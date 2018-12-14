Чиновники сознательно толкают народ на смену режима

В начале декабря государственная дума приняла Обращение ко всем "парламентам европейских государств", "Группы двадцатки", общественным организациям, одним словом ко всем организациям, которые существуют в Европе и даже за её пределами по поводу непрекращающихся провокационных действий украинских властей. Такое обращение поддержали все фракции в том числе и КПРФ. Надеются, что парламентёры и другие чиновники всей Европы бросят свои дела и побегут на Украину уговаривать Порошенко прекратить провокации по отношению России и непризнанных республик. Зачинщиком этого обращения была фракция КПРФ. Поясняя причину такого обращения Г.Зюганов говорит: "Кризис на Украине предельно обострился. Решать эту проблему нужно с холодной головой, используя все наши возможности. Стандартные способы уже не работают". С холодной головой мы уже все уши отморозили, только у депутатов остались. К чему холодная голова, а фактически она не холодная, а бестолковая. Ни коммунисты, ни другие депутаты не хотят решать проблему возрождения фашизма на Украине. Да вас президент и слушать не будет. Парламент не место для дискуссий. Надо было не ссылаться на замороженную голову, а решать лет тридцать , а то и более назад. Что делал на Украине Черномырдин, Зурабов? Никто не занимался внешней политикой после развала Союза. Все занялись грабежом и многие преуспели. А те кто не успел, не могли своевременно сообразить подались в думу и там не плохо устроились. Вот сегодня на телевидении Милонов говорит, что нам дорогу оплачивает бюджет думы. Он летит в Питер к семье и ему дорогу оплачивает бюджет собранный с нищего народа.

И какие же возможности есть у вас? Кроме болтовни никаких. Стандартные не работают значит нужно применить силу. Это надо было делать когда войска непризнанных республик устроили Дебальцевский котёл. Кто запретил вам довести дело до конца? А теперь боитесь. Может Порошенко огрызнуться. Нужны сухопутные войска. А где их взять? Желающих почти нет, никто не хотит умирать из- за бестолковой власти, которая народ сделала рабами и между прочим с вашим участием. Умирать за 15 тысяч рублей, когда лично Зюганов получает 500 тысяч и 61 тысячу пенсии.

Г.Зюганов говорит: "Нам необходимо проявить характер и волю, чтобы не допустить резни между русскими". Кто вам не даёт проявить характер и волю? Понятно у вас оказывается ни того, ни другого просто нет. Есть плотно набитый карман. Вы тряпка вместе с фракцией в думе. 25 лет в думе, а для народа никакого улучшения нет. Наоборот обложили народ ценами, тарифами, штрафами, налогами дышать стало нечем. А вы о воле и характере. Какая воля когда жрать нечего. Поехал с женой в город. Овсяные печенья подорожали сразу на 4 рубля. Сыр стал 500 рублей. Палочка колбасы длиной 15 см.- 167 рублей. Хорошо своя картошка. Когда же коммунисты перестанут переливать одно и то же. Вы несёте в народ бестолковщину, хорошо, что вас практически никто не читает. Тираж газет дворовый. Зюганов точно рехнулся головой. Повторяет то, что сказал президент. "Выйдем на мировые темпы роста в 3,5 %, войдём в пятёрку ведущих государств". Это президент планирует к концу своего срока. А в это время экономика развитых стран за 6 лет подрастёт примерно на 20 %. До вас неужели это не доходит.

