Новый формат будет продолжен

Рано утром 26 - го ноября решил посмотреть новости о событиях в Керченском проливе. Случайно нажал вторую кнопку и вижу говорящего. С. Кириенко. Мастерски подвешен язык, чешет без бумажки. Идёт повтор передачи, которую ведёт В.Соловьёв "Москва, Кремль, Путин". Я ни разу не смотрел эту передачу. Одно название говорит о теме. Восстанавливают авторитет президента. На говоруне решил задержаться. Оказывается новый формат решения майских указов, который был показан 23 - го ноября будет и дальше совершенствоваться. На первом заседании они как бы обкатывали этот режим и обсуждали общие вопросы развития экономики и улучшения жизни народа. В дальнейшем будут созданы группы по конкретным проблемам с привлечением ответственных чиновников. Возможно эти группы будут работать на постоянной основе. Выходит, что Кремль создаёт малый Госплан или даже региональный. Значит надо приглашать учёных занимающихся данными проблемами. Тогда надо разогнать местные законодательные собрания и правительства регионов. Девятнадцать лет власть создаёт чиновничьи структуры для решения государственных задач по развитию экономики страны. А Кудрин говорит, что экономика России в застойной яме и нет возможности выбраться. И это говорит бывший и лучший министр финансов. Но нет плана развития. Поэтому никакого развития нет одна болтовня в разной редакции. Какие заводы, предприятия, дороги, мосты, тоннели надо построить для выпуска определённой продукции. Что требуется в первую очередь для развития страны, чтобы не ходить с протянутой рукой. А между прочим нас мало кто ждёт. Сколько потребуется средств и рабочей силы. Как и где разместить приезжающих людей. Тысячи предприятий закрыты, которые нынешней власти на первых этапах были не нужны. За нефть хотели всё покупать, а тут санкции и цены на нефть могут снова упасть. Работа создаваемых групп по отраслям думаю вопросы экономики страны не решат. Нужен комплексный план развития страны, подготовленный проектными институтами. При этом надо определиться с финансированием. Группы ничего подобного решить не смогут.

А тут СМИ запускает проект переименования аэропортов. Как раз во время. Сейчас в стране важнее проблем нет. Зачем и что это даст стране и народу? В правительстве формируется дурдом и об этом уже говорят в средствах массовой информации.

Что - то всё таки президентом делается. В Анапе строится военный технополис "Эра", который 22 - го ноября посетил президент и это показало телевидение, а то бы мы и не знали. Заработает на полную мощность в конце 2019 года. Конечно такие объекты нужны и проводя совещание в Сочи с руководителями оборонной промышленности напомнил, что с этим технополисом надо будет контактировать. Они будут разрабатывать 8 конкретных направлений. Для меня оказалось странным, что президент озаботился конверсией военного производства. Неужели в ближайшие годы отпадёт потребность совершенствовать и производить военную технику. Дожить бы до такого периода. Всё это требует больших финансовых вложений. А тут Л.Кудрин беседует с журналистской и говорит о воровстве. "Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос". Счётная палата выявила 151 нарушение на сумму 785,5 миллиардов рублей. Прокуратура говорит, что возбуждено уже 16 уголовных дел. Сказал и что дальше? Но ведь подобное в космической отрасли было и раньше. И как власть разрешила проблему? Поменяла местами чиновников. Аэрофлот с Роскосмосом. Просто и дёшево, и чиновники в наваре остались. И ведь воровство продолжается по всем направлениям. Если уж в Роскосмосе воруют, то что говорить о земных конторах. Например, зам. главы пенсионного фонда Красноярского края А.Трофимов присвоил более 70 миллионов рублей. Губернатор Хабаровского края Шпорт получал зарплату в 1,375 миллионов рублей. Проиграв выборы, собрался на пенсию, которая составила 2 миллиона рублей. Все чиновники с ума посходили или как? Максимальная пенсия рабочего человека в пределах 14 тысяч рублей. Это уже не дурдом, это грабёж государства, который поддерживает президент. Более того президент собирал отставников и пообещал использовать их профессионализм на других направлениях. И конечно зарплата будет не меньше.

