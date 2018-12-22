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Московский листок

Почему левая оппозиция и либералы в России являются консервативными силами

Опубликовано 22.12.2018 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

социализм сталин лиералы
Почему левая оппозиция и либералы в России являются консервативными силами

Человечество развивается путем смены общественных формаций, каковы: рабовладение, феодализм, капитализм. В основе смены формаций лежит процесс развития способов производства.

Так как замещение одного способа производства другим совершается постепенно, то одновременно могут сосуществовать разные способы производства.

С каждым из способов производства связаны определенные классы. Эти классы ведут между собой политическую борьбу за лучшие для себя общественные отношения. Если класс борется за новые общественные отношения, то он прогрессивен, если борется за возврат прежних или сохранение отживающих производственных отношений, то он консервативен.

В современной России существуют две главные политические силы: либералы, которые пытаются выстроить в России рыночные отношения, и левые, коммунисты, которые стараются вернуть производственные отношения эпохи сталинизма. Обе формы отношений построены на наемной форме труда. 

Но организация промышленности, которая сложилась еще при Сталине, с ее высокой степенью централизации, уже несовместима ни со сталинской формой организации наемного труда, как показал развал СССР, ни с современными рыночными отношениями, что демонстрирует рост нищеты и недовольства населения экономическим курсом правительства.

Значит, обе политические силы консервативны. Прогрессивной будет та партия, которая поставит задачу отмены любой формы наемного труда, как ее сталинской модели, так и той, что выстраивают сегодня либералы.



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