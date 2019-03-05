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Московский листок

Находится президент Путин "в плену у мертвецов" или это мировоззрение питерского мещанина?

Опубликовано 05.03.2019 автором Батыр Мухамедов в разделе комментариев 20

путин выборы царь кремль
Находится президент Путин "в плену у мертвецов" или это мировоззрение питерского мещанина?

Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». 

Разумеется, такая новость не могла пройти мимо российского информационного сообщества. И конечно с предсказуемой реакцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией". И ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ТО, НА ЧТО ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Песков заметил, что Путин «вряд ли в курсе такой инициативы». Возможно, когда-нибудь потом, он «ознакомится и с этой информацией». Это произойдёт, когда Путину..."принесут дайджесты прессы для прочтения". 

О как!!! Когда лично я слышу это слово - "дайджест" память меня автоматически переносит в 1981 год. Тогда президентом США стал бывший голливудский актёр Рональд Рейган о котором практически все СМИ тогда сообщали, что любимым, если не единственным чтивом Рональда был журнальчик "Ридерс Дайджест" издающийся в городке Плезантвиль, штат Нью Йорк. Журнальчик, кстати скверный. Или, так скажем - на любителя. С самим журнальчиком, много лет спустя познакомился и российский читатель. Но тут не об этом. Тут констатация факта, что президент одной из самых крупных стран мира, по территории хотя бы, получает информацию из папок с распечатками. 

Песков: "Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге. Существуют телевизионные дайджесты, которые делаются уже на носителях электронных. Но и сам президент тоже в компьютере может посмотреть интернет". Так может??? Или информация о том, что происходит в мире и стране, информация, которая касается ТЕБЯ ЛИЧНО поступает только тогда, когда принесут распечатки с уже подобранной, строго дозированной и тщательно отредактированной информацией? Может ли президент РФ САМОСТОЯТЕЛЬНО эту информацию перепроверить? Песков утверждает, что да. Но так ли это? Песков, по утверждению самого Путина часто "несет пургу". Допустим, все же, что может. Хотя со слов того же Пескова у Президента нет смартфона. Поскольку "Пользование мобильным телефоном - это добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность, готовность выставлять все на всеобщий показ.Любой президент, тем более такой страны, как Россия, позволить себе этого не может". 

Подобные заявления ничего кроме удивления вызвать не могут. Отличается ли принципиально, подчеркиваю ПРИНЦИПИАЛЬНО пользование мобильным телефоном и компьютером подключенным к интернету? Темнит, что то Песков, лукавит. Но, допустим, что этот более, чем сомнительный человек, работающий у Путина пресс-секретарем наступил на собственное горло и вдруг сказал святую и истинную правду. О чем это говорит? Это говорит о том, что в кресле президента России находится глубоко равнодушный и якобы профессионально непригодный человек (в наше время умение пользоваться интернетом, конечно не ахти какая доблесть, но все же дико представить себе даже клерка микроскопического значения не умеющего им владеть) поскольку пользование интернетом чиновника любого уровня необходимо ему не только, что бы в игрушки играть и на порносайты заходить, но и для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Сегодня президент страны не пользующийся интернетом - это как Сталин, не записанный в "Ленинку" и не читающий газету "Правда" и минимум дюжину других, включая иностранные и белогвардейские. Как-то не хочется верить, что президент РФ настолько сер и ограничен. 

А, что если...? Хорошо помню, что по возвращении из крымского Фороса и Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна в один голос сетовали, что самой страшной для них пыткой за время "форосского сидения" была пытка, если так можно выразиться "отрезанности от внешнего мира, невозможности получения информации. Из-за чего они были вынуждены используя коротковолновый радиоприемник черпать все новости из передач зарубежных «радиоголосов". Впоследствии, в этой "жестокости" безосновательно обвинили покойного начальника "девятки", генерала Юрия Плеханова, чего не простили ему до самой его смерти, 10 июля 2002 года, лишив его орденов и званий.

Однако, в реальности, и даже со слов четы Горбачевых их "форосская блокада" была мало похожа даже на домашний арест. А вот странная беспомощность Путина наводит на вопросы. Особую пикантность, к тому же, придают вот уже несколько лет муссируемые слухи о "не настоящем" Путине, его странная личная жизнь - развод с женой, непонятный статус девушек, которые некоторыми СМИ подаются как "предполагаемые дочери Владимира Путина". И если человек, которого мы все знаем под именем Владимира Путина лишь говорящая голова не принимающая никаких решений, то неизбежно возникает вопрос: КТО ТОГДА? КТО ЭТО? ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГРУППА ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩАЯСЯ В ГУСТОЙ ТЕНИ? О которых практически нигде или ничего или очень мало пишут. Например, гражданин Михельсон, освещение которого явно не пропорционально его состоянию и весу. Или группа под управлением вечно энергичного Анатолия Чубайса. Это, разумеется гипотезы взятые из потолка. Но уже сама перспектива их наличия нисколько не радует . 

