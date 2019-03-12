Недетская болезнь левизны

В последнее время на левом фланге российской политики как на дрожжах стали расти разного рода «гуру» коммунизма. И в один голос словно получая задания из одного кабинета, декларируют некий набор «правоверных коммунистов» в этот список, на мой взгляд, можно внести ряд основных тезисов.

1. На сегодняшнем этапе нам нужна диктатура пролетариата, никакого буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии нам не нужно.

2. Борьба должна вестись только за интересы рабочих, пролетариата. Непролетарий нам не брат, более того - он нам враг.

3. Никаких тактических союзов с либералами, националистами, буржуазией вообще.

4. Мы не должны бороться персонально против Путина, а только против капитализма.

5. Практической борьбой вообще заниматься не надо, время практики ещё не пришло, сейчас в России период кружков.

Вот, пожалуй, основные пункты ортодоксальных левых или людей, пытающихся играть их роль, возможно, по чьему-то заданию. Давайте постараемся разобрать эти пункты.

Итак, пункт номер один: кто такой сегодня пролетарий и чем он важен для коммунистов, почему мы должны ставить вопрос сегодня именно о диктатуре пролетариата если хотим победить, и нужно ли бороться за буржуазно-демократические права.

На мой взгляд, коммунистам должен быть дорог любой явный сторонник коммунистической идеологии. Без сомнения, таких можно найти и в рядах интеллигенции и среди предпринимателей, разумеется, среди рабочих. Но, наверное, больше всего таких людей по объективным причинам среди так называемого прекариата, самозанятых - часто просто выброшенных на обочину жизни граждан. Я лично назвал бы эту категорию граждан «брошенным классом».

На мой взгляд, сегодня противостояние в России в большей степени заметно между олигархической системой Путинского капитализма и остальной частью общества. Есть, разумеется, и прослойки в этом противостоянии, часть силовиков, бюджетников при нарастании противоречий и консолидации тех, кто оказался за бортом корабля олигахов, явно будут колебаться: между всем обществом и властью, и выйдут на сцену только в условиях существенного обострения. Острые антагонизмы, имеющиеся в России, сейчас проходят как по линии противостояния пролетариат–буржуазия, так и по линии противостояния внутри самого правящего буржуазного класса. Более того, если первое противостояние пока не выплёскивается наружу, то второе, внутрибуржуазное, бурлит бурным компотом: сотен качественных ютуб-каналов, газет, радиостанций активных акций протеста и т.д. Иными словами, в этом сегменте происходит мобилизация оппозиционных сил для финального сражения за власть.

Почему рабочий класс не столь активен? Не дорабатывают левые, слишком хорошо работает кремлёвская пропаганда?

Считаю: и то, и другое имеет место быть, но, на мой взгляд, сегодня пролетариат, а именно самая важная его часть, - промышленные заводские рабочие, - размазаны по стране и тем самым не чувствуют в себе сил эффективно противостоять капиталу. В Москве, Ленинграде не имеется высокой концентрации фабричных, заводских рабочих. Для сравнения: в 1913 году в Петербурге на крупных заводах работало 230 тысяч человек, разумеется, к 1917-му рабочих было гораздо больше и часто их концентрация на одном заводе была по несколько десятков тысяч человек. И это при тогдашнем населении Петрограда чуть более двух миллионов человек. Если перевести на современный лад: в Москве сейчас должно быть около полутора миллиона фабричных рабочих, иными словами, не менее тридцати предприятий с концентрацией 50 тысяч человек на каждом. Есть сегодня в Москве хоть один подобный завод?

Почему это так важно? Да потому что подобная конфигурация является по сути готовой армией рабочих на относительно небольшом участке, это подмечали все практики революционного движения, включая Ленина. Заводы стали важнее и густонаселённее казарм. Именно это являлось самым ценным компонентом как Февральской, так и Октябрьской революции 1917-го, потому что именно такие рабочие - наиболее сплочённые, чувствуют свою силу и умеют защищать свои интересы коллективно! Однако даже с такой могучей силой до 1917-го года большевики не могли победить царизм, пока не свершилась буржуазная революция. Пока в союзе с мелкой буржуазией (а крестьянство в тот период имело мелкобуржуазное сознание) не выступили совместно все силы, вооруженные до зубов, при этом не как-то тайно, а ещё с самим царём вступили в схватку, то есть бросили вызов всей, хоть и измождённой войной, но работающей государственной машине. Машина тотчас исторгла из себя лишнюю, наиболее ненавистную трудовому народу деталь. Но даже при этой саморегуляции Системы, жертв Февральской революции в одном Петрограде были тысячи среди восставших рабочих и перешедших на их сторону солдат гарнизона. Казаки, их конные разъезды, тогда частью держали нейтралитет, но частью - были беспощадны.

