностранные коллеги?

Получается, что путин тоже только тупо ждёт, когда на полтора часа пройдёт назначенное время встречи, и только потом идёт на встречу. Но в чём смысл этого?

И вот тут одна женщина пытается взять этот вопрос штурмом:

«Как психологи объясняют тотальное пренебрежение воспитанника ленинградских подворотен к элементарном правилам приличия и международного этикета?

1. Показать собеседнику, кто тут диктует условия переговоров. Чисто «чекистский» примем прием манипулирования собеседником еще до начала разговора.

2. Заставить нервничать своего визави, вывести его из состояния психологического равновесия. В «конторе» это называлось «качнуть» оппонента.

3) Сломать противной стороне заранее построенный план ведения переговоров, навязав собственный».

Девушка, плюньте в морду этому психологу и не будьте такой же дурой, как и он! Какие, к чёрту, переговоры?! Какой дурак будет вести с этим путиным переговоры? Когда вы повторяете эти глупости, то вы представляетесь дурой, не понимающей элементарного – не понимающей, ни зачем переговоры проводят, ни что это такое.

Во-первых, должны же быть результаты этих переговоров с Западом, а эти результаты имеют вид отношения стран мира к русским. Так вот, с начала ХХ века (даже при царе) и до 90-х это отношение непрерывно росло – всё больше и больше людей в мире уважало русских. А с 90-х это отношение непрерывно падает. Особенно, при переговорщике путине. Может, где-то в Африке русских ещё и уважают, но Европа, которую СССР освободил от фашизма, презирает («недолюбливает») русских всё больше и больше. На конец 2017 года в Англии, Франции, Германии, Польше, Швеции русских презирали от 75 до 80% населения. Тут из Израиля, время от времени, приезжает ихний премьер, чтобы путин с Шойгу его в зад поцеловали, так и в Израиле таки 72% населения презирает русских. Зато, мне скажут, нас в Турции и Египте любят! А как же! Там 71% населения презирает русских. Любить «бабло», оставляемое русскими, это – одно, а уважать-то русских за что??

А вот недавно переговорщик путин подарил японцам острова, и подарил, несмотря на то, что на конец 2016 года в Японии 70% населения презирали русских.

На внешнеполитическом поприще у Рашки столько побед, что никто бы не знал и фамилии министра иностранных дел Рашки, не введи Лавров в оборот крылатое выражение: «Дебилы, бл…ть!».

Эти славные переговорщики превратил нас, русских, из самых уважаемых людей планеты в каких-то тараканов мира, которых только и терпят из-за того, что эти тараканы денежками сорят.

(Понимаете, если вы сами ничего не умеете и ни на что, требующее ума или мужества, не способны, если вы сами посадили себе на шею такое чудо, как путин, то за что миру вас уважать? За бла-бла-бла про величие дедов? За то, что вы «прадедов великих правнуки поганые»?).

Но вернёмся к переговорщику путину.

Во-вторых, переговоры – это когда две стороны сходятся решить нерешённые до них вопросы, и пытаются найти взаимовыгодное решение. Подчеркну, не балаболят пять минут, чтобы после этого пойти выпить, а пытаются найти решение. Но об этом в окончании работы.

(окончание следует)