Находится президент Путин "в плену у мертвецов" или это мировоззрение питерского мещанина?

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».
Разумеется, такая новость не могла пройти мимо российского информационного сообщества. И конечно с предсказуемой реакцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией". И ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ТО, НА ЧТО ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Песков заметил, что Путин «вряд ли в курсе такой инициативы». Возможно, когда-нибудь потом, он «ознакомится и с этой информацией». Это произойдёт, когда Путину..."принесут дайджесты прессы для прочтения".
О как!!! Когда лично я слышу это слово - "дайджест" память меня автоматически переносит в 1981 год. Тогда президентом США стал бывший голливудский актёр Рональд Рейган о котором практически все СМИ тогда сообщали, что любимым, если не единственным чтивом Рональда был журнальчик "Ридерс Дайджест" издающийся в городке Плезантвиль, штат Нью Йорк. Журнальчик, кстати скверный. Или, так скажем - на любителя. С самим журнальчиком, много лет спустя познакомился и российский читатель. Но тут не об этом. Тут констатация факта, что президент одной из самых крупных стран мира, по территории хотя бы, получает информацию из папок с распечатками.
Песков: "Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге. Существуют телевизионные дайджесты, которые делаются уже на носителях электронных. Но и сам президент тоже в компьютере может посмотреть интернет". Так может??? Или информация о том, что происходит в мире и стране, информация, которая касается ТЕБЯ ЛИЧНО поступает только тогда, когда принесут распечатки с уже подобранной, строго дозированной и тщательно отредактированной информацией? Может ли президент РФ САМОСТОЯТЕЛЬНО эту информацию перепроверить? Песков утверждает, что да. Но так ли это? Песков, по утверждению самого Путина часто "несет пургу". Допустим, все же, что может. Хотя со слов того же Пескова у Президента нет смартфона. Поскольку "Пользование мобильным телефоном - это добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность, готовность выставлять все на всеобщий показ.Любой президент, тем более такой страны, как Россия, позволить себе этого не может".
Подобные заявления ничего кроме удивления вызвать не могут. Отличается ли принципиально, подчеркиваю ПРИНЦИПИАЛЬНО пользование мобильным телефоном и компьютером подключенным к интернету? Темнит, что то Песков, лукавит. Но, допустим, что этот более, чем сомнительный человек, работающий у Путина пресс-секретарем наступил на собственное горло и вдруг сказал святую и истинную правду. О чем это говорит? Это говорит о том, что в кресле президента России находится глубоко равнодушный и якобы профессионально непригодный человек (в наше время умение пользоваться интернетом, конечно не ахти какая доблесть, но все же дико представить себе даже клерка микроскопического значения не умеющего им владеть) поскольку пользование интернетом чиновника любого уровня необходимо ему не только, что бы в игрушки играть и на порносайты заходить, но и для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Сегодня президент страны не пользующийся интернетом - это как Сталин, не записанный в "Ленинку" и не читающий газету "Правда" и минимум дюжину других, включая иностранные и белогвардейские. Как-то не хочется верить, что президент РФ настолько сер и ограничен.
А, что если...? Хорошо помню, что по возвращении из крымского Фороса и Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна в один голос сетовали, что самой страшной для них пыткой за время "форосского сидения" была пытка, если так можно выразиться "отрезанности от внешнего мира, невозможности получения информации. Из-за чего они были вынуждены используя коротковолновый радиоприемник черпать все новости из передач зарубежных «радиоголосов". Впоследствии, в этой "жестокости" безосновательно обвинили покойного начальника "девятки", генерала Юрия Плеханова, чего не простили ему до самой его смерти, 10 июля 2002 года, лишив его орденов и званий.
Однако, в реальности, и даже со слов четы Горбачевых их "форосская блокада" была мало похожа даже на домашний арест. А вот странная беспомощность Путина наводит на вопросы. Особую пикантность, к тому же, придают вот уже несколько лет муссируемые слухи о "не настоящем" Путине, его странная личная жизнь - развод с женой, непонятный статус девушек, которые некоторыми СМИ подаются как "предполагаемые дочери Владимира Путина". И если человек, которого мы все знаем под именем Владимира Путина лишь говорящая голова не принимающая никаких решений, то неизбежно возникает вопрос: КТО ТОГДА? КТО ЭТО? ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГРУППА ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩАЯСЯ В ГУСТОЙ ТЕНИ? О которых практически нигде или ничего или очень мало пишут. Например, гражданин Михельсон, освещение которого явно не пропорционально его состоянию и весу. Или группа под управлением вечно энергичного Анатолия Чубайса. Это, разумеется гипотезы взятые из потолка. Но уже сама перспектива их наличия нисколько не радует .