Все же наиболее вероятное объяснение этому - особенности доморощенных «рукосуев» находящихся у власти и их способность делать все, через пятую точку. Когда из всех вариантов выбирается самый худший. Лично я склонен считать, что Путин действительно не пользуется интернетом. Но не из-за того, что не умеет. Еще как умеет. Не пользуется, и дайджесты никакие не читает - читать не любит ничего, а главное из-за своего глубокого равнодушия к стране, которую ему выпало случаем возглавить. Этот человек в своем мещанском мировоззрении, ограниченности и мелкими страстями очень напоминает, но далеко превзошел в этих малопочтенных качествах другого мещанина во власти - Николая Второго.



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Всего комментариев к статье: 20
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Re: Re: Да-да, только так и не иначе!( слоняре
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:53
...выгоняют БЛЯАДЕЙ, а не переставляют мебель!
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Re: Да-да, только так и не иначе!( слоняре
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:52
Бляать! Смотрю, Я, на таких, вот, вумно-ГГГГГГрозных(!!!) идиотов и понимаю, что такая, вот = Мyдило( тебе более в тему такой лэйбл, а не "слоняра"),- сидит только и в свой просцаный диванчЕг взбзднув старается такую личиночку отложить.
Долбойеоб, ты даже азов не понимаешь:
- Когда бордель перестает приносить доход,
то на улицу выгоняют блядей, а не = переставляют мебель!
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В полкУ баранов = прибыло!
Доктор=лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 11:41
Родственник штоле, на зеленя по выпасу на высерок из-под чОбана приблеял.
Теперь вместе будут пастись, и серить вкруг.
Судьбааааааааааа...
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Батыр Мухамедов это прикол? Но мысли здравые.
Крокодил33 написал 06.03.2019 10:37
Путин два часа на тренажерах и еще плавает, так бедолага устает на галерах, какая там работа?
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Какие счета искать?
Искатель написал 06.03.2019 05:11
Путин сам сказал, где у него счета - в банке "Россия" (тот, который финансирует "эхо Мацы"). Туда переводится его зарплата. Во времена Ельцина размер составлял 10 млн. рублей, сейчас больше. Но для Путина это мелочь - по конституции все его хотелки (вместе с семьей) пожизненно оплачиваются из гособщака. Машка во Франции на авто какого-то бомжа чуть зашибла, ее арестовали, для "отмазки" пришлось купить пару Мистралей у Франции по цене 2 МЛРД ЕВРО за штуку. Однако, их сбагрили Египту за 1 доллар )).
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Потому, что датская сторонка - Для народа хуже, чем тюрьма!
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&& написал 06.03.2019 02:00
"И если человек, которого мы все знаем под именем Владимира Путина лишь говорящая голова не принимающая никаких решений, то неизбежно возникает вопрос: КТО ТОГДА? КТО ЭТО? ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГРУППА ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩАЯСЯ В ГУСТОЙ ТЕНИ?"
- То таки это результат того, что бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины с примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками идейно подготовили и практически осуществили в СССР таки гав-ностройку и путину досталось то, что после их таки преступных действий от страны таки осталось - то таки да...
Таки надо взять Секиру Необоснованных Репрессий и с ней пойти и спросить с виновников - бесноватых и безумных, а не с каого-то путина, который, согласно Марксизму - только то и делает, что ВЫРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА - то таки да...
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asdasd
asdadasd написал 06.03.2019 02:00
Потому, что датская сторонка - Для народа хуже, чем тюрьма!----Опарыши любят говно это понятно.
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asdasd
asdasd написал 06.03.2019 01:58
Не зря путин платит Соловьеву миллион доларов, ой, не зря.-----Ну ладно может соловьев и не совсем бездарен конечно,но ватное мясо не и за пропоганды сходит с ума,а просто потому,что они ЗОМБИ-БИОРОБОТЫ в сути своей.Соловьев вприцнипе неплохо ведет программы,но та пропаганда,что они делают дебильная дешевая хуйня примитивная и тупая!Человек разумный в это говно не поверит тем более НА ФОНЕ уебищности быта в рф и тотальной корупции вперемешку с компрадорством двойными гражданствами....
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фывфыв
фывфыв написал 06.03.2019 01:54
Не зря путин платит Соловьеву миллион доларов, ой, не зря. Тот стоит даже больше, судя по результату. -----Соловьев бездарный скот и шлюха он дерьма не стоит.Результат не от их дебильной пропаганды которой верит не станет даже жопа страуса.Народ зомбируеться на ментальном уровне паразитами сознания бесами,а пропаганда прикрытие я же не ведусь на этих придурков с тв....Сколько эти твари не распинались бы я знаю,что РФ дерьмовая помойка,а не страна а правят там компрадоры и жиды....
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Потому, что датская сторонка - Для народа хуже, чем тюрьма!
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&&&- написал 06.03.2019 01:53