Итак, сегодня бороться только за права пролетариата неправильно, когда в стране десятки миллионов – непролетарии, а в Москве их подавляющее большинство. Такая борьба сегодня ослабляет левое движение, не даёт ему никаких шансов на победу и, напротив, очищает дорогу для Навального и прочих системно-несистемных (как они переобуваются в прыжке с Болотной в Кремль - мы видели в 2012-м) либералов. Мне лично суть этой деятельности понятна: кремлёвские либералы задвигают левых на политическую обочину, делая всё возможное для либерального верхушечного переворота. Не понятно мне лишь одно: зачем ряд вроде бы честных людей в левой среде поддерживают эту установку?

Сегодня нам нужен такой же объединяющий мелкобуржуазный лозунг, каким в 1917-м был лозунг "Землю - крестьянам"! Именно этот лозунг перевернул Россию и привёл к власти большевиков. Да, были и другие важные лозунги, они тоже сыграли важную роль. Но этот лозунг поднял на борьбу десятки миллионов крестьян, повторюсь, на борьбу далеко не за коммунистическое понимание светлого будущего – за самое ближайшее будущее вернувшихся с Первой мировой солдат, крестьян. Если кто-то вдруг забыл: лозунг «Землю - крестьянам» и советские колхозы это не одно и тоже! Лозунг ещё не бил по кулаку, он менял самооценку всего крестьянства, он бил по дворянину и помещику, по крупной, но не средней и мелкой сельской буржуазии. Сюда можно было бы вставить и слова Ленина о важности борьбы пролетариата за буржуазно-демократические права, что это в принципе, в первую очередь, выгодно самому пролетариату. Что, собственно говоря, подтвердила и Февральская революция, которую осуществлял именно питерский пролетариат в союзе с солдатами, то есть в основном с ранее мобилизованным царизмом и дезертировавшим с Империалистической войны крестьянством. Советы рабочих и солдатских депутатов из этого союза возникали.

Итак, выдвигать требования диктатуры пролетариата сегодня несвоевременно. На сегодняшний момент для этого нет никакой почвы, более того - подобный лозунг в некоторой степени даже аморален, так как совершенно непонятно, на каком основании именно пролетариат должен удостоиться права на диктатуру? Россия во многом живёт за счёт продажи углеводородного сырья, а большая часть материальных благ, потребляемых обществом, производится пролетариатом зарубежных стран. В России же десятки миллионов граждан занимаются разного рода услугами - как по продаже, транспортировке товаров из-за рубежа, так и другими формами торгового посредничества и услуг, не имеющих отношения к непосредственному производству благ как таковых. Рабочие же относительно крупных заводов чаще всего сосредоточены в настолько депрессионных регионах, что просто боятся даже помыслить о борьбе за свои права, и уж тем более за политические изменения в стране. И в первую очередь это происходит из-за отсутствия нормальных буржуазно-демократических прав граждан в современной России.

Коммунисты и вообще все левые сегодня должны отложить в сторону сухие тезисы о немедленной диктатуре пролетариата, мы в первую очередь на повестку дня должны ставить лозунги как социальной справедливости, так и демократизации общества. Лозунги как понятные большинству граждан, так и способные существенно облегчить жизнь трудового народа в ближайшей перспективе, если мы добьёмся их реализации даже при капиталистической системе. Более того, именно расширение буржуазно-демократических прав позволит левым набрать критическую массу для решающей битвы. Свобода реальной профсоюзной деятельности, независимость судов, контроль за соблюдением прав заключённых, демократизация избирательного законодательства, ответственность чиновников и депутатов за свою деятельность перед населением и непосредственными избирателями, и т.д. и т.п. - позволит как пролетариату, так и всему обществу существенно ослабить силу беззаконного олигархического режима и начать реальное наступление трудящихся в борьбе за власть. Для наступления на «питерскую» диктатуру пролетариату и его союзникам нужен воздух, пространство, силы. Разрозненная и обессиленная армия наступать не может.

