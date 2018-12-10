Кулинарно-пугачёвское

Из новостей: Владимир Путин, заявил, что в «Единой России» «есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить». Он призвал «никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне – и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса».

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Почему членам правящей партии потребовалась такая головомойка? Ясно, что это связано с рядом недавних скандальных заявлений высоких чиновников: от Ольги Глацких, заявившей молодёжи, что «государство не просило ваших родителей вас рожать» и до Натальи Соколовой-«Макарошкиной», призвавшей бедных «кушать дешёвые макарошки». Может быть, кто-то в Кремле пролистал отечественную историю и не без ужаса обнаружил, что многие бунты и восстания в ней начинались с неосторожных слов власть имущих. Причём особенно чувствительно всегда воспринимались советы на «кулинарную» тему.

Например, Новочеркасский бунт 1962 года вспыхнул из-за неосторожных слов директора завода Бориса Николаевича Курочкина, который в ответ на жалобы рабочих на повышение цен на мясо легкомысленно ответил: «Если не хватает зарплаты на мясо и колбасу, кушайте пирожки с ливером». Этого «доброго пожелания» директора хватило, чтобы в городе запылало восстание. А как это похоже на недавний «кулинарный совет» от г-жи Макарошкиной! Волнения на Ленских приисках 1912 года начались после того, как рабочим, по легенде, сварили обед из конских, прошу прощения, членов. Восстание на броненосце «Потёмкин» вспыхнуло, когда матросов пытались заставить есть борщ из червивого мяса. И так далее...

И вот в Кремле сообразили, что не стоит так уж настойчиво чиркать спичками в пороховом погребе – ведь эдак и самим взлететь на воздух недолго. И распорядились отнять у чересчур говорливых чиновников микрофоны: спички детям – не игрушка! Особенно если детишки малость слабоваты на голову. Что ж, это верно. Однако история свидетельствует, что и безо всяких спичек рано или поздно искра для взрыва находилась, когда пропасть между народом и его «элитой» бывала настолько велика... И расширилась она за последнее время не из-за чьих-то неосторожных слов, а, например, из-за лишения миллионов пенсионеров их честно заработанных пенсий, до которых они теперь просто не доживут. Такую пропасть не забросать и не заполнить никакими вежливыми и культурными словами, подобные пропасти в истории кое-чем другим заполняются и заравниваются...

Ещё вспомнилась забавная история какого-то русского дворянина, который получил поместье с крестьянами, но перед тем, как ехать туда, решил хорошенько ознакомиться с предметом, и внимательно проштудировал «Историю Пугачёвского бунта» Александра Сергеевича Пушкина. После чего ехать в свою деревню наотрез отказался... И это тоже было правильно. Однако нынче вся российская элита уже, условно говоря, «приехала в деревню». И выехать ей оттуда если и удастся, когда и если вдруг появится «государь император Пётр Фёдорович», то уже явно не только лишь всей. Что тут сказать? Добро пожаловать, баре... :)