"Члены Палаты представителей Вэл Демингс (Val Demings) и Элайз Стефаник (Elise Stefanik) внесли законопроект, требующий от разведструктур собрать и представить данные о финансовом состоянии Путина и его окружения. Свою инициативу они назвали &#171;Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина&#187;. "
- То таки с какой стати эти ублюдки вообще сюда лезут? У них там поли-цаи еще не всех тупых населюков перестреляли на улицах? То таки да-аа?
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ЫВФЫВФЫВ
ФЫВФЫВФ написал 06.03.2019 01:51
Не понял, - "мертвецы", у которых вован "в плену", эт хто? Евреи?----ЭТО БЕСЫ толкьо он с ними заодно....Этим миром правят твари бесы паразиты сознания....
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Грамши написал 05.03.2019 19:48
По этому клоуну трибунал плачет за измену Советской Родине а ему письма пишут.Цирк да и только.Нашли защитника."Вор должен сидеть в тюрьме".Вот как надо.
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Да-да, только так и не иначе!
Слоняра написал 05.03.2019 17:38
(без названия)
насреддин
... 2. Про изоляцию путина. А кто такой путин? Только не говорите мне, что это всенародно избранный президент. На это вопрос нам ответит известный всем непотопляемый член ельцинской семьи и "рыбколов".
- А Путин, извините, он &#8211; менеджер? Или он сам принимает решения?
*********
Я бы еще добавил к ответу на вопрос: "Кто такой Путин?" Путин это тот, кого давно ждет неминуемая участь дуче Муссолини, который, как известно, был повешен партизанами-антифашистами на суку вниз головой вместе со своей пассией.И это будет не жестокость в отношении него, а очень справедливо, если не сказать, что даже чересчур мягко и гуманно!
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(без названия)
насреддин написал 05.03.2019 16:57
1. По деньгам. Нет никакого смысла искать деньги путина на каких-то счетах. Нет у него своих счетов. Его деньги лежат кеэшем в укромном месте. Про счета выскажу такую версию - часть денег на счетах олигархов и подставных лиц, типа виолончелиста, это доля путина. Запад может попробовать вычислить эту долю, но гораздо продуктивнее было бы конфисковать эти счета полностью. Не жалко, в Россию эти деньги уже не вернуть.
2. Про изоляцию путина. А кто такой путин? Только не говорите мне, что это всенародно избранный президент. На это вопрос нам ответит известный всем непотопляемый член ельцинской семьи и "рыбколов".
- А Путин, извините, он &#8211; менеджер? Или он сам принимает решения?
- Президент России &#8211; это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий. Заметили, как заработал госаппарат в Белом Доме, как работает прокуратура, суды, спецслужбы, как работают российские телеканалы и газеты? Просто блестяще! Все помогает экономике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще недавно. Под это можно давать деньги, что мы и делаем.
- &#171;Мы&#187; - это крупный бизнес?
- &#171;Мы&#187; - это российская реальная власть. Крупный бизнес &#8211; это часть нашей технологии.
- Если не секрет, кто входит в Ваш круг?
- Какой же секрет? Все те, кто последовательно объединился вокруг первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, кто взял на себя смелость принимать тяжелые экономические и социальные решения. Вопреки тем попыткам играть на популизме того времени, которых было огромное количество &#8211; и в политике, и в экономике России. Чаще всего были просто неграмотные и просто глупые шаги&#8230;
Далее он называет несколько фамилий, но, люди могут меняться, а смысл остается. Страной руководит хунта из числа приближенных ельцина. И именно они поменяли своего сдохшего пахана на "проект путин" и накачали эту моль до размеров слона.
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Ленивый мещанин равнодушно наворовал 400 миллиардов
Алик написал 05.03.2019 16:37
Не зря путин платит Соловьеву миллион доларов, ой, не зря. Тот стоит даже больше, судя по результату.
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Re: "В плену у мертвецов".
Василий Балалайкин написал 05.03.2019 15:27
Книга Эдуарда Лимонова о событиях 2001-2003 г.г. арест, следствие и тюрьма. Лимонов считал свои злоключения пленом во власти той клики, что захватила Россию. В традиции левых, особенно Латинской Америки называть реакционеров, таких, которые стоят за Путиным "мертвецами", "мумиями".
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(без названия)
Александр Загонов 4 написал 05.03.2019 15:10
То, что путин просто марионетка, иным следовало бы понять еще лет двадцать тому назад, когда была опубликована его биография - биография "шестерки", которые в лидеры не выходят.
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(без названия)
СуперКарго написал 05.03.2019 13:36
Говоря о сходстве Путина с Николашкой Намбер Ту аффтар намекает, что Вова может закончить также как Николашка?
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(без названия)
Жщожщожо написал 05.03.2019 11:36
Не понял, - "мертвецы", у которых вован "в плену", эт хто? Евреи?
И?
Чет путное, окромя мещанства - язык в ж.?
свободен
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(без названия)
Хоп! написал 05.03.2019 10:36
Совершенно верно аффтырь.Так и есть.Простая логика.Железная.Констатация факта.
НЕ конспирология.Просто другой интерпретации факта-не существует.Это- одна единственная.Верная.
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