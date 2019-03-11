Проблески начинающейся борьбы

Во многих государствах мира в современной действительности говорят, что глав государств выбирает народ. По формальным признакам может это и так. Но никто и никогда не говорит о том, кто выдвигает кандидатов. В России попытались это сделать несколько лет назад, но власть не может допустить, чтобы народ решал судьбу государства, в котором хозяйничают назначенные господа воровского склада ума. Сразу придумали кремлёвское сито. Президент не мог допустить, чтобы в кандидаты попали народные представители. Можно сказать, что при вей тупости руководителей в экономики, они очень хорошо соображают в том, чтобы управление страной не попало в руки народа или выходца из народа. Давайте рассмотрим это на примере России. Ельцина обидели партийцы, не дали занять кресло в Кремле. И он пошёл на предательство. Выбросил партийный билет, подержался несколько минут за поручни троллейбуса и начал произносить речи, которые на доверчивые сердца рабочего человека ложились мёдом. Развалив СССР, заговорил о свободной и богатой жизни в России, ставя в пример страны Запада и США. Смешал с дерьмом Верховный Совет РСФСР и в конце концов расстрелял его из танковых орудий.

Взгромоздившись по пьяному делу в кресло президента России 10.06.1991 года показал на что он способен. Он любил французский коньяк и теперь его мечта сбылась. Ему мешал ещё старый, как сейчас говорят парламент, и он его расстрелял, чтобы другим было не повадно. Началось тотальное разворовывание страны. Исчезли рубли, а жить - то надо. Заставил премьера занимать за границей. Деньги пошли и началось разворовывание займов. С этой целью президент вводит в президентский совет свою дочь, но она уже под другой фамилией. Он же не будет на своё имя открывать счёта в Швейцарии. В 1996 году результаты выборов в наглую объявили о победе Ельцина. Всё это шло под лозунгом свободы и демократии. Некоторые товарищи были против такой демократии и их просто убирали физически. Так был убит генерал Л.Рохлин. Вину свалили на супругу. Даже идиот понимает, что такого не могло быть. Страна голодала и не было просвета. Но к счастью генералитет не голодал. И супруга Рохлина это понимала и зачем ей убивать генерала? Однако при капитализме бандитски - воровским это норма действий президента. Ведь от него кормится вся власть и кормится как кому вздумается, в том числе и сам президент. Посадили полковника В.Квачкова, чтобы не мешал грабить страну.

В конце декабря 1999 года, когда Путин подписал указ о неприкосновенности президента и членов его семьи передним числом, Ельцин отрёкся от власти. Путина никто не выбирал, он был назначен для сохранения собственной жизни прежнего. Читатель скажет, что в марте его же выбрали. Да, но как? Его никто не знал, и он этим воспользовался, и произнёс несколько обнадёживающих речей для народа, и мы снова поверили. И действительно своевременно стали выдавать пенсии, такие пенсии от которых служебная собака дохнет, но мы были и этому рады. За тридцать лет бандитского капитализма всего двое выборов можно признать выборами. Первый раз выборы Ельцина и первый раз выборы Путина. Всё остальное это подтасовка. Познакомившись поконкретнее с жизнью страны политика не изменилась, она стала более конкретной. Некоторым всё остальным что останется. А вот невыплата зарплаты по срокам так и осталась с тех времён. Предприниматели на задержках делают приличные деньги, но их никто не трогает. Это даёт президенту несколько дополнительных очков. Денежные мешки определяют результаты выборов.

Конечно нынешний президент не хотел бы покинуть насиженное место, но больше нет возможности без расстрела остаться в Кремле. Неточности формулировок Конституции использованы полностью. Расстреливать митингующий народ Запад не простит. Придётся уйти. И с первого года четвёртого срока президентства началась предвыборная компания.

То что разведывательные службы Запада и США стали работать в России почти открыто никого это не удивляет. В ельцинский период разведчики тысячами сидели на этажах правительства и во многих структурах по всей стране. Сейчас их стало гораздо меньше, но они есть. Есть публикация о том, что разведка США изучила распорядок дня нашего "уважаемого" президента. Оказывается В.Путин работает в Кремле не более 3 часов в сутки. Наверное позаимствовал у Рейгана. Он тоже работал не более 3 часов, но в отличие от России, в США был ранее отработан порядок управления страной. Вдумайтесь, граждане, президент два десятка лет входит в один и тот же кабинет, читает подготовленную сводку, даёт некоторые указания и едет скажем в женский конский батальон полиции поздравить наездниц с 8-м марта. Попытается прокатится верхом на откормленном жеребце. Вы обратили внимание на эту процедуру. Два наездника держат лошадь под уздцы. Третий подносит стульчик, чтобы президент взобрался, что он и сделал с трудом. Потом тройка легкой рысцой дефилирует по кругу. Женщины в седлах качаются как на волнах, а президент по центру как будто держит в руках работающий перфоратор. Зачем всё это президенту? Показать себя? Так мы уже насмотрелись до отвращения. Вот если бы он вскочил на жеребца с ходу без табуретки тогда другое дело. Даже и это не надо президенту нищей страны выпендриваться неизвестно перед кем. Надо бы заняться экономикой, но для президента с таким сроком управления страной всё опостылило и он сам уже не знает на что надеяться. Всё возможности удержаться в Кремле исчерпаны. Да и они ни к чему позитивному не привели. Теперь стоит один вопрос, как уйти и остаться ...

