Левым ничего не светит

Меня решили покритиковать с левых позиций (https://forum-msk.org/material/economic/15475321.html). Отвечаю по существу.
Главная социалистическая перспектива – это новая индустриализация с несколькими формами собственности (включая и частную). Только тогда у левых появится массовая социальная база – рабочие и инженеры. База подлинная, не чета нынешнему люмпену, нестойкому и дурному, лишь ненавидящему богатых, но неспособному к организованному действию и сплочению. Потому Максим Калашников продолжит носить футболки с символикой «СССР»: вы на нее монополии не имеете. Левацкий фундаментализм погубил мой любимый Советский Союз. Не хочу его допускать. Он мне столь же ненавистен, как и либеральный. Моя перспектива – Нейромир, неосоветская власть, описана в книге «Будущее человечества». Сперва прочтите – потом обвинения кидайте.
В экономике вы ничего не понимаете. Везде, где правили левые догматики, они проиграли мир и завалили экономику, не сумев решить элементарных задач. Китайские коммунисты наплевали на левые догмы и допустили многоукладную экономику с частной собственностью. Ее уже допустили на Кубе. Рыночные реформы и в КНДР пошли. Оно и понятно – людей измотали левые «прелести» в виде изматывающего душу дефицита и запущенных городов. Попытка построить экономику без частного сектора равносильна потугам создать механизм без колес и шестеренок, от коих отказались по религиозным соображениям. Простите, но к догматикам не отношусь. Уже видел, как бюрократизированная и монополизированная экономика довела страну до ручки. Больше мне такого не надо.
***
Предлагаемая связка «кооперативы-советские муниципалитеты-советские республики» еще нигде не проходила проверки практикой. Да и если она будет (без частного сильного сектора), то в результате приведет к производству товаров скверного качества по завышенным ценам (раздуты издержки). Да и к монополизму. Импортные товары снова окажутся и дешевле, и лучше. Кто вам мешает создавать кооперативы в рамках предлагаемой мною смешанной протекционистской экономики? Доказывайте на практике, что они – лучше и эффективнее частных предприятий. Пусть появляются тысячи таких, как Чартаев. Опыт показывает, что крепкий частник стократ эффективнее наемного директора или нестройного «колхоза». Применение механизмов участия трудовых коллективов в управлении предприятием отлично применяется и в частном секторе.
Кстати, от монополизации частного сектора спасает развитая антимонопольная политика. Вы о ней не слышали? Связка «производство – передовое образование» прекрасно работает и в смешанной экономике (посмотрите на практику Питерского тракторного завода и Череповецкого литейно-механического). А новая Советская власть информационной эры описана в книге «Будущее человечества»: не ломитесь в открытую дверь.
Зато мой оппонент ни слова не говорит ни о протекционизме (обязательное условие подъема национальной индустрии), ни об активной промышленной политике, рисуя децентрализованную левацкую утопию. Что лишний раз говорит о том, что в экономике леваки понимают не больше, чем хряк – в апельсинах. Вы витаете в теоретических облаках, мы – стоим на твердой земле и опираемся на практический опыт управления успешных промышленников.
Так что следую своим курсом, пренебрегая воплями догматиков. Равно левых и либеральных. Ибо остаюсь сторонником Третьего пути. Вы же, товарищи левые, в отсутствие сильного реального сектора, похожи на тех, кто много лает, но укусить не может. Нет у вас организованных отрядов поддержки. И на этом этапе национальные русские промышленники-протекционисты – ваши объективные союзники. А вы на них кидаетесь – и остаетесь бессильными карликовыми группками.
От редакции: Мы всегда приветствуем полемику на наших страницах, особенно полемику содержательного характера, не между непримиримыми противниками, которые по определению никогда не договорятся, а именно между союзниками или возможными союзниками - именно тут в спорах рождается истина.
