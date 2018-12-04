Советы при президенте как форма укрощения строптивых

И вышел у меня с новым главным редактором творческий спор. Он утверждал, что всякая заметка должна начинаться с информационного повода.

- А то, что народ живет плохо - это не информационный повод? - спросил я с недоуменным любопытством в глазах.

Главред подвел меня к окну кабинета и указал вниз: «Видите, сколько иномарок. А раньше их не было. Значит, народ живет хорошо».

Через полгода он проворовался и с треском вылетел из редакции. Сейчас заправляет делами одной столичной газеты и тоже, очевидно, живет хорошо.

- Почему так? - спрашиваю ребят.

- Потому что он всегда был «при погонах»…

Ну если вам нужен информационный повод - тогда вперед, на минные поля!

Вчера морально устойчивая ранее не судимая журналистка Интерне-портала Znak.com Екатерина Винокурова выступила с колонкой «У меня появится больше шансов помочь героям наших публикаций».

Девушка, объяснила, почему она согласилась войти в новый состав Совета при президенте по правам человека, который этим же человеком и был вчера утвержден.

Это неоплачиваемая должность, не предусматривающая кабинета, секретаря, мигалки и прочих глупостей, - подчеркнула избранница - Но у меня появится чуть больше шансов помочь тем же героям наших публикаций...

Каким же? А «тем, кого пытают в колониях. Жертвам «черных риелторов». Тем, кого пытаются посадить на годы за фотографии или картинки в соцсетях, которые кого-то оскорбили. Жертвам домашнего насилия. Тем, кто ищет справедливости».

Похвально? Похвально. Тем, более, что Екатерина утверждает, что смены взглядов и ценностей от нее не требуется.

Так это вообще отлично. Тогда я ей прямая дорога на ленту ФОРУМа.мск, где борьба за справедливость в каждой заметке. И даже в прогнозе погоды.

Спрашивается: а чего это я вдруг заинтересовался признанием этой молодой особы, каковое встретил на ленте Твиттера?

Писал уже. Во-первых, портал Znak.com прописан в Екатеринбурге, ул. Мамина-Сибиряка, 126. Хотя, на мой взгляд, логичнее было написать: Лубянка, д. 1, но вы же понимаете….

А сам рожденный в уральских горах, о чем тоже не раз докладывал. Потому начал пристальнее читать то, что пишут земляки. И даже черкнул какие-то свои пожелания шеф-редактору Пановой О.Р.(aksana@znak.com).

Ответа не получил, что для меня знак: тут что-то не так. Чтобы не ответить земляку на добрые пожелания … Это не по-уральски, ребята. А как-то шибко по-казенному.

А тут как раз на большой пресс-конференции Его благородия 17 декабря 2015 г. упомянутой Екатерине ведущий Песков дал слово. Не в том дело, что главный кремлевский кобель любит баловать приятные женские мордашки.

А том, что он не дает слово незнакомым журналистам, которые могут смутить его босса. Все заранее просчитывается.

И вот землячка рубанула правду в глаза. Дескать, только что вышел криминальный блокбастер ФБК «Чайка», а власть совершенно на него не реагирует. Почему? Хозяин Кремля тут же пообещал силами своего Контрольного управления проверить «на конфликт интересов» самого папу Чайку. И его успешных бизнес-сыночков на предмет нарушения законов.

Конечно, это было враньем, потому что Контрольное управление этим не занимается. И потому, что он ту же Чайку вскоре переназначил генпроком на новый срок. А дела сыночков еще круче пошли в гору.

Зачем тогда нужен был это спектакль? А затем, полагаю, чтобы еще теснее повязать папу Чайку. И чтобы его детки знали, под кем ходят, и помнили совет великого экономиста Лифшица: «Делиться надо».

Допустим, Екатерина и девушка «не при погонах». Но что она сможет в этом СПЧ, которым заправляет ярчайший представитель демшизы 90-х Федотов?

26 марта и 12 июня 2017 г, 5 мая с.г. и 9 сентября собянинские костоломы с особой жестокостью «винтили» подростков на Тверской. Везли их в участки, потом в суды, где их мамкам и папкам выписывали штрафы. Хоть раз заступился за ребят федотовский СПЧ? Ни разу.

Может он сделать заявление, что ст.31 Конституции - прямого действия и право людей мирно и без оружия собираться на митинги, демонстрации и пикеты ни в каких согласованиях когалымских оленеводов не нуждается?

Может, но это будет против «линии партии». Мог СПЧ «возбухнуть» против принятия антиконституционного закона «о защите чувств верующих» в нашем светском государстве? Маразм же этого закона в том, что, вынося по нему обвинительный приговор, судья признает не только бога, но и дьявола, ада и рая и обслуживающий их персонал - ангелов и чертей.

Помалкивает Федотов, ибо ему приказано на эту тему вообще заткнуться. Поскольку это личный закон «второразрядного агента КГБ Михайлова». Ныне, говорят, уже генерала КГБ-ФСБ Гундяева, на работе «патриарха Кирилла».

Зачем мистеру Путину все эти советы «при», коих у него штук 15? Чего хорошего они ему насоветовали за 20 лет? Видимо, одно только плохое.

Похоже, эти советы только для того, что дезактивировать оппозиционных политиков, стреноживать инициативу таких барышень, как наша Екатерина.

Вполне допускаю, что она с самой открытой душой и чистыми намерениями пошла туда. Но вскоре убедится, какая это кло.., кла…, в общем, клоака.

Извините за неровный почерк.