Находится президент Путин "в плену у мертвецов" или это мировоззрение питерского мещанина?

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

Разумеется, такая новость не могла пройти мимо российского информационного сообщества. И конечно с предсказуемой реакцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией". И ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ТО, НА ЧТО ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Песков заметил, что Путин «вряд ли в курсе такой инициативы». Возможно, когда-нибудь потом, он «ознакомится и с этой информацией». Это произойдёт, когда Путину..."принесут дайджесты прессы для прочтения".

О как!!! Когда лично я слышу это слово - "дайджест" память меня автоматически переносит в 1981 год. Тогда президентом США стал бывший голливудский актёр Рональд Рейган о котором практически все СМИ тогда сообщали, что любимым, если не единственным чтивом Рональда был журнальчик "Ридерс Дайджест" издающийся в городке Плезантвиль, штат Нью Йорк. Журнальчик, кстати скверный. Или, так скажем - на любителя. С самим журнальчиком, много лет спустя познакомился и российский читатель. Но тут не об этом. Тут констатация факта, что президент одной из самых крупных стран мира, по территории хотя бы, получает информацию из папок с распечатками.

Песков: "Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге. Существуют телевизионные дайджесты, которые делаются уже на носителях электронных. Но и сам президент тоже в компьютере может посмотреть интернет". Так может??? Или информация о том, что происходит в мире и стране, информация, которая касается ТЕБЯ ЛИЧНО поступает только тогда, когда принесут распечатки с уже подобранной, строго дозированной и тщательно отредактированной информацией? Может ли президент РФ САМОСТОЯТЕЛЬНО эту информацию перепроверить? Песков утверждает, что да. Но так ли это? Песков, по утверждению самого Путина часто "несет пургу". Допустим, все же, что может. Хотя со слов того же Пескова у Президента нет смартфона. Поскольку "Пользование мобильным телефоном - это добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность, готовность выставлять все на всеобщий показ.Любой президент, тем более такой страны, как Россия, позволить себе этого не может".

Подобные заявления ничего кроме удивления вызвать не могут. Отличается ли принципиально, подчеркиваю ПРИНЦИПИАЛЬНО пользование мобильным телефоном и компьютером подключенным к интернету? Темнит, что то Песков, лукавит. Но, допустим, что этот более, чем сомнительный человек, работающий у Путина пресс-секретарем наступил на собственное горло и вдруг сказал святую и истинную правду. О чем это говорит? Это говорит о том, что в кресле президента России находится глубоко равнодушный и якобы профессионально непригодный человек (в наше время умение пользоваться интернетом, конечно не ахти какая доблесть, но все же дико представить себе даже клерка микроскопического значения не умеющего им владеть) поскольку пользование интернетом чиновника любого уровня необходимо ему не только, что бы в игрушки играть и на порносайты заходить, но и для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Сегодня президент страны не пользующийся интернетом - это как Сталин, не записанный в "Ленинку" и не читающий газету "Правда" и минимум дюжину других, включая иностранные и белогвардейские. Как-то не хочется верить, что президент РФ настолько сер и ограничен.

А, что если...? Хорошо помню, что по возвращении из крымского Фороса и Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна в один голос сетовали, что самой страшной для них пыткой за время "форосского сидения" была пытка, если так можно выразиться "отрезанности от внешнего мира, невозможности получения информации. Из-за чего они были вынуждены используя коротковолновый радиоприемник черпать все новости из передач зарубежных «радиоголосов". Впоследствии, в этой "жестокости" безосновательно обвинили покойного начальника "девятки", генерала Юрия Плеханова, чего не простили ему до самой его смерти, 10 июля 2002 года, лишив его орденов и званий.

Однако, в реальности, и даже со слов четы Горбачевых их "форосская блокада" была мало похожа даже на домашний арест. А вот странная беспомощность Путина наводит на вопросы. Особую пикантность, к тому же, придают вот уже несколько лет муссируемые слухи о "не настоящем" Путине, его странная личная жизнь - развод с женой, непонятный статус девушек, которые некоторыми СМИ подаются как "предполагаемые дочери Владимира Путина". И если человек, которого мы все знаем под именем Владимира Путина лишь говорящая голова не принимающая никаких решений, то неизбежно возникает вопрос: КТО ТОГДА? КТО ЭТО? ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГРУППА ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩАЯСЯ В ГУСТОЙ ТЕНИ? О которых практически нигде или ничего или очень мало пишут. Например, гражданин Михельсон, освещение которого явно не пропорционально его состоянию и весу. Или группа под управлением вечно энергичного Анатолия Чубайса. Это, разумеется гипотезы взятые из потолка. Но уже сама перспектива их наличия нисколько не радует .

Все же наиболее вероятное объяснение этому - особенности доморощенных «рукосуев» находящихся у власти и их способность делать все, через пятую точку. Когда из всех вариантов выбирается самый худший. Лично я склонен считать, что Путин действительно не пользуется интернетом. Но не из-за того, что не умеет. Еще как умеет. Не пользуется, и дайджесты никакие не читает - читать не любит ничего, а главное из-за своего глубокого равнодушия к стране, которую ему выпало случаем возглавить. Этот человек в своем мещанском мировоззрении, ограниченности и мелкими страстями очень напоминает, но далеко превзошел в этих малопочтенных качествах другого мещанина во власти - Николая Второго.