Сегодня состояние нескольких сотен семей России из правящего класса равно суммарному состоянию 70 – 80 % граждан России. И среди этих многих, подавляющих десятков процентов граждан РФ большая часть бедные предприниматели, самозанятые, фермеры. Всех их мы не только должны, но и реально можем поднять на борьбу с авторитарным режимом. Но если мы им постоянно в лицо будем тыкать, что они не пролетариат и недостойны быть причастны к народной власти, то, разумеется, эти десятки миллионов человек пойдут за другими политическими силами. Как в своё время за другими политическими силами ушли бы крестьяне, если бы большевики вовремя не использовали эсэровский лозунг «Землю - крестьянам». (Незаметно для себя я ответил уже на два первых пункта)

Ну, и на закуску знаменитый отрывок из выступления Сталина 14 октября 1952 года на последнем, шестнадцатом заседании XIX съезда ВКП(б)-КПСС. КПСС она стала именно на этом съезде. Сталин обращался к коммунистам и их союзникам в формирующемся уже соцлагере:

«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа… Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять.»

Не к сегодняшней ли ситуации в России «наугад» обращается Сталин? Не к современным ли коммунистам? Не к тем ли левым, которые считают себя марксистами, желающим остаться чистыми, непорочными, брезгливо относящимся ко всему, что лежит за пределами рафинированной марксистской философии?

Так, может, хватит извращать коммунистическую идеологию и практику?

Может, хватит строить воздушные замки для меньшинства?

Может, пора действовать так, как это видели и как действовали наши успешные учителя?

Может, хватит слушать демагогов, внедрённых в левое движение России администрацией российских олигархов, желающих утопить революционное движение России в безумном словоблудии софизма, начётничества и элементарного невежества?

Тезис 3. Никаких тактических союзов с либералами, националистами, буржуазией вообще.

Моё любимое по этому тезису из «Детской болезни левизны» В.И. Ленина:

«... Со всей решительностью отклонить всякий компромисс с другими партиями... всякую политику лавирования и соглашательства», — пишут германские левые в франкфуртской брошюре.

Удивительно, что при таких взглядах эти левые не выносят решительного осуждения большевизму! Не может же быть, чтобы германские левые не знали, что вся история большевизма, и до и после Октябрьской революции, полна случаями лавирования, соглашательства, компромиссов с другими и в том числе с буржуазными партиями!

Как вам слова Ильича?

«Детская болезнь левизны» вообще изобилует подобными рассуждениями Ленина и, на мой взгляд, эта работа является важнейшей работой, затрагивающей подобную тему. Эта работа написана уже после победы большевиков, она в любом случае перекрывает любые тезисе Ленина, возможно, сделанные за годы до того. Эта работа ставит точку, и я считаю, не даёт каких-либо шансов для кривотолков деятелей, желающих поспекулировать на этой теме, пытаясь себя выставить самыми твердокаменными марксистами-ленинцами.

Вообще, всех так называемых начинающих марксистов я призываю читать, а вернее руководствоваться последними работами Ленина, Сталина. Так как, естественно, если брать ряд более ранних работ Ильича, то они могут вступать в противоречия с более поздними, и разного рода демагоги пользуются этим, вводя новичков в заблуждение. Но как разумные люди, вы должны понимать, что если существуют противоречия с ранними работами, то для этого и писались более поздние труды: чтобы снять эти противоречия, чтобы последователи видели более оптимальный вариант, который привёл к успехам.

Думаю, вам всё понятно, и далее этот пункт развивать не стоит, тем более, он во многом пересекается с тем, что я написал выше, отвечая на пункты 1 и 2.

Одно могу сказать, что в современной истории России именно широкое коалиционное наступление разных политических сил на правящий олигархический режим в 2011-2012-м - до сих пор остаётся самым ярким политическим событием, произошедшим с 1993 года. И именно такая конструкция более всего перепугала власть, которая бросила на подавление народного протеста гигантское количество ресурсов, финансовых, силовых, информационных и пр.

