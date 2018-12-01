Маленькое дополнение к кремлёвскому определению "абсолютных патриотов"

Президент Путин неоднократно характеризовал патриотизм как нравственный ориентир, священный долг россиян и даже как единственную национальную идею. По словам главы государства, для того чтобы внедрить сознание об этой национальной идее, «нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях». Внемля таким призывам, до сегодняшнего дня разве что ленивый не бил себя в грудь, какой он патриот — только летели клочки по закоулочкам. А на днях кремлевский пресс-секретарь Песков вывел формулу «абсолютных патриотов», причислив к их лику Сергея Брилева, ведущего политических программ на федеральном телеканале и подобострастного интервьюера самого президента.

Согласно Пескову, отечественному «абсолютному патриоту» никак не мешает гражданство Великобритании и приобретенный там домик за 700 тыс. фунтов стерлингов, накопленных непосильной пропагандой патриотизма. Никак не мешает тот факт, что каждый подданный Великобритании дает присягу на верность королеве этой страны: «Я клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону… Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин».

В свою очередь, обязанность блюсти заветы английской королевы не мешает Брилеву находиться в президиуме Совета по внешней и оборонной политике РФ. Видимо, он там в кругу своих по взглядам. Думается, гражданин ключевой страны НАТО обсуждает вопросы безопасности России исключительно с учетом сохранения своего английского домика, как остальные члены — с учетом вывезенных ими за границу от греха подальше родственников и капиталов. Вряд ли их больше волнуют падающие колодами российские ракеты, потопление единственного плавучего дока для единственного авианосца или авария космического корабля «Союз».

Впрочем, а что может сказать кремлевский пресс-секретарь, чья супруга владеет жилплощадью в США, а дочь ее от первого брака — американская гражданка? Он ведь априори «абсолютный патриот», раз вещает от имени главного носителя нынешнего патриотизма. Вообще, наш президент опутан странной тусовкой лиц с двойным, а то и тройным гражданством. Если эпоха последнего русского императора была богата на всевозможных провокаторов, в погоне за длинным рублем успевавших служить как господам из «охранки», так и подпольным террористическим организациям, то нынешний век изобилует высокопоставленными дельцами, умеющими при «абсолютном патриотизме» обзаводиться поместьями и усадьбами на территориях западного военного блока.

Благодаря усилиям ФБК всем известна итальянская вилла тележурналиста Соловьёва. Почетной гражданкой Черногории является Екатерина Андреева, ведущая программы «Время». Познер никогда не скрывал гражданство США и Франции. Константин Эрнст — гражданин Великобритании с конца 90-х. Масляковы, Галкин, Ургант — все запаслись «аэродромами» на землях вероятного противника. А ведь центральное ТВ — духовный наставник миллионов россиян, живописующий загнивание и мерзость проклятого Запада и головокружительное вставание с колен путинской России. Не от этого ли вставания у главных пропагандистов случилась одновременно и морская, и медвежья болезнь, загнавшая их в столь гнилые места?

Капитаны отечественного бизнеса в своей прыти не отстают от пропагандистов. Олигархи Тимченко и Ротенберг — граждане Финляндии. Семья миллиардера Воложа, основателя и совладельца «Яндекса», и семья миллиардера Минца, владельца O1 Group, — граждане Мальты. Олигархи Дерипаска, чей алюминий правительство Медведева насильно заставит приобретать отечественные компании, и Вексельберг купили себе гражданство Кипра. Олигарх Абрамович получил гражданство Израиля... Причем, скорости «абсолютных патриотов» постоянно возрастают, о чем свидетельствуют побежавшие вслед за хозяевами капиталы. Банк России сообщил, что в III квартале 2018 года из страны было вывезено в 48 раз больше денег, чем за аналогичный период 2017-го — $19,2 млрд против $0,4 млрд.

...Основная же масса россиян — патриоты, но не абсолютные. 70% из них не имеют даже заграничного паспорта, не то что гражданства. Закредитованность граждан выросла до 13,3 трлн руб., и уже полтора миллиона из них вообще лишены формального права выезда за границу. Прошедшим летом четверти россиян пришлось отказаться от отпуска, треть провела его на даче, еще четверть «посвятила себя внутреннему туризму», то есть съездила к родне в соседнюю область. Иногда не абсолютные патриоты ропщут — на отсутствие работы, низкие зарплаты, накинутый пяток лет до пенсии. Ничего, «абсолютные патриоты» во главе с кремлевским пресс-секретарем вправят им мозги, пропагандисты — вдохновенным словом, капитаны бизнеса — подачкой на нацпроект, и они снова бодро зашагают навстречу своему великому будущему.