Все же наиболее вероятное объяснение этому - особенности доморощенных «рукосуев» находящихся у власти и их способность делать все, через пятую точку. Когда из всех вариантов выбирается самый худший. Лично я склонен считать, что Путин действительно не пользуется интернетом. Но не из-за того, что не умеет. Еще как умеет. Не пользуется, и дайджесты никакие не читает - читать не любит ничего, а главное из-за своего глубокого равнодушия к стране, которую ему выпало случаем возглавить. Этот человек в своем мещанском мировоззрении, ограниченности и мелкими страстями очень напоминает, но далеко превзошел в этих малопочтенных качествах другого мещанина во власти - Николая Второго.
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:53
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:52
Долбойеоб, ты даже азов не понимаешь:
- Когда бордель перестает приносить доход,
то на улицу выгоняют блядей, а не = переставляют мебель!
Доктор=лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:41
Теперь вместе будут пастись, и серить вкруг.
Судьбааааааааааа...
Крокодил33 написал 06.03.2019 10:37
Искатель написал 06.03.2019 05:11
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&& написал 06.03.2019 02:00
- То таки это результат того, что бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины с примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками идейно подготовили и практически осуществили в СССР таки гав-ностройку и путину досталось то, что после их таки преступных действий от страны таки осталось - то таки да...
Таки надо взять Секиру Необоснованных Репрессий и с ней пойти и спросить с виновников - бесноватых и безумных, а не с каого-то путина, который, согласно Марксизму - только то и делает, что ВЫРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА - то таки да...
asdadasd написал 06.03.2019 02:00
asdasd написал 06.03.2019 01:58
фывфыв написал 06.03.2019 01:54
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&&&- написал 06.03.2019 01:53
- То таки с какой стати эти ублюдки вообще сюда лезут? У них там поли-цаи еще не всех тупых населюков перестреляли на улицах? То таки да-аа?
ФЫВФЫВФ написал 06.03.2019 01:51
Грамши написал 05.03.2019 19:48
Слоняра написал 05.03.2019 17:38
насреддин
... 2. Про изоляцию путина. А кто такой путин? Только не говорите мне, что это всенародно избранный президент. На это вопрос нам ответит известный всем непотопляемый член ельцинской семьи и "рыбколов".
- А Путин, извините, он – менеджер? Или он сам принимает решения?
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Я бы еще добавил к ответу на вопрос: "Кто такой Путин?" Путин это тот, кого давно ждет неминуемая участь дуче Муссолини, который, как известно, был повешен партизанами-антифашистами на суку вниз головой вместе со своей пассией.И это будет не жестокость в отношении него, а очень справедливо, если не сказать, что даже чересчур мягко и гуманно!
насреддин написал 05.03.2019 16:57
2. Про изоляцию путина. А кто такой путин? Только не говорите мне, что это всенародно избранный президент. На это вопрос нам ответит известный всем непотопляемый член ельцинской семьи и "рыбколов".
- А Путин, извините, он – менеджер? Или он сам принимает решения?
- Президент России – это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий. Заметили, как заработал госаппарат в Белом Доме, как работает прокуратура, суды, спецслужбы, как работают российские телеканалы и газеты? Просто блестяще! Все помогает экономике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще недавно. Под это можно давать деньги, что мы и делаем.
- «Мы» - это крупный бизнес?
- «Мы» - это российская реальная власть. Крупный бизнес – это часть нашей технологии.
- Если не секрет, кто входит в Ваш круг?
- Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения. Вопреки тем попыткам играть на популизме того времени, которых было огромное количество – и в политике, и в экономике России. Чаще всего были просто неграмотные и просто глупые шаги…
Далее он называет несколько фамилий, но, люди могут меняться, а смысл остается. Страной руководит хунта из числа приближенных ельцина. И именно они поменяли своего сдохшего пахана на "проект путин" и накачали эту моль до размеров слона.
Алик написал 05.03.2019 16:37
Василий Балалайкин написал 05.03.2019 15:27
Александр Загонов 4 написал 05.03.2019 15:10
СуперКарго написал 05.03.2019 13:36
Жщожщожо написал 05.03.2019 11:36
И?
Чет путное, окромя мещанства - язык в ж.?
свободен
Хоп! написал 05.03.2019 10:36
НЕ конспирология.Просто другой интерпретации факта-не существует.Это- одна единственная.Верная.