Уверен, немалую роль в подавлении тех протестов сыграли и разного рода гапоны от власти. Уверен, и сейчас власть внедряет в оппозиционные круги своих провокаторов, покупает так называемых лидеров мнения, которые делают всё возможное чтобы представители различных лагерей оппозиции не сблизились и не нанесли смертельный удар по олигархической системе. Левым особенно сильно бояться этих союзов не стоит, так как в стране стихийно уже явно происходит левый поворот в сознании масс, и левым нужен лишь толчок с горки, чтобы по склону недовольства народных масс доехать до всех этажей власти.

Тезис 4. Мы не должны бороться персонально против Путина, а только против капитализма.

Тут вроде как и комментировать нечего: явная попытка выгородить Путина, вывести его из-под удара критики. Вас обворовали, вы идёте писать заявление, но следователь вам скажет, что вас обворовала преступность. Вы говорите: нет, меня это не устраивает, я хочу знать конкретного виновника моих бед. Вам отвечают: вы что, не хотите бороться с преступностью? Да как же, отвечаете вы, я готов бороться с преступностью и даже делаю это, вот - пришёл заявление написать. Ведь без наказания конкретных преступников абстрактная борьба с преступностью бесполезна.

Конечно, Путин это всего лишь элемент в общекапиталистической системе ограбления граждан России, но грабежом занимаются непосредственные лица и делают это по общемировым меркам крайне нагло. У них для этого систематического ограбления есть всё необходимое: от законодателей до силовых структур и телеканалов. Россия находится в ряду самых остылых стран Африки, Азии и т.д. по уровню коррупции, независимости судов, ответственности власти перед обществом и пр. И Путин на данном историческом этапе играет важнейшую роль во всём что происходит в России, он и его ближайшее окружение обогащаются за счёт коррупции и беззакония, он и его ближайшее окружение стряпают антидемократические законы, направленные на подавление любой политической активности в стране.

Помимо этого, лично я уверен, что он и его ближайшее окружение дают указания об убийстве политических оппонентов и фабрикации уголовных дел против политически активных граждан и т.д. Заблуждающиеся ортодоксы от марксизма отвечают: это всё капитализм и он везде одинаков.

Друзья, а у Гитлера был капитализм? Если да, то можно ли сравнить степень свобод, например, в современной Франции, Швеции, Германии со свободами в Гитлеровской Германии?

Все эти страны, в моём понимании, были капиталистическими, как, собственно говоря, и современная Путинская Россия, но степень свободы, демократических прав и возможностей для общественной и политической активности, как мы понимаем, в одних странах выше, в других меньше. И чаще всего это зависит не только от финансово-экономических возможностей того или иного государства, а и от непосредственной жадности капиталистов, находящихся у власти, и разумеется от активности гражданского общества.

В нашей стране, как ни крути, ситуация усугубляется сырьевой природой экономики и тотальной зависимостью власть предержащих олигархов от их западных партнёров. Несмотря на это, благодаря монополизации СМИ и другим механизмам влияния на массовое сознание граждан, именно Путин пока имеет довольно весомый авторитет в глазах миллионов граждан. Просто как абстрактная сильная верховная власть. И этим гражданам невозможно открыть глаза, если мы не будем упоминать о непосредственной негативной роли Путина в процессе ограбления и уничтожения страны, воздвигнутой вековым социалистическим строительством. Если этого не делать, то многие «зомбированные» люди так и будут утверждать, что капитализм — это плохо, но Путин-то как всех начальников начальник и олигархов командир «выше» капитализма, он хороший, он всё исправит, нужно только чуть-чуть подождать...

Более того, есть широкая прослойка граждан, которая уже крайне критически относится к действующей власти. Эти люди участвуют в практических, протестных мероприятиях и готовы идти намного дальше так называемых легальных митингов. И чаще всего, если такие граждане видят обтекаемые формулировки, оценивающие власть, а именно если критики критикуют всё, что угодно, не упоминая Путина и его ближайшее окружение (силовигархию, - прим. ред), данные граждане так прямо и говорят: вы выгораживаете Путина, боитесь его критиковать, значит, вы не настоящая оппозиция и нам с вами не по пути. В итоге такие горячие граждане уйдут и уходят к тем, кто не пренебрегает критикой в адрес так называемого первого лица. И чаще всего эта важная протестная масса уходит к либералам. Не потому что они являются сторонниками либерализма и капитализма, а просто потому, что они в либералах видят выразителей своего мнения о том, что путинизм на сегодняшний день является абсолютным злом, уничтожающим Россию.

