Вперёд в 2019-й - без пенсий, но пока с бесплатным новогодним поздравлением президента!

Проводив проклятые девяностые, когда под вуалью либеральной демократии и свободного рынка осуществлялся беспримерный приватизационный грабёж советского наследия, россияне впали в глубокую эйфорию, вальсируя с режимом, обещавшим процветание и возрождение былого величия под маской патриотизма. Но под потугами пенсионной реформы маска сползла, и из-под неё выглянула до боли знакомая со студенческих скамей диамата капиталистическая харя - уже не в книжном отражении, а наяву. Процесс вставания с колен закончился болезненным геморроем.

Испытанный гражданами шок сопоставим разве что с состоянием рабочих после "Кровавого воскресенья", когда их, несущих петицию царю Николаю («А не повелишь, не отзовёшься на нашу мольбу, — мы умрём здесь, на этой площади, пред твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем!"), встретила ружейная стрельба. Величайший по мнению современников правитель в отечественной истории не только не остановил социальную катастрофу, но и стал откровенно поддерживать инициативы, направленные на то, чтобы словно содрать с простого человека последнюю шкуру: повышение НДС, введение мусорных тарифов, рост цен на топливо и т.д. Рейтинги президента стремительно полетели вниз, однако многие граждане ещё уверены, что борьба за справедливое пенсионное обеспечение не завершена, что глава государства - "свой" и рано или поздно встанет на сторону народа. Ещё больше людей считают, что достаточно заменить "плохого Путина" на условно "хорошего Навального (Грудинина)", и проблемы уйдут сами собой.

Как известно, если вы не занимаетесь политикой, то когда-нибудь политика займётся вами. Время это настало. К сожалению, население стало прозревать слишком поздно. Долгие десятилетия оно предпочитало доверять судьбу телевизионным ведунам и провидцам, равнодушно наблюдая за тем, как власть устраняет "буйных малых". Было радо обманываться мнимым успехам, потемкинским деревням, вракам про великое будущее. Мирилось с зачисткой недовольных, с раздроблением общества на всё более мелкие группки и группочки с единственной целью недопущения консенсуса против правящей партии. Бросалось за костями, кормилось с лопаты - счастливое одним уж тем, что соседям не доставалось. Массовый индивидуализм готов был достичь апогея, но гены, видимо, помешали. В 2018-м всё громче стало звучать возмущение роскошью и сверхпотребительством, оскорбительными на фоне миллионов работающих нищих и бесконечного сбора милостыни на лечение детей. Жители перестали прощать чиновникам перлы вроде "питайтесь макарошками" и "государство не просило вас рожать".

Однако пока мало кто сознаёт, что действия правительства продиктованы объективными факторами, ставшими логическим завершением трёх десятилетий никчемных попыток бездарной, жадной, коррумпированной элиты занять более-менее значимую нишу в конкуренции мировых держав. В современной России нет преимуществ высоких технологий и производительности труда как в США или Европе, нет мобилизующей идеологии как в СССР, нет достаточного количества населения как в Китае или других азиатских странах. Единственный козырь сверхэксплуатации, выразившийся в ничтожных размерах оплаты труда, почти полном сворачивании социальных программ, усиленном промывании мозгов, к настоящему моменту почти целиком использован. За четверть века буржуазная Россия догнала Америку по количеству миллиардеров и размерам пропасти между богатством и нищетой, но по степени дикости и презрения к человеческой жизни превзошла самые отсталые страны. Приведу всего два ярких свидетельства: 1) количество самоубийств в России в 4 раза выше чем в Европе, самоубийц у нас больше нежели умирающих от инфаркта миокарда; 2) вероятность умереть от неестественных причин у русского мужчины в 4,5 раза выше показателя развитых государств.

Одобренное депутатами, министрами и президентом повышение пенсионного возраста рассчитано оттянуть срок расплаты по счетам, но ни в коем разе не способно в принципе решить назревшие социально-экономические вопросы. Да, даже ценой пенсий и здоровья десятков миллионов трудящихся не способно! Можно дать слово самим чиновникам: "Трудовые ресурсы РФ к 2025г. сократятся на 5,4 млн. человек" (А.Силуанов); "Количество женщин репродуктивного возраста до 2032г. уменьшится на 28%" (М.Топилин), "С 2025г. естественная убыль населения превысит 400 тыс. человек ежегодно" (Росстат); "Демографическая ситуация одна из тяжелейших в мире" (М.Орешкин), "Общая убыль трудоспособного населения к 2030г. составит от 11 до 13 млн. человек" (ЦСР).

Никакие меры поддержки рождаемости не смогли переломить тенденцию, что в нынешней России нет и не предвидится даже естественного воспроизводства жизни. Россияне не могут заводить детей в условиях неопределённого будущего, отсутствия работы с нормальными зарплатой, продолжительностью рабочего дня и графиками занятости, отсутствия яслей, детсадов, непереполненных школ, доступных больниц с врачами. А теперь у них ещё отняли помощь старших поколений, что будут вынуждены горбатиться почти до 65 лет, а потом практически сразу - в "деревянный макинтош".

Запала пенсионной реформы хватит лет на десять, а дальше что? Повышение до семидесяти? До семидесяти пяти? С полной уверенностью можно прогнозировать, что на помощь "патриотам" придут мероприятия по привлечению мигрантов - при таком раскладе рабочие руки для капитала не имеют национальности. Хуже для них обстоятельство, что российский рынок всё менее привлекателен даже для выходцев из Узбекистана, темпы роста ВВП которого (5,3% в 2017г.) намного выше российского. Что ж, власти рады и китайцам, а уровень жизни, соотносимый с Лаосом и Гватемалой, вполне симпатичен для жителей Тропической Африки.

...Наступающий 2019-й год, безусловно, принесёт россиянам новые поборы. Где-то, к примеру, с домашних кошек налог вводить собрались. Правда, плату за отказ от аналогового телевидения перенесли на лето. Иначе было бы очень символично, если бы после предновогоднего обращения президента, всё ещё остающегося бесплатным, могли погаснуть экраны поклонников "телеящика". Однако сомнений, что Россия с грузом империализма на шее опускается на самое дно, уже нет у большинства россиян. Впрочем, и сил, новых лидеров и идей, позволяющих сопротивляться данному процессу, у деморализованного общества тоже пока нет. Появятся ли они в 2019-м - ключевой вопрос повестки дня.