Тезис о росте социальной базы левых в процессе реиндустриализации абсолютно верен, но он идет "от обратного" - чтобы рабочие и ИТР обратились к левым, должна стать для них нестерпимой капиталистическая эксплуатация. То есть на каком-то этапе левые должны помочь капиталистам-промышленникам выстроить эту систему капиталистической эксплуатации?
Мы же, наверно, понимаем, что целью предпринимателей-промышленников является в конечном счете прибыль, а не их неуемное желание производить комбайны или ботинки для трудящихся. А откуда берется прибыль при капиталистическом производстве, если не от присвоения прибавочного продукта? Хотя возможно, что такой левый как Маркс и ничего не соображал в экономике...
Можно ли построить производство без эксплуатации? В капиталистической системе нет, тут как в сексе, один сверху, другой снизу, а чтобы "оба сверху" не получится.
Каковы же должны быть отношенияч левых к "национальным русским промышленникам-протекционистам"? В плане индустриального развития и борьбы с компрадорским деградантстким режимом - все понятно, отношенияч могут быть союзными. А как быть с проблемой капиталистической эксплуатации трудящихся? Могут ли левые помогать капиталистам выстраивать систему эксплуатации, но при этом рассчитывать на понимание собственной социальной базы?
Если, конечно, "национальные русские промышленники-протекционисты" пустят левых на свои предприятия для работы с трудящимися, это один вопрос. Но тогда придется решать параллельно вопрос о добровольном ограничении отчуждаемой прибыли - если прибыль, пусть и полученная путем эксплуатации, очевидным образом пойдет на цели развития - открыто, и в первую очередь открыто перед трудовывми коллективами, это один вопрос. Если процесс отуждения будет идти по принципу "я начальник, ты дурак!" - это другое.
Собственно, речь о том, до какой степени готовы "национальные русские промышленники-протекционисты" допустить производственное самоуправление и рабочий контроль на предприятиях. И готовы ли вообще?
Анатолий Баранов
Друг трудящихся написал 07.03.2019 18:24
Исключение - Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, но там власть коммунистов образовалась путем оккупации, а не революции.
Нет никакой связи между коммунизмом и рабочим классом.
Отдельные коммуняки это признают.
Но тогда пусть честно скажут - в чем социальные корни коммунизма? (если они вообще имеются) И ради каких групп населения они хотят вернуться к власти?
Вот на эту тему коммуняки категорически не хотят говорить. И не только на эту.
Мальчик,ты очень юный ,чтобы написал 07.03.2019 18:19
Третий путь - это написал 07.03.2019 18:12
Вот что ты предлагаешь,фуфолог.
Друг трудящихся написал 07.03.2019 18:05
Ты это понял, кретин и недоумок?
Ты это понял. Но ты тут выполняешь "партийное поручение", поэтому правда тебе не интересна.
Ты всего лишь посаженный за клавиатуру сопливый зюганыш, или же вечно пьяный отставной совковоый майор, попавший под сокращение в начале 90-х.
Кого ты тут лечишь, придурок?
Нет никакой "власти рабочих". Есть власть коммунистов, которые ни разу не рабочие. Твой вонючий Ленин на каком заводе работал?
Нервишки надо лечить написал 07.03.2019 17:58
И да,там работали профессионалы - такие же как и в других органах государства,такие же профессионалы как токари и фрезеровщики на заводах.
Чего же здесь непонятного?
Иль ты рассказываешь о периоде установления власти буржуазии - так это совсем другая тема.
Друг трудящихся написал 07.03.2019 17:39
Они выполняют эти функции,являясь орудием государства диктатуры пролетариата.
Пример организации органов СССР - вам для понимания,что от станков никакого не отрывают.
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Я в курсе, что такое СССР. Я в СССР двух детей вырастил.
В каком месте в СССР была "диктатура пролетариата" - не заметил. Страной правила чиновная мразота, военщина и чекисты, пропагандисты и демагоги.
Ни одного пролетария в Политбюро не было.
И в советской ментовке не было никаких вооруженных рабочих". Там были менты. И хорошо, потому что "вооруженный рабочий" для такой работы не сгодился бы.
