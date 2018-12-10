Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кулинарно-пугачёвское

Опубликовано 10.12.2018 автором в разделе комментариев 1

рабочие капитализм правительство
Кулинарно-пугачёвское

Из новостей: Владимир Путин, заявил, что в «Единой России» «есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить». Он призвал «никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне – и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса».

***

Почему членам правящей партии потребовалась такая головомойка? Ясно, что это связано с рядом недавних скандальных заявлений высоких чиновников: от Ольги Глацких, заявившей молодёжи, что «государство не просило ваших родителей вас рожать» и до Натальи Соколовой-«Макарошкиной», призвавшей бедных «кушать дешёвые макарошки». Может быть, кто-то в Кремле пролистал отечественную историю и не без ужаса обнаружил, что многие бунты и восстания в ней начинались с неосторожных слов власть имущих. Причём особенно чувствительно всегда воспринимались советы на «кулинарную» тему.

Например, Новочеркасский бунт 1962 года вспыхнул из-за неосторожных слов директора завода Бориса Николаевича Курочкина, который в ответ на жалобы рабочих на повышение цен на мясо легкомысленно ответил: «Если не хватает зарплаты на мясо и колбасу, кушайте пирожки с ливером». Этого «доброго пожелания» директора хватило, чтобы в городе запылало восстание. А как это похоже на недавний «кулинарный совет» от г-жи Макарошкиной! Волнения на Ленских приисках 1912 года начались после того, как рабочим, по легенде, сварили обед из конских, прошу прощения, членов. Восстание на броненосце «Потёмкин» вспыхнуло, когда матросов пытались заставить есть борщ из червивого мяса. И так далее...

И вот в Кремле сообразили, что не стоит так уж настойчиво чиркать спичками в пороховом погребе – ведь эдак и самим взлететь на воздух недолго. И распорядились отнять у чересчур говорливых чиновников микрофоны: спички детям – не игрушка! Особенно если детишки малость слабоваты на голову. Что ж, это верно. Однако история свидетельствует, что и безо всяких спичек рано или поздно искра для взрыва находилась, когда пропасть между народом и его «элитой» бывала настолько велика... И расширилась она за последнее время не из-за чьих-то неосторожных слов, а, например, из-за лишения миллионов пенсионеров их честно заработанных пенсий, до которых они теперь просто не доживут. Такую пропасть не забросать и не заполнить никакими вежливыми и культурными словами, подобные пропасти в истории кое-чем другим заполняются и заравниваются...

Ещё вспомнилась забавная история какого-то русского дворянина, который получил поместье с крестьянами, но перед тем, как ехать туда, решил хорошенько ознакомиться с предметом, и внимательно проштудировал «Историю Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина. После чего ехать в свою деревню наотрез отказался... И это тоже было правильно. Однако нынче вся российская элита уже, условно говоря, «приехала в деревню». И выехать ей оттуда если и удастся, когда и если вдруг появится «государь император Пётр Фёдорович», то уже явно не только лишь всей. Что тут сказать? Добро пожаловать, баре... :)



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Да здравствует крах марксизма-ленинизма!
Поручик Белый 5-ый написал 10.12.2018 10:49
Майсурян!
В КГБ пИсания, подобные Вашим, называли "тенденциозная подборка фактов". И давали срок. А "народная власть" в Новочеркасске не сумела договориться и устроила бойню.
Сколько погибло - Вы не написали.
А про коммунистическую ходынку - давку на Трубной площади в день похорон Сталина - Вы ни гу-гу! Коммунистической принципиальности это недоступно...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Александр Бузгалин: Станьте хоть немного коммунистами
Александр Бузгалин: Станьте хоть немного коммунист...
10.12.2018
Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов
Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов
10.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Основной "кандидат от оппозиции" в Приморье снялся с выборов, "чтобы не было второго тура" (1)
Еду ему приносят под окно, он поднимает её наверх по веревке (1)
Суд по Масштаковой. Путин приказал едросам не хамить просителям, а сразу сдавать их в дурдом? (3)
Александр Бузгалин: Станьте хоть немного коммунистами (2)
Протесты в Париже организовали Петров и Боширов (27)
Юрий Мухин: статья 282 - кормушка паразитов (5)
Старенькие танки в Ростовской области показались со спутника угрожающим Украине войском (15)
Москвичи требуют отставки Собянина и изгнания компании ПИК из Кунцево (13)
Правительственная коалиция в Бельгии на фоне выступлений "жёлтых жилетов" распалась (2)
Ума Турман в Париже, она, как и Памела Андерсон, с "жёлтыми жилетами" (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кому еще оппозиции? Отсыплем!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Оказывается, "у них" все как у нас
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто игроки?
Дарья Митина Дарья Митина: Заценила вoт
Дарья Митина Дарья Митина: Прoтест всё бoльше приoбретает классoвый характер,
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss