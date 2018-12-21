Трагедия сомневающихся

Материал будет на заметку или около того. Потому что автор этих строк занят местными делами по уши, говоря без ложной скромности. Но вопрос настолько актуален, что автор не удержался высказаться даже в столь кратком формате, да не обессудит читатель.

В частности, новостной сайт «Аврора», близкий к сайту Хазина (автор вышел на первое через второе, по крайней мере) https://aurora.network/forum/topic/64125-pravitel-stvo-rf-stremitsja-k-tomu-chtoby-u-ljudey-ne-bylo-deneg#c-299065 недавно выставил такой опрос: «ДОПУСКАЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА К СОЦИАЛИЗМУ ИНАЧЕ КАК ПУТЕМ РЕВОЛЮЦИИ». И, соответственно, варианты ответов;

- да, мирное преобразование возможно

- нет, капитализм смывается кровью

- я против возврата к социализму

Вот вам образчик каши в голове даже критиков путинского режима, но слабых в левой идеологии. Это не столько их вина, сколько беда; но могущая привести к трагедии все равно, и уже в ближайшее время.

Говоря еще точнее, критика Кремля со стороны фронды Глазьев-Делягин-Хазин и Ко общеизвестна. Но, лишенная марксистских основ, оная тонет в омуте беспомощности даже со знанием экономической тактики, скажем так. К примеру, тот же опрос поставлен из рук вон плохо. Потому что социализм одерживает вверх над капитализмом ВСЕГДА с помощью революции! Еще раз – всегда и безо всяких «иначе». Но, видать, «революция» и «большая кровь» столь неразрывны в головах подобной публики, что «иначе» (без революции) - и ассоциируется с «мирным преобразованием» как вариантом ответа.

Но это глубоко неверно! Единственно, что удерживает от посылания лесом такой провокации, возможное полное неведение составителей в поднятом вопросе. Потому что и социалистическая революция будет - и мирное преобразование в такое время имеет огромные шансы на осуществление! Никакого антагонизма здесь нет.

Нагляднейший пример – Восточная Европа после второй мировой. Только, по мнению автора, та революция была не социалистической, а первично-уравнительной «военно-коммунистической», и в этой частности можно спорить – но принципиально целая формация сменилась с частной собственности на общественную где-то в пределах второй половины сороковых и без масштабной гражданской войны, и без «войны с оккупантами», и без интервенции бывших «союзников». А вот когда растущие производительные силы вступили в борьбу со старыми производственными отношениями («военно-коммунистическими») в конце семидесятых и далее – это уже совершенно другая история.

А что уж говорить о нынешнем историческом прогрессе! Касательно революции в России весьма вероятно, что и внутреннюю большую кровь удастся избежать, и интервенции не будет. Что, сами кремлевские чиновники и «либералы» будут воевать, если народ поднимется?!.. Да они дрыснут за границу моментально. А натовцы уже не те. Ну, явно не те. Поэтому социалистическая революция отнюдь не исключает мирное преобразование. Ровно наоборот – предполагает в гораздо большем числе случаев.

И непонимание этих основ (простота хуже воровства) подводит даже таких зубров, как Глазьев. Оный сотоварищи ратуют лишь за увеличение монетизации как основу экономического роста. Но путинский режим противодействует этому отнюдь не потому, что туп. Отнюдь - он, как тигр, чувствующий ловушку на тропе, и не ступает на нее. Его такими финтами не обмануть.

Потому что монетизация разнесет режим также, как высокооктановое топливо примитивный мотор. Поршни, кольца, клапана путинского государственного механизма расколотятся к черту. Ведь те же низкопроцентные кредиты поднимут резко выпуск продукции как предложение – а вот насчет спроса ОЧЕНЬ ДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВОПРОС, мягко выражаясь. Потому что профсоюзы ни к черту – полное дерьмо! Охрана труда со стороны правительственных органов – профанация! МРОТ – на уровне Папуа-Новой Гвинеи (или даже там больше). Социальные выплаты – доведены до плинтуса. А про внешние рынки и говорить нечего. Кто ж туда пустит, и вдобавок санкции как заранее выстроенный шлагбаум. Ну, и с какой стати инфляции-то не будет?!.. Очень даже будет, и быстрая, и гигантская. И никакие ваши РЕПО и прочая тмутотень не помогут, когда бардак пойдет в национальном масштабе. Коррупция не оставит от всех этих «проводок» и косточки. И люди в администрации знают это прекрасно. А им это надо?!... Риторический вопрос.

Но более того! Технологическое перевооружение и изменение структуры промышленности – даже начальное – подкосит и структуру занятности почти моментально. Вся скрытая безработица станет открытой с новым оборудованием из-за боязни конкуренции и выкидыванием физического труда на улицу; многие самозанятые обанкротятся, коль официальный и растущий мелкий бизнес начнет отбирать кусок хлеба; все «гиганты демократии» в виде Газпрома и Роснефти переругаются с «охамевшими» вмиг промышленниками с давлением на цены первых и сокращениями, и так далее и тому подобное. Если вавилонская башня «поедет» из-за толчка монетизации - остановить ее невозможно! В том-то и специфика путинского режима, что процессы распада будут опережать процессы созидания. То бишь, ни только проблемы спроса, но и проблемы безработицы мультиплицируются в гигантское социальное напряжение и крах режима. А последнему это надо?!.. Опять-таки риторический вопрос.

Поэтому и «парадокс», что путинская администрация понимает это (своя рубашка ближе к телу) – а Глазьев сотоварищи не видят за деревьями леса по причине мировоззренческого рабства; то есть, по причине кругооборота мышления лишь в капиталистической парадигме из-за боязни якобы кровавой революции. Но вот именно – а кто сказал, что социалистическая революция будет «кровавой»?!.. Это далеко не факт! А раз так – то и капиталистическая парадигма не нужна как таковая.

Если увидеть картину именно в целом, то истина проста, как медный пятак. К хорошему топливу нужен и хороший мотор. А что такое хороший мотор?.. Социализм! Такова уж специфика России. Насколько плох путинский режим как диагноз – настолько хорошо должно быть лечение как социалистическая революция. И в том-то и дело, что оная революция может быть мирной вполне – ну, вполне – на базе той же технологической революции и монетизации.

Только социалистический государственный механизм потянет большую монетизацию в наших реалиях. Только тогда процессы воспроизводства будут опережать процессы отмирания. Поэтому хочешь технологический прогресс в российских условиях – волей-неволей должен быть левым. Или одно – или другое.

Поэтому подобная узость мышления – и вышеприведенный опрос показывает это нагляднейшим образом - может привести к невольной трагедии запутавшихся. Даже искусство уже знает об этом, стоит вспомнить классические «Бег» с Баталовым или «Избранные» с Филатовым. Когда капиталистическая система начнет рушиться, запутавшиеся рискуют погибнуть вместе с ней якобы из-за боязни «большой крови». Но это глубоко неверно и глубоко ошибочно. Каждый год правления капитала – вот большая и настоящая кровь. И чем меньше сторонников социализма – тем больше крови.

Поэтому «революция», «экономический рост», так любимая некоторыми «монетизация» и «мирное преобразование» - синонимы. Это одно и то же.