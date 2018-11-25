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Московский листок

"Добрый дядя" Путин - не помог

Опубликовано 25.11.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 0

коррупция путин
"Добрый дядя" Путин - не помог

Воинствующая пропаганда буржуазии ставит своей целью убедить массы в том, что Путин сверхчеловек, который может все. Пишутся песни, картины, стихи о разудалом Путине. Но главное, конечно, это обилие информационного шума. Печатные издания, аудио и видео – везде насаждается сегодня культ величия личности Путина. Жертвами культа, как обычно, становятся самые слабые члены общества.

Вот, например (http://smolnarod.ru/politroom/pochemu-zhe-vy-takie-zlye-pogibshaya-14-letnyaya-smolyanka-mechtala-uexat-v-piter/), в Смоленской области 14-летняя девочка покончила с собой. Трагедии предшествовало обращение ребенка к Путину. Она искренне верила, что добрый дядя, глава крайне жестокой для наемных работников буржуазной республики, ей поможет; даже не ей самой, а самому близкому и любимому человеку – маме, наемной работнице. Не помог. Вместо помощи, на которую так надеялась девочка, мать ребенка вызвали к администрации. По одной из версии просто накричали, по другой еще и уволили. Точных данных у нас нет, но радости мама девочки не испытала. И вот самоубийство…

Буржуазные СМИ, естественно, не увязывают смерть девочки с ее обращением к Путину. И действительно, если не понимать истинного устройства общества, то никакой связи мы не увидим. Путин о ее существовании даже и не подозревает, опасности она ему не представляла, поэтому и судьба девочки Путину абсолютно безразлична. Даже на мать девочки буржуазная администрация наорала не по указке Путина, а потому что по правилам буржуазной республики все подобные обращения рассматриваются на месте: чиновники накричали на администрацию (естественно не по сути, а за то, что сор из избы вынесен), а администрация принялась учить мать девочки уму разуму (удел наемного работника – терпеть и не роптать, вернее этого от него всеми силами добивается буржуазия). И вот буржуазные СМИ принялись искать причины самоубийства в депрессии у ребенка, травле сверстниками и т.д.

Но в этом вся особенность жизни наемного работника, и его детей, в капитализме. Жизнь эта слишком тяжела и горька! Всегда, абсолютно у всех наемных работников! Недаром охранители и попы говорят «надо верить!». Действительно, тем кто не понимает законов развития общества (а таких буржуи путаются сделать весь пролетариат), надо, вера служит наркозом и наркотиком, она притупляет ежедневную боль, уводит из реального враждебного наемному работнику мира капитализма в другой воображаемый мир, где все устроено иначе, в интересах работниках. А уж во что верить – неважно: бог, Путин, случай, карьера, марсиане… Главное, что тот справедливый мир существует в мечтах, и когда человеку плохо, он себя воображает в том мире (продолжая жить в мире капитализма).

Девочке из Смоленска не повезло. Обращение к Путину и то что за ним последовало (чудо не состоялось) – разрушило ее веру. Буржуазные СМИ приводят картинки с ее страницы: «не то, чтобы я что-то потерял. У меня изначально ничего не было». Это очень верное отражение того, что она испытала после пережитого краха культа Путина. И так как она не обладала знаниями о законах развития общества, не понимала, как можно улучшить общество (на первый взгляд обывателя кажется, что никак) – все закончилось самоубийством.

***

Сегодня крайне остра тема подросткового суицида. Причина его, как и в выше рассмотренном случае – капитализм. Ребенок чувствует отсутствие положительных перспектив и не видит способов изменения ситуации, поэтому, по своей молодой неграмотности, видит решение в самоубийстве. В этом плане изучение научного коммунизма – лучшее и самое эффективное средство против молодежных самоубийств. 

Родители-работники сами должны изучать марксизм, потому как иначе до гробовой доски не видать им самим свободы; и, одновременно, просвещать детей. Опыт большевиков доказывает – многие выдающиеся революционеры, заслуженные деятели российского и мирового коммунистического движения, примкнули к нему в юном возрасте. Примкнули не от хорошей жизни, но примкнув – научились главному – изменять мир. Поэтому те дети, которые начали изучать научный коммунизм в марксистских кружках – добились своего. Великая Октябрьская Социалистическая Революция полностью перевернула мир капитализма! 

Следовательно, и теперь сознательные пролетарии-родители должны помочь своим детям. Рассказать им о том, что мрак капитализма реален, но не беспросветен. Путь к свету лежит через изучение научного коммунизма, создание партии рабочего класса и триумф Социалистической революции. Поэтому глупо и безрассудно разменивать жизнь на алкоголь, наркотики, игры, аниме (которым также увлекалась погибшая девочка); впереди светлая и счастливая жизнь, которую можно и нужно приблизить. А если уж на пути к свету придется расстаться с жизнью, то это расставание не будет напрасным. 

Мертвые коммунисты, отдавшие свои жизни за дело пролетарской Революции в ее канун, Гражданскую, Великую Отечественную, продолжают жить и по ныне – так как жива память рабочего класса, чтящая своих лучших представителей. Их пример поднимает на борьбу новые поколения, вдохновляет и предает нравственные силы. Таким образом, они продолжают служить своему классу, приближать его к полной победе над капитализмом в мировом масштабе. И даже в коммунизме память о них продолжит жить, их всегда будут чтить и помнить, как тех, без кого счастье народов не было бы никогда завоевано.



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