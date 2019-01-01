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Московский листок

Итоги года и российские "левые"

Опубликовано 01.01.2019 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

социализм коммунисты левые
Итоги года и российские "левые"

«Простынь» не будет. Несмотря на обобщающий заголовок, все уместится в две страницы. Но вывод не понравится определенному типу «левых» все равно. Для правды много слов не надо.

Итоги года показали, что Путин и избрался на новый срок; и протащил медведевское правительство с пенсионной аферой; и победа Кожемяко покончила с протестами недовольных. А все это произошло потому - что российские «левые» так и не разобрались с крестиком и штанами. На словах одно – на деле другое. Болтология из серии «иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что» продолжается.

То есть – так «левые» выступают против Кремля ради чего в конечном итоге?!.. Ради буквального возвращения в прошлое, то есть ради реставрации буквально прошлого Советского Союза – или, наоборот, ради его модернизации?!.. Если последнее – но тогда это ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ отрицание хоть так, хоть этак! Тогда волей-неволей путинский режим становится объективным историческим переходным периодом к этому. Следовательно, должно произойти положительное отрицание и Советского Союза, и путинского ГМК. Берем опыт централизации от первого, определенный опыт предпринимательства и демократии от второго – и создаем оптимальное третье, свободное от недостатков предыстории. Ничего другого нет и быть не может.

Сейчас на меня набросятся мелкобуржуазные «леваки», которым на исторические закономерности начхать (но, как правило, стоит дать кусок, и оные успокаиваются почти мгновенно). А умные «левые», думающие категориями материализма, должны были определиться еще вчера. Что значит, я ненавижу путинский режим?!.. Этого мало. Этого мизерно мало. А ради чего ненавижу-то?!.. Ради ностальгического прошлого - или ради прогрессивного будущего?!.. Если второе – все, вы «попались», так сказать! Тогда вы должны признать временную НЕОБХОДИМОСТЬ путинского режима как переходного периода, готовящего предпосылки для такого будущего. А чтобы новое хотеть, а кирпичи для такого строительства в виде путинских реалий презирать – это маниловщина. Это антиисторизм. Мол, все было хорошо в Советском Союзе – потом бац, все куда-то улетучилось на Луну, ничего не знаю и знать не хочу, все нынешнее какая-то «черная дыра» - а потом опять бац, должен прилететь из космоса готовенький, с иголочки, социализм. Ну, хочецца, да нахалявку.

Но если это так, выходит, предпосылки социализма рождаются именно сейчас. Именно во время путинского режима. И что – вы по-прежнему только ненавидите эти предпосылки и этот режим, и ничего более?!.. Но тогда вы БАНАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАТОР, и нечего мозги пудрить. Тогда вы и страдаете политической импотенцией; и что, к сожалению, наблюдается до сих пор в стане российских «левых». И еще раз – совсем другое дело, когда вы рассматриваете историческое развитие как положительное отрицание. С удержанием всего полезного. Только тогда народ поддержит вас. Потому что это классово серьезно – а не мелкобуржуазно истерично.

Поэтому автор этих строк не собирается страдать подобной импотенцией. Он признает открыто и честно, что буквально прошлый Советский Союз выдохся к ядреной фене. Возвращения к такому состоянию – НЕ БУДЕТ! Реальные социалисты – ПРОТИВ ЭТОГО! Но тогда нечего крутить хвостом и надо признать, что путинский режим имеет определенные положительные черты в виде хотя бы развитого потребительского рынка и тому подобное. Но этого МАЛО! Уже чертовски мало, и путинский режим как временный переходный период выдохся даже в разы быстрее, чем Советский Союз. Поэтому ДАЛЬШЕ-ДАЛЬШЕ-ДАЛЬШЕ! Лучше-лучше-лучше! Выше-выше-выше с удержанием всего положительного и ныне. В этом весь исторический смысл – а не в бесконечном «левом» ностальгическом онанизме.

И автор этих строк говорил о чертах назревающего и реального социализма не раз. Во-первых, это социалистическое самоопределение наций вплоть до советских республик вместо нынешних несчастных областей. Хоть с прежним сталинским чрезмерным централизмом, хоть с нынешним путинским – пора заканчивать. Иначе регионы никогда не поднимутся с колен – а «провинция» и есть вся Россия, а не наоборот. Во-вторых, это всемерное развитие производственной демократии. Массы рабочих должны быть привлечены к управлению посредством фабзавкомов. Да, поначалу будет трудно – но затем даст гигантский результат. В-третьих, это всемерное развитие кооператорства и индивидуального предпринимательства как равный обмен трудом между городом и деревней. Это уже настолько очевидно, что и нечего повторяться. В-четвертых, это вычленение всего полезного в путинской внешней политике в виде возврата Крыма и хоть дохлого, но противоборства с западным глобализмом.

Но в том-то и дело, что трудящиеся не видят НИКАКОГО внятного ответа по этому поводу до сих пор. Ни хрена! Большинство российских «левых» выступает против режима – а ради чего?!.. Какая «левая» партия заявила, что она за дальнейшее самоопределение наций?!.. Никакая! Ноль! Кишка тонка. Какая партия признала честно неэквивалентный обмен трудом между городом и деревней в Советском Союзе?!.. Никакая! Ноль! Насчет четвертого, кстати, автор опосредованно, но похвалил Кагарлицкого в «Об Украине из Сибири», а потом выяснилось, что сей ученый муж, действительно, так никогда и не высказался по поводу Крыма четко и определенно. Так что даже с этой стороны имеются проблемы. Но тогда что остается в чистом остатке?!.. РЕСТАВРАЦИЯ буквально прошлого Союза. Еще раз, читайте по буквам – Р-Е-С-Т-А-В-Р-А-Ц-И-Я!!! Все! Ну и какого-такого таких «левых» поддерживать-то?!.. Выходит, на словах ля-ля-ля, все за будущий социализм – а как доходит до конкретики, жопу в горсть и в кусты. Одни увертки и болтология опять-таки наподобие «иди туда, не знаю, куда…»

Но тогда вот вам и итоги - Путин и Кожемяко на худой конец. Так, попугать попугали, конечно, чтобы режим не наглел – а дальше никакого просвета не видно с такими реакционными «левыми». Вот вам настоящие итоги года. Разумеется, такая правда будет колоть глаза многим российским «левым» - так что ж поделать. Федот мне друг, но истина дороже. Правда, она и в Африке правда. Вылезет наружу не сегодня, так завтра.



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