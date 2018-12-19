Опыт конституции 1918 года нам ещё пригодится

Участвовал в заседании Конституционного клуба по поводу 25-летия конституции РФ. Если в нескольких предложениях суть моего выступления: конституция 93 года – хорошо написанный, юридически грамотный текст, имеющий функцию фигового листка, прикрывающего суть нынешнего капитализма. Будут внесены поправки или нет – не имеет никакого значения.

Но, я не об этом. После заседания неплохо посидели, пообщались в ближайшем ресторане. Сергей Бабурин рассказал, что только что вернулся из Европы, где принимал участие в конференции по поводу 100-летия Конституции РСФСР 1918 года! У нас эту дату никто не заметил, а там считают Конституцию 1918 года важнейшим историческим документом, имеющим мировое значение! Итак мы имеем два юбилея Конституций и можем сравнить тексты: один – навязанный, принятый незаконно, написанный юридически безупречно, где много красивых общих фраз, где государство «гарантирует» то, что не может гарантировать и второй – написанный коряво, с нестыковками и противоречиями, но при этом свежий, земной, революционный, где каждая статья подтверждена реальным исполнением.

Конституция 1918 года – это диктатура пролетариата. «Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства». Реализуется эта цель путем установления Советской власти. В разделе «организация Советской власти» - эклектика и путаница. Заметно влияние опыта Парижской коммуны (крайне неудачный опыт). Но, в любом случае это новое и неизведанное. Замечу, что Советская власть в рамках модели 1918 года просуществовала недолго. И если бы не стержень в виде партии и ВЧК, советское государство не выжило. Постепенно Съезды Советов стали проходить всё реже - реальная власть находилась в руках партии и ЦИКов. И наконец с принятием «сталинской» Конституции (1936 и 1937 годов) модель Советской власти окончательно устоялась ( стала близкой к «вестминстерской модели»). Интересен раздел о выборах. С одной стороны нет никаких ограничений для участия в выборах по половому, религиозному, национальному признаку (впервые в мире!), с другой стороны – капиталисты, служители церкви лишены избирательных прав (диктатура же!).

В разделе о бюджете пока нет никаких упоминаний про плановую экономику. Советам (в том числе местным) предоставлено право самостоятельно устанавливать налоги и сборы. При этом Всероссийский Съезд определяет какие виды доходов и сборов входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоряжение местных Советов, а равно устанавливают пределы обложения.

Основная цель финансовой политики РСФСР - экспроприации буржуазии и подготовка условий для всеобщего равенства граждан республики в области производства и распределения богатств. «В этих целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов Советской власти все необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд Советской Республики, не останавливаясь «перед вторжением в право частной собственности.»

Я так думаю, что опыт Конституции 1918 года нам ещё пригодится.

Головин Андрей Леонидович, в 1990—1993 гг. народный депутат ВС РСФСР, являлся членом Комиссии Совета Национальностей по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям, был одним из организаторов и председателем парламентской фракции "Смена—Новая политика"