(продолжение «Российские «левые» об экономике»)

Тема протекционизма в России модная как никогда. М. Калашников даже упрекнул автора этих строк, что, мол, ни слова об этом допинге «патриотических промышленников». Но это с какой стороны посмотреть. Допинг чреват привыканием, и затем разрушением организма. Да вдобавок разному организму нужен разный допинг; и ошибка с дозой чревата серьезными последствиями.

Если говорить принципиально, то не надо путать социалистический интернационализм с монополистическим глобализмом. Это совершенно разные вещи. Поэтому социализм как равный обмен трудом, главенствуя в мировом масштабе, не нуждается в существенных перегородках. Но пока эксплуататорский глобализм на дворе, без защиты не обойтись. Но опять-таки, и в чем суть дела - оная должна быть с умом, как замечено выше.

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Во-первых, протекционизм должен быть увязан со всей внешней и торговой политикой. Если страны экспортеров введут ответные меры, надо подсчитать раз десять, чей ущерб больше. Во-вторых, нужна координация с денежно-кредитной политикой и валютным режимом. Скачки ставки рефинансирования, неконтролируемый перелив капиталов, неверное управление денежной массой и инфляция-девальвация могут угробить все протекционистские потуги в связи с подорожанием кредита, комплектующих, падением спроса и так далее. А уж если цена на углеводороды относительно зависима от конкурентов при их должном старании, то надо подумать вдвойне. В-третьих, нужна координация с инфраструктурой. Если нет кадров, дорог, НИОКР, то и нечего огород городить. Или, по крайней мере, длина инвестиций убьет выгоду защиты настолько, что даже протекционистский барьер будет перепрыгнут конкурентами (что, кстати, весьма похоже в разборках США-Китай). В-четвертых, забугорность интернета, свифта, визы и мастеркард не поднимает настроение тем более как рычаг давления извне. Так что протекционизм отнюдь не на раз-два. Если начинать без тщательной подготовки, можно потерять еще больше!

Следовательно, надо быть готовым к полномасштабной войне на выживание на какое-то время, пусть и короткое; но вплоть до существенной изоляции. Или туда – или сюда. Если идти, то до конца. А если не готов; если промышленный, финансовый и государственный аппарат коррумпирован насквозь (за взятку найдется множество обходных путей типа белорусских мидий) – то и глупо начинать. Кстати, не такие уж Путин с компанией дураки. Они и хотели бы применять протекционистские меры помощнее в том или ином случае – но тогда вся гнилость режима вылезет наружу, и почти мгновенно. Уж лучше не трогать дерьмо, чтобы не воняло; прикидываясь, что это новомодное амбре «свободной торговли и инвестиций».

И вот почему автор этих строк относится с определенным сомнением к отечественному «индустриальному капиталу». Потому что оный не собирается модифицировать весь государственный механизм должным образом, отделываясь чуть ли ни голым пиаром. Подобные деятели даже не заикаются, к примеру, о тренде в сторону более демократической парламентской республики. Но еще раз, протекционизм — это не одноразовая акция. Это комплексная, многолетняя и последовательная политика, касающаяся налогово-таможенной, судебно-прокурорской, региональной, инфраструктурной и даже военно-стратегической сферы защиты рынка и уверенности в завтрашнем дне. То есть, фактически, речь идет о переводе всего государства в новое состояние. И поэтому проблем огромное количество вкупе с качеством. Да что там говорить: если конкуренты заинтересуются зарубежными активами «элиты», так оная прибежит открывать ворота крепости сама и первой.

И еще раз, протекционизм не столько экономика – сколько политика. Переговоры Трампа с Китаем куда уж нагляднее. Бушу или Обаме не приходило даже в голову задерживать дочку основателя «Хуавей», так как не было политического курса. А теперь оный в наличии; и начхать даже на канадских граждан, арестованных взамен в Китае. И все маневры флота США вокруг архипелага Спратли абсолютно из той же серии. Самый заштатный чиновник понимает, что это давление под переговоры. Кстати, просадка республиканцев на недавних промежуточных выборах возникла во многом по недовольству части ядерного электората Трампа из-за ответных пошлин и уменьшения закупок продукции фермеров Китаем и тому подобное. И вот что такое протекционизм еще раз. Сказал «а» - придется говорить «б» скорее рано, чем поздно.

А вот насчет политики отечественные так называемые индустриалы выглядят бледновато. То есть, резон со стороны таковых в объединении с «левыми», конечно же, имеется, чтобы давить на режим в сторону протекционизма в том числе. Но если уж говорить о временном союзе «промышленников» с левыми, - до уровня буржуазной социал-демократии хотя бы теоретически, и о чем чуть ниже, - то «Партии дела» стоит предложить ясную и четкую уже ПОЛИТИЧЕСКУЮ сторону дела. Именно политическую; так как экономические меры, и тем более протекционистские, возможны только на этой базе.

«Патриотический капитал» собирается менять хоть что-нибудь системно в нынешней политической машине?!.. Процедуру выборов; роль парламента и центробанка; статус регионов; силовую систему?!.. Или надо только поменять Путина на Бабкина, и ничего больше – и наступит мгновенная нирвана?!.. Вот что интересно в первую очередь.

Одним словом, чем политическая машина Калашникова и Ко отличается от политической машины Путина и Ко?!.. Очень хотелось бы узнать в этаком сжатом и ясном виде. Тогда и союз с «левыми» будет возможным в случае наличия точек сборки. А дальше будем посмотреть. Или туда – или сюда.

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А пока ситуация загнана в угол. Ну, не нравится предложенное в первом тексте, что закономерно, как буржуинам, - «Левым ничего не светит», «левацкий фундаментализм» и прочее, - а что взамен?!.. Что предлагается с другой стороны?!.. Если альтернативы нет, сравнить не с чем, и тогда и ответ Калашникова бессмыслен. Тупик, и явно не по вине автора этих строк.

Какая иная политическая машина предлагается? И только тогда разговор о протекционизме станет предметным и интересным. Автор, к примеру, сомневается даже в эффективности тренда на социал-демократию. За что не раз получал по темечку. Но тем выпуклее станет разница или совпадение для уважаемого читателя. Он выберет сам, что лучше.

Поэтому нужна реакция с другой стороны для продолжения разговора. То есть, нужны политические тезисы изменения нынешнего режима со стороны «патриотических промышленников». Но если четкого ответа не будет – что ж, тогда социалисты предложат свое решение проблемы. Свято место пусто не бывает.