Тезис 5. Практической борьбой вообще заниматься не надо, время практики ещё не пришло, сейчас в России период кружков.

Честно говоря, данные изречения являются просто неуважительными не только к действующим десяткам тысяч «практиков», ведущих борьбу с капиталистическим режимом буквально с 1991 года, а то и раньше, но и по отношению к миллионам революционеров, погибших как в Российской Империи, так и в других странах мира. В мире накоплена настолько богатая революционно-теоретическая база, что любому, кто занимается практической работой, всегда доступны ответы практически на все текущие вопросы и вызовы современных этапов борьбы.

Ниже опять привожу отрывки из «Детской болезни левизны», мне кажется, эти отрывки очень точно характеризуют тезис о том, что время практики ещё не пришло - как очень вредный и противоречащий истории коммунистического движения.

«...Всякий согласится, что неразумно или даже преступно поведение той армии, которая не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля. Но к политике это еще более относится, чем к военному делу. В политике еще меньше можно знать наперед, какое средство борьбы окажется при тех или иных будущих условиях применимым и выгодным для нас. Не владея всеми средствами борьбы, мы можем потерпеть громадное — иногда даже решающее — поражение, если независящие от нашей воли перемены в положении других классов выдвинут на очередь дня такую форму деятельности, в которой мы особенно слабы.

Владея всеми средствами борьбы, мы побеждаем наверняка, раз мы представляем интересы действительно передового, действительно революционного класса, даже если обстоятельства не позволят нам пустить в ход оружие, наиболее для неприятеля опасное, оружие, всего быстрее наносящее смертельные удары. Неопытные революционеры часто думают, что легальные средства борьбы оппортунистичны, ибо буржуазия на этом поприще особенно часто (наипаче в «мирные», нереволюционные времена) обманывала и дурачила рабочих; — нелегальные же средства борьбы революционны. Но это неверно.

Революционеры, не умеющие соединять нелегальные формы борьбы со всеми легальными, являются весьма плохими революционерами. Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась… Гораздо труднее — и гораздо ценнее — уметь быть революционером, когда еще нет условий для прямой, открытой, действительно массовой, действительно революционной борьбы, уметь отстаивать интересы революции (пропагандистски, агитационно, организационно) в нереволюционных учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, в нереволюционной обстановке, среди массы, неспособной немедленно понять необходимость революционного метода действий. Уметь найти, нащупать, верно определить конкретный путь или особый поворот событий, подводящий массы к настоящей, решительной, последней, великой революционной борьбе, — в этом главная задача современного коммунизма.»

На мой взгляд, после этих строк всем даже начинающим активистам левого движения России станет ясно, что мы должны быть готовы к самым неожиданным ситуациям. Вот, допустим, завтра буржуазия под давлением каких-то обстоятельств решит провести честные выборы. Возможно, кто-то не знает, но технологически это не такой простой вопрос. Чтобы реально выиграть президентские или парламентские выборы нужны сотни тысяч подготовленных агитаторов, технологов хотя бы с начальными знаниями проведения массовых и иных мероприятий, наблюдателей и т.д. и т.п. Но мы же не такие, нам революцию сейчас подавай, броневик и под наше командование миллионы готовых солдат, нам ведь так представляют дело марксистские «гуру» поселившиеся на ютуб-каналах.

Это частный пример, в качестве практической работы, очень важной и необходимой для левых, безусловно, нужна и работа с профсоюзами, трудовыми коллективами, стачки и забастовки, агитационные мероприятия - митинги и пикеты и т.д. и т.п. Возможно, кто-то посмотрев на эту деятельность считает, что это совсем простое занятие, но на самом деле не всё так просто и если вы вообще никогда не участвовали в подготовке каких-либо практических мероприятий, вы, вероятно, очень удивитесь, насколько бывают неорганизованными люди даже из числа самых идейных, взрослых и с виду очень разумных. И речь пока о простейших, сравнительно небольших мероприятиях. А при организации многих сотен тысяч масс граждан и даже миллионов будет всплывать такое количество сюрпризов что многие теоретики без предварительной практики более мелких масштабов просто не смогут соответствовать масштабу событий.

