Давний товарищ Евгений К. наткнулся на ролик «Платошкин: среди левых много идиотов и дебилов». И опять двадцать пять. Мол, мужик говорит хоть и нагло, но вроде бы по делу; и в чем суть негативного отношения автора этих строк, не очень понятно. Похоже, и другие российские «левые» запутались в этом отношении.

Да все очень просто. Если бы выступающий заявил ясно и четко, что он буржуазный социал-демократ – цены бы ему не было! На руках можно носить! Даже таковых в нынешней полуфеодальной России можно по пальцам пересчитать. И тогда никаких вопросов.

Но сей деятель заявляет, видите ли, что он ни просто за социализм; а за «новый социализм». Но тогда и совершенно другой разговор. Сам напросился. Нечего лезть со свиным рылом в калашный ряд - потому что от буржуазной социал-демократии до настоящего социализма, как пешком до луны.

***

Да кто ж спорит, что надо действовать, а не лясы точить. К примеру, автор не собирается рвать на себе рабочую рубаху; но тем не менее организовывал забастовку (локального масштаба, но тем не менее); образовывал профсоюз (опять-таки, после увольнения задавленный, но хоть что-то); ходил знаменосцем первомайской колонны (как бы ни звучало патетично); а уж сколько политической почты разнес по ящикам, не описать.

Кстати, а где был Николай Николаевич все это время, небезынтересный вопрос?

Но даже допустим - откинем сомнения для полной форы - что «наш герой» резко прозрел. Но и тогда проблема совершенно в другом – а какой КПД от предлагаемой борьбы?!... Какой самый эффективный путь к цели?!.. И более того – а какова сама цель?!.. А вот с целью-то Николай Николаевич крутит-вертит, как профессиональная дама задницей.

То есть, да кто ж спорит, что надо участвовать в муниципальных выборах, как наиболее приближенных к народу. Но ради чего?!.. Если только ради отмены НДС и далее по платошкинскому хоть экономическому, хоть политическому списку – получится островок буржуазной социал-демократии с той же частной собственностью и «разделением властей» в самом лучшем случае. А заявленный социализм причем?!.. Ау – а социализм-то где?!..

Или что, Николай Николаевич столь безграмотный человек, что не понимает суть социализма в виде довлеющей общенародной собственности по содержанию и обязательной Советской власти по форме?!.. Наверняка понимает. Но тогда где прописан ПУТЬ к заявленному с помпой социализму?!.. Как от отмены НДС перейти и к такой собственности, и к такой власти?!.. Ах, нигде и никак… Уже финиш, оказывается. А мы-то размечтались.

Но тогда что остается в сухом остатке?!.. Правильно! Банальная буржуазная социал-демократия. И более того – вся эта импотенция называется «новым социализмом». Но и кто после этого Платошкин, если безграмотная часть народа примет одно за другое?!... Правильно – махровый ПРОВОКАТОР.

Автор даже облегчит совесть Николаю Николаевичу помощью в признании. Допустим, «козлопасы» послушались наставлений по ссылке, проснулись, потрудились и стали большинством в урюпинском муниципалитете во главе с вождем и учителем Платошкиным. Но тогда вопрос в лоб - надо строить не островок буржуазной социал-демократии, а островок Советской власти как предтечи реального социализма?!.. То есть, уничтожая буржуазное разделение властей, коррумпированное мэрство и так далее?!.. Надо или нет?!.. Чего молчим в этом решающем вопросе, как мешком ударенные, Николай Николаевич?!.. Кстати, вот вам и конкретный путь к «возрождению Советского Союза», о котором в целом и общем болтать-то вы любите, но не более того. Так надо или не надо?!..

Встаньте и прямо заявите, и тут же выложите в «трубу» – Копылов обижает, нехороший такой – а я, Платошкин Николай Николаевич, прилюдно клянусь, что как только стану лидером урюпинского муниципалитета, введу Советскую власть на следующий день. Неосвобожденное большинство может снять меня в любой момент; императивный мандат и так далее.

Ну, или наоборот. Или туда – или сюда. Да провокатор я, братцы; не судите строго. Заявить такого не могу, иначе получу по шапке от кураторов. Не бойся, бить не будем, пока ничего крупного не наделал. Одним больше, одним меньше по нынешним временам; не весть какая разница.

***

Короче, надо разговаривать именно по существу и по делу, Николай Николаевич. И не берите зрителей на понт, говоря вашим же языком (нормальным вы пользуетесь все меньше). Если под видом «нового социализма» собираетесь и впредь втюхивать буржуазную социал-демократию (тем более в консервативном виде президентской республики) – лесом. Очень зеленым лесом. А может быть… признаться, как сказано выше?! Сразу на душе легче станет.

И насчет «левых идиотов и дебилов» не надо хамить. Не так уж сомневающаяся молодежь и плоха, коль чует в вашей персоне «чужую кровь». Скорее, наоборот.

И на этом «эпопею» пора заканчивать. А кто из российских «левых» еще сомневается, можете сами припереть к стенке вышесказанным. И автор не собирается страдать ложной скромностью и думает, что сказанного вполне достаточно для выведения на чистую воду.