Наш президент не занимается страной. Он выполняет роль свадебного генерала. Мотается по стране и за её пределами. Приехал на открытие памятника Солженицыну. На похороны Л.Алексеевой. Произносит речь и говорит, что писатель критиковал тоталитарный режим Сталина. Сталин создал великую страну, которая свалила фашизм. А что вы сделали? За 29 лет не смогли до конца разрушить то, что было создано Сталиным. Живёте потому что в Союзе было создано ядерное оружие. Не будь его не было бы ни вас, ни России. Замахнулись на пятёрку развитых стран с ростом бюджета в 1,7 % по году. На будущий в 1,6 %. Сегодня радио передаёт радостную весть именно для народа. По октябрь из России выведено 58 миллиардов долларов, обещают по году 66 миллиардов. А на какие шиши вы собираетесь развивать экономику страны? И снова президент собирает какую - то толпу и заводит разговор о подготовке празднования 75 - летия Победы. А где результаты Победы? От неё дыма не осталось. Всё продали, всё разрушили, всё пропили а теперь собираетесь праздновать Побуду. Читатель скажет, что эти люди не пьют. А на какие средства они устраивают свадьбы, дни рождения, приобретения яхт, самолётов, окончания строительства золотых гостиниц, дворцов? Миллионы платят нашим продажным певцам и певичкам.

Президент организовывает награждение в честь 25 - летия Конституции РФ. Поздравляет председателя Конституционного суда Зорькина. Какое отношение он имеет к юбилею Конституции? Он просто должен следить за её исполнением. Однако никакой слежки нет. Президент вообще не соблюдает Конституцию. Медицина, образование стали платными. Медицина 37 % денег собрала с народа. Власть в нарушение Конституции запретила митинги, демонстрации, шествия, собрания. Для контроля и разгона создала на народные деньги Росгвардию численностью в 340 тысяч военнослужащих. И они надо сказать умело пользуются дубинками. На зарплаты и пенсии денег нет, а на подразделение, которое будет защищать президента деньги нашлись.

Смотрите, люди добрые, до чего довели даже чиновников нынешняя власть. В Екатеринбурге одна контора украшает улицы к новому году. Вешает на деревья гирлянды лампочек. Другая обрезает ветки вместе с гирляндами и этот участок улицы остался голым. Настолько их расплодилось, что они не могут согласовать свои действия. Однако на зарплату власть денег не жалеет. Более того некоторые чиновники отказываются работать за 150 тысяч рублей зарплаты. Такая наглость пришла с центра, где зарплаты по миллиону и более. А народ давится 10 - 15 тысячами рублей. Чиновник не согласен работать за 150 тысяч и об этом заявляет открыто, а народ за 15 тысяч работает и молчит.

Сегодня трудно подобрать приличное слово, чтобы сказать правду о работе чиновников. При этом надо иметь ввиду, что для народа депутат тоже чиновник. Г.Зюганов уже исчерпал свой потенциал на лозунги, предложения по изменению экономической политики. Он ведь понимает, что его предложения ничего не стоят для президента и премьера. Такую махину сейчас не сдвинут даже президент и премьер. Но лидер КПРФ, как и Жириновский не сдаются. Зюганов предлагает изменить Конституцию РФ. По его мнению она душит социальную сферу и не обеспечивает экономических прав россиянам, а также не мешает власти принимать законы, которые ухудшают положение граждан. Толи он не читал текст Конституции РФ, толи память стала подводить. Законы принимает не президент и премьер, а парламент. С каждым сроком коммунисты теряют авторитет народа, потому что ничего не делают для него. На следующих выборах в парламент вы окажитесь наравне с "Яблоком". За счёт изменения текста, если в думе будут преобладать такие как Вострецов ничего не изменится. Авторитет сидением в думе в сонном состоянии повысить не удастся. Неужели лидеру фракции КПРФ не известно, что президент полностью игнорирует первый раздел Конституции. Добейтесь его исполнения и народу этого хватит.