При этом разумеется, теория является важным компонентом в революционной борьбе, но это один из важнейших компонентов, который может и должен усиливать именно практическую работу! Не хочется повторять азбучную истину, но всё же, возможно, кто-то из начинающих её просто не знает, тогда напомню: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа»! Именно такой подход был как у большевиков, так и у любых революционеров, достигших успеха в борьбе!

Напоследок, для тех, кто находится в «броне» сектантских заблуждений, что марксистом можно стать только изучив так называемую теорию. Почему «так называемую»? Да потому что те или иные «профессора» могут начитать вам нечто, что звучит лишь как марксизм, но таковым на деле не будет. И такого марксизма уже – как сортов сыра в тех самых зарубежных супермаркетах, которыми был очарован Ельцин накануне 1991-го. Понять, что такое настоящий марксизм (по Сталину – не догма, а руководство к действию) вы сможете только тогда, когда будете заниматься ежедневной практикой, жить революционной борьбой, а не наблюдать за ней со стороны, пассивно читая даже очень умные и полезные книги.

Отрывок из речи Ленина на 3-м съезде комсомола. Из воспоминаний Безыменского А.

— Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма?

Едкая усмешка сопровождала слова о коммунистических начетчиках и хвастунах, думающих, что изучение коммунизма заключается в усвоении только того, что изложено в коммунистических книжках и брошюрах. Особенно сильно Ильич подчеркнул то, что одно из самых больших бедствий, которые остались нам от старого, капиталистического общества,— это полный разрыв книги с практикой жизни.

— Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества.

Итак, подводим итоги. Все пять тезисов, так часто попадающиеся нам в различных рассуждениях якобы марксистских проповедников, являются очень вредными заблуждениями. При этом я не исключаю, что это целенаправленная работа политического спецназа Администрации Президента. Для чего и почему это делается?

Сейчас сама история заставляет думающую часть российского общества обращаться к трудам классиков научного коммунизма. Интерес к левой идеологии начал расти, наверное, ещё с середины нулевых. Во время «болотных» протестов социологи зафиксировали всплеск интереса к левым идеям. Так же социологи отметили к осени 2012-го факт резкого «покраснения» участников болотных протестов. Вероятнее всего, из-за этого как власть, так отчасти и сами либералы, участвовавшие в тех протестах, начали делать всё возможное, чтобы его остановить, заглушить вовсе и переформатировать.

На сегодняшний момент даже по рекордному падению рейтинга Путина, а значит и доверия всему правящему классу, явно просматривается план новых масштабных протестов – само собой, для буржуазии это будет лишь спецоперация по смене властной элиты. Вероятные заказчики этих мероприятий, как из числа внутренней кремлёвской элиты так, вероятно, и из числа западных партнёров российских олигархов, безусловно заинтересованы в верхушечном перевороте, по типу украинского майдана 2014 года. И исходя из опыта протестов 2012 года они понимают, что левые идеи крайне популярны в стране, - более того, они прекрасно понимают, что в российском левом движении просто гигантское количество практиков с многолетним стажем революционной работы, способных либо серьёзно потеснить позиции прозападных либералов, либо перехватить инициативу полностью. И тогда план верхушечного переворота обернётся полноценной социалистической революцией.

Уверен, именно поэтому в левую среду внедряются деятели, которые по сути дискредитируют левые идеи в глазах большей части общества, либо уводят огромное количество потенциальных сторонников левых в теоретическую зубрёжку, дискредитируя и высмеивая практическую борьбу.

Вот такая у нас получается недетская болезнь современной левизны. И я призываю всех думающих людей приглядеться внимательнее к происходящему. Как следствие вашей личной ошибки и отстранённости, может решиться судьба страны, упущенный шанс возрождения социализма уже в ближайшее время! Сегодняшний один, понимающий теорию, пришедший в ряды практических борцов, уже завтра поведёт за собой тысячи политически неграмотных граждан!

Не нравится вам чем-то Левый Фронт - идите в десятки других политических организаций, партий. Сегодня главное не только зубрить, но и действовать!

Сегодня вопрос стоит предельно просто: будет ли в ближайшее время у Левого Фронта и наших союзников несколько десятков тысяч подкованных теоретически и практически организаторов, значит, в ближайшие два-три года мы будем участвовать в строительстве новой социалистической России. Не будет этих организаторов - значит, будем ещё десятки лет влачить жалкое существование в стране периферийного капитализма с банальным-либеральным президентом.