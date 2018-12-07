Конституция РФ - основной колониальный акт?

Правосознание в России находится сегодня на крайне низком уровне, поэтому на Конституцию мало кто обращает внимания. Даже взрослые образованные люди зачастую не понимают, что такое основной закон государства, зачем он нужен, как он работает. Но большинство, все-таки, Конституцию считают, скорее всего, чем-то вроде гимна и полагают, что её правовой статус чисто символический. А между тем Конституция РФ – основа всей государственной архитектуры, её фундамент. Вы можете не знать закона всемирного тяготения, даже можете не верить в его действенность, но он работает. Так же происходит и с основным законом государства.

Как всем нам сегодня известно, СССР проиграл холодную войну: война хоть и холодная была, но это была война, и побеждённый обязан был принимать условия победителей, т. е. стать колонией и вассалом. Это вполне закономерный итог войны — побежденное государство лишается права на суверенитет. Яркой иллюстрацией в истории служит послевоенная Германия и Австрия. А что же касается России?

Могучий СССР рухнул в одночасье, мы переживаем реформацию, приватизацию и «демократизацию» общества, открываем рынки для ширпотребного импорта и выстраиваем отношения с западными странами, а Конституцию в 1993, как известно из открытых источников, нам и вовсе пишут заокеанские «друзья». И это вполне логично — ведь если мы побежденная сторона, то новый колониальный статус необходимо зафиксировать и в основном законе новой страны — России.

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Итак, пункты Конституции РФ, которые по всем признакам превращают нас в колонию:

Статья 9 пункт 2:

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Получается все, что раньше принадлежало народу и государству, теперь официально может передаваться в частные руки. Причем никаких запретов на владение землей и ресурсами страны иностранцами нет!

А это фактически подтверждает колониальный статус страны. А вот как быстро земли и ресурсы могут отойти законным путем заграничному хозяину — это вопрос времени!

Статья 13 пункт 1:

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

Это значит, что формированием идеологии может заниматься кто угодно, но только не государство. Роль государства на этом уровне берет на себя «пятая колонна» в СМИ, которые явно кому-то принадлежат и будут беспрекословно выполнять волю своих хозяев.

Статья 13 пункт 2:

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Еще лучше! Даже маленькая Венгрия выбила себе право иметь идеологию. Под идеологией тут понимается не идеология коммунизма или еще чего. Под идеологией государства также понимается установление христианской морали, право учителя рассказывать о добре и зле, право воспитывать патриотизм в массах, как это делают в США, право на правдивую историю. Нацию всегда формирует идеология государства! Отсутствие идеологии — это показатель не нации, а сборища людей. А россияне без идеи, без идеологии вообще могут превратиться в невнятную, ни на что неспособную инертную массу.

Статья 15 пункт 4:

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Этот пункт говорит о том, что над внутренними законами РФ (в самой стране, внутри неё!) превалируют международные нормы, каковы бы они не были. Это юридически зафиксированный статус колониального государства!

Де-факто в современном мире международное право это не какой-то размытый термин — это право США. Например, ООН (организованный между прочим именно по инициативе СССР!) уже стала декоративным институтом и делает в основном только то, что прикажет США. В то же время в Конституции РФ прописано, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (статья 3 пункт 1), но статья 15 выше национального права ставит международное!

Статья 29 пункт 5:

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Вроде звучит хорошо, а если посмотреть глубже, то получается, что государство не может проводить цензуру лживых фактов. В таком случае каждый человек, назвавший себя историком, может нести любую чушь и ложь на официальных государственных каналах, а государство в свою очередь даже не в праве эту ложь пресечь. Данная статья запрещает государственному аппарату подвергать цензуре любую лживую, воинственную западную пропаганду, воспитывающую русофобов и плебеев, позволяющую инспирировать сепаратизм и терроризм.

Т.е. государство не имеет права на информационную защиту, а в наше время это практически лишает государство безопасности.

Статья 75 пункты 1, 2:

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

Государство не может контролировать эмиссию денег, так как ЦБ по факту независим от государства. Зато он полностью встроен в структуру МВФ, так как РФ является членом МВФ и подчиняется только ему. А кто заправляет МВФ? Ответ ясен.

Статья 107 пункт 3:

Если Президент Российской Федерации в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию.

А это значит, что кого б мы не выбрали в Президенты РФ, он будет обязан подписывать любые федеральные законы, даже если они вредят государству и жителям страны! Да и сопротивляться этому колониальному документу он в принципе не сможет, т. к. согласно статье 80 пункту 2 выше упомянутого свода законов он является «гарантом Конституции РФ».

А возможно ли законным путем поменять колониальные положения Конституции РФ?

Президент не имеет полномочий единолично менять Конституцию РФ, как не может этого делать и парламент. Пункт 1 ст. 135 Конституции РФ говорит, что Федеральное собрание не может пересмотреть главы 1, 2, 9 Конституции, а именно в главе 1 содержится запрет иметь государственную идеологию, в главе 2 закреплён запрет цензуры, а глава 9 устанавливает порядок изменения Конституции. То есть ключевые главы парламент изменить не может. Эти положения можно изменить в ходе Конституционного собрания, если за их изменение проголосует 3/5 от общего числа членов Федерального собрания. Далее говорится: «Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование». Работу Конституционного Собрания должен определять Федеральный конституционный закон «О Конституционном собрании», который до сих пор(!) не принят. А значит, на практике изменить Конституцию РФ невозможно. Необходимо принимать выше упомянутый закон «О Конституционном собрании», но согласно международным соглашениям (которые превалируют над российской юрисдикцией по той же самой колониальной Конституции РФ) принять такой закон невозможно, если не будет твёрдой воли и требования большей части населения РФ.

И здесь есть два варианта выхода из сложившейся ситуации — народ действует в правовом поле РФ, т. е. по навязанным нам заокеанским правилам. В этом случае мы становимся анекдотичными героями, которые играют с нечистой силой в карты и постоянно проигрывают. Ведь законы РФ пишутся судя по всему не для процветания страны, а скорее — наоборот.

Второй вариант — мы вспоминаем, что СССР жив, и мы все его граждане! Мы дружно выражаем свою волю — воссоздать СССР и построить истинно народное самоуправление и избрать во власть честных граждан, заботящихся о народном благе. Тогда страна расцветет и станет образцом для всех народов Земли.