Два сенатора и депутат Д.Вяткин предлагают прировнять к мелкому хулиганству неуважительное отношение к власти если это выложено в интернете. Надо бы к этому предложению добавить - если это отношение не соответствует действительности. Окончательно решили заткнуть рты народу. Митинги, демонстрации запретили, теперь запретят слово. Тогда с рождения вырывайте языки. Ничего не действует на депутатов. Большинство народа не довольны принятой пенсионной реформы. Теперь запрещают слово. Что остаётся народу? Только повторить недовольство французов. Власть так запугала народ, что никакие примеры на него не действую. Смена власти военными в Египте прошло мимо граждан России. В Армении народ избрал своего премьера и теперь на выборах в парламент побеждает партия премьера. Страна начнёт возрождаться. Народ решил свои проблемы мирно без крови. Что ещё надо показать гражданам страны. Хотите как в Париже пожалуйста объединяйтесь в миллионы. Если будет меньше Золотов нас сомнёт.

Интернет публикует процесс прощания с Л.Алексеевой. Никто не ожидал, что проститься приедет президент. Она много крови попортила и Ельцину, и Путину и его правительству. Президенту пришлось встретиться взглядом с В.Касьяновым, Г.Явлинским, Д.Гудковым, А.Морозовым, А.Бабченко, В.Шендеровичем и другими. Это все враги президента. Когда в зал зашёл президент Шендерович предложил всем выйти, но оппозиция не решилась создавать шум и промолчала. А когда президент занимается страной? Он всё время в разъездах, опустился ниже министров. Даёт указание проверить почему в стране запретили выступать рэп - музыкантам. Подключилась Москалькова. Это его обязанность? А вот удержать цены, сделать страховку добровольной, проанализировать зарплаты миллионные своего окружения времени не хватает. Наглость правительственных чиновников не знает границ. Рабочий получает 10 - 15 тысяч, а министр около 2 - х миллионов, да ещё наверняка воруют. 58 миллиардов вывезли из страны - это кто? Не воры? И никто их не ищет и не прекращают грабёж. Надо бы спросить Набиуллину. Без её согласия невозможно вывести такие средства. Более того идёт разговор, что она иногда помогает осуществить такие операции в содружестве с президентом. Почему не расследуются такие сообщения? Да и её годовой доход в 50 - 60 миллионов рублей вызывает бунт в душе каждого нищего человека "благополучной" России. И этот бунт может из души вырваться наружу. Сегодня на радио М.Юрьев и М.Леотьев допускают такой сценарий. 2019 год будет гораздо сложнее уходящего. Удорожание всего и рост инфляции снизят покупательную способность граждан, что будет последней каплей терпения народа. А президент будет 31 - го декабря поздравлять заранее сделанной записью в кремлёвском парке и без головного убора народ с новым годом и пожелает здоровья и благополучия. Фальшь определяет политику нашей власти.

Мои земляки меня спросили, зачем президент приехал на похороны Л.Алексеевой. Они ведь в душах презирали друг друга, хотя на посиделках встречались. Я думаю, чтобы убедиться, что она действительно умерла.

Так зачем Г.Зюганов предлагает изменить Конституцию РФ. Люди которые следят за политикой КПРФ поняли, что её авторитет при Г.Зюганове упал до нуля. Никакого авторитета. Лидер полностью лёг под политику президента. И чтобы не ругали президента он берёт на себя такую ответственность по изменению главного закона страны. Отменить статьи о единственном источнике власти, о бесплатном образовании, медицинском обслуживании, о проведении собраний, митингов , шествий и чтобы страна не называлась социальным государством. Больше коммунистам Зюганова ничего не осталось.

Читатель должен усвоить это и вступать в новую партию, которая называется "Объединённая коммунистическая партия", стоящая на принципах Марксизма- Ленинизма с учётом нынешнего падения экономики России. Не стесняясь надо прямо сказать, что необходимо возродить плановую экономику, отдав в частные руки обслуживание. Не думайте, граждане России, что нынешний порядок возродит страну. Не надо себя обманывать. Мы скоро останемся без лесов. Они варварски уничтожаются чёрными лесорубами, при взаимодействии с местной властью, которые сознательно сжигают миллионы гектаров. Нынешняя власть на это вообще не обращает внимание. Думайте и решайте пока ещё есть время. Крайний срок 2024 год. Думаю, что президент с Зорькиным найдут способ остаться в Кремле.