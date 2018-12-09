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Московский листок

Кто этот могучий старик в красном галстуке, всуе поминающий Ленина?

Опубликовано 09.12.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 3

зюганов партия
Кто этот могучий старик в красном галстуке, всуе поминающий Ленина?

"Советская Россия" опубликовала выступление Г.А.Зюганова, обращенное к парламентариям мира по поводу украинских провокаций, назвав его "сильным и всеобъемлющим". Гости из Европарламента, отмечает газета, "были впечатлены накалом думского обсуждения" и чуть ли не сразу после громовых аплодисментов побежали вступать в КПРФ. Ещё бы. Такого бурного и полного экстаза не удавалось достичь неопятидесятникам-харизматам и богородничникам даже в пору их расцвета. Сразу 426 депутатов Госдумы поддержали обращение о циничном режиме Порошенко, который без зазрения совести нападает плавучими челнами на российские морские глубины. Вместе с "единороссами" и жириновцами Зюганов намерен воевать до победного конца.

Прежде всего, Геннадий Андреевич сбросил завесы с главного умысла киевского негодяя - сорвать судьбоносную встречу Путина с Трампом. Вероятно, отношения президентов ему рисуются наподобие совещания российского главы государства с лидерами думских фракций, на которых Зюганов может смело пожаловаться на политику медведевского правительства, поругать либералов и поклянчить денег за участие партии в действе, именуемом у нас "выборАми". А коли Путин не выпросит денег или отмены санкций у мирового лидера, то аукнется и КПРФ - придётся отказаться от пирожных в пользу чёрного хлеба с луком.

Страшен был в гневе Геннадий Андреевич, обвиняя западного клеврета Порошенко в стремлении развязать войну с Россией. Ведь кто как не он, шоколадный король Порошенко, нарушал положения договоров о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года и о российско-украинской государственной границе 2003 года и не хотел отдавать нам Крым и Донбасс. Кто навострил лыжи на Запад, отвергая пламенную любовь российских олигархов, особенно проявившуюся в бесконечных торгах по поводу газовой трубы? Конечно, предсказуемо Зюганов вступился за гонимую православную церковь - кажется (так как подозревать лидера КПРФ в бессребничестве нет оснований), неплохие дивиденды на его счёт капают с этой стороны тоже.

Чтобы не оставалось сомнений, какую задачу руководитель компартии видит приоритетной в ближайшей перспективе, он произнёс её предельно внятно: "...выполним задачу, поставленную в Послании президента, – выйти на мировые темпы роста ВВП в 3,5 процента, войти в пятерку ведущих государств, если одолеем бедность и прорвемся в новых технологиях". Претендент на роль оппозиции бежит впереди паровоза, роняя тапки. Безусловно, искать моральные нормы в политических кругах - дело безнадежное. Зюганов слишком хорошо знает секреты пожизненного пребывания в мягком парламентском кресле, как говорится, научен. Только ведь: "Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?". Сегодня не каждый член "Единой России", после 18-ти лет топтания на месте, осмелится грезить какими-то темпами, чтобы лишний раз не раздражать ограбленный пенсионной реформой, бесконечными поборами народ. Однако Геннадий Андреевич чересчур вжился в образ юродивого и пытается со своей сытой физиономией соответствовать ему, несмотря на оглушительный свист в зале.

В своей агрессивной речи, потрясая кулаками, помышляя прислониться к "патриотическим" инициативам Кремля, Зюганов совсем немножко не добрался до момента, чтобы объявить войну сразу и Украине, и США, и Европе, и прочей НАТО. Его шовинистическая риторика нисколько не уступала какому-нибудь "дуче" времён зарождения фашизма. И если нас пугают, что Навальный якшается с националистами, то на фоне данного социал-шовиниста тот выглядит просто бедной овечкой.

...На конгрессах Второго Интернационала в 1907 и 1912 гг. были приняты резолюции о необходимости борьбы с военной угрозой, которую несёт система капитализма. Однако когда вспыхнула первая мировая, то в каждой воюющей державе социал-демократы стали объявлять "своих" империалистов "прогрессивными", которые якобы противостоят иностранным варварам. Они единогласно поддерживали военные кредиты, разжигали военную истерию, публично клялись не касаться вопросов классовой борьбы, и статьи их лидеров тогда с удовольствием стали печатать даже в черносотенной прессе. Г-н Зюганов, лидер КПРФ, уже сейчас может похвастать крайним к себе расположением всех без исключения буржуазных партий. Его речи не отличить от тирад махровых националистов. Зюганов вам - не Жан Жорес, погибнуть за дело мира и развенчание поджигателей войны у него желания нет. Другое дело пушечное мясо, которое можно гнать на фронт за "национальные интересы" - в России его всегда было навалом, его Зюганову не жалко.

Когда подобный "продолжатель дела Ленина" шагает на Первомай под красным знаменем и повязывает пионерские галстуки, Ильич, скорее всего, переворачивается в гробу. Ленин не считал зазорным для подрастающих юношей, рискуя жизнью, бороться за систему социальной справедливости, но помнят ли нынешние коммунисты, как вождь мирового пролетариата отзывался о тех, кто отводил юношам участь жертв для молоха империалистической войны?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
безыдейный написал 09.12.2018 00:45
Да, чтоб вы знали, в Париже оранжевые переворотчики уже открыто кричали "Мы любим Трампа" и признались, что их цель, не цены на бензин, а свержение власти.
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(без названия)
безыдейный написал 09.12.2018 00:42
Выходит, никто не нарушал нарушал положения договоров о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, если до сих пор этот договор действует, а киевская клика, при всех ее воплях о войне с Россией и военным положением в стране, до сих пор не аннулировала этот договор и другие договоры с РФ. Он действует, а в следующем году просто истечет срок его действия и он не будет продлен.
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(без названия)
безыдейный написал 09.12.2018 00:20
"Ведь кто как не он, шоколадный король Порошенко, нарушал положения договоров о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года и о российско-украинской государственной границе 2003 года и не хотел отдавать нам Крым и Донбасс. "
--
Так это Олин тут в коментах все порохоботничает?
Че до сих пор не на украине?
Типичная либерастня: сидеть в безопасности и мелко пакостить своей писаниной.
Одни такие пакостники уже доигрались. Это французское правительство. Поддерживали оранжевый переворот на украине, плакались, что украину обижают - а теперь им Штаты устроили тоже гос. переворот. По тому же сценарию, что в Киеве. И что французские правители теперь могут сказать? - Попались в ловушку.
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