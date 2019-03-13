Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крутит-вертит, как профессиональная дама задницей

Опубликовано 13.03.2019 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

социализм платошкин
Крутит-вертит, как профессиональная дама задницей

Давний товарищ Евгений К. наткнулся на ролик «Платошкин: среди левых много идиотов и дебилов». И опять двадцать пять. Мол, мужик говорит хоть и нагло, но вроде бы по делу; и в чем суть негативного отношения автора этих строк, не очень понятно. Похоже, и другие российские «левые» запутались в этом отношении.

Да все очень просто. Если бы выступающий заявил ясно и четко, что он буржуазный социал-демократ – цены бы ему не было! На руках можно носить! Даже таковых в нынешней полуфеодальной России можно по пальцам пересчитать. И тогда никаких вопросов.

Но сей деятель заявляет, видите ли, что он ни просто за социализм; а за «новый социализм». Но тогда и совершенно другой разговор. Сам напросился. Нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд - потому что от буржуазной социал-демократии до настоящего социализма, как пешком до луны.

***

Да кто ж спорит, что надо действовать, а не лясы точить. К примеру, автор не собирается рвать на себе рабочую рубаху; но тем не менее организовывал забастовку (локального масштаба, но тем не менее); образовывал профсоюз (опять-таки, после увольнения задавленный, но хоть что-то); ходил знаменосцем первомайской колонны (как бы ни звучало патетично); а уж сколько политической почты разнес по ящикам, не описать.

Кстати, а где был Николай Николаевич все это время, небезынтересный вопрос?

Но даже допустим - откинем сомнения для полной форы - что «наш герой» резко прозрел. Но и тогда проблема совершенно в другом – а какой КПД от предлагаемой борьбы?!... Какой самый эффективный путь к цели?!.. И более того – а какова сама цель?!.. А вот с целью-то Николай Николаевич крутит-вертит, как профессиональная дама задницей.

То есть, да кто ж спорит, что надо участвовать в муниципальных выборах, как наиболее приближенных к народу. Но ради чего?!.. Если только ради отмены НДС и далее по платошкинскому хоть экономическому, хоть политическому списку – получится островок буржуазной социал-демократии с той же частной собственностью и «разделением властей» в самом лучшем случае. А заявленный социализм причем?!.. Ау – а социализм-то где?!..

Или что, Николай Николаевич столь безграмотный человек, что не понимает суть социализма в виде довлеющей общенародной собственности по содержанию и обязательной Советской власти по форме?!.. Наверняка понимает. Но тогда где прописан ПУТЬ к заявленному с помпой социализму?!.. Как от отмены НДС перейти и к такой собственности, и к такой власти?!.. Ах, нигде и никак… Уже финиш, оказывается. А мы-то размечтались.

Но тогда что остается в сухом остатке?!.. Правильно! Банальная буржуазная социал-демократия. И более того – вся эта импотенция называется «новым социализмом». Но и кто после этого Платошкин, если безграмотная часть народа примет одно за другое?!... Правильно – махровый ПРОВОКАТОР.

Автор даже облегчит совесть Николаю Николаевичу помощью в признании. Допустим, «козлопасы» послушались наставлений по ссылке, проснулись, потрудились и стали большинством в урюпинском муниципалитете во главе с вождем и учителем Платошкиным. Но тогда вопрос в лоб - надо строить не островок буржуазной социал-демократии, а островок Советской власти как предтечи реального социализма?!.. То есть, уничтожая буржуазное разделение властей, коррумпированное мэрство и так далее?!.. Надо или нет?!.. Чего молчим в этом решающем вопросе, как мешком ударенные, Николай Николаевич?!.. Кстати, вот вам и конкретный путь к «возрождению Советского Союза», о котором в целом и общем болтать-то вы любите, но не более того. Так надо или не надо?!..

Встаньте и прямо заявите, и тут же выложите в «трубу» – Копылов обижает, нехороший такой – а я, Платошкин Николай Николаевич, прилюдно клянусь, что как только стану лидером урюпинского муниципалитета, введу Советскую власть на следующий день. Неосвобожденное большинство может снять меня в любой момент; императивный мандат и так далее.

Ну, или наоборот. Или туда – или сюда. Да провокатор я, братцы; не судите строго. Заявить такого не могу, иначе получу по шапке от кураторов. Не бойся, бить не будем, пока ничего крупного не наделал. Одним больше, одним меньше по нынешним временам; не весть какая разница.

***

Короче, надо разговаривать именно по существу и по делу, Николай Николаевич. И не берите зрителей на понт, говоря вашим же языком (нормальным вы пользуетесь все меньше). Если под видом «нового социализма» собираетесь и впредь втюхивать буржуазную социал-демократию (тем более в консервативном виде президентской республики) – лесом. Очень зеленым лесом. А может быть… признаться, как сказано выше?! Сразу на душе легче станет.

И насчет «левых идиотов и дебилов» не надо хамить. Не так уж сомневающаяся молодежь и плоха, коль чует в вашей персоне «чужую кровь». Скорее, наоборот.

И на этом «эпопею» пора заканчивать. А кто из российских «левых» еще сомневается, можете сами припереть к стенке вышесказанным. И автор не собирается страдать ложной скромностью и думает, что сказанного вполне достаточно для выведения на чистую воду.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Преследование многодетных матерей в Казахстане
Преследование многодетных матерей в Казахстане
12.03.2019
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
12.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Воробьевские горцы превзошли долгожителей Кавказа (0)
Росимущество выгнало из дома других воров, а теперь принялось за жильцов (0)
Правовой ликбез для лотошинских судей (0)
Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров (5)
Bloomberg: за 25 лет из России вывели 1 трлн долларов (4)
МВД будет выявлять склонных к правонарушениям подростков и направлять их в военно-патриотические лагеря (5)
Чистый отток капитала из РФ вырос в два раза с начала года (2)
Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного Интернета (8)
Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС (1)
В ООН насчитали 3 тысячи жертв конфликта в Донбассе (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 марта: потренируем Третью силушку
Максим Калашников Максим Калашников: Получив должность при Госдуме, Макаревич восславил РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё Каракас
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ратко Младичу 77 лет
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 марта согласован на Суворовской площади! 14-го - пресс-конференция
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss