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Московский листок

Мы - пролетариат!

Опубликовано 24.11.2018 автором Игорь Белкин в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Мы - пролетариат!

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Можно отнестись к этому призыву, как к набившему оскомину пыльному наследию СССР, а можно попытаться внять этим очень простым, а потому, наверно, и не очень ясным уже словам.

Мы слышим термин "пролетариат" и сразу отмахиваемся - дескать, фабрики-заводы заросли по кровлям берёзами, промышленность загублена, похоронена без почестей, и рабочего класса осталась горстка. А кто работает на вновь открытых или модернизированных предприятиях - вообще счастливчики, так как получают приличные деньги.

Так-то оно так: и реально производящих предприятий мало, и концентрация производительных сил недостаточная, да и неквалифицированный труд отдан на откуп мигрантам... Какой уж теперь из рабочего класса гегемон!

Недоумение понятно.

Но и времена изменились, а с ними меняемся и мы сами, и нюансы общественных отношений. Научно-технический прогресс требует в хозяйственной деятельности теперь не столько ручного труда, сколько специальных знаний, не одних лишь технологических, а ещё и логистических, финансовых, образовательных, управленческих, информационных. Знаний и навыков разной направленности, широчайшего спектра.

И все мы - тот самый народ, от которого решительно и агрессивно отмежёвывается чиновно-олигархическое государство, оставляя за собой лишь право нас грабить, лезть в наш худой карман и сажать нас на цепь штрафов, долгов, вдохновенно и спешно выдумываемых налогов - так или иначе задействованы в общем хозяйственном круговороте.

Мы, трудящиеся, являемся объектом эксплуатации - в первую очередь, при помощи фискальных и прочих кабально-финансовых механизмов. Мы, рабочие промышленные и сельскохозяйственные, студенты, инженеры, врачи, учителя, низовые менеджеры, работники торговых сетей и сферы услуг, работники культуры, транспортники, самозанятые, пенсионеры, безработные, представители творческих и научных областей деятельности, а также военные и правоохранители, муниципальные и государственные служащие низшего звена, не имеем в собственности средств производства и вынуждены продавать свои силы и время, навыки и здоровье. Как и рабочий класс, к которыму в середине 19 века обращался в своих трудах Карл Маркс, мы продаём всё это себе в убыток. Мы всё больше чувствуем, что вынуждены кормить капиталиста, ростовщика и ...банкрота в одном лице. И лицо это поистине ненасытно.

И коль скоро "вельможные господа" разных уровней уже в открытую, безнаказанно - чего стоят посыпавшиеся вдруг, как горох, высказывания типа "государство не просило вас рожать" - декларируют отказ этого государства от социальных обязательств, реставрируют такой подзабытый шаблон отношений между властью и народом, как "господа и смерды", нам ничего другого не остаётся, как в свою очередь вернутся к забытой идее единства трудящихся перед лицом государственно-олигархического капитала.

И первейшая задача, которая перед всеми нами стоит, - осознание себя единым могучим классом эксплуатируемых - пролетариатом. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



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