Для ентого в социалистическом государстве написал 07.03.2019 17:30
Они выполняют эти функции,являясь орудием государства диктатуры пролетариата.
Пример организации органов СССР - вам для понимания,что от станков никакого не отрывают.
Друг трудящихся написал 07.03.2019 17:17
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Если рабочему дать оружие, дать власть и дать время для исполнения властных полномочий, то его надо будет отрывать от станка, от конвейера, от баранки автомобиля или рычагов экскаватора.
Он уже не будет рабочим.
Рабочий, оторванный от станка, выполняющий полицейские (армейские) функции, обойдется обществу не дешевле, чем сыновья этого рабочего, надевшие полицейскую (армейскую) форму на профессиональной основе.
Ты правильно назвал себя тупым.
В основе марксизма - тупость, тупизна и тупистика.
Или диктатура пролетариата,или диктатура буржуазии написал 07.03.2019 17:14
Чтобы это понять достаточно прочесть учебник по политэкономии,умный ты наш.
Друг трудящихся написал 07.03.2019 17:05
Тут три варианта.
1) Иностранный капитал (который позволит привлечь иностранные трудовые ресурсы) и иностранные технологии. Вариант закрыт из-за нынешней внешней политики.
2) Собственные трудовые ресурсы и иностранные технологии (как при Сталине). Вариант закрыт, потому что собственные трудовые ресурсы для индустриализации закончились в начале 60-х годов, а к иностранным технологиям путь закрыт. Это против Сталина никто санкций не вводил, даже наоборот, а сейчас все намного хуже.
3) Собственные трудовые ресурсы и собственные технологии. Нет ни того, ни другого.
Какой вывод? "Политика - искусство возможного" (Отто фон Бисмарк).
Ест и русская пословица на эту тему: "По одежке протягивай ножки".
Помню, как в армии говорили: "Ничто так не разлагает дисциплину, как заведомо невыполнимые задачи".
Тупой написал 07.03.2019 16:49
между прочим написал 07.03.2019 16:14
МК льстит левым как может.
Типа, но не очень влиятельные, так это потому, что пролетариата мало, а не потому что некомпетентные самозванцы.
В царской России пролетариата было много?
А Баранов ему в "благодарность", типа не будем призывать рабочих слушаться эксплуататоров.
А рабочие вас слушают? Рабочие как раз капиталистов слушают и на них работают.
Тов. Тамсямский написал 07.03.2019 16:08
125 написал 07.03.2019 15:48
великий оптимист написал 07.03.2019 15:44
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про реальный коммунизм читать Игорь Лавровский "Перенастройка. Россия против Америки".
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коммунизм оказался вовсе не про гуманизм. взошел коммунизм сталинскими пятилетками, нацистским проектом гитлеровцев И (повторяю - И) ядерным грибом над Хиросимой. такие разные, и все коммунизмы. советский коммунизм был гуманистическим, и потому на нас смотрел весь мир с надеждой. но сам по себе коммунизм победил ВЕЗДЕ - как ведущая роль государства и его финансов в развитии экономики. и только путинские дятлы (скорее причем дятлихи - пенсионерки) в рашке, когда они убили СССР, убили не только гуманизм в России, но и более нижнюю и фундаментальную, ВСЕММИРНУЮ его основу - коммунизм.
Владимир П написал 07.03.2019 15:39
где, кто, когда, с чем написал 07.03.2019 14:52
Да, именно в бюджетной сфере главное разделение на "господ" и "рабов"! В первую очередь в бюджетной сфере должны быть З.П. у трудящихся, а не у директоров, не у чубайсов-попильщиков.
истина в том, написал 07.03.2019 13:58
Кроме трудящегося с его воплями - поднимай З.П. или ухожу,
еще и банкстер - отдавай кредит или забираю завод под залог.
и бюрократ - плати налог или посажу.
ога, чисто бюрократический подход: написал 07.03.2019 13:52
сталин ист написал 07.03.2019 13:46