При этом предвыборная компания уже начинается. Говорят, что на Кремль замахивается В.Володин. Если народ ещё не совсем потерял разум, то ему и не надо думать о президентстве. Это он принимает антинародные законы и более того готов отменить вообще государственные пенсии. Неужели люди забывают о том, что Кремль и правительство проталкивает законы именно через Володина. Дума так и не приняла закон о собственном расследовании. Их обязанность только нажимать кнопки "да". Дороговат для народа такой парламент, депутат которого стоит бюджету в месяц полтора миллиона. А на зарплату рабочим и пенсии в правительстве нет денег. Неужели нард этого не понимает и не видит? В думе 450 бездельников, от их сидения ничего в стране не зависит. Зачем такой парламент?

Несколько дней назад в СМИ прошла информация о том, что Орешкин любимец Путина и он может рассчитывать баллотироваться в президенты. Более бестолкового предложения придумать невозможно. И вот этого любимца В.Володин с отчётом отправляет на второй круг. Оказалось, что Орешкин вообще ничего не смыслит в экономики. Ну как можно быть министром и ничего толкового сказать не смог. Теперь он будет разговаривать с представителями других министерств и накапливать опыт. Ну это же сумасшедший дом. Он не должен с кем то разговаривать, он должен следить за работой всего правительства, что его деятельность даёт стране. Как выполняются поручения президента, которые не могут быть выполнены на сто процентов по причине отсутствия необходимых средств и по причине откатов на всех стадиях работ. Всё это он должен в любой момент объяснить иначе он никакой не министр экономического развития. Он даже не статист. Он просто получатель полторамиллионной зарплаты. И вообще министерство экономического развития должно быть упразднено. При нынешней внутренней политике оно бесполезно. Эти обязанности должен выполнять министерство финансов. Но президенту же некогда подумать об этом, посоветоваться со знающими экономистами. Наверное поэтому В.Володин устроил Орешкину экзамен, чтобы не допустить баллотироваться в президенты. А президенту надо поехать в Сочи отдохнуть. И действительно сколько президент работает. Если два часа с утра плавает, потом идёт в тренажёрный зал, потом завтрак и поездка в Кремль. К обеду прибывает. Проводит совещания с чиновниками, принимает некоторых губернаторов, которые вешают лапшу на уши. А когда заниматься проблемами внутри страны разбираясь лично. Всё отдано на откуп чиновникам. По этому поводу Валерий Катасонов пишет, что никакого рывка не будет. Не выполнены указы 2012 года и нет по ним никаких отчётов. Замылили выполнение в болтовне. Так будет и на этот раз.

6.02.2019 года Путин на форуме "Деловая Россия" говорит: "Уничтожение санкционных товаров вместо их раздачи приводит к экономическому росту, от чего выигрывает население". Наш президент точно где - то перегрелся. Выигрывает не население , а собственник продавая наш может не самый лучший по качеству товар по завышенным ценам. Так о ком заботится президент? Интересный снимок есть в интернете. Гусеничный трактор размазывает сыры поблизости от свалки мусора, а президент забросив пиджак за спину довольный наблюдает совершаемое преступление. Может похлопаем президенту за рост экономики? Ладно бы уничтожали просроченный товар, а то ведь самый настоящий, годный в пищу любому человеку и бедному и богатому. Уничтожают десятки сортов сыра французского, фрукты, ягоды, мясо кур, уток, гусей, молочные продукты, апельсины. Это что? За это надо судить президента. Можно было отдать в детские дома, дома для стариков. У нас десятки дыр где народ голодает. Вот поэтому, граждане страны, нельзя держать президента более двух сроков по 4 года. Он же за 20 лет никогда не встречался с народом. А когда нам показывают его встречу якобы с рабочими, то это подставные люди. Вы обратили внимание, что всегда эта небольшая толпа в новых с иголочки фирменных робах и лица не рабочих. Поэтому они и не задают глупых вопросов.

Значит предвыборная компания началась. А куда же девать побывавшего в кремлёвском кресле Дмитрия Анатольевича? Встречаясь с учениками на вопрос он ответил так: "Быть президентом хорошее дело". Оказывается хорошее дело. Думаю, что народ его не пропустит, уж слишком он надоел своей бестолковостью. Однако его материальное состояние ещё будет предметом обсуждения. Как бы не загудеть в места не столь отдалённые. Вот это бы был стимул для народа.