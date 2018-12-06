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Московский листок

Фокус имени Луи Бонапарта

Опубликовано 06.12.2018 автором Игорь Белкин в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Фокус имени Луи Бонапарта

Буржуазное государство наше, как две капли воды похожее на французский аналог образца 1848-51 гг., описанный Марксом в работе "18 брюмера Луи Бонапарта", в совершенстве освоило науку превращать недовольство народное в обывательский пшик, выгодный всей правящей системе.

И действительно, профессиональному жонглированию инфоповодами, целью которого является подмена насущных социальных вопросов какой-нибудь нелепой и ничтожной повесткой, позавидует и циркач, и шулер.

Вот пожалуйста: уже почти забыты, во всяком случае, загнаны в дальний тёмный угол общественного интереса вопросы о пенсионном референдуме, самой пенсионной реформе, многочисленные чиновничьи "каминг-ауты" и налог на самозанятых.

Теперь общество вовлечено в агрессивное обсуждение более важной проблемы - будет ли тот или иной аэропорт носить имя Канта или Ломоносова, боярыни Морозовой или Салтычихи, протопопа Аввакума или Соньки Золотой ручки. И ведь мало кто задаётся вопросом: а зачем аэропортам вообще присваивать какие-то имена? То, что налицо - бюджетный распил, это и так понятно, а то, что нас постоянно заставляют собачиться друг с другом, да ещё, в принципе, по мелочам? Зачем?

Власть, говоря о народном единстве, на деле стремится погубить в зародыше любой намёк на объединение снизу, тем более объединение с признаками классовой организации.

Посмотрите как нас, нашу и без того уже хлипкую и отмирающую постсоветскую "общность", режут вдоль и поперёк, подкидывая то одну информационную кость раздора, то другую. И лаемся в сетях, и грызёмся после просмотра ток-шоу, и глотаем в результате валидол мы - некурящие и курящие, автолюбители и пешеходы, животноводы и те, кто к домашним питомцам равнодушен...

А все эти критерии, признаки и особенности, по которым нас приноровились успешно разделять - вовсе не главное в жизни и уж совсем не то, что должно служить причиной беспокойства, негодования и стремления ринуться в бой, пусть и словесный.

Так и с именами для аэропортов.

Масштабная и грязноватая дискуссия вкупе с обливанием памятников краской нужны власти лишь для того, чтобы пар нашего недольства был выпущен вхолостую, чтобы время и энергия классов тягловых и податных были потрачены на обмусоливание ловко подсунутых пустышек, а не на реальное действие там, где оно необходимо.



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