Г.Греф часто встречается с президентом и на днях с ехидной улыбочкой говорит, что в связи с пенсионной реформой надо развивать дома для престарелых в интересах государства. Этой сферой могут заниматься иностранные инвесторы. Оплачивать содержание будут дети. Граждане страны, неужели вы не видите, как над нами издеваются вороватые чиновники. Греф в год получает в пределах двадцати миллионов рублей. В интернете есть данные по годам, кто интересуется может посмотреть. Я таких денег не получил за всю жизнь. Его бы в такой дом на кашу с растительным маслом. В такой же теме выражается и президент. "Россияне хотят знать настоящие зарплаты и пенсии большинства, а не средние показатели". А мы знаем какие зарплаты и пенсии получаем. Даже знаем вашу зарплату и какова будет пенсия. Это вы не знаете и вас пичкают средними значениями, которые в разы отличаются от реальных. Вам просто врут и вы это прекрасно знаете, но не подаёте вида.

Неужели президент не отреагирует на воровство в Роскосмосе. Рогозин собрался на Луну с каким багажом? Оборудовать хранилище ворованных миллиардов? Надо вводить смертную казнь. Совсем чиновники оборзели. И ведь их власть не трогает. В лучшем случае пересадит на равнозначную должность. Вспомним что было с прокурорами Московской области. Все свободны никого не посадили, а на какие средства районные прокуроры большую часть времени проводили на дорогих курортах. Главного крышевателя перевели прокурором на транспорт. Вот всё и наказание. А ведь там фигурировал и Генеральный, сынок которого сейчас в кадр не помещается от недоедания.

Смотрю новости. В кадре президент награждает выдающихся деятелей культуры, науки, бизнеса и других чиновников за великие достижения. Я не удивляюсь политике президента. Он живёт совершенно в другой стране, хотя бы обратил внимание на заявление своего питерского друга Кудрина. Ему плевать на то что происходит в стране. У него одна проблема удержаться в Кремле до тех пор пока его не вынесут вперёд ногами. Если оставить пост как Ельцин, то он не уверен что придёт человек его убеждений. Придёт настоящий левый то президент должен сидеть за свой либерализм, который в мирное время миллионы отправил на тот свет. Сам то он консерватор, но полностью поддерживает либеральную политику разворовывания страны. Меня поразило не сам процесс награждения, большинство награждаемых народу не знакомы и мало кто знает их достижения. Разве что Л. Лещенко. И это уже не первый раз. Я удивился увидев на первом ряду сидевшего Громова, бывшего губернатора Московской области, при котором область посадили на дефолт. Разворовал бывший его заместитель и министр финансов. Разве Громов не знал, что его зам разворовывает бюджет. Купил самолётик на котором спокойно под оркестр улетел на лазурный берег Франции коротать на нищенскую пенсию. Громова надо было судить, а президент его быстренько в Совет Федерации под неприкосновенность. Вот поэтому разворовали Роскосмос и не только. Такова политика Кремля.

Друзья президента говорят, что Россия в экономической яме а президент нашёл "господ", которые добились великих достижений и государственных наград. Президент живёт своей жизнью совершенно отличной от жизни России и мы не только поддерживаем его, но и не даём возможность понимающим людям выступить против провальной политики президента и его окружения. Многие могут не дожить до пенсии и не потому что возраст повысили, а потому что прорабатывается проект отменить пенсии вообще. Как вы думаете куда пойдут миллиарды пенсионные? Чиновникам, олигархам, друзьям президента, в том числе и премьеру. Он ведь тоже не бедствует.

Дурдом распространяемый Кремлём и правительством охватывает все стороны жизни страны. При награждении один из лауреатов, получивший звание народного учителя Сергей Лукшин сказал, что при Путине страна не только поднялась с колен, но и встаёт во весь рост. В обществе появилось настроение, что все трудности являются временными. Вот только этот учитель вставший с колен, хотя ему трудно вставать, когда эти временные трудности кончатся. 29 лет живём не известно при каком строе и конца не видно. Чиновники, олигархи и просто воры богатеют, а народ нищает и когда это кончится народу не известно. И кончится ли?