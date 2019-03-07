Левым ничего не светит

Меня решили покритиковать с левых позиций (https://forum-msk.org/material/economic/15475321.html). Отвечаю по существу.

Главная социалистическая перспектива – это новая индустриализация с несколькими формами собственности (включая и частную). Только тогда у левых появится массовая социальная база – рабочие и инженеры. База подлинная, не чета нынешнему люмпену, нестойкому и дурному, лишь ненавидящему богатых, но неспособному к организованному действию и сплочению. Потому Максим Калашников продолжит носить футболки с символикой «СССР»: вы на нее монополии не имеете. Левацкий фундаментализм погубил мой любимый Советский Союз. Не хочу его допускать. Он мне столь же ненавистен, как и либеральный. Моя перспектива – Нейромир, неосоветская власть, описана в книге «Будущее человечества». Сперва прочтите – потом обвинения кидайте.

В экономике вы ничего не понимаете. Везде, где правили левые догматики, они проиграли мир и завалили экономику, не сумев решить элементарных задач. Китайские коммунисты наплевали на левые догмы и допустили многоукладную экономику с частной собственностью. Ее уже допустили на Кубе. Рыночные реформы и в КНДР пошли. Оно и понятно – людей измотали левые «прелести» в виде изматывающего душу дефицита и запущенных городов. Попытка построить экономику без частного сектора равносильна потугам создать механизм без колес и шестеренок, от коих отказались по религиозным соображениям. Простите, но к догматикам не отношусь. Уже видел, как бюрократизированная и монополизированная экономика довела страну до ручки. Больше мне такого не надо.

***

Предлагаемая связка «кооперативы-советские муниципалитеты-советские республики» еще нигде не проходила проверки практикой. Да и если она будет (без частного сильного сектора), то в результате приведет к производству товаров скверного качества по завышенным ценам (раздуты издержки). Да и к монополизму. Импортные товары снова окажутся и дешевле, и лучше. Кто вам мешает создавать кооперативы в рамках предлагаемой мною смешанной протекционистской экономики? Доказывайте на практике, что они – лучше и эффективнее частных предприятий. Пусть появляются тысячи таких, как Чартаев. Опыт показывает, что крепкий частник стократ эффективнее наемного директора или нестройного «колхоза». Применение механизмов участия трудовых коллективов в управлении предприятием отлично применяется и в частном секторе.

Кстати, от монополизации частного сектора спасает развитая антимонопольная политика. Вы о ней не слышали? Связка «производство – передовое образование» прекрасно работает и в смешанной экономике (посмотрите на практику Питерского тракторного завода и Череповецкого литейно-механического). А новая Советская власть информационной эры описана в книге «Будущее человечества»: не ломитесь в открытую дверь.

Зато мой оппонент ни слова не говорит ни о протекционизме (обязательное условие подъема национальной индустрии), ни об активной промышленной политике, рисуя децентрализованную левацкую утопию. Что лишний раз говорит о том, что в экономике леваки понимают не больше, чем хряк – в апельсинах. Вы витаете в теоретических облаках, мы – стоим на твердой земле и опираемся на практический опыт управления успешных промышленников.

Так что следую своим курсом, пренебрегая воплями догматиков. Равно левых и либеральных. Ибо остаюсь сторонником Третьего пути. Вы же, товарищи левые, в отсутствие сильного реального сектора, похожи на тех, кто много лает, но укусить не может. Нет у вас организованных отрядов поддержки. И на этом этапе национальные русские промышленники-протекционисты – ваши объективные союзники. А вы на них кидаетесь – и остаетесь бессильными карликовыми группками.

От редакции: Мы всегда приветствуем полемику на наших страницах, особенно полемику содержательного характера, не между непримиримыми противниками, которые по определению никогда не договорятся, а именно между союзниками или возможными союзниками - именно тут в спорах рождается истина.

Тезис о росте социальной базы левых в процессе реиндустриализации абсолютно верен, но он идет "от обратного" - чтобы рабочие и ИТР обратились к левым, должна стать для них нестерпимой капиталистическая эксплуатация. То есть на каком-то этапе левые должны помочь капиталистам-промышленникам выстроить эту систему капиталистической эксплуатации?

Мы же, наверно, понимаем, что целью предпринимателей-промышленников является в конечном счете прибыль, а не их неуемное желание производить комбайны или ботинки для трудящихся. А откуда берется прибыль при капиталистическом производстве, если не от присвоения прибавочного продукта? Хотя возможно, что такой левый как Маркс и ничего не соображал в экономике...

Можно ли построить производство без эксплуатации? В капиталистической системе нет, тут как в сексе, один сверху, другой снизу, а чтобы "оба сверху" не получится.

Каковы же должны быть отношенияч левых к "национальным русским промышленникам-протекционистам"? В плане индустриального развития и борьбы с компрадорским деградантстким режимом - все понятно, отношенияч могут быть союзными. А как быть с проблемой капиталистической эксплуатации трудящихся? Могут ли левые помогать капиталистам выстраивать систему эксплуатации, но при этом рассчитывать на понимание собственной социальной базы?

Если, конечно, "национальные русские промышленники-протекционисты" пустят левых на свои предприятия для работы с трудящимися, это один вопрос. Но тогда придется решать параллельно вопрос о добровольном ограничении отчуждаемой прибыли - если прибыль, пусть и полученная путем эксплуатации, очевидным образом пойдет на цели развития - открыто, и в первую очередь открыто перед трудовывми коллективами, это один вопрос. Если процесс отуждения будет идти по принципу "я начальник, ты дурак!" - это другое.

Собственно, речь о том, до какой степени готовы "национальные русские промышленники-протекционисты" допустить производственное самоуправление и рабочий контроль на предприятиях. И готовы ли вообще?

Анатолий Баранов