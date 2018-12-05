Соблюдайте ваш закон! выборы закон окп конституция Заявление Президиума ЦК ОКП к 25-летию Конституции Российской Федерации 25 лет назад, 12 декабря 1993 года, по результатам проведения так называемого «всенародного голосования» российское буржуазное государство обрело Конституцию Российской Федерации. Принятие этого документа происходило в условиях прямой буржуазной диктатуры, массового нарушения прав человека и политического террора в отношении оппозиции, на крови защитников Советской власти. Подготовка проекта конституции и организация голосования по нему велись в нарушение определенного законодательного порядка. Проект конституции не обсуждался на Съезде народных депутатов. «Референдум» был назначен президентом РФ Ельциным, однако таких полномочий он не имел. Действовавший на тот момент закон РСФСР «О референдуме в РСФСР» предусматривал, что для принятия соответствующего решения необходимо более половины голосов общего числа избирателей России. 12 декабря 1993 года за проект конституции проголосовало 58,43 % пришедших на участки, что в абсолютных числах составило лишь 33 млн. человек при общей численности избирателей в 106 млн. человек.



Мы, коммунисты, выступая как представители трудящихся России, не можем считать действующую Конституцию «нашим основным законом». Напротив, мы говорили и говорим буржуазии, что это – ваш закон. Вами написанный и вами же продавленный. Вместе с тем, история учит нас, что буржуазная демократия лучше открытой, террористической, никакими законами не связанной тирании правящего класса. Исходя из этого, мы считаем правильной постановку вопроса о соблюдении буржуазией собственной Конституции.



Сегодня мы вынуждены дать отрицательный ответ на этот вопрос. Мы констатируем, что все эти годы в России шел процесс разрушения основ конституционного строя.



За четверть века, несмотря на многочисленные широкие народные инициативы, в РФ не состоялось ни одного общероссийского референдума. Так превратились в «мертвые нормы» положение статей 3 и 32 Конституции РФ о референдуме как форме высшего выражения власти народа.



Согласно положениям статьи 8 Конституции, «в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». Целенаправленное разрушение сложившегося в СССР единого народнохозяйственного комплекса, ковровая приватизация всех сфер, включая коммунальную инфраструктуру, здравоохранение, образование, транспорт, связь, энергетику, систему социального обеспечения превратили положение о защите государственной собственности в пустую декларацию.



Ни один здравомыслящий россиянин не может поверить в самостоятельность законодательной и судебной властей, закрепленных в статье 10 Конституции РФ. Широко применяемый административный ресурс, нерегистрация реальных оппозиционных партий, назначение судей президентом делают парламентариев и работников правоохранительной системы чиновниками на службе исполнительной власти.



Фикцией является закрепленное в статье 13 Конституции идеологическое многообразие. В России существует и активно насаждается государственная идеология, стержневыми основами которой являются рыночный фундаментализм, казенный патриотизм и клерикализм. Приоритетная поддержка одной конфессии, предоставление ей невиданных экономических и политических льгот поставили крест и на статьях 14 и 28 Конституции, согласно которым Россия должна быть светским государством, где каждому гарантируется свобода совести.



Сохраняющаяся диспропорция в заработных платах мужчин и женщин не позволяет говорить о полноценной реализации положений статьи 19 Конституции.



После выявления многочисленных фактов истязаний, пыток, издевательств над заключенными в местах содержания под стражей и лишения свободы, после резонансного дела «Сети», настоящей насмешкой над реальностью стала статья 21 Конституции, говорящая о недопустимости пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения.



Так называемым «пакетом Яровой», постановкой под тотальный контроль социальных сетей, мессенджеров, операторов сотовой связи разрушена статья 23 Конституции, где говорится о праве на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.



Цинизмом властей отзывается сравнение реальности и содержания статей 30 и 31 Конституции, где говорится о праве на профсоюзную деятельность и свободу мирных собраний – митингов, шествий, демонстраций.



Вопреки статье 55 Конституции принимаются законы, умаляющие права и свободы человека и гражданина.



Но вершиной надругательства над собственными декларациями стало провозглашение буржуазией России социальным государством, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (статья 7 Конституции). Социальная политика Кремля превратилась в политику социального людоедства, наиболее ярким примером чего в последнее время стало повышение возраста выхода на пенсию.



Можно долго перечислять факты разрушения буржуазией созданного ею же конституционного строя. Правящему классу тесно в рамках любой правовой системы. Это говорит о том, что Кремль дрейфует к установлению в стране открытой террористической диктатуры, неприкрытой даже фиговым листком классовой демократии.



В этих условиях для коммунистов, всех левых, последовательно оппозиционных сил становится крайне актуальной задача изобличения режима в нарушении им его же конституции. «Соблюдайте ваш закон!», - таким должен стать один из важнейших лозунгов оппозиции.



Мы призываем всех товарищей по борьбе использовать дату 12 декабря 1993 года для раскрытия населению сути идущих в стране процессов. Принимайте заявления, проводите встречи с гражданами, участвуйте в публичных акциях.



Активно протестуйте!



Требуйте от буржуазной власти соблюдения её Конституции!



В борьбе обретем мы право свое!



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